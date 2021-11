El general Gholamali Rashid, comandante del Cuartel General Central de Khatam Al-Anbiya en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), reveló recientemente que el comandante de las Fuerzas Qods ‘Ali Soleimani dijo, tres meses antes de su asesinato, que Irán posee seis ejércitos fuera de sus fronteras: Hezbolá en el Líbano, Hamás y el grupo Yihad Islámico palestino en Palestina, las Unidades de Movilización Popular (UMP) en Irak, Ansar Alá (es decir, los houties) en Yemen y el ejército del régimen sirio, todos los cuales han creado disuasión al servicio de Irán.[1]

Para ver el video de las declaraciones de Rashid en el portal MEMRI TV, pulse debajo:

Las declaraciones de Rashid aparentemente causaron vergüenza muy particular ante las organizaciones palestinas Hamás y el grupo Yihad Islámico palestino y provocaron intensas críticas en su contra presentándolos como mercenarios del régimen iraní. Mientras Hezbolá, el grupo Ansar Alá y las UMP permanecieron en silencio y no emitieron ningún tipo de negaciones ni tampoco aclararon nada sobre las declaraciones hechas por Rashid, Hamás y el grupo Yihad Islámico palestino se sintieron obligados a responder. El 29 de septiembre, luego de varios días de silencio, el grupo Yihad Islámico palestino emitió una respuesta oficial en la que destacó «la alianza con Irán en su lucha contra la entidad sionista y la ocupación de Palestina», pero agregó que «la resistencia del pueblo palestino ha existido desde la creación de la empresa sionista y la ocupación de Palestina y no tiene nada que ver con ningún otro objetivo».[2] Hamás publicó una respuesta muy similar, también después de esperar varios días. Su declaración, emitida el 30 de septiembre, subrayó «la profundidad de las relaciones con Irán y la gratitud y aprecio de Hamás hacia este como uno de los más destacados partidarios de la resistencia palestina», pero aclaró que este apoyo era «parte de la campaña de toda la nación islámica contra la ocupación sionista… y no parte de ninguna otra campaña en lo absoluto…»[3] Además, el líder de Hamás en el extranjero Khaled Mash’al aclaró que» el apoyo iraní no significa que estemos en su bolsillo. Nuestra manera en tomar decisiones es patriótica y totalmente independiente».[4]

Las declaraciones de Rashid provocaron una ola de críticas contra las organizaciones respaldadas por Irán en el mundo árabe,[5] especialmente contra Hamás y el grupo Yihad Islámico palestino. Muchos artículos en la prensa árabe señalaron que la afirmación sobre los seis ejércitos iraníes era precisa y revelaba la amarga verdad: de que Irán se ha infiltrado dentro de los países árabes y ha establecido ejércitos dentro de ellos con el falso pretexto de oponer resistencia y liberar Jerusalén. Sus declaraciones, dijeron los artículos, han dejado al descubierto a Hamás y al grupo Yihad Islámico palestino, que afirman estar motivados por objetivos ideológicos y lealtad nacional, pero que en realidad son herramientas al servicio de los planes e intereses de Irán.

Lo siguiente son extractos traducidos de artículos publicados en la prensa árabe que critican a Hamás y al grupo Yihad Islámico palestino en respuesta a las declaraciones de Soleimani citadas por Gholamali Rashid.

Periodista palestino: Hamás colabora actualmente con Irán a fin de destrozar el mundo árabe

‘Omar Hilmi Al-Ghoul, columnista del diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida, escribió el día 3 de octubre, 2021: «La agencia de noticias iraní Mehr eliminó la declaración de Rashid de su portal[6] porque causó vergüenza a ciertos elementos, en especial al movimiento Hamás afiliado a la Hermandad Musulmana y el grupo Yihad Islámico palestino. Esto condujo al grupo Yihad Islámico a emitir una declaración oficial negando audazmente las afirmaciones del comandante iraní… Al contrario, Hamás guardó total silencio,[7] creyendo que esta declaración – que, dicho sea de paso, no fue la primera declaración de funcionarios iraníes sobre este tema – eventualmente sería olvidada y que responder a esta solo provocaría debates y respuestas que a la larga avergonzarían a Hamás incluso más que la propia declaración…

