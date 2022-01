Actualmente existe un acalorado debate en el mundo árabe y musulmán respecto a la comunidad LGBTQ+ y sus derechos adquiridos. El debate se produjo luego de las críticas en Occidente sobre el trato que realiza Qatar a esta comunidad y el temor de que los homosexuales que visiten el país con el propósito de presenciar la Copa del Mundo en el mes de noviembre, 2022 no se sientan seguros y protegidos.[1] Otro factor que despertó el interés en este tema fueron las declaraciones hechas por el ex-futbolista egipcio Mohamed Aboutrika, quien dijo que la homosexualidad trasgrede el islam y la naturaleza humana y no es un tema de derechos humanos.[2]

Como parte del debate, unas duras declaraciones fueron hechas contra los homosexuales y contra las diferentes actitudes tomadas por Occidente que los aceptan, incluyendo las autoridades islámicas tales como Al-Azhar – el instituto religioso más destacado del mundo sunita – y el muftí saudita, así como también por los medios de comunicación y de figuras y activistas en las redes sociales.

Un puñado de escritores árabes se opuso a esta instigación y pidió detenerla, entre ellos el poeta y periodista egipcio Mohamed Tolba Radwan. En un artículo titulado «Los derechos de los homosexuales en el islam» publicado en el diario Al-‘Arabi Al-Jadid, este escribió que, si bien la homosexualidad está prohibida en el islam, Alá no impuso ningún castigo por ello en este mundo y por lo tanto no existe razón alguna para odiar a los homosexuales sino solo aborrecer al propio pecado. Este hizo un llamado a detener primeramente la violencia verbal y física dirigida hacia los homosexuales por parte de las autoridades y sociedades del mundo árabe y solo luego discutir el tema de su estatus y sus derechos.

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo:[3]

“El actual debate sobre la homosexualidad da lugar a varias preguntas y comentarios. Primero, ¿es concebible que exista algo en este planeta que no tenga derechos según la percepción islámica? La gente, los animales, plantas e incluso los objetos inanimados poseen derechos. El debate y otros debates indican que el discurso sobre los deberes está presente e incluso se está expandiendo, pero que el discurso sobre los derechos es ignorado deliberadamente y casi en su totalidad… Estos derechos están garantizados por las directivas explícitas en el Corán, sin embargo, ellos y las intenciones detrás de ellos están ausentes del discurso de la mayoría de aquellos que pretenden seguir y promover todas estas directivas… Si un incrédulo tiene derecho a creer e incluso defender su religión sin ser castigado en este mundo, entonces sin duda se aplica lo mismo a aquellos cuyas transgresiones son ??menos graves que la herejía, tales como los homosexuales y similares.

«En segundo lugar, existe actualmente un debate sobre las declaraciones hechas por una ex-estrella del club de fútbol Al-Ahli, Mohamed Aboutrika, en el canal de televisión deportivo beIN Sports sobre la necesidad de oponerse al fenómeno de apoyar a los homosexuales… se produjo un alboroto en las redes sociales y se lanzó un hashtag, #WeAreAllAboutrika, con el propósito de apoyar al jugador contra el infiel Occidente…

«La pregunta es, ¿de dónde provienen todos los castigos imaginarios mencionados en las respuestas, tales como asesinarlos, incinerarlos, despedazarlos, etc.? Las relaciones homosexuales están claramente prohibidas y tipificadas de delito en lo que respecta a la percepción islámica, al igual que en la percepción cristiana. Sin embargo, Alá, el Sublime y Todopoderoso, no les impuso ningún castigo en este mundo. Existen tradiciones proféticas sobre ello, pero no son confiables según la mayoría de los expertos, pasado y presente y no justifican tanta hostilidad hacia los perpetradores de este crimen… Al contrario, todos fuimos educados para respetar el discurso islámico sobre el odiar el pecado pero no al pecador…

«Además, los debates en las redes sociales no abordaron adecuadamente las posturas de algunos estudiosos islámicos contemporáneos sobre la homosexualidad, que afirman es diferente de los actos perpetrados por el pueblo de Lot prohibidos en el Corán. Permítanme mencionar los estudios realizados por los académicos islámicos Khaled Abou El Fadl, Olfa Youssef[4] y otros, cuya afirmación principal es que la homosexualidad se refiere a las relaciones entre dos adultos que lo consienten, lo cual es muy diferente de lo que hacía el pueblo de Lot, que el Corán describe como actos de atracos, asaltos, robos y violaciones. También señalan que la homosexualidad es una inclinación natural más que una elección, según opinión de los científicos – aunque esta opinión no es absoluta, a mi manera de ver. Estas afirmaciones deben ser consideradas y debatidas críticamente.

«Por último, Aboutrika se refería a la homosexualidad en Gran Bretaña cuando exhortó a sus fanáticos a que se opongan a este fenómeno en los rublos nacional y extranjero. Las respuestas a este tema no abordaron los problemas que enfrentan los homosexuales árabes y la violencia física dirigida en su contra por la sociedad y por las autoridades, en las comisarías y en las cárceles: estos son torturadas física y verbalmente, golpeados, arrastrados por el suelo, flagelados, colgados de los pies y violados en la cárcel por compañeros en prisión, como forma común de castigo que la mentalidad popular y religiosa considera totalmente justificada… Estas son torturas que no se ajustan a la actitud del sharia islámico – que pospuso el castigo supuestamente sufrido por los homosexuales para el otro mundo – y no se ajustan a la ley incluso en países que criminalizan la homosexualidad.

“Este es el punto de partida en el que ambas partes deben estar de acuerdo. La primera demanda es que el abuso a los homosexuales sea detenido. Una vez que esto suceda, podemos debatir sus derechos y de si reconocerlos o no”.

[1] Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1613 – A pesar de la promesa de Qatar de respetar a la comunidad homosexual en la Copa del Mundo, este continúa instigando en su contra en los medios de comunicación de Qatar, 15 de diciembre, 2021.

[2] Al-ain.com, 1 de diciembre, 2021. Aboutrika dijo esto el día 27 de noviembre, 2021 en el canal de deportes beIN, donde este se desempeña como comentarista. Este le respondía a la iniciativa «Rainbow Laces» de la liga Premier inglesa que defiende la inclusión LGBTQ+, como parte de la cual se exhibieron marcas, brazaletes, cordones e insignias con el tema del arcoíris en los partidos jugados.

[3] Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 7 de diciembre, 2021.

[4] Khaled Abou El Fadl es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) y fundador del Instituto Usuli, que promueve las interpretaciones humanistas del islam; Olfa Yusuf es profesora de Estudios Islámicos en Túnez, conocida por sus críticas al pensamiento islámico tradicional. Ambas figuras son conocidas por sus actitudes liberales, especialmente en los temas de derechos LGBTQ+. Abou El Fadl, por ejemplo, argumentó que la diversidad humana, incluso en términos de orientación sexual, es parte del mundo tal como Alá lo creó. Youssef afirmó que no considera a la homosexualidad como un trastorno mental y que acepta todas las orientaciones sexuales de legítimas. Véase jurnalperempuan.org, marzo, 2016; issabramil.wordpress.com, 30 de agosto, 2018; facebook.com/olfa.youssef.946, 14 de agosto, 2018.

