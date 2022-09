Israel decidió recientemente permitir que los residentes de la Autoridad Palestina vuelen hacia el extranjero utilizando el aeropuerto Ramon, cerca de Eilat. Esta decisión, aparentemente tomada como gesto de buena voluntad hacia los palestinos antes de la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Israel en julio del presente año 2022[1], pudiera facilitar considerablemente la salida de los palestinos al exterior, ya que hasta ahora se han visto obligados a recurrir a la frontera con Jordania utilizando el puente Allenby y volar desde Amman. Volar a través del aeropuerto Ramon les ahorrará tiempo, dinero y los problemas que implica cruzar la frontera con Jordania, en especial ya que, según informes, recientemente se han producido aglomeraciones y demoras sin precedentes en el cruce fronterizo Allenby. Elementos en la Autoridad Palestina y en Jordania acusaron a Israel de causar esto deliberadamente para motivar a los palestinos a viajar a través del aeropuerto Ramón.[2]

La apertura del aeropuerto Ramón a los residentes de la Autoridad Palestina pronto desató la ira en Jordania, debido a la pérdida financiera que seguramente esto causará, especialmente a las empresas de turismo jordanas y a la aerolínea jordana. La ira fue dirigida no solo a Israel sino también contra la Autoridad Palestina, que fue acusada de cooperar con Israel en una medida que daña y perjudica la economía de Jordania.[3] Las críticas fueron expresadas por jordanos en las redes sociales y por funcionarios jordanos. Por ejemplo, el ex-ministro de comunicación Samih Al-Ma’aita afirmó que la Autoridad Palestina coordinó con Israel sobre el tema del aeropuerto Ramón para obtener beneficios económicos, los cuales pagaría con concesiones políticas. Esta conducta de la Autoridad Palestina agregó este, perjudica significativamente los intereses económicos de Jordania y refleja la ingratitud hacia el rey de Jordania ‘Abdulá II, quien siempre se ha preocupado por apoyar a la Autoridad Palestina.[4] Muhamad Al-Momani, ex-vocero del gobierno jordano instó a la Autoridad Palestina a unirse a Jordania para oponerse a esta medida israelí y evitar que sus residentes utilicen el aeropuerto Ramon, o cualquier otro aeropuerto israelí y que continúen viajando a través de Jordania hasta que un estado palestino sea establecido.[5]

En respuesta a las críticas, los funcionarios de la Autoridad Palestina se apresuraron a renunciar al plan y enfatizaron que la Autoridad Palestina no tenía ninguna intención de perjudicar los intereses de Jordania. En una conferencia de prensa conjunta realizada con su homólogo jordano Bisher Al-Khasawneh, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Muhammad Shtayyeh, declaró que los palestinos no formaran parte de ningún programa destinado a sabotear las relaciones palestino-jordanas y que el aeropuerto Ramon no sería ningún sustituto para las relaciones de los palestinos con Jordania.[6] Nabil Abu Rudeina, el vocero del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud ‘Abbas, dijo en la estación de radio de las fuerzas armadas jordanas que los palestinos no tomarían ninguna decisión sobre el tema del aeropuerto Ramon que pudiera perjudicar los intereses de Jordania.[7]

Ante este contexto, el escritor palestino Majdi ‘Abd Al-Wahhab publicó un artículo en el portal Al-Hiwar Al-Mutamadin en el que critica duramente a Jordania, afirmando que durante años este se ha aprovechado de su posición como la única puerta de entrada de los palestinos al mundo exterior. Jordania, dice, utilizó esta situación para generar ganancias y controlar a los palestinos y sus asuntos, mientras sometía a los palestinos a humillaciones y dificultades en los cruces fronterizos. El programa Ramon ‘enloquece de rabia’ a Jordania, agrega, porque estos temen perder esta fuente de ingresos y su influencia sobre los palestinos y por lo tanto, también su propia razón de ser como estado. Este le pide a los palestinos que vuelen utilizando el aeropuerto Ramón, o a través de cualquier otro aeropuerto israelí, para liberarse del control de Jordania y «desquitarse» por su conducta a lo largo de todos estos años.

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo:[8]

“Nosotros, los palestinos, fuimos criados para aceptar las humillaciones de los jordanos en los cruces fronterizos, desde que Jordania se retiró hasta más allá del río en el año de 1967, dejando tras suyo una estela de fracasos y derrotas: la suya, la de su rey, la de su reino y la de su régimen. Desde ese entonces, Jordania y sus líderes se han vuelto expertos en ofrecer diversos alivios a los palestinos y en presionarlos para que se aferren obstinadamente a su suelo y a su patria, cuya pérdida es en parte culpa de Jordania. Estas medidas parecen estar destinadas a aliviar las vidas de los palestinos, pero estas en realidad tienen como destino esclavizarlos, controlarlos y hacerse cargo de sus asuntos con la ayuda de los funcionarios y las moscas en los puentes (es decir, los cruces fronterizos).[9] Los palestinos han tenido que acostumbrarse a ello, ya que no tienen otra forma de salir de Israel y viajar hacia el resto del mundo, excepto a través de la puerta jordana, que se ha convertido en un medio de subsistencia para los jordanos a expensas de los palestinos. Jordania estabilizó su régimen, su política y su economía a expensas de los palestinos y su causa.

“Por lo tanto, Jordania fue fundada y su régimen fue estabilizado, política y económicamente, a expensas de los palestinos y su causa. Por no decir que la misión de Jordania, de su rey y de su régimen es defender a Israel y otorgarle servicios hasta que esta misión llegue a su fin, ya sea dividiendo a Jordania y desmantelando, o estableciendo un estado palestino en su territorio, lo cual es adyacente a los territorios palestinos y a Al-Sham (es decir, a la gran Siria). Después de todo, la historia no reconoce al gobierno de los jinetes que arribaron a Jordania de Hiyaz (es decir, la dinastía hachemita).

«Los jordanos estallaron en ira en el momento en que entendieron que su reino podía evaporarse y que el estatus de Jordania considerado de puerta para los palestinos estaba a punto de colapsar debido a una pequeña medida, es decir, la medida tomada por Israel de abrir el aeropuerto Ramon cerca de Eilat y permitir que los palestinos abandonen sus áreas de residencia en Cisjordania, donde los jordanos les tenían atrapados y puedan viajar al extranjero a través de este aeropuerto – y una minoría privilegiada puede incluso salir a través del aeropuerto israelí de Ben Gurion. Los jordanos están furiosos porque temen perder su influencia política sobre los palestinos y las grandes ganancias que fluyen hacia los bolsillos de sus tiranos, especialmente el palacio y el rey. El aeropuerto Ramón enloquece a los jordanos, porque obliga a que se vean en el espejo y se den cuenta del destino que encontrarán cuando pierdan su influencia política, su influencia en el área de inteligencia y económica sobre los palestinos y por ende, su razón de ser como estado, un reino y un régimen. Ahora estos han despertado y entendido que las condiciones en el puente es decir, el cruce fronterizo Allenby es ??horrible y deben ser mejoradas para facilitar el paso de los palestinos. En lugar de hacerlo recurrieron a su despreciable método habitual, de amenazar con sanciones a quien vuele a través del aeropuerto Ramón.

“Yo pienso que nosotros los palestinos deberíamos devolverles el favor volando hacia la libertad solo a través de Israel y su espacio aéreo, hasta que estemos libres del control de los jordanos, ya que el tiempo es una rueda (es decir, la suerte cambia)”.