«Irán y Hamás juegan transparentemente. Cada uno invierte en las relaciones con el otro bajo objetivos bastante precarios y utilitarios, en especial porque la agenda de Hamás coloca todos sus huevos en una única canasta, siendo esta la de la organización matriz de Hamás, la Hermandad Musulmana…

«Dicha situación no descarta la cooperación entre el régimen iraní y la filial palestina de la Hermandad Musulmana (es decir, Hamás). Ellos claramente coordinan a un nivel alto, debido a que poseen objetivos comunes, basados ??en quebrar la unidad de los países árabes» y sus pueblos, aunque por diferentes razones. Irán no le presta servicios a la Hermandad Musulmana al azar o simplemente por mero afecto. Los líderes iraníes no son ningunos tontos y no son tan ingenuos como para arrojar dinero por la borda sin ningún tipo de recompensa a cambio…

«La declaración del comandante iraní sobre los seis ejércitos desplegados en todo la extensión del oriente árabe, no fue una declaración al azar o improvisada… Rashid quería decirles a los líderes árabes incluso más que los Estados Unidos e Israel: su cabeza está en nuestras manos y nuestros aparatos militares ‘árabes’ pueden asestarle un severo golpe a ustedes y a sus regímenes. Por lo tanto, será mejor que reconsideren su política y sus motivos respecto a Irán y préstenle mucha atención a nuestros dictados y preferencias…

«Irán, hostil a los intereses nacionales de los árabes y a sus aspiraciones y sueños, no dudará en arrojarle sal a sus heridas y aplastar cualquier chispa de esperanza ante una nueva era de cooperación entre Irán y los líderes árabes del Golfo Arábigo y del resto de la patria árabe, o en esperanzas de tender puentes entre los vecinos, que poseen un historial de cooperación. Este insiste en comportarse como un estado truhán que, al igual que Estados Unidos e Israel, ataca a los países árabes y a sus pueblos, sus recursos naturales y de otra índole, su futuro, su condición de estado y a su ilustrada empresa nacional…»[8]

Periodista egipcio: La declaración iraní dejó al descubierto a Hamás y al grupo Yihad Islámico palestino, destruyó su credibilidad

El periodista egipcio Muhammad Abu Al-Fadl escribió en su columna en el diario emiratí en Londres Al-Arab: «La conexión entre la resistencia palestina y Teherán es en parte bien conocida por nosotros, pero no importa cuán fuerte sea, nadie se imaginó que Irán sería tan audaz como para afirmar que Hamás y el grupo Yihad Islámico palestino se encuentran entre sus herramientas militares en la zona. Esto los priva del papel nacional que han promocionado y le resta valor al apoyo popular que disfrutan en la calle árabe, donde algunos todavía creen que las armas de la resistencia son la forma de defender la causa palestina.

«Yo no sé qué pretendía lograr Irán con esta declaración de Rashid. ¿Deseaba este mostrarle a Israel de que está más cerca de sus fronteras de lo que Israel imaginaba, o subrayar que uno de sus agentes-estado en la región, una facción de la resistencia palestina, pudiera causarle grandes pérdidas a Israel si este se atreviese a emprender una acción militar en contra de Irán? ¿O tal vez Irán trató de exponer la verdad que Hamás y el grupo Yihad Islámico palestino han estado tratando de ocultar durante mucho tiempo? Quizá la declaración tenía como destino lograr todos estos objetivos a la vez…

«No importa lo que pretendía Irán al implicar que Hamás y el grupo Yihad Islámico palestino están subordinados a este, estos movimientos han descubierto que ocultaban cuando afirmaron que su cooperación con Teherán tenía motivos ideológicos y que el apoyo que reciben de Irán es por el bien de liberar Jerusalén…

