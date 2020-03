Diario Judío México - El brote de coronavirus ha ido acompañado por la circulación de muchas teorías de conspiración sobre el posible origen del virus, que fueron publicadas, entre otros, en los medios de comunicación árabes y especialmente en los medios de comunicación palestinos.[1] Mientras el portavoz del gobierno de la Autoridad Palestina Ibrahim Milhem dijo que la Autoridad Palestina está tomando medidas en contra del virus en coordinación y colaboración con Israel,[2] algunos en los medios de comunicación palestinos acusaron a Israel y a los Estados Unidos de propagar el coronavirus en el mundo alegando diferentes razones: debilitar a China e Irán, ayudar a la campaña de reelección de Trump y/o facilitar el control que ejerce Israel sobre la región.

Lo siguiente son extractos de tres de estos artículos:

Caricatura en diario de la Autoridad Palestina: El coronavirus representado como un tanque israelí que persigue a un palestino quien carga a un bebé (Al-Hayat Al-Jadida, 16 de marzo, 2020)

Escritor en el diario palestino Al-Quds: El coronavirus es un arma biológica empleada por los Estados Unidos e Israel contra China e Irán

Según Rasem ‘Abidat, activista del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y columnista del diario palestino en Jerusalén Oriental Al-Quds, el coronavirus es un arma biológica que Estados Unidos e Israel decidieron emplear contra China e Irán al no lograr dañarlos utilizando medios convencionales. Este escribió: «Como parte de la era de la globalización y el brutal capitalismo, que considera nada más sus propios intereses y ganancias y está dispuesto a desprestigiar y pisotear seres humanos, se desata actualmente un acalorado conflicto entre los Estados Unidos – el emblema del brutal capitalismo y el monopolio de los carteles… [carteles] cuyo papel es preservar sus intereses y su dominio económico global y China que, como [actor] económico en ascenso, aspira a convertirse en la superpotencia económica líder del mundo en los próximos diez años y [por ende] plantea una seria amenaza para la economía y para los intereses estadounidenses. Estados Unidos trató de detener el impulso de China imponiendo aranceles a las importaciones chinas, pero China evitó estas acciones respondiendo con sanciones similares… Por lo tanto, los círculos de inteligencia, magnates y la mafia del gran ejército estadounidense y de los monopolios comerciales tuvieron que buscar nuevas formas de derrotar la economía china…

«Irán es otra fuente permanente de preocupación para Estados Unidos, porque, a pesar de la retirada de Estados Unidos del acuerdo sobre el programa nuclear de Irán y a pesar de las sanciones económicas en contra de Irán, lo cual no tiene precedentes en la historia humana… las presiones y el acoso solo aumentaron la determinación de Irán y su adhesión a sus posturas junto a mejorar su poder e influencia regional, con el apoyo de aliados tales como Siria, el grupo Hezbolá libanés, el grupo iraquí Al-Hashd Al-Sha’bi, los houties en Yemen y las fuerzas de la resistencia palestina. Esto perjudica los intereses y planes en la región, los cuales se cimientan en… desmembrar y reconfigurar sus países a lo largo de lineamientos religiosos y sectarios, para hacer de Israel el líder en la región y asegurar su [continua] supervivencia.

«Frente a estos peligros – el que Estados Unidos haya perdido su hegemonía militar y económica mundial y las amenazas a la existencia de Israel – a Israel y los Estados Unidos no les quedó más remedio… que recurrir a las armas biológicas, ya que las soluciones económicas y las opciones militares no lograron detener el avance de China y su control económico del mundo. Las sanciones contra Irán tampoco lograron impedir su consolidación como potencia regional. Esto plantea la pregunta: ¿Eligieron Estados Unidos e Israel [librar] una guerra biológica propagando el coronavirus, que puede propinarle un golpe decisivo a China e Irán, en el supuesto caso de que esto conduzca a la retirada y el colapso económico de China y también socavaría a Irán mientras desestabiliza su economía y seguridad doméstica, permitiendo derrotarlo desde su interior?…»[3]

Periodista palestino: la élite estadounidense se está aprovechando del coronavirus para reprogramar la economía global en beneficio de Estados Unidos

