Ante el contexto de las actuales conversaciones entre Irán y las potencias occidentales en Viena, el analista político saudita Faisal Ibrahim Al-Shammari, especializa en temas estadounidenses y quien escribe una columna en el diario Makkah, comparó a Irán con la Alemania nazi y el acuerdo nuclear con este al Acuerdo de Múnich firmado con Alemania en el año 1938.[1] Este argumentó que, así como Occidente ignoró la maldad de la Alemania nazi en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y firmó un acuerdo con este, los países occidentales ahora ignoran la mala intención de Irán y buscan renovar el acuerdo nuclear con este. Además, así como el Acuerdo de Múnich solo fortaleció a la Alemania nazi y no logró evitar la guerra, un nuevo acuerdo con Irán impulsará su estatus global y no impedirá que este desarrolle armas nucleares ni tampoco que impida estalle una guerra. Al contrario, el acuerdo está destinado a incrementar las ambiciones expansionistas de Irán y su apoyo a las organizaciones terroristas, dijo. Al-Shammari advirtió que Irán es un estado policial que aspira controlar a su región mientras realiza una campaña ideológica en contra de las democracias en Occidente, por lo que un acuerdo con este país es muy peligroso.

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo.[2]

«Se dice que la maldad pulula en la oscuridad. Pero yo no creo que eso sea cierto, porque el mal en realidad existe abiertamente y es bastante claro y descarado – tanto que la gente voltea la mirada. ¿Por qué? Porque en el momento en que la gente reconoce la existencia del mal, se dan cuenta de que deben combatirlo y la mayoría prefiere no hacerlo. Eso es lo que condujo al estallido de la Segunda Guerra Mundial y a la muerte de más de 70 millones de personas. Muchos en Occidente niegan la existencia de la maldad y crueldad de los nazis, que voltearon la mirada cuando aún era posible detener este mal y luego lo toleraron porque se había hecho mucho más fuerte.

«En 1938, el año en que las democracias occidentales le demostraron a la malvada Alemania nazi dictatorial que no harían nada para detener su expansión, el primer ministro británico Neville Chamberlain llegó a Múnich para negociar con Adolf Hitler. Este creía en las promesas de Hitler de que habría paz si a Alemania se le permitía anexarse grandes partes de Checoslovaquia y prefirió no enfrentarse a la maldad nazi. A su regreso a Gran Bretaña, este elogió al acuerdo, anunció que había sido firmado y declaró lo siguiente: ‘La solución al problema de los checoslovacos, que ahora ha sido logrado es, a mi manera de ver, es sólo el preludio de un acuerdo mucho más amplio en el que toda Europa puede encontrar la paz’.

«El acuerdo firmado en el año 2015 entre los Estados Unidos, Europa, Rusia, China e Irán es muy similar al Acuerdo de Múnich del año 1938. La Alemania nazi era un estado policial, al igual que Irán. El objetivo inicial más amplio de los nazis era tomar el control de su región geográfica y el mayor objetivo de Irán es expandirse hacia los países árabes. La Alemania nazi era un rival ideológico de las democracias occidentales y buscaba dominar Europa, e Irán busca apoderarse del Medio Oriente y el mundo islámico. Y así como Gran Bretaña y Francia intentaron apaciguar a la Alemania nazi, estos mismos dos países, junto a los Estados Unidos, optaron por intentar apaciguar a Irán…

«Sin embargo, antes del año 1938, Hitler no declaró su intención de eliminar a los regímenes democráticos en Europa o exterminar a los judíos y a otras minorías, mientras que el régimen iraní ha estado apoyando a movimientos terroristas y fundamentalistas en todo el mundo desde su fundación en el año de 1979. En Alemania no hubo manifestaciones masivas en las que la gente coreaba la consigna de ‘Muerte a Estados Unidos’, tal como sucede regularmente en Irán. En 1938, Alemania no era responsable del terrorismo alrededor del mundo, tal como lo es Irán hoy, ni tampoco fue responsable por la muerte de más de 1.000 estadounidenses, mientras que Irán si es responsable de esta cantidad de muertes estadounidenses en Irak, Afganistán y el Líbano, además de decenas de miles de fatalidades árabes.

«Neville Chamberlain defendió el Acuerdo de Múnich con dos argumentos principales: la única alternativa es la guerra y un acuerdo traerá a la Alemania nazi de vuelta a la comunidad internacional. Los defensores del acuerdo nuclear con Irán operan con la misma lógica: de que el acuerdo es una alternativa a la guerra y evitará que Irán logre obtener un arma atómica y que tal situación hará que Irán retorne a la comunidad internacional. Pero la afirmación de que, en ausencia de un acuerdo nuclear, Irán lograra obtener tal arma es totalmente infundada, por tres razones. Primero, la alternativa a un acuerdo es mantener y endurecer las sanciones que debilitan al régimen iraní y limitan considerablemente su capacidad para financiar a organizaciones terroristas alrededor del mundo. Segundo, fortaleciendo a Irán, un acuerdo aumentará las posibilidades de guerra. Cuando los regímenes malvados y expansionistas se vuelven más opulentos, no gastan su riqueza en construir nuevos hospitales o mejorar las infraestructuras de sus países, o en beneficiar a su población, sino más bien lo gastan en expandirse y en sus intentos por influir sobre los países que los rodean. Tercero, Irán ha estado en un constante estado de guerra con los Estados Unidos durante décadas.

“En cuanto a la afirmación de que el acuerdo hará que Irán se integre a la comunidad internacional, quienquiera que crea tal cosa no entiende nada sobre la naturaleza del régimen en Teherán. El régimen iraní está compuesto por fanáticos religiosos que son moralmente indistinguibles del EIIS, Al-Qaeda, Boko Haram y de todas las demás organizaciones fundamentalistas asesinas en masa. El régimen iraní ha ejecutado a más personas que cualquier otro país, excepto China. Más de 200.000 iraníes fueron ejecutados por los tribunales de la inquisición de Irán desde la creación del régimen de Jomeini solo por creer en otras ideas. La mujer iraní no puede salir del país sin el permiso de sus maridos.

“En la práctica, Irán es el país que mayormente financia milicias terroristas en el mundo. Piensen en lo que hará con todos los fondos que obtendrá si se levantan las sanciones. Piensen en lo que hará una vez que se levante el actual embargo de armas y misiles. Piensen qué hará con su infraestructura nuclear. El acuerdo lo fortalecerá en todas estas tres esferas».

[1] El Acuerdo de Múnich, finalizado en el mes de septiembre del año 1938 por los países de Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia, proveyó «cesión a Alemania del territorio alemán de los Sudetes» en Checoslovaquia y desde ese entonces se ha convertido en un emblema de las políticas de apaciguamiento hacia los regímenes dictatoriales.

[2] Makkah (Arabia Saudita), 12 de enero, 2021.

