Tras informes sobre la gran pérdida de vidas en los ataques aéreos perpetrados el 21 de enero, 2022 por la coalición árabe liderada por Arabia Saudita contra el movimiento de los houties respaldado por Irán en Yemen,[1] el grupo Yihad Islámico palestino realizó una masiva manifestación en la Franja de Gaza. En la manifestación, los participantes mostraron fotografías del líder del movimiento Houtie ‘Abd Al-Malik Al-Houthi y de otros líderes del eje de la resistencia liderado por Irán, tales como el secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah y el general iraní Qassem Soleimani, quien fue asesinado por los Estados Unidos.[2] En su discurso en el mitin, el miembro del buró político del grupo Yihad Islámico palestino Khaled Al-Batsh, criticó a la coalición liderada por Arabia Saudita y la acusó de perpetrar «masacres» y «asesinar a mujeres, niños y civiles desarmados» al servicio de Estados Unidos e Israel. Este agregó que «los ejércitos árabes han abandonado Palestina y ahora su papel es proteger los tronos de los líderes de la furia e ira de los pueblos».[3] Una declaración oficial del grupo Yihad Islámico palestino condenó duramente la «agresión» de la coalición árabe y de los regímenes árabes «que han atado su destino a la política estadounidense-sionista en la región».[4]

Cabe mencionar que no se vieron líderes de Hamás en la manifestación, pero dado que este movimiento controla la Franja de Gaza, la manifestación probablemente se llevó a cabo con su aprobación.

El mismo día, el miembro del buró político de Hamás Mahmoud Al-Zahhar, realizo declaraciones similares al canal libanés Al-Mayadin, diciendo que «los regímenes del Golfo que atacan a Yemen pagarán muy caro por su política» y que «la coalición saudita desea apaciguar a Occidente y a la entidad sionista».[5]

Las expresiones de apoyo a los houties en la manifestación celebrada en Gaza y las declaraciones del funcionario de Hamás Al-Zahhar reavivaron la ira en el Golfo ante Hamás. Artículos en la prensa saudita y emiratí y publicaciones en las redes sociales acusaron a Hamás de traición e ingratitud por darles la espalda a los árabes en general y a los estados del Golfo en particular y de servirle a Irán. Un periodista saudí incluso llamó a detener toda ayuda a los palestinos, que han «cometido todo tipo de transgresiones posibles contra el reino saudita».

El 23 de enero, 2022 aparentemente para apaciguar la ira en el Golfo, Hamás emitió un comunicado de prensa renunciando a los contundentes comentarios expresados ??contra los estados del Golfo y enfatizando que «no reflejan nuestra postura y nuestra política, la cual es conocida e inmutable», de abstenerse de interferir en los asuntos internos de los países árabes». La declaración enfatizó que Hamás está interesado en mantener relaciones «equilibradas» con todos los elementos árabes e islámicos, insinuando sus estrechas relaciones con Irán, el patrono de los houties.[6]

El miembro del buró político de Hamás ‘Izzat Al-Rishq aclaró en su cuenta Twitter que las declaraciones de Al-Zahhar no reflejaban la postura de Hamás.[7]

Cabe señalar que esta no es la primera vez que expresiones de apoyo por parte de Hamás a los houties provocan ira en Arabia Saudita. En junio del año 2019, el representante de Hamás en Yemen le otorgó al movimiento Houtie un escudo de honor, una acción que fue descrita en la prensa saudita como traición al reino.[8]

Este informe da un repaso a las expresiones de apoyo hacia los houties hechas por el grupo Yihad Islámico palestino y por el funcionario de Hamás Al-Zahhar junto a las críticas que se suscitaron en la prensa del Golfo.

El miembro del buró político del grupo Yihad Islámico palestino Khaled Al-Batsh en manifestación en apoyo de los houties: Las masacres perpetradas por la Coalición Árabe en Yemen son señal de vergüenza

Tal como fue indicado, el día 21 de enero, el grupo Yihad Islámico palestino realizó una manifestación masiva sin precedentes en Gaza con el propósito de expresar su solidaridad con los houties en Yemen, en la que los participantes mostraron fotografías del líder houtie ‘Abd Al-Malik Al-Houthi e imágenes de otros líderes de la guerrilla liderada por el eje de la resistencia iraní, tales como el general iraní asesinado Soleimani, el secretario general de Hezbolá Nasrallah y el comandante de Hezbolá asesinado ‘Imad Mughniyah. Además, se escucharon consignas tales como «Muerte a la familia real saudita Aal Sa’ud» y «Estados Unidos es el Gran Satán».