«Esta declaración aumentó el escepticismo que sienten algunos sobre la resistencia y sus relaciones ocultas con Irán y sobre los objetivos que este busca lograr en la región, que nada tienen que ver con su principal causa de liberar la tierra de Palestina o forzar a Israel y a la comunidad internacional en acordar un estado palestino viable. Este hecho aumenta la desconfianza de la resistencia – desconfianza que surgió porque sus líderes se desviaron de sus objetivos y porque se dividió y no le prestó atención a los diversos esfuerzos para enmendar la brecha existente entre Hamás y Fatah…

«Las declaraciones de Rashid demuestran que Irán está presente en el corazón de Gaza. Esto es fuente de preocupación para Egipto, que mantiene muchas de las llaves de Gaza en sus manos para evitar que esta se desmorone. Egipto actúa para hacer que Hamás no convierta Gaza en un mini-estado islámico al que puede reclutar extremistas de varias áreas para convertirlo en patio trasero que Irán puede utilizar para presionar a Israel, o tal vez para cortejarlo y buscar su apoyo…

«Lo interesante de esto es que ambos movimientos guardaron silencio, temiendo que Irán pudiera exponer muchos detalles que pudiesen avergonzarlos ante el pueblo que confió en ellos y en su capacidad para preservar el honor de Palestina. Hasta ahora ellos presentaron las relaciones con Irán como relaciones de cooperación y de coordinación en las que la parte palestina es igual a Teherán y en las que, al igual que Irán los apoya, ellos a su vez lo ayudan a lograr sus objetivos como parte de sus intereses compartidos…

«La acción de eliminar la apariencia nacional de estos dos movimientos y asociar sus actividades al servicio de los objetivos de Irán… fue un regalo invaluable para Israel, más allá de sus posibilidades, que le permitirá aumentar su presión sobre la resistencia palestina, cuya lealtad nacional ahora será más fácil de cuestionar».[9]

Periodista libanés: La declaración iraní expuso la amarga verdad: Irán ha formado ejércitos árabes para que lo defiendan, con el pretexto de liberar Palestina

El periodista libanés ‘Ali Shandab escribió el día 30 de septiembre en su columna en el portal Al-Arabiya: «Las declaraciones del general Gholamali Rashid… no son nada triviales… Al contrario, destacan la verdad sobre la estrategia iraní en la región y especialmente sobre la percepción oculta de sus ejércitos y la forma en que los cultiva para utilizarlos para su propio beneficio. Estos son ejércitos que Irán estableció, entrenó, financió y armó para que sirvan a su agenda de iranizar y de hecho para su interés supremo…

«Las declaraciones de Gholamali Rashid no perjudicaron a Hezbolá… porque el secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah ha declarado en repetidas ocasiones en público que él es un soldado del ejército del jurisprudente (es decir, del líder supremo de Irán Ali Jamenei. Nasrallah considera esto como un honor y no le hace daño… La postura de los houties sobre este tema es probablemente similar a la de Nasrallah…

Hamás y el grupo Yihad Islámico palestino sintieron la verdadera e insoportable vergüenza, especialmente después de que Gholamali Rashid los presentara como mercenarios, como si no fueran más que armas de fuego y no combaten por Palestina y Jerusalén, sino solo por quienes los financian y es por ello que le agradecen a Irán, tal como lo hicieron después de la última agresión israelí en Gaza en mayo, 2021, cuando el líder de Hamás Ismail Haniya gritó a todo pulmón a través de los megáfonos en Doha, Qatar, recitando pesados justificativos por sus relaciones con Irán…

