En un artículo publicado el día 17 de enero, 2022 en el portal en inglés Fanack.com, la escritora y poetisa kuwaití Nejoud Al-Yagout señala que, cuando, en diciembre del año 2021, la embajada estadounidense en Kuwait le deseó a los judíos locales unas felices festividades de Jánuca, muchos kuwaitíes respondieron con furia. Estos utilizaron el incidente no solo para molestar al embajador, sino para expresar su odio por todos y cada uno de los judíos. Al-Yagout se pregunta de dónde proviene todo «este temor vergonzoso» hacia los judíos y por qué los kuwaitíes no se avergüenzan de esto, dado que su país se enorgullece de ser tolerante y por la coexistencia en este. Al-Yagout señala que este antagonismo ha provocado que la mayoría de los judíos en Kuwait emigren y que los pocos que quedan oculten su identidad, lo que, según ella, es una gran pérdida para el país.

Al-Yagout agrega que el Corán predica la diversidad y se refiere a la Torá como un libro sagrado y a los judíos como el Pueblo del Libro; por lo tanto, los musulmanes que albergan resentimientos hacia ellos no pueden pretender estar siguiendo los principios de su fe. Además, los musulmanes que sienten tal odio no tienen derecho a quejarse de islamofobia, dice ella. Tampoco existe ninguna razón política legítima para albergar resentimiento tales hacia los judíos, argumenta ella, ya que es posible apoyar a Palestina sin sentir tal resentimiento. Al-Yagout concluye que ya es hora de dejar de lado el odio, que no nos ha traído más que destrucción y guerra y convertirnos en una sociedad mucho más abierta y acogedora.

Lo siguiente son extractos de su artículo:

«El 28 de noviembre del año 2021 se presentó una gran controversia cuando la embajada estadounidense le deseó a los judíos en Kuwait una feliz Jánuca en las redes sociales. Algunos comentaristas molestaron al embajador y cualquiera que respondiese al mensaje con un espíritu de amor fue de hecho abusado verbalmente. Algunos argumentaron que no existen muchos judíos en Kuwait, entonces, ¿por qué la embajada estadounidense publicaría tal mensaje? Los comentaristas utilizaron el mensaje no solo para acusar al embajador de poseer una agenda, sino para atacar a los judíos en general.

«¿Qué es este miedo vergonzoso que tenemos nosotros hacia los judíos? No podemos utilizar la excusa de que no celebramos las festividades de otras religiones, porque a muchos kuwaitíes les encanta celebrar las festividades de Navidad y algunos celebran Diwali junto a los hindúes. No podemos decir que estos están protegiendo los principios islámicos, porque Kuwait está repleto de gente de todas las religiones y también de ninguna religión. Como tal, ¿es esto a lo que nos hemos convertido, en un país cuya herencia se enorgullece de la coexistencia? Qué lástima. Qué pérdida para nosotros. Qué desgarrador para nuestros antepasados, algunos de los cuales fueron judíos que vivían aquí junto a nosotros.

«Para aquellos de nosotros que tenemos la suerte de tener amigos y conocidos judíos, la mayoría de los judíos que conocemos viven en el extranjero. Esto se debe a que los judíos que viven aquí no anuncian su religión por temor a ser condenados al ostracismo u ofender las «sensibilidades» de sus primos en religión. O porque son tan raros que, como dijo una vez un judío oriundo de aquí, ni siquiera se conocen entre sí. Pudiéramos estar sentados al lado de un judío en un café y nunca saberlo.

«¿Cómo llegamos aquí? Y aun más revelador, ¿por qué no nos avergonzamos de esto?

“Si no queremos participar en las festividades religiosas de los judíos, porque entonces algunos de nosotros, lamentablemente, no estamos preparados o hemos sido condicionados para albergar tales resentimientos hacia ellos, ¿cuál es nuestra excusa por la ausencia de sinagogas en nuestro país? Nuevamente, si el argumento es religioso, ¿no se menciona a los judíos en todo el Corán como el Pueblo del Libro? ¿No se derivan muchas de las narraciones del Corán del Antiguo Testamento e incluso del Talmud? ¿No compartimos nosotros la mayoría de los mismos profetas? Si este país dice seguir los principios islámicos, ¿qué justifica esta flagrante discriminación? ¿No se menciona la Torá como un libro sagrado?… Además, ¿no dice el Corán que fuimos creados como razas y tribus para que podemos conocernos? (49:13). Luego de leer los comentarios sobre el relato, ¿es posible que la mayoría de los religiosos aquí ignoran descaradamente (no, se rebelan ante) este versículo? Y si la gente puede objetivamente (o subjetivamente) encontrar aspectos de la fe que, de hecho, discriminan, entonces ¿por qué no nos enfocamos en las partes que no discriminan? Probamos lo primero. Esto resultó en guerras, odio y división. ¿Por qué no podemos centrarnos en lo que nos acerca ante la coexistencia y convivencia? ¿No se retrasó todo esto? ¿Demasiado retrasado?…

«¿Qué hubiese pasado si Moisés, a quien los musulmanes consideran profeta, viviera en nuestro país hoy? ¿Le permitiríamos enseñar los principios de la Torá? ¿Le permitiríamos hablar de su religión o anunciar públicamente sus creencias? La mayoría de nosotros diríamos: por supuesto que si lo haríamos, porque le tenemos mucho aprecio. Entonces, ¿por qué no respetamos a sus seguidores los descendientes de Abraham, sea este el caso?

«Y ahora, dejemos la religión de lado. Muchos aquí ni siquiera practican religión alguna, pero aún así les tienen un odio cáustico a los judíos. ¿Cuál es su excusa? ¿Es política? Si esa es la forma en que pensamos, ¿por qué juzgamos a otros por tenernos miedo? Existen musulmanes que han utilizado la religión para justificar y perpetrar ataques contra civiles inocentes. ¿Prohibió el mundo las mezquitas? Por supuesto que no. En esta parte del mundo, sabemos cómo se siente la islamofobia. Conocemos el dolor de ser castigados por personas que nos discriminan por simple miedo. Y hemos aprendido, lentamente pero seguro, que una persona no define a la religión (ni la religión define a una persona, sea este el caso). Entonces, ¿por qué les infligimos nuestro dolor a los demás? Más importante aún: ¿Por qué no podemos superar esta discriminación y admitir que nosotros también le tememos a otras religiones?

“Así las cosas, ha llegado el momento de dejar de lado el miedo. Uno puede seguir apoyando a Palestina sin odiar a los judíos. Muchos palestinos coexisten con los judíos. Y muchos judíos apoyan a Palestina. Uno puede abrazar a los judíos sin tener una agenda política. Esto puede suceder cuando ya no estemos orgullosos de llevar el odio como insignia de honor.

“Además desde debajo de los escombros dejados por las bombas, la violencia y el antagonismo, ¿hacia dónde nos ha llevado todo este odio? Permitan que este deseo de ser una sociedad mucho más abierta y acogedora no sea solo una quimera. Es nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros, de convertirnos en embajadores de la humanidad, más allá de nuestros sistemas de creencias, más allá de nuestras inclinaciones políticas.

“En resumen, no existe ninguna razón justificada por el prejuicio contra los judíos. Y no existe otro momento sino el ahora para despertar de este estupor llamado separación.

«Ahora bien. Removamos esta espera de Kuwait».