‘Abd Al-Muwati Al-Sadeq, quien escribe en el portal palestino Amad, afiliado al bando de Muhammad Dahlan, dijo que el estado a la sombra que controla a Estados Unidos está utilizando el virus como arma biológica para reprogramar la economía mundial, neutralizar a su rival en el área económica China y destruir las economías de los demás países del mundo. Este escribió: «Primero, permítanme decir que estoy convencido de que el coronavirus es una epidemia peligrosa que puede poner en peligro a la humanidad si se propaga y no se logra controlar. [Además], soy uno de los que creen en las teorías de conspiración y estoy totalmente convencido de que existe un Estado Sombra que controla la mayoría de los eventos y situaciones en el mundo. Incluso si asumimos, por seguirle el hilo al argumento, que este virus maldito no fue creado en laboratorios estadounidenses, estoy seguro de que el Estado Sombra que controla los Estados Unidos tuvo mucho que ver en librar una guerra viciosa contra las economías del mundo, especialmente las de China, Irán, Rusia y Europa, a fin de reprogramar la economía mundial, sacar de lleno al Dragón Chino de la competencia económica y destruir las economías del resto de los países…

«La mejor prueba de ello es la exageración [a la información sobre la epidemia] que realizan los medios de comunicación, que pretenden sembrar el temor al informar sobre la propagación del virus y hacer que la mayoría de los países tomen medidas que aumenten el pánico, [todo] en cumplimiento con las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, que es en sí misma parte del Estado Sombra. Estas medidas han causado que los estados que fueron atacados [por este complot] pierdan billones de dólares. Es un hecho conocido que los informes médicos y las estadísticas muestran que la tasa de mortalidad por causa de este virus es mucho más baja que la de otras epidemias, tanto virales como no-virales. Por ejemplo, según informes internacionales, el número de personas que mueren de hambre [en el mundo] es de 28.000 al día».[4]

Artículo en portal palestino: El Mossad y la CIA propagan el virus para beneficiar a Israel y al Presidente Trump

As’ad Al-Zouni, un periodista jordano de origen palestino que frecuentemente escribe artículos antisemitas y sobre temas conspiratorios,[5] escribió en el portal de noticias palestino Dunya Al-Watan de que los judíos y la CIA son responsables de propagar el virus: «[La aparición del] coronavirus, que se está esparciendo por todo el mundo… y que apareció en China el mismo día en que el contratista Presidente Trump firmó un acuerdo comercial con este inmenso país, no puede ser considerado un evento totalmente al azar. Esto se debe especialmente porque la maquinaria mediática estadounidense, dirigida por los sionistas, manipula todo este asunto como un trato comercial. Quizás la propagación del [virus] en 46 estados estadounidenses se produjo luego que el contratista Trump mostró indiferencias ante la situación y les dijo a los estadounidenses: ‘No se preocupen, esto no es nada grave, se disipara por sí solo».

«Este virus es seguramente resultado del odio oculto de los judíos hacia el mundo y su propagación en los Estados Unidos tiene la intención de demostrar esto y servir como arma al contratista Trump en las próximas elecciones, a fin de garantizar su reelección a cambio de los [favores] que le otorgó a la colonia de Israel la [entidad] jázara, sionista y terrorista judía. El más importante de [estos favores] fue el Acuerdo del Siglo [y las medidas y declaraciones respecto a] Jerusalén, el Golán y los asentamientos. Cuando los judíos encendieron la conflagración de la Primera Guerra Mundial, obtuvieron para sí la Declaración Balfour y cuando comenzaron con la conflagración de la Segunda Guerra Mundial, se ganaron la creación de su colonia Jasar en Palestina. [Ahora] quieren comenzar las conflagraciones de una tercera guerra [mundial], para declarar la creación del gran reino judío de Israel y aquí estamos, viviendo en una atmósfera de una tercera guerra mundial, en la que horizontes militares y políticos de la región y conflictos domésticos están sellados, mientras que el estancamiento económico empeora día a día debido al incremento en los precios y por el estancamiento político.

«Hasta no hace mucho, los judíos intentaron iniciar una guerra entre Irán y Estados Unidos causando severas tensiones en el Golfo que, en una de sus formas, llegó al punto de asesinar al comandante de las [Fuerzas Qods] del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Qassem Soleimani. Esto fue precedido por varios otros enfrentamientos que casi iniciaron la Tercera Guerra [Mundial], pero la racionalidad de aquellos responsables de tomar las decisiones en Irán y Estados Unidos se lo impidió. Tras este fracaso, el Mossad israelí, en colaboración con la CIA, envió el coronavirus a China, para mitigar la ira de los estadounidenses con Trump y evitar que le haga perder [las próximas elecciones presidenciales]… Yo no revelo ningún secreto cuando digo que el virus fue propagado en Italia como acto de venganza contra ese país, por firmar recientemente acuerdos comerciales y acuerdos con China…»[6]

