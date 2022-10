Durante un reciente sermón de los viernes en una mezquita en Kabul, el ex-líder muyahidín y jefe del grupo Hizb-i-Islami Afganistán (HIA) Gulbuddin Hekmatyar dijo que el acuerdo Doha firmado entre los Estados Unidos y los talibanes afganos no logró traer la paz a Afganistán. Hekmatyar, quien se unió al proceso de paz junto al gobierno anterior, les dijo a los feligreses que se debe realizar una negociación interna afgana con el propósito de buscar a futuro, un camino a seguir.

En el sermón, Hekmatyar instó a todas las partes a no repetir las experiencias pasadas y en cambio, poner fin a la guerra ya que dijo, la continua guerra e inestabilidad no benefician a nadie. Este artículo un plan de cinco puntos tal como se detalla a continuación.

Negociaciones incondicionales internas-afganas

«Nosotros, Hezb-i-Islami, le presentamos este plan a todos.

«1. Las conversaciones incondicionales entre todas las partes afganas afectadas y todas las decisiones de esta reunión deben ser unánimes y no por mayoría o minoría, sino por consenso. La decisión de esta reunión debe ser aceptable para todos. Nadie debe establecer condiciones previas… Esta reunión debe ser totalmente interna-afgana, sin ninguna presencia extranjera activa.

«La falla principal de las negociaciones pasadas en Bonn, o en Doha entre los talibanes y los Estados Unidos fue que no fueron internas-afganas. La presencia de extranjeros fue muy fuerte y activa en dichas conversaciones. Las conversaciones en Doha no fueron exitosas porque fue entre los dos bandos y uno de ellos era extranjero y todos los afganos no fueron incluidos en el otro bando. Las conversaciones fueron entre dos partes específicas, por ello no tuvieron resultado alguno».

Tres partes interesadas para las negociaciones internas-afganas

«2. Esta reunión para las negociaciones internas-afganas debe ser entre las delegaciones desde tres ángulos: el gobierno de los talibanes, los opositores armados como el Frente de Resistencia Nacional de Afganistán y otros y aquellos que están en contra de la guerra y desean la paz. Estos tres importantes partidos deberían estar representados en las conversaciones por miembros autorizados y poderosos. Lamentablemente, no fueron incluidos en las conversaciones anteriores. Esas fueron las conversaciones de Bonn, las conversaciones de Moscú, las conversaciones en Doha y las conversaciones celebradas en otros lugares. No se realizó una reunión integral que debió integrar a todos los afectados.

«Esta vez, todas las partes afectadas presentes aquí, tanto los bandos en guerra como los que no desean la guerra y quieren la paz y los que se oponen a la guerra y no apoyan a ningún bando en la guerra, deberían mantener conversaciones. Estos tres ángulos deben ser parte de las negociaciones».

Países extranjeros como observadores

«3. Sería bueno que las partes extranjeras involucradas y los representantes de la ONU participen en estas conversaciones como observadores. Pero no serían los participantes verdaderos de estas conversaciones y solo serán observadores sentados y desempeñando un papel de apoyo. Ellos, sin embargo, se comprometerán a evitar cualquier injerencia en los asuntos internos de Afganistán y apoyarán todos los acuerdos alcanzados por los afganos».

Conversaciones en un país imparcial

«4. La reunión se llevará a cabo en un país que no ha estado involucrado en la guerra en Afganistán en los últimos 43 años ni ha apoyado a ninguno de los bandos afganos ni les ha brindado apoyo financiero y militar. No debería haber sido partidario de ningún bando afgano y no debería haber apoyado a los agresores extranjeros en su ocupación a Afganistán. No debería haber provisto ningún apoyo militar y financiero en ocupar Afganistán. Debe ser un país totalmente imparcial y no uno de los países vecinos….»

Consenso sin ningún tipo de condiciones

«5. La agenda de las conversaciones debe ser formada con el consenso de todas las partes en la primera reunión de las negociaciones sin restricciones ni condiciones. La agenda de las conversaciones debe establecerse en dichas conversaciones definiendo cual será el punto verdadero de la discusión. La formación de un gobierno de coalición y el reparto del poder no serán el tema verdadero de la discusión en esta etapa…”

Hekmatyar sugirió que el primer artículo de la agenda debería ser el establecimiento de un consejo supremo autorizado para la toma de decisiones que creará un consenso nacional y agregó que los miembros de este consejo representarán a la nación. También dijo que el mismo consejo establecerá una nueva constitución islámica para Afganistán y tomará una decisión final sobre la formación del próximo gobierno del país.

«El actual gobierno talibán, temporal y el que se autodenomina ‘interino’, transferirá el poder pacíficamente y sin demora al próximo gobierno formado bajo la nueva constitución», dijo Hekmatyar y agregó que todos estos pasos, incluyendo las conversaciones, la creación de un consejo de toma de decisiones, la creación de una constitución islámica y la formación del próximo gobierno, debe hacerse en el plazo de un año y que todas las partes deben prometer que el poder será traspasado pacíficamente y sin violencia ni golpes de estado a futuro.

El ex-líder muyahidín dijo que los afganos darán garantías al mundo de que Afganistán no albergará a los opositores armados de ningún país y no permitirá que Afganistán se convierta en un campo de batalla para una guerra de poderes. «Los países relevantes cuyos representantes asistirán a esta reunión como observadores también garantizarán que no apoyarán a los opositores armados de Afganistán después de lograrse esto – ni ningún apoyo propagandístico, ni apoyo político, financiero y militar», dijo Hekmatyar.

Al criticar la decisión del gobierno de los talibanes afganos de prohibir la educación de las chicas a partir del sexto grado, Hekmatyar dijo que al igual que los chicos, las chicas también tienen derecho a ir a la escuela. Este agregó: «Los chicos también, al igual que las chicas, enfrentan amenazas a la moral. Sería muy extraño si alguien considera que la amenaza a una chica es seria y no es sensible a la amenaza ante los más chicos».

«No existe ningún justificativo religioso del por qué los chicos deben ir a la escuela y las chicas tienen prohibido asistir», dijo Hekmatyar, quien se desempeñó como primer ministro en el pasado y agregó: «Si la corrupción moral se presenta como una razón para prohibir sobre la educación de las chicas, entonces esta corrupción también representa una amenaza para los chicos de igual o mayor grado en algunas regiones».

Si el gobierno talibán tiene reservas sobre el plan de estudios que se enseñaba en las escuelas y universidades del gobierno anterior, entonces deberían reformarlo en lugar de prohibir que las chicas vayan a la escuela, dijo y agregó lo siguiente: «Sí, estamos de acuerdo en que el plan de estudios anterior debería ser modificado.»

Fuente: YouTube.com, 1 de octubre, 2022.

The post En sermón de los viernes, líder de Hizb-i-Islami Gulbuddin Hekmatyar dice que el pacto Doha no logró traer la paz a Afganistán y presenta un plan de cinco puntos a las conversaciones internas afganas para reemplazar al gobierno talibán ‘interino’ en Kabul first appeared on MEMRI Español.