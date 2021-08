En julio del presente año 2021 el periodista Abdulhameed Al-Ghobain fue liberado de prisión en Arabia Saudita, donde cumplió un año de cárcel luego de ser arrestado por llamar abiertamente a la paz entre Arabia Saudita e Israel.[1] Antes de su arresto, Al-Ghobain fue partidario abierto a la normalización de relaciones con Israel y fue el primer saudita en publicar un artículo de opinión en un diario israelí.[2]

Tras su arresto por cargos de incitación, le fue revocada la ciudadanía saudí a Al-Ghobain y fue acusado de espiar para Israel. Al-Ghobain fue acusado, pero no condenado, de intentar obtener la ciudadanía saudí utilizando el engaño, el contrabando de fondos, su apoyo al Reino Unido y perjudicar a los palestinos. Incluso ahora, a pesar de su liberación, Al-Ghobain tiene prohibido salir del país, dar entrevistas o abrir cuentas en las redes sociales. Dichas fuentes han sugerido que Al-Ghobain fue liberado bajo presión del presidente estadounidense Biden.[3]

Los siguientes son informes y videos de Al-Ghobain tomados de los archivos de MEMRI:

MEMRI informa sobre Abdulhameed Al-Ghobain

El 5 de mayo, 2020 MEMRI informó sobre los enfrentamientos en las redes sociales entre sauditas y palestinos sobre el tema de la causa palestina y la normalización de relaciones con Israel. Muchos sauditas tuitearon bajo el hashtag «Palestina no es mi causa» y «el enemigo sionista es nuestro hermano», acusando a los palestinos de ingratitud hacia Arabia Saudita y declarando que es hora de que asuman responsabilidad por su propio destino. Abdulhameed Al-Ghobain tuiteó un enlace a un video de una entrevista que este concedió al canal de televisión Russia Today, en la que dijo que «la causa palestina está muerta» y que «no existe algo tal como Palestina, mientras que Israel es mencionado en el Corán». (Serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1510 – Sauditas y palestinos chocan en Twitter por el estatus de la causa palestina y la normalización de relaciones con Israel, 5 de mayo, 2020)

El 30 de enero, 2020 MEMRI informó sobre la histórica visita de una delegación de la Liga Mundial Musulmana (que tiene su sede en La Meca) al campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz en Polonia y sobre las respuestas de intelectuales y figuras en las redes sociales sauditas y de Qatar, incluyendo a Abdulhameed Al. -Ghobain, quien tuiteó un enlace a una entrevista que este concedió en «Makan», un canal israelí en árabe, antes del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. En el mensaje adjunto, Al-Ghobain escribió lo siguiente: «La postura del mundo musulmán y del Golfo sobre la masacre que los nazis perpetraron contra los judíos ha cambiado y ahora lo considera de crimen como ningún otro en toda la historia. La participación de la Liga Mundial Musulmana en el Foro de Berlín (el Foro Global del AJC en Berlín en junio, 2020) está allanando el camino para un cambio en la percepción, no solo de los judíos sino también de Israel, un país con el que debe convivir sobre la base de una paz y denunciar el odio». Cabe señalar que en diciembre, 2019 Al-Ghobain confirmó que las autoridades saudíes le revocaron su ciudadanía, por razones que él mismo no tenía claras. (Serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1500 – La histórica visita a Auschwitz por parte de la Liga Mundial Musulmana recibe apoyo de Arabia Saudita y condenas de Qatar, 30 de enero, 2020)

El 29 de julio, 2019 MEMRI informó sobre las respuestas en las redes sociales a los ataques perpetrados por chicos y adultos civiles palestinos contra Muhammad Sa’ud, un activista saudita en Twitter conocido por su simpatía por Israel y su apoyo a establecer relaciones diplomáticas con este, durante su visita a Israel como parte de una delegación de periodistas árabes. Los videos del incidente que circularon en las redes sociales provocaron reacciones furiosas de muchos saudíes, que condenaron a los atacantes y acusaron a los palestinos de ingratitud hacia Arabia Saudita. Abdulhameed Al-Ghobain tuiteó su respuesta, definiendo a los palestinos como «la catástrofe de la nación árabe» y escribiendo que se debe alentar a Israel a que los deporte a Jordania, siendo esta su «verdadera patria». Este tuiteó: «Pasé muchos años defendiendo a Palestina y a los palestinos, lo que me costó muy caro a nivel profesional y financiero. Yo creía que su causa era justa. Pero hemos olvidado que ellos mismos son la catástrofe de nuestra nación y deshacerse de ellos, de cualquier forma posible y por haber, salvaría a 500 millones de árabes de la decadencia y perdición. Debemos alentar a Israel a deportarlos a su verdadera patria, Jordania, porque es ahí donde pertenecen». (Serie de MEMRI Despacho Especial No. 8201 – Usuarios sauditas en Twitter responden al ataque contra bloguero saudí pro-israelí en la mezquita Al-Aqsa: Esto es pura intimidación e ingratitud; tenemos derecho a normalizar relaciones con Israel; la custodia de Al-Aqsa por Jordania debería ser terminada, 29 de julio, 2019)

Videos del portal MEMRI TV sobre Abdulhameed Al-Ghobain

Escritor saudita Abdulhameed Al-Ghobain: Palestina nunca fue un estado independiente; la causa palestina es una ilusión; los árabes y los líderes utilizan consignas emocionales que no tienen nada que ver con la realidad – 21 de mayo, 2020

El escritor saudita Abdulhameed Al-Ghobain dijo en un programa presentado el 21 de mayo, 2020 en el canal de televisión iraquí tejah que nunca existió un estado palestino independiente, ya que el territorio había estado previamente bajo la autoridad del Imperio otomano, seguido por los británicos. Este señaló que la mayoría de los países árabes se establecieron a comienzos del siglo 20, algunos hasta la década del año de 1970 y que los árabes, la Liga Árabe y los palestinos se negaron a establecer un estado palestino independiente cuando Israel fue creado a finales de la década de los años 1940. Además, Al-Ghobain dijo que ha llegado a la conclusión de que la causa palestina es una ilusión y que nunca ha sido una causa verdadera y justa. También criticó a los árabes y a los líderes árabes por usar consignas basadas ??en emociones que no tienen nada que ver con la realidad.

