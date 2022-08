En los días previos al ataque israelí del día 5 de agosto del presente año 2022 contra los comandantes militares del grupo Yihad Islámico palestino en Gaza, el secretario general del grupo Ziyad Nakhaleh, estuvo en Teherán reuniéndose con altos líderes iraníes. Durante las reuniones, este enfatizó el creciente control del grupo Yihad Islámico palestino en Cisjordania y sus preparativos para llevar a cabo ataques terroristas en Israel. Por su parte, los líderes iraníes reiteraron su apoyo al grupo Yihad Islámico palestino y el estímulo a sus operaciones de resistencia armada contra Israel llevado a cabo tanto desde Gaza tanto como desde Cisjordania.

Cabe señalar que el grupo Yihad Islámico palestino es uno de los agentes-estado de Irán y que desde su creación ha recibido armas y financiación por parte de los iraníes. Aunque esta es una organización árabe sunita, acepta como su líder al líder supremo iraní Ali Jamenei, quien encabeza el régimen revolucionario islámico en Irán y los líderes del grupo Yihad Islámico palestino le expresan regularmente su gratitud por su activo apoyo a la organización y a sus operarios.[1]

Teherán parece estarle exigiendo al grupo Yihad Islámico palestino y a su visitante secretario general que su organización lleve a cabo ataques terroristas contra Israel en respuesta a las operaciones atribuidas a Israel en suelo iraní en los últimos meses. Esto puede entenderse de las declaraciones realizadas por el comandante de las Fuerzas Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) Qaa’ni dadas el 5 de agosto, en vísperas del estallido del conflicto: «Aunque en muchos casos el enemigo (Israel) ha recibido respuesta a su hostilidad en muy poco tiempo, tenemos un plan para todo lo que permanece (sin respuesta)… Los combatientes palestinos están en la etapa de planificación con el fin de asestarle los golpes finales al podrido organismo del régimen sionista, cuando llegue el momento apropiado».[2]

El día 4 de agosto, 2022 justo el día antes del estallido del conflicto, Nakhaleh le presentó al presidente iraní Ebrahim Raisi, un informe sobre las capacidades y actividades del grupo Yihad Islámico palestino en Palestina. Al señalar «la pasividad del régimen sionista en el trato con las fuerzas de resistencia en Gaza y Cisjordania», este agregó: «La resistencia palestina posee fuerte presencia en Cisjordania, además de una fuerte presencia en Gaza… Estos logros son gracias al tácito apoyo de Irán».[3]

El día anterior, 3 de agosto, 2022 en una reunión con el asesor de Jamenei Ali Akbar Velayati, Nakhaleh declaró que «el líder supremo Jamenei posee un lugar en nuestro corazón y no tiene parangón en todo el globo terráqueo. Ustedes son nuestros hermanos mayores y juegan un papel importante tanto en Irán como más allá de sus fronteras». Durante esta reunión, este afirmó que «Israel está sitiado por todos lados», una declaración que reiteró también en conversaciones con otros altos funcionarios iraníes.[4]

Este informe revisa las reuniones en Teherán entre el secretario general del grupo Yihad Islámico palestino Ziyad Nakhaleh y altos funcionarios iraníes en los primeros días de agosto, 2022 antes y después del estallido de las hostilidades el día 5 de agosto desde y dentro de Gaza:

Comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Qaa’ni: «Todos los días, somos testigos en la reducción del margen de seguridad del régimen sionista; los combatientes palestinos están en la etapa de planificación para asestar los golpes finales contra el podrido cuerpo del régimen sionista, cuando llegue el momento apropiado para ello»

El día 5 de agosto, 2022 en anticipación al estallido del conflicto, el comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Esmail Qaa’ni dijo en el funeral de tres de los miembros del CGRI que murieron en Siria: «Los enemigos del régimen islámico y en particular Estados Unidos y el régimen sionista, debe saber que en cada plazoleta de la resistencia a la que entramos, hay honor y orgullo para la revolución islámica».

