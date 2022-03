Ante la actual guerra que sucede actualmente entre Rusia y Ucrania, artículos en la prensa árabe instaron a los estados árabes a sacar conclusiones sobre la guerra y sus repercusiones. Algunos de los escritores argumentaron que los países árabes e islámicos deben actuar para mejorar su postura global, para evitar de esta manera enfrentar el destino de Ucrania y asegurar su fuerza y capacidad de disuasión. Por ejemplo, un columnista escribió que, si Ucrania hubiese sido parte de la Unión Europea, Rusia no se hubiese atrevido a atacarla y, por lo tanto, aconsejó formar un bloque unido de países árabes, similar a la Unión Europea. Otro escribió que, dentro del orden mundial multipolar que toma su forma actualmente, existe espacio para un «gigante islámico», es decir, un poderoso eje islámico-árabe.

Otros escribieron que la principal lección que puede extraerse de la guerra es que no se puede confiar en Occidente y en especial los Estados Unidos para ayudar a los árabes a enfrentar la amenaza iraní, al igual que no se puede confiar en que acudan en ayuda de Ucrania. En cambio, los árabes deben cuidarse a sí mismos y actuar para así edificar sus propios ejércitos, e incluso formar una fuerza militar árabe conjunta.[1]

Muchos de los escritores abordaron un tema que actualmente preocupa gravemente al mundo árabe, es decir, una posible escasez de trigo y otros cereales por consecuencia de la guerra, dado que muchos países árabes dependen en gran medida de la importación de trigo y de cereales provenientes de Rusia y Ucrania. Los escritores argumentaron que esta dependencia es una amenaza para la seguridad alimentaria de los árabes y los llamaron a unificar su política agraria, priorizar cultivos importantes tales como el trigo y buscar ser auto-suficientes en el tema agrario.

Lo siguiente son extractos de artículos de opinión publicados en la prensa árabe que analizan las lecciones que pueden ser extraídas de la guerra en Ucrania.

Los árabes deben actuar para mejorar su posición política mundial

Ex-ministro de Bahréin: Formar una unión, similar a la Unión Europea, fortalecerá a los países árabes e incrementará sus capacidades disuasivas

En su columna publicada el 3 de marzo del presente año 2022 en el diario qatarí en Londres Al-Quds Al-Arabi, ‘Ali Muhammad Fakhro, ex-ministro de educación y cultura de Bahréin, escribió que la lección que puede extraerse de la guerra entre Rusia y Ucrania es que los países árabes deberían formar una unión, que disuadiría a los enemigos externos en caso de ser atacados, al igual que a Putin se le previene de que ataque a la Unión Europea. Este escribió: «Los acontecimientos en Europa tienen un aspecto del cual los árabes pueden aprender… La lección puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿Hubiese tratado Rusia a Ucrania de esta manera si Ucrania hubiese sido miembro de la Unión Europea? Por supuesto que no. El liderazgo ruso hubiese calculado sus movimientos con mucho cuidado antes de atacar a una unión grande, fuerte y significativa compuesta por decenas de países que forman un bloque político, económico y de seguridad.

«El hecho doloroso y entristecedor es que, cuando los pan-arabistas pronuncian consignas de unidad… algunos escritores e intelectuales los atacan, vilipendian y los calumnian, diciendo que el llamado a la unidad árabe es parte de una ideología obsoleta y de sueños tontos. ¿Aprenderán aquellos que se oponen a la unidad de esta nación árabe… alguna lección sobre la amarga experiencia ucraniana? ¿Se darán cuenta de que las grandes superpotencias de este mundo, tales como China, Estados Unidos, Europa, Rusia e India, obtienen su fuerza a través de la unidad entre sus partes y componentes…?

«Oh, jóvenes árabes (hombres y mujeres), luchen por la unidad de su nación y aprendan cuidadosamente la lección del pasado y del presente. Ya que sin unir a su nación, ninguna de sus demandas se hará realidad».[2]

Periodista saudita: Un eje árabe-islámico unido tendrá impacto sobre el nuevo orden mundial

El periodista saudita ‘Abdallah Nasser Al-‘Otaibi realizo comentarios similares en una columna publicada el 2 de marzo del 2022 en el diario emiratí Al-Ittihad. Titulada «La crisis de Kiev puede dar luz al gigante islámico», la columna argumenta que, en el orden multipolar que actualmente se está formando en el mundo, también existe espacio para un eje árabe-islámico. Al-‘Otaibi escribió lo siguiente: «A comienzos de la década de los años 1990, la Unión Soviética colapsó y se dividió en repúblicas que comprendían diversos grupos étnicos y religiosos y la alianza estadounidense-británica-francesa de esta manera se convirtió en el poder hegemónico del mundo… Hoy día Rusia y China buscan equilibrar este orden internacional unipolar, no solo a través de su presencia formal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino a través de estrategias económicas, políticas y militares que tienen un impacto sobre el terreno…

