En respuesta al anuncio realizado el día 28 de marzo del presente año 2022 por el presidente de la compañía Disney General Entertainment Karey Burke, quien afirma que la compañía tiene la intención de aumentar la cantidad de personajes LGBTQIA y de otras minorías sub-representadas en las producciones de Disney en un 50% de todos los personajes para finales del año 2022,[1] La escritora qatarí Amal Abdulmalik escribió un artículo de opinión titulado «El símbolo del arco iris persigue a los chicos» acusando a Disney de «promover una cultura contraria a lo normal» y la cual es «rechazada religiosa y socialmente por la mayoría de las religiones y sociedades».

El artículo de opinión, el cual fue publicado el día 18 de abril del 2022 en el diario qatarí Al-Sharq, afirmó que la empresa Disney «tiene como objetivo influir negativamente sobre los chicos para que elijan su tipo de sexo». Este argumentó que la «única solución» para los padres musulmanes es ver las producciones de Disney junto a sus hijos y «explicarles estos pensamientos anormales y las razones que hay detrás de esto y explicarles de que lo que están haciendo es atacar a la religión islámica con el propósito de debilitar a los musulmanes y la identidad islámica junto a crear una generación deformada sin ningún tipo de identidad, idioma, sin religión y sin tradiciones ni costumbres, lo que conducirá a un mayor debilitamiento de los países árabes e islámicos, porque los árabes y musulmanes estarán preocupados con temas triviales mientras se aferran a tradiciones que les son ajenas y esto les hará perder su identidad y sus valores humanos».

El artículo de Abdulmalik se produjo unos días después de que el diario Al-Sharq publicara el 14 de abril del 2022 una caricatura anti-LGBT del caricaturista de Al-Sharq Muhammad Abd Al-Lateef, quien representó a La’eeb, la mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, rompiendo un arcoíris con un golpe de kárate. La caricatura fue subtitulada «No a los homosexuales».

Tras la publicación de la caricatura, Abd Al-Lateef la retiró de circulación y publicó una caricatura similar en su cuenta Twitter en la que la mascota de la Copa del Mundo fue reemplazada por un individuo con el atuendo tradicional de Qatar y agregó: «Modificación completada». Al explicar la razón tras de esto, Al-Lateef escribió: «Eliminé la caricatura hoy para evitar así demandas por utilizar propiedad intelectual protegida por derechos de autor de la FIFA, es decir, La’eeb».[2] La caricatura original fue eliminada del portal de Al-Sharq, pero el enlace permanece activo.[3] Al momento de escribir este artículo, la caricatura actualizada no ha sido publicada en el portal de Al-Sharq.

Lo siguiente es la traducción completa del artículo de opinión de Amal Abdulmalik.[4]

Disney «promueve una cultura contraria a lo normal» y «fomenta el desapego de lo innato natural del ser humano»

«Los usuarios en Twitter han estado compartiendo noticias de que los canales Disney, propiedad de la empresa Walt Disney Company en los Estados Unidos, mundialmente conocidos y traducidos a muchos idiomas, cuyo público objetivo son los más chicos, incrementarán el número de sus personajes homosexuales o sub-representados en un 50% dentro de sus películas y series. Los usuarios en Twitter se indignaron con la noticia, que involucra a los chicos en el tema de la homosexualidad, les expone a este desequilibrio y degradación y los instiga a pensar sobre cuál sería el tipo de sexo a los que estos pertenecen. Esto también pudiera abrir la posibilidad de que los chicos cambien de sexo, lo que suscitará conflictos psicológicos y familiares en la edad de formación de su identidad personal.

“Cuando la productora más importante de series de dibujos animados y de cine infantil decide llevar a cabo este plan, quiere decir que está fomentando una cultura contraria a lo que conocemos por normal y que fomenta el desapego a nuestra naturaleza innata y le permite a la persona elegir el tipo de sexo al que desee pertenecer, ya sea masculino o femenino. Esto ciertamente nos conducirá a problemas sociales ilimitados».