Este continuó: «Los enemigos deben saber que por el bien de los oprimidos de la región, nunca ignoraremos sus crímenes y complots en ningún punto geográfico. Aunque en muchos casos el enemigo (Israel) ha recibido una respuesta a su hostilidad dentro de un tiempo muy breve, tenemos un plan para todo lo que queda (es decir, para toda la hostilidad de Israel que aún no ha recibido respuesta).

“El régimen sionista está colapsando. Todos los días, somos testigos a la reducción del margen de seguridad del régimen sionista. Los combatientes palestinos están en la etapa de planificación para asestar los golpes finales contra el podrido cuerpo del régimen sionista, cuando llegue el momento adecuado de hacerlo. Todos los días, hay al menos 15 operaciones contra las posiciones del régimen que ocupa Jerusalén y por temor a sus vidas, incluso han levantado vallas en sus asentamientos.

“Los hijos del islam en los territorios ocupados, en Gaza y en el Líbano son entrenados en la escuela de pensamiento de los imames de la revolución (el fundador del régimen, el ayatolá Ruhollah Jomeini y el líder supremo Jamenei). Estados Unidos y el régimen sionista no pueden oponerse a estos héroes».[5]

Nakhaleh a Raisi: ‘Hoy la resistencia palestina posee fuerte presencia en Cisjordania además de una fuerte presencia en Gaza… Estos logros fueron conseguidos gracias al apoyo de Irán’

Durante su reunión del día 4 de agosto, 2022 el presidente iraní Raisi le dijo a Nakhaleh: “Hoy día, la resistencia armada contra Israel es defendible como idea y ha producido resultados en el teatro de operaciones. No son los llamados acuerdos de paz sino ‘el camino iluminado de la resistencia’ que ha desesperado al enemigo y ha dado esperanzas a todos los partidarios del método de resistencia alrededor del mundo.

«El régimen sionista pensó que con normalizar relaciones y el establecer relaciones con los países árabes podía crear seguridad para sí mismo, mientras que estas acciones no brindan ni brindarán nunca seguridad a los sionistas en lo absoluto. Esto se debe a que no tienen el conocimiento apropiado ni pueden predecir acontecimientos acerca de la región y desarrollos futuros.

“No tenemos ninguna duda sobre la actualización de la victoria de la resistencia palestina y sobre la liberación de Jerusalén: el sueño del comandante de las fuerzas Qods del CGRI Qassem Soleimani y de todos los mártires de la resistencia. Hoy, las naciones musulmanas en la región odian lo suficiente a la saqueadora entidad sionista y consideran que la resistencia es el lineamiento principal y fundamental para enfrentarla».

Al presentarle a Raisi un informe sobre las capacidades y actividades del grupo Yihad Islámico palestino en Palestina, Nakhaleh señaló «la pasividad del régimen sionista en el trato con las fuerzas de la resistencia, en Gaza y Cisjordania». Este añadió lo siguiente: «Hoy día, la presencia de Irán en la región y en el mundo es más audaz y poderosa que nunca y no existen dudas de que la atención personal del presidente Raisi desempeñó un papel importante en el fortalecimiento de las relaciones con los países de la región y en oponerse a los tiranos (Israel) en esta área.

“Hoy día, la resistencia palestina posee una fuerte presencia en Cisjordania, además de una fuerte presencia en Gaza. En el futuro, esto conducirá a una mayor presión sobre el régimen sionista y a los cambios en las ecuaciones en Palestina. Estos logros son gracias al apoyo de Irán.

“Afortunadamente, la iniciativa de las fuerzas de la resistencia islámica en Palestina ha impactado los objetivos de la entidad sionista en sus cálidas relaciones con algunos países árabes de la región.

“Hoy, el eje de la resistencia brilla con más fuerza que nunca, con logros impresionantes. No existe ninguna duda de que la continuación de este camino debilitará y destruirá a la entidad sionista y en virtud al apoyo de Irán y especialmente del líder supremo Jamenei, la victoria está muy cerca. Con la ayuda de Alá, todos entraremos juntos en Jerusalén».[6]

El secretario general del grupo Yihad Islámico palestino Nakhaleh, al asesor del líder supremo Velayati: ‘Israel está rodeado por todas partes’

En su reunión celebrada el 3 de agosto con el asesor de relaciones internacionales de Jamenei Ali Akbar Velayati, Nakhaleh dijo lo siguiente: «Israel está rodeado por todos partes. El líder supremo Jamenei tiene un lugar en nuestro corazón y no posee parangón alguno en todo el globo terrestre. Ustedes son nuestros hermanos mayores y ustedes juegan un papel muy importante tanto en Irán como más allá de nuestras fronteras.