«Pero la pregunta es: ¿Pueden los países islámicos y árabes encontrar lugar en el nuevo mapa global, como un eje ascendente en esta nueva era? La respuesta a esta pregunta es algo complicada, porque este gigante islámico antes que nada debe resolver todos sus conflictos internos y solo así podrá presentarse al mundo como una coalición civil entre otras coaliciones civiles y no como una entidad religiosa perdida entre mundos que no se le parecen… ¿Cómo podemos empezar a formar nuestro eje? ¡Manteniendo una muy calculada neutralidad entre Oriente y Occidente! ¿Cómo podemos comenzar ahora mismo? Al invitar a Moscú y Kiev a negociar en Medina, Arabia Saudita, bajo la tutela de la Organización de Cooperación Islámica».[3]

Los árabes no deben depender de los Estados Unidos para que los ayuden en contra de Irán, sino que deberían actuar con el fin de desarrollar su propia fuerza militar

Periodista iraquí: La guerra prueba que Estados Unidos no ayudará a los árabes a confrontar a Irán

El periodista iraquí Ibrahim Al-Zubaidi escribió en el diario de Londres Al-Arab que la conducta estadounidense en la crisis de Ucrania es una decepción para los países árabes, que se han dado cuenta de que no pueden contar con los Estados Unidos para ayudarlos contra la amenaza iraní: «La débil e indecisa postura del presidente Biden respecto a la reciente invasión rusa no solo decepcionó a los ucranianos, sino que también decepcionó y entristeció a otros aliados de los Estados Unidos y especialmente a nuestros pueblos árabes, que sufren por causa de los lobos iraníes. Debido a que, si el régimen iraní ya ha ocupado cuatro capitales árabes y ha emprendido todo tipo de terrorismo y agresión contra otros países de la región, ahora se ha demostrado que Biden no acudirá al rescate si el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, al igual que su aliado ruso, decide apoderarse de un quinto país árabe. Esta situación es especialmente clara ahora que Occidente y Estados Unidos han revivido el antiguo acuerdo nuclear, le han levantado las sanciones a Irán y han fracasado en responder a las acciones agresivas de Irán en la región. Ahora queda totalmente claro que los yemeníes, libaneses, iraquíes, sirios, saudíes, emiratíes, bahreiníes y kuwaitíes, quienes todos sufren por la agresión iraní, no recibirán nada más que palabras vacías por parte de Occidente, en lugar de verdaderas acciones militares».[4]

Periodista saudí: No se puede confiar en los Estados Unidos ni tampoco en Europa; todo país debe valerse por sí mismo

En su columna publicada en el diario saudita en Londres Al-Sharq Al-Awsat, el periodista Tariq Al-Homayed escribió que los recientes acontecimientos demuestran que el mundo ha cambiado y que ya no se puede confiar en Estados Unidos ni en Europa: «El mundo definitivamente ha cambiado luego de la invasión rusa a Ucrania, siendo esta la primera guerra lanzada contra un país democrático en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las alianzas globales también cambiarán: Aquellos en los que se podía confiar ayer ya no se les puede dar un voto de confianza hoy y el enemigo de ayer puede convertirse ahora en un aliado.

«Nuestra generación y la próxima tendrán que enfrentarse a una muy clara verdad, es decir, que ya no se puede contar con los Estados Unidos y Europa, tal como se desprende de los recientes acontecimientos trascendentales, desde Afganistán hasta Ucrania. El mundo nunca olvidará la imágenes de los afganos cayendo de los costados de los aviones estadounidenses mientras estos despegaban, ni olvidará que el presidente ucraniano le rogó a 27 países que permitieran que su país se uniera a la OTAN, pero lo ignoraron y que ahora él no puede encontrar a nadie que lo acompañe ante la invasión rusa… El mundo ha cambiado y quien no entienda esto se está engañando a sí mismo. La invasión rusa de Ucrania impactará alianzas en todo el mundo. Hasta ahora, el que se beneficia de esto es China, y los perdedores, desde un punto de vista estratégico, son Estados Unidos y Europa, porque los estadistas en Occidente solo están interesados ??en ganar elecciones, independientemente del enorme daño causado a la postura mundial que adopte su país. El mundo ha cambiado y la lección es que quien vela por sus propios asuntos y sus intereses nacionales y se comporta sabiamente, es el que se beneficia… En este nuevo mundo, el mensaje claro es que uno no puede confiar en nadie…”[5]

Editor de diario saudita: Todos los países deben desarrollar sus capacidades militares, en lugar de contar con los Estados Unidos

