Molavi Abdolhamid Ismaeelzahi, el líder espiritual de los sunitas en Irán, dijo en un sermón de los viernes el día 2 de diciembre, 2022 en Zahedan, la capital de la provincia iraní de mayoría sunita de Sistán y Baluchistán, que el régimen iraní debería rendir cuentas por asesinar a manifestantes sunitas anti-régimen. Este instó al régimen a «sentarse» con los manifestantes y llegar a un acuerdo «término medio» y agregó: «Donde se impide críticas, se crea tiranía». Este dijo que los prisioneros y detenidos deben ser tratados de una «manera islámica» y no como gente que lucha contra Alá o siembran la corrupción. También dijo que la verdad debe seguirse incluso si la pronuncian enemigos tales como los estadounidenses o los israelíes. Este explicó que los sunitas y otras minorías religiosas han sido discriminadas desde la creación de la República Islámica, a pesar de que todos son ciudadanos iraníes. El sermón fue publicado en la cuenta YouTube de Molavi Abdolhamid. Para más información sobre Molavi Abdolhamid, vea el video del portal MEMRI TV Clip No. 7879 y MEMRI Daily Brief No. 428.

Para ver el video del líder espiritual sunita iraní Molavi Abdolhamid, pulse aquí o debajo:

«Ejercitar compasión y escuchen lo que la población tiene que decir, no somos enemigos de este país»

Molavi Abdolhamid Ismaeelzahi: «Es importante que una persona trate adecuadamente a sus enemigos y opositores».

Líder del cantico: «Digan: ‘¡Alá Akbar!’»

Multitud: «¡Alá Akbar!»

Ismaeelzahi: «Por lo tanto, se requiere de un comportamiento islámico. Somos musulmanes, ¿no es así? Compórtense de manera islámica con sus prisioneros y detenidos. No los traten como personas que luchan contra Alá. Las personas que protestan son diferentes de las personas que luchan contra Alá y siembran corrupción.

[…]

«Siéntense junto a aquellos que se oponen a ustedes y expresen críticas. Las críticas nunca deben ser bloqueadas. Donde se previenen críticas, se crea tiranía».

Líder del cantico: «Digan: ‘¡Alá Akbar!’»

Multitud: «¡Alá Akbar!»

Ismaeelzahi: «La verdad es lo real. La verdad debe ser seguida. La verdad debe seguirse incluso si esta la pronuncia el enemigo, incluso si la pronuncian los estadounidenses, incluso si la pronuncian nuestros enemigos, los israelíes.

[…]

“Recomendamos ejercer compasión y escuchar lo que la población tiene que decir. No somos enemigos de este país. Alá sabe que en muchos casos blindamos a este país con el pecho desnudo.

“En las últimas guerras que tuvieron lugar… En Siria… ustedes fueron a Siria e Irak y lucharon allí. Todos sus enemigos acordaron introducir el factor inseguridad a través de Baluchistán. No digo que ustedes no jugaron un papel, pero el público sunita, los estudiosos y los dignatarios… La gente de esta región es la que convirtieron sus pechos desnudos en escudos».

Líder del cantico: «Digan: ‘¡Alá Akbar!’»

Multitud: «¡Alá Akbar!»

[…]

“Durante 44 años hemos sufrido discriminación, desigualdad y presiones… Estamos cansados de la pobreza, no nos encierren, no golpeen al pueblo, esta gente tiene hambre”

Ismaeelzahi: «Durante 44 años, hemos sufrido de discriminación, desigualdad y presiones. Todo el pueblo iraní ha sufrido de discriminación.

[…]

«Pero ahora, la gente exige. Estamos exigiendo. Nosotros, que estamos aquí, también estamos cansados de discriminación y presiones».

Multitud: «¡Alá Akbar!»

Ismaeelzahi: «Estamos cansados de la pobreza. No nos encierren. No golpeen al pueblo. Esta gente tiene hambre. Siéntense junto a ellos y lleguen a un acuerdo término medio.

[…]

“Hemos muerto. Hemos muerto aquí. Aquí nos asesinaron con ametralladoras, sin razón alguna. Nos masacraron, nos asesinaron, nos hirieron, pero solo tres horas después, emitimos un comunicado diciendo que la seguridad de esta región y de esta provincia hay que protegerla, nos mataron pero nosotros no matamos a nadie y no permitiremos que nadie mate a otra persona.

[…]

“No les hemos pedido nada. Nuestra única demanda es que se castiguen a los que asesinaron gente.

[…]

«Todos somos iraníes; todos somos iguales, desde los zoroastrianos hasta los derviches… todas las religiones, prácticas y tendencias; los derechos de todos los iraníes… deben ser protegidos»

«Queremos que nuestro país esté seguro. Queremos que nuestro país esté unido. Dijimos que no existen chiitas ni sunitas. No existen grupos étnicos. Todos somos iraníes. Todos somos iguales, desde los zoroastrianos hasta los derviches… todas las religiones, prácticas y tendencias… incluso los bahá’ís. Ellos también son seres humanos y pertenecen a Irán. Tienen derechos. Sus derechos deben ser protegidos. Los derechos de todos los iraníes que viven aquí y pertenecen a Irán deben ser protegidos. Los demás que están en este país también tienen derechos”.

The post En sermón de los viernes en Zahedan, Irán líder espiritual sunita Molavi Abdelhamid exige responsabilidad por las víctimas asesinadas durante la represión a manifestantes y agrega: Donde se previenen críticas, se crea tiranía; siempre debe seguirse la verdad, ya sea esta dicha por Estados Unidos e israelíes first appeared on MEMRI Español.