«Mientras Hamás mantuvo silencio tras las declaraciones del comandante de Khatam Al-Anbiya,[10] el grupo Yihad Islámico no pudo soportar la humillación y respondió – aunque en una declaración bastante tímida, indicativa de su verdadera relación con Teherán – diciendo que su alianza con Irán es para enfrentar a Israel y su ocupación de Palestina y no tiene ningún otro propósito. Las declaraciones de Gholamali Rashid se vuelven aún más claras cuando estas se ven ante esta declaración del grupo Yihad Islámico. Irán no exige que sus ejércitos vengan a Irán para que lo defiendan, sino que les permite que lo defiendan desde donde sea que estos se encuentren desplegados. Esto es lo que hizo Hamás durante las ya envenenadas revoluciones de la Primavera Árabe en Egipto, Libia, Túnez y en otros lugares…

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/arab-writers-iranian-officials-statements-prove-hamas-palestinian-islamic-jihad-act-service

[1] Rashid lo dijo en un discurso pronunciado el día 25 de septiembre, 2021 que celebró el aniversario de la guerra Irán-Irak. Según él, Soleimani dijo en una reunión con otros comandantes iraníes lo siguiente: «Con el respaldo del comando del CGRI, el comando del ejército, el comando general de las fuerzas armadas de Irán y el ministerio de Defensa, he reunido para ustedes seis ejércitos fuera del territorio iraní y he creado un corredor de 1.500 km de largo y 1.000 km de ancho, hasta las orillas del mar Mediterráneo. En este corredor, existen seis divisiones religiosamente devotas y populares. Cualquier enemigo que decida combatir contra la revolución islámica y contra el régimen sagrado de la República Islámica de Irán, tendrá que pasar por estos seis ejércitos y no podrá hacerlo. Uno de estos ejércitos se encuentra en el Líbano. Se llama Hezbolá. Otro ejército está en la Palestina ocupada y se llama Hamás y el grupo Yihad Islámico. Otro se encuentra en Siria y aun así otro se encuentra en Irak y se llama las Unidades de Movilización Popular (UMP). Otro ejército se encuentra en Yemen y se le denomina Ansar Alá. Esto ha creado disuasión en el servicio de nuestro querido Irán… «Véase el video del portal MEMRI TV No. 9099 – General Gholamali Rashid del CGRI: Hezbolá en el Líbano, Hamás y el Yihad Islámico palestino en Palestina, las UMP en Irak y los houties en Yemen son todos ejércitos alistados para defender al régimen iraní, 25 de septiembre, 2021.

[2] Jehad.ps. 29 de septiembre, 2021.

[3] Hamas.ps. 30 de septiembre, 2021.

[4] Hamas.ps. 30 de septiembre, 2021.

[5] Por ejemplo, el canciller del gobierno yemení, que combate en estos momentos contra el movimiento houtie, tuiteó que la declaración de Rashid «enfatiza el papel del régimen iraní sobre la creación de la milicia terrorista houtie, en dirigir su golpe de estado contra el gobierno y en su uso de implementar el plan de expansión de Irán y su política destructiva en la región» (twitter.com/ERYANIM, 27 de septiembre, 2021). En el Líbano, Samy-Gemayel, presidente del partido Kataeb, publicó un tuit en el que le preguntaba a los partidarios de Hezbolá en el país: «¿Les agrada a ustedes ser designados como soldados en un ejército que recibe órdenes de un país extranjero? ¿Todos pagamos el precio de consideraciones que no tienen nada que ver con el Líbano? «… Twitter.com/samygemayel, 30 de septiembre, 2021.

[6] De hecho, el informe sobre las declaraciones de Rashid todavía se encuentra disponible en el portal de Mehr y en otros medios de comunicación iraníes, tales como la agencia de noticias Fars.

[7] Tal como fue indicado anteriormente, Hamás emitió una declaración similar a la del grupo Yihad Islámico palestino. Véase hamas.ps, 30 de septiembre, 2021.

[8] Al-Hayat Al-Jadida (Autoridad Palestina), 3 de octubre, 2021.

[9] Al-Arab (Londres), 1 de octubre, 2021.

[10] La respuesta de Hamás a las declaraciones de Rashid fue publicada el mismo día en que fue publicado el artículo de Shandab.