Faisal ‘Abbas, editor del diario saudita en inglés Arab News escribió el día 26 de febrero que los recientes acontecimientos en Ucrania son otro recordatorio a la falta de fiabilidad de Estados Unidos y Occidente. Este afirmó que todos los países deben valerse por sí mismos y desarrollar sus habilidades militares, en lugar de contar con los Estados Unidos para ayudarlos en su hora de necesidad. Este escribió lo siguiente: «El 17 de febrero, publicamos una entrevista en el diario Arab News con el primer ministro de Kosovo Albin Kurti…

«A lo largo de la entrevista, le pregunté repetidamente si todavía pensaba que Occidente – es decir, es decir, los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, permanecieron siendo confiables y si estas entidades deberían pensar lo que sucedería si la situación empeora, defenderían a Kosovo o lo abandonarían tal como lo hicieron en Afganistán y de la forma como lo estamos viendo ahora, en Ucrania.

«El primer ministro Kurti defendió a Occidente y dijo que pensaba que Estados Unidos y la OTAN estaban allí para quedarse. Kurti, de 47 años, pertenece a la misma generación que yo. Es una generación que vio a Estados Unidos, bajo el liderazgo de George W. Bush. – se apresuró a ayudar a liberar Kuwait en la década de los años de 1990 con la ayuda de aliados regionales. Más adelante en la década, Estados Unidos, bajo la tutela de Bill Clinton, ayudó a poner fin a la Guerra de los Balcanes y a detener las masacres serbias en Kosovo y Bosnia.

«Sin embargo, en años más recientes, nuestra generación también vio actos vergonzosos por parte de la misma superpotencia que no defiende sus propios valores o actúa de acuerdo a sus propios puntos de no-retorno. Vimos que eso sucedió tanto en Siria como en Ucrania. El ex-presidente estadounidense Barack Obama amenazó al dictador sirio Bashar Assad con una línea roja imaginaria si este utilizaba armas químicas en el año 2012. También hubo una amenaza similar si Rusia se apoderaba de Crimea en el año 2014. En ambas ocasiones, el ex-presidente y ganador del Premio Nobel de la Paz no hizo absolutamente nada.

“Hoy, vemos al presidente Joe Biden seguir el mismo camino. A pesar de las duras palabras, en realidad no está diciendo mucho. Puedes sonreír y fruncir el ceño, pero siempre y cuando lo que esté diciendo sea esencialmente: ‘La OTAN no está enviando tropas’ a Ucrania’, entonces el resultado es el mismo que no hacer nada…

«Volviendo a nuestra entrevista con el primer ministro de Kosovo a la que me referí al comienzo, quizás lo único en lo que ahora puedo estar de acuerdo con Kurti es en la otra parte de su respuesta concedida. Que mientras su país siga dependiendo de Estados Unidos y la OTAN también está trabajando en la construcción de su propio ejército. Esa es obviamente una decisión muy sabia para cualquier país que dependa de los Estados Unidos y las potencias occidentales en general en estos días».[6]

Los árabes deben formar un bloque unificado, buscar autosuficiencia económica y de otros tipos

Periodista egipcio: Los árabes deben formar una unión económica, que puede ser base para un ejército árabe conjunto

En su columna del 25 de febrero de 2022 en el diario Al-Yawm Al-Sabi’, el periodista egipcio Mahmoud Diab llamó a los países árabes a formar un bloque económico que fortalezca sus economías y acabe con su dependencia de las importaciones extranjeras, y que luego pueda formar la base de una fuerza militar árabe conjunta. Este escribió: «En la actualidad, nadie sabe cuándo terminará la guerra entre Rusia y Ucrania, qué tan grande será el daño total y si la guerra se expandirá más allá de Ucrania… Pero está claro que esta guerra cambiará drásticamente el mapa del mundo y los equilibrios de poder globales. Además, ya tiene devastadoras repercusiones económicas que muy probablemente persistirán: los precios del oro y el petróleo y de todos los productos que contienen trigo y cereales, están aumentando, entre otras consecuencias. Esto tendrá un efecto perjudicial en todos los países del mundo y exacerbará la ola de inflación que muchos de ellos están experimentando actualmente, incluyendo Egipto y otros estados árabes.

