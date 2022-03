La cobertura de los medios de comunicación en Occidente ante la invasión rusa a Ucrania suscitó fuertes críticas en la prensa árabe, en la que afirmó Occidente emplea un doble discurso cuando se trata de guerras y de derechos humanos. Muchos periodistas se preguntaron el por qué Occidente, indignado por la invasión de Rusia a un país soberano, no se movilizó de la misma manera cuando Estados Unidos y sus aliados invadieron Irak, Libia y Siria. También contrastaron la simpatía de Occidente hacia los refugiados ucranianos con la fría acogida que reciben los refugiados árabes que llegaron a Europa en los últimos años huyendo de las guerras en sus países.

Los escritores presentaron ejemplos, que también provocaron intensas críticas en Occidente[1] en los que figuras de los medios de comunicación en Occidente admitieron sentir gran simpatía por los refugiados ucranianos debido a que son europeos de tez blanca con ojos azules y cabello rubio. Estas flagrantes expresiones de racismo, dijeron los periodistas árabes, que aparecieron en muchos medios de comunicación prominentes, incluyendo incluso el canal en inglés de Al-Jazeera, reflejan la arrogante e inhumana actitud de Occidente hacia los árabes.

Importantes figuras de la oposición siria expresaron críticas especialmente duras. Estos acusaron a Occidente de hipocresía y de emplear un doble discurso, porque este se movilizó para defender a Ucrania e impuso dolorosas sanciones a Rusia, pero no movió un solo dedo cuando Rusia cometió los mismos crímenes en suelo sirio. Esto, dijeron, muestra que la sangre siria es más barata que la sangre ucraniana ante los ojos de Occidente. Los escritores tenían esperanzas de que Occidente comprendiera ahora que la presencia rusa también debe ser eliminada de Siria.

Este informe presenta extractos de estos artículos publicados en la prensa árabe.

La cobertura mediática de la crisis en Ucrania delata la hipocresía de Occidente

Periodista kuwaití: Los medios de comunicación occidentales piensan que las personas de tez rubia y de ojos azules no merecen sufrir las penurias de la guerra

En un artículo titulado «El racismo de los ojos azules» en el diario Al-‘Arabi Al-Jadid, la poetiza y periodista kuwaití Sa’adiah Mufarreh presentó varios ejemplos conspicuos de racismo en la cobertura que realiza Occidente a la guerra en Ucrania. Ella escribió lo siguiente: «El racismo mostrado por los destacados medios de comunicación occidentales en su cobertura a la invasión rusa de Ucrania fue flagrante y abierto lo cual sorprendió a muchos de los que siguen a estos medios de comunicación y a esta guerra… Muchos reporteros cayeron en esta trampa del racismo que favorece a aquellos rubios y de ojos azules que parecen europeos ‘puros’. La mayoría de ellos mantuvo esta actitud racista, mientras que algunos se disculparon luego en un intento por calmar la indignación pública provocada por sus declaraciones.

«En solo cinco días de guerra, hubo muchos ejemplos conspicuos de esta cobertura racista en los más destacados medios de comunicación. Por ejemplo, informando sobre el miedo, alarma y miseria de los ucranianos que se vieron obligados a permanecer en los abarrotados refugios, el corresponsal de la cadena de televisión CBS Charlie D’Agata dijo entre lágrimas: ‘Este es un país europeo culto, no es Irak ni Afganistán’.[2] En la BBC, un individuo (David Sakvarelidze, ex-fiscal general adjunto de Ucrania), declaró, en el mismo tono y con el mismo sentimiento, que los eventos en Ucrania son ??muy emotivos para él porque los que están siendo asesinados por los misiles de Putin son ‘europeos con ojos azules y de cabello rubio’. Se ha afirmado repetidamente que aquellos rubios y de ojos azules no merecen encontrarse en medio de una guerra, porque son europeos que se ven como los reporteros europeos o estadounidenses y como sus familias y amigos. Esto fue reconocido explícitamente por Daniel Hannan, un reportero del diario British Telegraph, quien dijo: ‘Lo que lo hace tan impactante es que Ucrania es un país europeo, con europeos que ven Netflix y tienen cuentas en Instagram’.[3] Más y más afirmaciones como estas aparecieron, traicionando un racismo escondido que ya no puede ser ocultado»…[4]

