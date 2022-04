El 26 de marzo del presente año 2022, el canal de televisión saudita Al-Arabiya informó, citando fuentes egipcias, que las fuerzas armadas egipcias y la Unión de Tribus del Sinaí frustraron un intento por parte de varios agentes del EIIS de infiltrarse en el Sinaí desde territorio en Gaza, asesinando a tres de los agentes y capturando a otros tres. Uno de los agentes asesinados fue identificado como Mus’ab Mutawa’, también conocido como Abu Jamil Al-Ghazzawi. Este es hijo de Jamil Mutawa’, quien está a cargo de las fundaciones benéficas de Hamás en Khan Younis y de Jamila Al-Sinwar, hermana de Yahya Al-Sinwar, jefe del buró político de Hamás en Gaza.[1] Mus’ab Mutawa’ fue anteriormente comandante del ala militar de Hamás, pero hace dos años se informó que se había unido al EIIS en el Sinaí.[2]

Tras la noticia de su asesinato, la periodista egipcia Amira Khawasek publicó un artículo en el diario Al-Yawm Al-Sabi’, en el que mencionaba otros ataques terroristas contra Egipto que algunos elementos egipcios le atribuyeron a Hamás. Ella afirmó que los vínculos de Mus’ab Mutawa tanto con Hamás como con el EIIS prueban que «el EIIS, Hamás y la Hermandad Musulmana son iguales en su depravación y crímenes, y no difieren en lo absoluto».

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo:[3]

“El viernes pasado 25 de marzo del 2022, mientras los egipcios se reunían en torno a su equipo nacional de fútbol para apoyarlo en el partido a jugarse entre Egipto y Senegal, un agente del EIIS penetró la frontera egipcia en el Sinaí. Este contaba con la creencia obsoleta que afirma de que existen ocasiones en las que todo el mundo está preocupado y distraído, por ejemplo durante el iftar (la comida que rompe el ayuno del día) en Ramadán o cuando nuestro equipo de fútbol tiene que jugar un partido importante… Pero, para su sorpresa, el heroico ejército egipcio estuvo atento y alerta… y, aunque la mayoría de los egipcios estaban de hecho ocupados viendo el importante partido, el terrorista no logró infiltrarse en el Sinaí y fue asesinado.

«Probablemente todos recordamos los despreciables y traicioneros crímenes terroristas en los que cayeron oficiales y soldados egipcios, incluyendo la primera masacre en Rafah el día 5 de agosto del año 2012, en la que murieron 16 oficiales y soldados durante el llamado a los rezos del Ramadán[4] y la segunda masacre en Rafah el día 15 de agosto del año 2013, en la que 25 personas fueron martirizadas.[5] Pero estos dos incidentes no fueron los únicos. Hasta el 2017, hubo más de 45 ataques contra el ejército egipcio y todavía este es visto como objetivo…

«Tal como fue mencionado, el reciente complot terrorista fue frustrado y el peligroso agente Mus’ab Mutawa’, fue asesinado tratando de unirse a otros agentes que se escondían como ratones en sus madrigueras.

«La segunda sorpresa en ese mismo incidente fue… el importante papel que jugaron los grupos pertenecientes a la Unión de Tribus del Sinaí, que acosaron algunas de las posiciones donde agentes del EIIS se escondían en el área de Shibana al sur de Rafah, los combatieron, asesinaron a tres de los terroristas y entregaron a otros tres al ejército egipcio. Esto muestra que existe una colaboración nacional dedicada e impresionante entre las tribus del Sinaí y el ejército.

«La tercera sorpresa fue que el terrorista Mutawa’ era hijo de Jamil Mutawa’, un funcionario perteneciente a las fundaciones benéficas de Hamás a cargo de recolectar donativos y caridad en Khan Younis y sobrino de Yahya Al-Sinwar, el líder del movimiento Hamás y jefe de su buró político en Gaza. Esto prueba que el EIIS, Hamás y la Hermandad Musulmana son iguales en su depravación y crímenes y no difieren de ninguna manera. De hecho, constituyen una sola entidad, inclusive con nombres diferentes. Yo le digo esto a aquellos que afirman repetidamente que el EIIS es diferente de la Hermandad Musulmana y Hamás. La verdad es que todos son unos criminales inmundos y asesinos que derraman sangre inocente…»