“Estoy feliz de haber venido a Irán cuando este es más fuerte que nunca y cuando la resistencia es más poderosa que nunca. Los israelíes hoy están impactados por el poderío de Irán y por las fuerzas de la resistencia. Ellos están rodeados por todas partes y esto fue posible gracias a las directivas del líder supremo – de que Irán y la resistencia son más fuertes hoy que en el pasado. El movimiento del grupo Yihad Islámico palestino está en buena forma en todas las posiciones de la resistencia y a pesar de todos los esfuerzos y mensajes de los enemigos este siempre progresa. El enemigo está rodeado por todos los frentes y estamos presenciando la impotencia en la política de los enemigos Israel y Estados Unidos contra el poderío de la República Islámica de Irán.[7]

Nakhaleh al canciller iraní Hossein Amir-Abdollahian: «El régimen sionista se encuentra actualmente en su situación más débil y los combatientes de la resistencia apoyan con orgullo y honor a los residentes de Gaza y la liberación de Jerusalén»

Durante la reunión efectuada el día 3 de agosto, 2022 de Nakhaleh con el canciller de Irán Hossein Amir-Abdollahian, este último enfatizó «la continuación de la política y las posiciones de principios de Irán en apoyo a la ideología de la liberación palestina y la resistencia del oprimido pueblo palestino ante la agresión y expansión del apartheid sionista».

Abdollahian expresó sus esperanzas de que «al fortalecer la convergencia entre los estados islámicos, seremos testigos del fracaso de los enemigos en frenar el ideal sagrado de la liberación de Palestina y de Jerusalén». Este expresó su confianza en que «la resistencia islámica en la región y en Palestina defenderá firmemente los derechos inalienables de las naciones en la región y en Palestina, con una cohesión fortalecida, solidaridad y unidad interna».

Expresando su gratitud por el apoyo de Irán sobre el tema de Palestina, Nakhaleh elogió el fuerte, efectivo y constructivo papel que realiza Irán en los asuntos regionales y expresó su gran estima por la diplomacia activa de Irán en su interacción con varios países de la región y en el mundo islámico como señal del dinamismo y poderío de Irán.

«Los logros y éxitos de Irán», este agregó, «pertenecen a toda la nación islámica… La resistencia es la única opción para que el pueblo palestino insista en sus derechos y expulse a los ocupantes del suelo palestino». Argumentando que «existe una necesidad de unidad y cohesión de los grupos palestinos en fortalecer la resistencia islámica del pueblo palestino», este enfatizó «el importante papel y la posición de Irán, Siria y de la resistencia libanesa (Hezbolá) en apoyo al frente de la resistencia islámica».[8]

Posteriormente, Abdollahian le dijo a Nakhaleh en una conversación telefónica realizada el 6 de agosto, 2022 luego del asesinato perpetrado por Israel a los comandantes del grupo Yihad Islámico palestino en Gaza: “Sin lugar a dudas, la resistencia palestina y el pueblo de Gaza en resistencia serán los vencedores finales en esta plaza. El régimen sionista continúa creando crisis para encubrir las crisis a todos los niveles en los territorios ocupados».

Nakhaleh respondió con lo siguiente: «El régimen sionista se encuentra actualmente en su situación más débil y los combatientes de la resistencia apoyan con orgullo y honor a los residentes de Gaza y la liberación de Jerusalén. Hemos respondido al régimen sionista por creer en Alá y con la fuerza de la resistencia palestina y realizaremos un registro al desarrollo significativo en el camino de esta lucha».[9]

Comandante del CGRI Salami a Nakhaleh: «Para el pueblo iraní, la liberación de Palestina es más que un deseo, es una estrategia segura»; «estamos contigo en este camino hasta el final»; «Los sionistas pagarán muy caro por su más reciente crimen»