Reportero qatarí: La cobertura por parte de Occidente sobre la guerra en Ucrania revela su actitud racista: Nuestra sangre es como agua para ellos

El periodista qatarí Jaber Mohammed Al-Marri también denunció la actitud diferente de Occidente hacia las guerras en el Medio Oriente y Ucrania y especialmente hacia los refugiados de la guerra, calificándola de arrogante y racista. Este escribió en el diario qatarí Al-Sharq: «Si eres musulmán o alguien del Medio Oriente o África y te preguntas el por qué el mundo trata a nuestra sangre derramada como si fuese agua… entonces puedes encontrar la respuesta a tu pregunta, así la hayas preguntado realmente o no, siguiendo la cobertura y las declaraciones sobre la invasión rusa a Ucrania… Peter Dobbie, presentador del canal en inglés de Al-Jazeera, respondió a la imagen de los ucranianos que intentaban amontonarse en un tren para huir de la guerra diciendo: «Lo que es convincente es solo mirarlos, la forma en que están vestidos». Estos no son refugiados que intentan escapar de sus países en el Medio Oriente o de África. Estos se ven iguales a cualquier familia europea’.[5] Eso es lo que realmente les interesa a estos reporteros, ¡que los refugiados sean europeos! Kelly Cobiella, una reportera de la cadena NBC estadounidense, dijo sobre los refugiados ucranianos que cruzan hacia Polonia: ‘Estos no son refugiados de Siria, son refugiados de la vecina Ucrania… Eso, francamente, es parte de ello. Estos son cristianos, son blancos, son similares a las personas que viven en Polonia’… En cuanto a los políticos, el primer ministro búlgaro Kiril Petkov dijo lo siguiente: «Los refugiados ucranianos no son los refugiados a los que estamos acostumbrados a ver, así que les daremos la bienvenida. Estas personas son europeos inteligentes y educados. No son personas con un pasado poco claro, que pudieran haber sido incluso terroristas».

«Estas son sus posturas y reacciones naturales… Así es como ven a los árabes, a los musulmanes, a aquellos del Medio Oriente, a los africanos y a los asiáticos, de todas las sectas, religiones y orígenes étnicos. No hay lugar en sus corazones para la humanidad o la compasión. Así son las élites europeas, en política, en los medios de comunicación y a nivel del hombre de la calle. Nos miran desde una perspectiva racista y arrogante…”[6]

Occidente ayuda a las víctimas de la agresión de Rusia, pero ignora a las víctimas de su propia agresión

Periodista egipcio: Occidente piensa que la «humanidad» se aplica solo a los occidentales, mientras que los pueblos del Medio Oriente merecen vivir en miseria

El periodista egipcio Hussein Al-Zinati escribió en el diario del estado Al-Ahram que la movilización instantánea del mundo occidental contra Rusia tras su invasión a Ucrania, a diferencia de su indiferencia hacia las guerras y los conflictos en el Medio Oriente, revela un doble discurso y una aplicación muy desigual de la noción de «humanidad». Este escribió lo siguiente: «La guerra entre Rusia y Ucrania ha agudizado nuestra conciencia en la actitud de Occidente hacia la humanidad y especialmente hacia los árabes – y ha subrayado su doble discurso. La Corte Penal Internacional inició de inmediato una investigación sobre los crímenes de guerra rusos y las Naciones Unidas condenó el ataque ruso… mientras expresaba su oposición de principios ante los ataques contra civiles desarmados.