«Oh, árabes, ¿no es hora de formar ya una integración regional de los países árabes y del Golfo y una entidad económica árabe fuerte y unificada? Después de todo, estos países poseen los medios, los recursos naturales, las infraestructuras agrarias, la mano de obra, la experiencia y los conocimientos para fabricar todos los alimentos que consumen y todos los demás productos que necesitan y no requieren importar la mayoría de sus productos de Occidente. Ellos pueden terminar con esta dependencia y su vulnerabilidad a impactos externos, tales como el impacto de este guerra devastadora, que durará Alá sabe cuánto tiempo y que puede o no convertirse en una tercera guerra mundial que lo destruirá todo…

«Los líderes árabes deben aprovechar este desastre global y comenzar de inmediato a desarrollar un bloque económico árabe, que debe incluir los siguientes aspectos señalados a continuación: eliminar las barreras aduaneras; eliminar la doble tributación; unificar los procedimientos fronterizos para facilitar el paso de mercancías e impulsar el comercio entre los países árabes; formar un mercado árabe común e incrementar la cooperación en las áreas de transporte marítimo, logística, aviación y turismo. Todo esto desarrollará la industria árabe, que a su vez aumentará la tasa de crecimiento en las patrias árabes, aumentará los ingresos de los ciudadanos árabes y reducirá el desempleo, que en realidad sufren muchos jóvenes árabes.

«Si surge un bloque económico árabe de este tipo y rápidamente, si Alá lega, también puede formar la base de un ejército árabe conjunto que defenderá a todos los estados árabes y protegerá la riqueza y los recursos naturales de la patria árabe, que han sido saqueados por algunos países occidentales durante décadas. ¿Se creará este bloque económico árabe? Eso espero».[7]

Periodista qatarí: Ante la escasez de trigo prevista, los países árabes deberían formular una política agraria estratégica para garantizar la seguridad alimentaria

La periodista qatarí Iman ‘Abd Al-‘Aziz Aal Ishaq, columnista del diario de Qatar Al-Arab escribió el día 2 de marzo que la guerra en Ucrania amenaza la seguridad alimentaria de los países árabes, la mayoría de los cuales dependen del trigo y de los cereales importados de Rusia y Ucrania. Por lo tanto, este llamó a remodelar el sector agrario en los países árabes y trabajar hacia la propia auto-suficiencia.

Ella escribió lo siguiente: «Inmediatamente después de que estalló la guerra, comenzaron a publicarse cifras alarmantes, tal como se esperaba, respecto a la dependencia que poseen los árabes al trigo importado desde Rusia y Ucrania… ¿Hemos considerado nosotros alternativas a ello y podemos asegurarnos el trigo que necesitamos?… Lamentablemente, la mayoría de los países árabes están en estado de alerta, temiendo las repercusiones que pudieran venir de la guerra en Ucrania. Los países árabes que cultivan su propio trigo pueden contarse con los dedos de una sola mano. Esta dependencia del país árabe amenaza nuestra seguridad alimentaria.

«Ahora que los envíos de trigo desde los puertos ucranianos han sido detenidos por causa a la guerra y los puertos rusos también se ven afectados por las hostilidades que se suceden en la región y ahora que los bancos rusos han sido cortados del sistema de pago global SWIFT… muchos evalúan que nosotros seremos testigo de una escasez mundial de bienes, al menos en las próximas semanas o meses. Y no nos olvidemos el incremento de los precios del petróleo y gas junto al transporte y la seguridad del sistema de transporte y la dificultad de transferir fondos a Rusia, lo que automáticamente provocará un incremento en los costos…

«Debemos preguntarnos qué países pueden ocupar el lugar de Rusia y Ucrania si la crisis persiste y las importaciones de estos países son detenidas. ¿Existen alternativas? Esto significa volver a los países de los cuales importamos en el pasado, es decir Francia, Canadá, Estados Unidos, Argentina y otros, a fin de asegurar nuestro abastecimiento de trigo y otros cereales… Nos veremos obligados a volver a tocar las puertas de estos países, para evitar una escasez que nos dejará sin pan. En el Líbano, por ejemplo, las reservas actuales de trigo durarán solo mes y medio y la mayoría de los demás estados árabes poseen un almacenamiento muy limitado de reservas…

«En los países árabes, la cosecha de la mayoría de los cultivos clave es ineficiente y requiere de una re-planificación… Los países árabes tienen tierra cultivable y todos pueden beneficiarse ante la unificación de sus políticas agrarias. Pero el abandono de cultivos estratégicos tales como el trigo ha reducido el rendimiento e incrementó dramáticamente nuestra dependencia de fuentes externas. Los países árabes deben revisar su política agraria y priorizar el cultivo de cereales a través de todo tipo de subsidios gubernamentales. No hay más remedio que adoptar una política de subsidios a los productos locales, desarrollando cereales resistentes a las sequías y concederle préstamos con el propósito de satisfacer las necesidades de producción. Algunos países árabes han concedido varios tipos de subvenciones y han tenido mucho éxito en ello. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos planes estratégicos prometedores en esta etapa y de que todos los países árabes deberían trabajar juntos para evitar eventos terribles y desastres».[8]