Durante la reunión celebrada el 6 de agosto, 2022 entre Nakhaleh y el comandante del CGRI Hossein Salami, Salami dijo que “para el pueblo iraní, la liberación de Palestina es más que un deseo, es una estrategia segura”. Este continuó: «Cuando la liberación de Palestina es tratada como deseo, esta permanece dentro de los límites de un deseo y no es percibido como objetivo realista. Esto es a medida que, de acuerdo a las directrices del imam ayatolá Ruhollah Jomeini y según el énfasis del imam líder supremo Jamenei, nuestro objetivo y nuestra estrategia es liberar a Jerusalén y devolver las tierras perdidas y ocupadas de Palestina a sus verdaderos dueños.

“El camino de los acontecimientos en Palestina y la disminución del poder de los sionistas, que avanzan hacia el colapso y a la ruina, es uno del cual no hay vuelta atrás y con la ayuda de Alá, la liberación de Jerusalén está muy cerca. La fuerza de la resistencia palestina está más desarrollada que en el pasado y con su potencial y capacidades concretas, está demostrando que ha encontrado capacidad para librar guerras a gran escala…

“Debido a la desesperación derivada de la incapacidad por parte de Estados Unidos para apoyarle, Israel ha recurrido gradualmente a varios países árabes para fortalecerse. Pero esta estrategia no lo salvará y las debilidades inherentes del régimen sionista no le permitirán realizar sus volátiles deseos.

“Cuando Palestina gana fuerza y ??revela su poderío, la debilidad e impotencia de los sionistas se vuelven más obvias y se ven en apuros para continuar operando… Existen señales claras y evidencia de que los sionistas se están desintegrando por dentro. Puede ser ??que con la decadencia de Israel, la resistencia palestina no tendrá necesidad de librar una guerra.

“Hoy día, todas las capacidades yihadistas contra los sionistas están ante ellos en una sola y única fila unida y están trabajando para liberar Jerusalén y restaurar los derechos del pueblo palestino. Estamos con ustedes en este camino hasta el final. Palestina debe saber y los palestinos deben estar conscientes, de que no están solos. La liberación de Jerusalén y la victoria de la nación palestina son el ideal y la estrategia de los imames de la Revolución Islámica (Jomeini y Jamenei) y de la gran nación de Irán. La República Islámica de Irán seguirá con la heroica y poderosa resistencia de Palestina. Hoy más que nunca, somos palestinos y con la gracia de Alá seguiremos por este camino.

«La rápida respuesta del grupo Yihad Islámico palestino (es decir, el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel) a este crimen (el asesinato perpetrado el día 5 de agosto contra Tayseer Al-Jabari, comandante del sector norte del grupo Yihad Islámico palestino en Gaza) demuestra el comienzo de un nuevo capítulo en el fortalecimiento de la resistencia y los sionistas pagarán muy caro por su más reciente crimen. El logro de una fuerza militar eficiente que desajuste el equilibrio del peligro garantiza el éxito de la intifada palestina y de la resistencia islámica contra el régimen sionista. Con la asistencia de la solidaridad del pueblo iraní y la amistad del pueblo iraní, podrá volverse aún más fuerte y triunfar sobre el sionismo, en términos humanos, espirituales y militares».[10]

Nakhaleh a Salami: “La presencia de Irán a nuestro lado fortaleció nuestro espíritu y nuestras capacidades de resistir”

Nakhaleh respondió a Salami: «La amplia y firme postura de Irán contra Estados Unidos y el régimen sionista alegra al pueblo palestino y fortalece el espíritu de los combatientes palestinos y de los hombres yihadistas. La resistencia islámica ha hecho un buen y efectivo progreso en poderío militar y este proceso no cesará. Hemos superado muchos problemas en el camino a la lucha contra los sionistas y la presencia de los partidarios del pueblo palestino y especialmente su presencia (Irán) junto a nosotros, ha fortalecido nuestro espíritu y nuestras capacidades de resistencia. Perseveraremos en la resistencia. Gracias a la cooperación de los otros grupos de resistencia palestinos, ahora nos encontramos en una muy buena posición y podemos responder a cualquier ataque que provenga del régimen sionista de manera oportuna».[11]