«La pregunta que surge naturalmente es… ¿Dónde estaba Occidente cuando Estados Unidos invadió Irak? ¿Dónde estaba cuando Estados Unidos invadió Siria? ¿Dónde estaba cuando Libia estaba siendo destrozada, e incluso antes de eso, cuando Israel ocupó tierras árabes y persistió en sus periódicos actos de agresión contra gente inocente en Palestina, el Líbano y Siria?! ¡¿Dónde estaba esta excesiva compasión humana cuando millones de árabes, tanto musulmanes como cristianos, se convirtieron en desplazados o refugiados?!

«Este tipo de compasión humana está impregnada de racismo y de codicia y divide a la humanidad en dos grupos: los amos de la humanidad y sus servidores. Los primeros tienen derecho a vivir con dignidad y gracia, mientras que los segundos están condenados a vivir en miseria y humillaciones. Los primeros tienen derecho a defender su existencia, su identidad y su prosperidad, mientras que los segundos están obligados a proveerle a los primeros lo necesario para alcanzar esa prosperidad, incluso a costa de sus vidas, su sangre ¡y su tierra! La reacción por parte de Occidente contra Rusia por la guerra en Ucrania demuestra que, en lo que respecta a Occidente, la ‘humanidad’ aplica solo a su propio pueblo, mientras que nuestro pueblo es menos que humano…»[7]

Periodista iraquí: Occidente ha olvidado su responsabilidad por la muerte y el desplazamiento de millones de personas en los países árabes que este invadió

En su columna publicada en el diario de Londres Al-Arab, el escritor y poeta iraquí Farouq Yousuf también criticó a Occidente por darle la bienvenida a los refugiados ucranianos pero sin tener en cuenta los millones de refugiados árabes y las víctimas causadas por su propia invasión a sus países: «La guerra es no es una oportunidad para alardear de un discurso racista. Las víctimas de las guerras deberían recibir todos, la misma simpatía humana… Discriminar entre ellos es censurable… ‘No son sirios, son ucranianos’, ‘Esto es Ucrania, no Irak. ‘Estas dos vergonzosas frases ultrajan nuestra conciencia. ¿Existe siquiera la conciencia, dada esta prepotencia injusta e inexplicable? ¿Cuál es la diferencia entre dos seres humanos que fueron sometidos a la misma opresión? ¿O no es lo mismo la opresión contra una persona que la opresión contra otra? Ahora obviamente entendemos el por qué Occidente permitió que los invasores estadounidenses fuesen crueles con los iraquíes y el por qué permitió que Turquía utilizara a los sirios. Turquía formó a algunos de ellos en un ejército dentro de Siria y a otros en un ejército de mercenarios, quienes fueron enviados a combatir en Libia, mientras que la mayoría de los refugiados sirios fueron utilizados para chantajear a Europa cargándolos en barcos y enviándolos a Europa, provocando la muerte de muchos de ellos…

«Veinte años después de la guerra en Irak, Occidente se ha olvidado de los iraquíes y solo recuerda a Saddam Hussein, el monstruo que a todos les recordaba a Hitler… Los europeos han olvidado sus propias acciones, han perdido el juicio y no se han dado cuenta que contribuyeron a la destrucción de Irak y Siria y a la huida de su población… Millones de personas se han vuelto transparentes, la gente salió de sus casas y nunca más regresó, fueron considerados superfluos, no fueron considerados víctimas y si lo fueron, fueron considerados víctimas de sus propios líderes árabes. Siempre existen imágenes de Saddam Hussein y de Bashar Al-Assad, pero no existe rastro alguno de los Estados Unidos o de las organizaciones terroristas que este patrocinó…

«Los ucranianos, por otro lado, son apreciados por Occidente, porque no fueron los Estados Unidos y sus aliados quienes los expulsaron de sus hogares, sino Putin… Para Occidente, discriminar entre las víctimas es un acto político legítimo. Los sirios y los iraquíes no son víctimas en lo que a este se refiere porque es el que destruyó sus países y los convirtió en refugiados y los considera demasiado inferiores como para ser considerados de responsabilidad moral o ser considerados como seres humanos que merecen recuperar sus vidas anteriores. Los ucranianos, por otro lado, son invitados de honor, cada uno de los cuales regresará pronto a su hogar y por ende, deben ser tratados con amabilidad hasta que termine la guerra…»[8]

Opositores sirios: Cuando Rusia cometió los mismos crímenes en Siria, el mundo guardó silencio

Muchos opositores sirios denunciaron la diferencia entre la respuesta occidental ante la invasión rusa a Ucrania y su respuesta a la participación rusa en la guerra civil siria.