Disney respalda el tema de los homosexuales, cuyo número está aumentando en las sociedades de Occidente, árabes y del Golfo

“La insistencia de Disney en promover esta cultura, la cual es rechazada religiosa y socialmente por la mayoría de las religiones y sociedades del mundo, es una clara declaración de que este respalda el tema de los homosexuales, cuyo número está aumentando en las sociedades de Occidente, árabes y del Golfo. Ahora nosotros podemos verlos vivir sus vidas y practicando audazmente su anormalidad sin inmutarse en lo absoluto, de acuerdo a los principios de las organizaciones de derechos humanos que les otorgan el derecho a hacerlo aunque esto sea contrario a la naturaleza humana. De hecho, lamentablemente, muchas de estas figuras se han infiltrado dentro de las plataformas de las redes sociales y son seguidos tanto por adultos como por los más chicos. Además, estos se han extendido mucho más allá, ya que son fácilmente empleables a pesar de que su apariencia, vestimenta y comportamiento indican que se sienten atraídos a convertirse al sexo opuesto. Algunos de ellos ocupan cargos importantes, lo cual impulsa la dedicación y determinación del resto de los homosexuales para seguir expandiendo sus comunidades, especialmente porque algunos países no criminalizan el comportamiento homosexual y no los castigan – y aquellos que no le temen al castigo se comportarán mal».

Disney «pretende influir negativamente sobre los más chicos para que elijan su tipo de sexo preferido»

«Desafortunadamente, los personajes representados en dibujos animados de Disney son conocidos en todo el mundo y controlan la mente de los chicos. Lamentablemente, los canales árabes que se enfocan en los más chicos del mundo árabe no han logrado crear y promover personajes capaces de competir con las obras y los personajes de Disney. Por lo tanto, esta compañía mantiene el control del mundo de los chicos. Al promover sus personajes, esta hace que a los chicos les guste aún más y crean en el contenido de Disney. Además, la compañía no se ha limitado a una plataforma o a un solo idioma – esta tiene presencia en todas las plataformas y transmisiones en la mayoría de los canales por satélite, para así llegarle a los chicos del mundo en todos los idiomas, sin mencionar los videojuegos electrónicos y otros y su presencia en todas las plataformas electrónicas que atraen a los chicos y presentan entretenimiento de manera y contenidos más sencillos para los chicos, sin ningún tipo de complicaciones y sin idealismos artificiales.

“Es por ello que Disney ha podido controlar las mentes de los menores. También Disney ha involucrado a artistas destacados en sus películas y ha producido films familiares. Pero no solo ha tomado el control de los chicos – y reconocemos que ha tenido éxito en ese aspecto y ha impresionado al mundo al crear material de entretenimiento sumamente atractivo para los chicos. Su intención de promover descaradamente los personajes homosexuales tiene como objetivo influir negativamente sobre los chicos para que elijan su tipo de sexo que deseen y esto pudiera crear problemas familiares que los padres tal vez no puedan detectar ni resolver debido a su incapacidad de estar siempre presente por sus hijos. Esto les presentará a ellos un gran desafío para corregir el comportamiento de sus hijos e ilustrarlos sobre las culturas anormales que estos están consumiendo».

La única solución es ver las producciones realizadas por Disney junto a nuestros hijos y «explicarles a ellos estos pensamientos anormales y las razones que hay tras de estos»

«¿Existe alguna solución para detener el avance de los homosexuales y la propagación del símbolo del arcoíris, que utilizan como suyo y que se ha ido difundiendo entre todas las marcas internacionales, en empresas de ropa y en videojuegos? Puede que no exista una solución para detener esta marcha, ya que esta se ha convertido en una dolorosa realidad que vemos con mucha rabia y disgusto pero que, sin embargo, está muy presente, por lo que la única solución es sensibilizar a los menores y promover con mucha fuerza la identidad islámica junto a la piedad religiosa, para que los chicos se adhieran a su religión.

«Negarles el acceso a estos canales ya no es una solución viable. Al contrario: deberíamos vigilar con ellos y explicarles estos pensamientos anormales y las razones que están detrás de estos y hacerles saber que están atacando a la religión islámica con el propósito de debilitar a los musulmanes y a la identidad islámica y con el fin de crear una generación deformada sin ningún tipo de identidad, idioma, sin religión y sin tradiciones ni costumbres, lo que conducirá a un mayor debilitamiento de los países árabes e islámicos, ya que los árabes y musulmanes estarán preocupados por los temas triviales mientras se aferran a tradiciones que les son ajenas y esto les hará perder su identidad y sus valores humanos.

«Los más chicos han sido blanco de los medios de comunicación, en su educación en las escuelas extranjeras y en sus ratos de entretenimiento a través de sus juegos. Si las familias no están conscientes de toda esta avalancha de anormalidad a la que están expuestos sus hijos, perderán a sus hijos en el doloroso arco iris y no podrán salvarlos – ya que las mujeres no serán más mujeres y los hombres ya no serán hombres».