Nakhaleh al presidente del Consejo de relaciones exteriores estratégicas Jarrazi: «El desgaste del régimen sionista fue solo una idea – pero ahora se ha convertido en una posibilidad»

En la reunión efectuada el 7 de agosto entre Nakhaleh y el presidente del Consejo de relaciones exteriores estratégicas de Irán Kamal Jarrazi, Jarrazi dijo lo siguiente: «La operación Espada de Jerusalén palestina Gaza-Israel realizada en mayo del año 2021 es la fuente del nuevo movimiento en la resistencia palestina. Mientras las potencias mundiales actúan contra el pueblo palestino utilizando diversos métodos, la insistencia del pueblo palestino en su derecho de eliminar a la ocupación y a los ocupantes (Israel y los israelíes) es digna de estima. Lo que vimos en la operación Espada de Jerusalén fue la solidaridad de todo el pueblo palestino, que surgió de la conciencia del pueblo palestino y del espíritu que lucha por la libertad de este pueblo.

«El actual gabinete del régimen sionista es inestable. El primer ministro Yair Lapid, que hoy opera en una coalición de muchos partidos heterogéneos, no puede poseer mucho poder».

Este también expresó sus esperanzas de que el deseo del difunto comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Soleimani, de liberar Jerusalén se haga realidad muy pronto.

Por su parte, Nakhaleh expresó su agradecimiento al apoyo dado por Irán a Palestina y a la resistencia palestina diciendo: «Hasta la victoria en la guerra de los 12 días (mayo, 2021) el desgaste del régimen sionista era solo una idea, pero ahora se ha convertido en una posibilidad. La confianza del régimen sionista se ha debilitado. Ahora estamos en una etapa importante en la vida de la lucha palestina contra este régimen. Nuevos capítulos están comenzando para toda la resistencia en la región».[12]

Nakhaleh dirigiéndose al vocero del Majlis Qalibaf: «Hemos registrado buenos logros dentro de Palestina en un marco de fortalecimiento de la resistencia, especialmente en Cisjordania»

El vocero del Majlis Mohammad Baqr Qalibaf, dijo durante su reunión celebrada el 3 de agosto con Nakhaleh: «La experiencia de la Guerra Irán-Irak (1980-1988) demostró que el único secreto de la victoria es el yihad y la resistencia… Cada vez que las naciones islámicas insistieron en su credo en el Corán, estos se hicieron más fuertes y lo demostraron en las guerras del Líbano (2006) y Gaza en el año 2008. Además, los eventos sucedidos en mayo, 2021 y hasta el día de hoy, muestran que el yihad y la lucha son el único secreto para la victoria”.

Nakhaleh le dijo a Qalibaf: «Estoy muy contento de visitar Irán durante el período en que este es más fuerte, con una capacidad cada vez mayor, con una presencia más colorida en la región. Bajo estas condiciones, el movimiento de resistencia también posee más impacto y un papel mucho más destacado. La presencia del pueblo palestino en la resistencia fuera de las fronteras de Palestina saldrá fortalecida, esto es una continuación de las operaciones de la resistencia.

“Hemos registrado buenos logros dentro de Palestina dentro del marco del fortalecimiento de la resistencia, especialmente en Cisjordania. La situación de la resistencia en Gaza es muy buena y las fuerzas de la resistencia han conservado con éxito su fuerza y ??capacidades.

“En las circunstancias que estamos presenciando hoy día, hay quienes van hacia la normalización de relaciones con los sionistas, mientras que las fuerzas de la resistencia salen fortalecidas y su papel y presencia en el terreno se hacen cada día más fuertes.

“Día a día, estamos cada vez más seguros de que se acerca la victoria final en las fronteras de Palestina y fuera de esta, contra Estados Unidos y sus secuaces. Hoy día, Israel se encuentra sitiado por todas partes y la voz de la debilidad del régimen sionista es cada vez más fuerte. Ellos (los sionistas) son ??menos capaces de lo que alguna vez fueron y nosotros continuaremos poderosamente en este camino que conduce a la actualización de la victoria de Palestina».[13]