Activista sirio de los derechos humanos: La sangre siria es más barata ante la mirada de Occidente

El director de la Red Siria para los Derechos Humanos Fadel ‘Abd Al-Ghani, le dijo al portal afiliado a la oposición Siria.tv: «Occidente emplea un doble discurso, en el que Ucrania le interesa mucho más que Siria… Los intereses políticos de los estados occidentales tienen prioridad sobre los derechos humanos y las leyes del derecho internacional… Imponer sanciones a Rusia por invadir a Ucrania es una medida estándar, fijada en el derecho internacional… Pero esto no sucedió en Siria. Occidente no impuso sanción alguna a Rusia por los crímenes que este cometió y sigue cometiendo en Siria, lo que demuestra que, lamentablemente, la sangre siria es barata… Occidente debe actuar en Siria tal como actúa en Ucrania y los civiles sirios deben ser protegidos de la brutal conducta y de los ataques aéreos de Rusia, que han borrado por completo ciudades sirias…”[9]

Funcionario de la oposición siria: Occidente guarda silencio sobre el genocidio que sucede en estos momentos en Siria, pero defiende a Ucrania

Anas Al-Abdah, presidente del Alto Comité de Negociaciones, que representa a la oposición siria en el proceso político interno sirio, hizo comentarios similares en una entrevista con la agencia de noticias turca Anadolu: «En Siria se está cometiendo un genocidio frente al mundo entero como parte de una conspiración internacional, sin embargo, cuando Ucrania es invadida, todo el mundo occidental da un paso al frente para defenderla a esta y a su pueblo… Nosotros apoyamos la defensa de los ucranianos contra las armas del presidente ruso Vladimir Putin, pero estamos en contra del contundente y obvio doble discurso empleado por los países occidentales… El asesinato no debe ser recibido con silencio, sin importar la nacionalidad o religión de las víctimas… No es ningún secreto que la postura estadounidense y occidental sobre Ucrania es mucho más firme que su postura sobre Siria. Esta situación refleja una asimetría en la estrategia de estos países, que fueron débiles cuando el tema tenía que ver con Siria…”[10]

Funcionario de la oposición siria: Los crímenes en Siria son respondidos con silencio, mientras que la invasión a Ucrania provoca indignación mundial

Yahya Al-‘Aridi, miembro del Alto Comité de Negociaciones, escribió en el portal Syria.tv que los crímenes de guerra cometidos por Rusia deben recibir la misma respuesta, ya sea que tengan lugar en Ucrania o en Siria: «De repente y todos a la vez, toda la comunidad internacional, siendo esta bastante hipócrita, se dispuso a registrar todos los horribles crímenes de Rusia en su operación en Ucrania. El ambiente en el mundo ahora es más tenso y alarmante que en el período previo a las dos guerras mundiales, que redibujaron por completo los mapas del mundo. Esta sorprendente movilización contra Rusia, el consenso casi total sobre la necesidad de aislarla, asfixiarla y subrayar su peligroso ‘hitlerismo’, puede incluso conducir a una decisión de expulsarla del planeta…

“Todos estos flagrantes y horrendos crímenes rusos se han cometido abiertamente durante años contra Siria y su pueblo. La misma comunidad internacional fue testigo de sus devastadoras consecuencias, mientras que los funcionarios rusos incluso se jactaban de probar cientos de tipos de armas con los sirios y entrenar a miles de combatientes y expertos rusos en suelo sirio; sin embargo, los sirios no fueron testigos de tal movilización global. En su caso, fue como si la comunidad internacional estuviese de vacaciones. De hecho, elementos poderosos e influyentes aconsejaron a los sirios que llevaran por si mismos sus quejas ante los rusos…