Para ver el segmento de video en el portal MEMRI TV, haga clic aquí o debajo.

Abdulhameed Al-Ghobain: «¿Cuál es el significado de la palabra ‘ocupación’? Eso es como cuando Estados Unidos invadió Irak. A ello se le considera ocupación. Pero no había un estado palestino existente legítimamente reconocido. Este pertenecía a la ocupación otomana, o más bien al estado otomano y luego a los británicos».

[…]

«¿Cuándo se establecieron verdaderamente los estados árabes? Fue a comienzos del siglo anterior. Debemos admitir que algunos de ellos no se establecieron hasta la década de los años de 1970. Israel fue establecido como estado en 1947. Hubo un llamado a crear un estado palestino. Los palestinos, los árabes e incluso la Liga Árabe se negaron a reconocer que un estado palestino debería existir.

«Tal vez si se hubiera establecido un estado palestino, la situación hoy sería diferente. Entonces, que estemos esperando todos estos años, destruyendo nuestra nación árabe, destruyendo nuestras economías y sin lograr nada, por el bien de una ilusión… a decir verdad, yo llegué a la conclusión de que esta causa no ha sido una causa verdadera y justa en ningún momento de la historia. Si fuese una causa verdadera y justa, entonces tendríamos…»

[…]

«En primer lugar, supiéramos muy bien que, en general, los pueblos árabes e islámicos tienden a ser emocionales. Los impulsa la emoción. No se puede separar esto de la realidad… Cuando Gamal Abdel Nasser planteó las consignas del panarabismo y la liberación de Palestina…

«Y luego Saddam Hussein… No eran más que consignas, al igual que las consignas de la Hermandad Musulmana de hoy día, con el debido respeto. Simplemente están hablando el lenguaje de las consignas, palabras emocionales que no tienen nada que ver con la realidad. Cuando observamos cosas, debemos ser realistas».

Escritor saudita Abdulhameed Al-Ghobain: Los sauditas se preocupan por los intereses nacionales y no por la causa palestina; Nuestras relaciones con Israel son cálidas, han ido más allá de una mera normalización de relaciones – 10 de mayo, 2020

En una entrevista publicada el 10 de mayo, 2020 en el canal de televisión del Reino Unido BBC Arabic, Al-Ghobain dijo que la población saudita está bien informada hoy y que ya no se preocupan por la causa palestina ni por los intereses árabes. Al decir que los palestinos «han perdido», Al-Ghobain explicó que los saudíes se preocupan por sus intereses nacionales, estratégicos y económicos y que Arabia Saudita puede beneficiarse en establecer relaciones con Israel debido a lo avanzado que está Israel. Añadió que las relaciones entre Israel y Arabia Saudita han ido «más allá de la normalización de relaciones» y ahora son mucho muy cálidas.

Para ver el segmento de video en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

Abdulhameed Al-Ghobain: «Estoy hablando específicamente sobre la opinión pública. Hoy, la población está informada. Existe una avalancha de opiniones contra la causa palestina. Ya no es solo el apoyo público a la normalización de relaciones y la construcción de vínculos con Israel. Nuestra población les ha dado la espalda a los palestinos en general. Desafortunadamente, los palestinos han perdido. Los palestinos no han aportado nada. Podemos decir que son gente emotiva cuyo comportamiento se rige por sus sentimientos.

[…]

«Si vinieron a Arabia Saudita y realizaron una encuesta – incluso entre estudiantes de secundaria y de preparatoria, – les dirán que no solo son indiferentes a la causa palestina, sino que la gente en Arabia Saudita ya no se preocupa por los árabes en general.

[…]

«Estas opiniones han sido expresadas muy fuerte en Arabia Saudita durante los últimos dos años. Al principio se dijo en voz baja, pero ahora esta voz es muy fuerte. La gente dice abiertamente que no les importa la causa palestina ni la de los árabes en general y que debemos orientar nuestras relaciones de acuerdo a nuestros intereses.

«Es de nuestro interés estratégico y de acuerdo con nuestros intereses económicos futuros, mantener relaciones verdaderas con Israel. Israel es un país avanzado y podemos beneficiarnos de el. Cuando Turquía estableció relaciones con Israel, este experimentó gran progreso.

12

[…]

«La Liga Árabe emite declaraciones que no valen nada en lo absoluto. Debemos lidiar con la realidad. Las relaciones con Israel han ido más allá de la normalización de relaciones. Estas relaciones se han vuelto cálidas. Ya no se trata solo de normalizar relaciones. Las relaciones han alcanzado a un nivel mucho más cálido».

[1] Israeltoday.co.il/read/saudi-journalist-who-advocated-peace-with-israel-is-release, 19 de julio, 2021.

[2] Israelhayom.com/opinions/a-new-saudi-perspective-for-peace, 21 de agosto, 2019.

[3] Besacenter.org/saudi-journalist-who-advocated-peace-with-israel-is-releasedm, 11 de agosto, 2021.