“Un silencio sospechoso prevaleció en el mundo cuando Putin excusó sus acciones en Siria diciendo que los regímenes no deben ser reemplazados por la fuerza y ??que nadie debe dañar la independencia, integridad territorial y la soberanía de ningún país – y todo esto para evitar que alguien dañe y perjudique al régimen criminal sirio, que asesinaba a su propio pueblo, expulsándolo e incluso utilizando armas químicas contra este. Sin embargo, Putin está haciendo lo mismo en Ucrania, exactamente lo que dijo que no debe hacerse en Siria… está violando su integridad territorial, independencia y soberanía y desea deponer su régimen, que, a diferencia del régimen tiránico de Assad, fue elegido democráticamente. Sin embargo, el sospechoso silencio que prevaleció en el caso de Siria se convirtió en una protesta global en el caso de Ucrania…

«El mundo no tenía que ser tan hipócrita y depravado como para enviar a los sirios a quejarse ante los rusos, con el argumento de que poseen ventaja en Siria… Como mínimo, el mundo podía haberse jactado un poco menos sobre el defender los derechos humanos y respetar las leyes y la libertad de la gente. Hoy vemos todo el sistema de poderosas fuerzas globales movilizándose para ayudar a Ucrania, mientras muestran todas las horribles imágenes por las acciones que comete Rusia y afirman que ¡los derechos humanos y la libertad son valores supremos y que la soberanía y la independencia de los países son sagradas! Nosotros esperamos que este ‘despertar internacional’ no sea aplicado solo a Ucrania, sino también a Siria… Finalmente, permítanme señalar también que si la comunidad internacional desea poner fin a las ambiciones enfermizas de Putin y derrotarlo en Ucrania, primero debe derrotarlo en Siria y expulsarlo de ahí”.[11]

[1] Véase, por ejemplo, washingtonpost.com, 28 de febrero, 2022; theguardian.com, 2 de marzo, 2022; cnn.com, 4 de marzo, 2022.

[2] La declaración completa de D’Agata fue: “Este no es un lugar, con el debido respeto, usted sabe, como Irak o Afganistán, que ha visto un encarnizado conflicto durante décadas. Usted ya sabe, esta es una ciudad relativamente civilizada, relativamente europea, también tengo que elegir esas palabras con mucho cuidado, una ciudad en la que uno no esperaría eso ni espera que suceda”. Véase www.youtube.com/watch?v=CXYrbCCErSo, 25 de febrero, 2022.

[3] Las palabras exactas de Hannan fueron: “Se parecen tanto a nosotros. Eso es lo que lo hace tan impactante. Ucrania es un país europeo. Su gente ve Netflix y tiene cuentas en Instagram, vota en elecciones libres y lee diarios sin censura. La guerra ya no es algo que afecte a las poblaciones empobrecidas y remotas” (Telegraph.co.uk, 26 de febrero, 2022).

[4] Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 3 de marzo, 2022.

[5] La cita completa es la siguiente: «Lo que es convincente es solo observarlos, la forma en que están vestidos. Estos son prósperos, detesto utilizar la expresión, estas son personas prósperas de clase media. Estos no son, «obviamente, refugiados tratando de escapar de áreas en el Medio Oriente, que todavía están en un estado mayor de guerra. Estas no son personas que intentan escapar de áreas en el norte de África. Estos se ven como cualquier familia europea que viviría en el mismo barrio” (Media-diversity.org/, 2 de marzo, 2022).

[6] Al-Sharq (Qatar), 3 de marzo, 2022.

[7] Al-Ahram (Egipto), 7 de marzo, 2022.

[8] Al-Arab (Londres), 5 de marzo, 2022.

[9] Siria.tv, 2 de marzo, 2022.

[10] Aa.com.tr/ar, 3 de marzo, 2022.

[11] Siria.tv, 7 de marzo, 2022.