Para ver un video de la manifestación en el portal MEMRI TV pulse debajo:

En su discurso en la manifestación, el funcionario del grupo Yihad Islámico palestino Khaled Al-Batsh condenó los ataques aéreos realizados por la coalición árabe contra los houties mientras expresaba su apoyo a estos últimos y cuestionó la legitimidad de los gobernantes de los estados del Golfo. Este afirmó que las «masacres» perpetradas por la coalición árabe en Yemen son una señal de vergüenza para los países de la coalición que, dijo, participan en el asesinato de mujeres, de niños y civiles desarmados en sus hogares, mezquitas y lugares de trabajo. Y agregó: “Los ejércitos árabes han abandonado Palestina y ahora su papel es proteger los tronos de sus líderes, de la furia de los pueblos… Las decenas de miles de víctimas inocentes y los billones de dólares que han sido incinerados en Yemen son puro logro para Israel y pérdida para la causa palestina y para el proyecto de resistencia… La única forma de liberar Jerusalén es por medio de una verdadera coalición árabe apoyada por las masas, que se volverá hacia la Gaza sitiada y hacia la Palestina ocupada y apoyará a la resistencia allí con fondos y armas hasta que Palestina sea liberada».

Al-Batsh enfatizó que corresponde a los líderes árabes, a la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica invertir sus esfuerzos para detener la guerra en Yemen y mantener la neutralidad en lugar de apoyar a un bando a expensas del otro. Al afirmar que la guerra es «inútil» y solo sirve a Israel y a los intereses estadounidenses en la región, este hizo un llamado a toda la nación árabe para que se oponga a los ataques contra civiles en Yemen y a la hostilidad en su contra y enfatizó que esto es vital para promover la reconciliación nacional entre todas las partes en Yemen, sin excepción alguna.[9]

Declaración del grupo Yihad Islámico palestino: La Coalición Árabe ha atado su destino a la política estadounidense-sionista, apuntando deliberadamente a la población civil

La declaración del grupo Yihad Islámico palestino, emitida el mismo día, también condenó «los crímenes de la llamada Coalición Árabe contra el pueblo árabe musulmán en Yemen» y agregó lo siguiente: «Los ataques deliberados contra civiles en Yemen utilizando aviones estadounidenses y muy posiblemente también con la participación de los aviones del enemigo sionista, demuestran que esta agresión ha fracasado y ha sido derrotada en el campo de batalla. Se trata de un intento desesperado y barato de doblegar el espíritu del pueblo yemenita, que ha decidido rechazar los dictados de los regímenes que han atado su destino a la política estadounidense-sionista en la región y han renunciado a Palestina y a Jerusalén…”[10]

Funcionario de Hamás Mahmoud Al-Zahhar: «Los regímenes del Golfo que atacan a Yemen pagarán muy caro por su política»

El funcionario de Hamás Mahmoud Al-Zahhar, realizo comentarios similares en una entrevista con el canal de televisión Al-Mayadin. Este también criticó los ataques de la coalición árabe en Yemen, e incluso alentó los ataques de los houties contra los países de la coalición, diciendo: «Existe similitud entre la agresión ante Yemen y la agresión de la ocupación contra los palestinos… Este insto a los perpetradores de dichos crímenes a que retornen a sus hogares, a su religión y a su historia. No existe ningún beneficio en una alianza con Occidente y los sionistas… Los regímenes del Golfo que atacan a Yemen pagarán muy caro por su política… La coalición saudita quiere apaciguar a Occidente y a la entidad sionista… Los líderes del Golfo le están dando la espalda a la historia de honor y estabilidad con el fin de permanecer en sus curules». Dirigiéndose a los yemeníes, Al-Zahhar dijo lo siguiente: «Cualquier grupo que los ataque, atáquenlos de vuelta. Defiéndanse por todos los medios en respuesta a la agresión».[11]

Ira en la prensa del Golfo: La traición de Hamás no nos sorprende; No existe un solo enemigo nuestro con el que estos no se hayan hecho amigos

En respuesta a estas declaraciones de Hamás y del grupo Yihad Islámico palestino, la prensa saudita y del Golfo publicaron artículos muy críticos atacando a Hamás y a los palestinos en general, acusándolos de ingratitud y traición.

Diario saudita: Hamás es un títere traicionero al servicio de la expansión regional de Irán

Además de estas columnas, el diario ‘Okaz también publicó un artículo en el que criticaba a Hamás, titulado «Hamás es un títere iraní – traiciones a la manera islámica», que declaraba: «Para Hamás, la traición es un método. La historia de este movimiento, que pretende ser religioso pero en realidad no tiene nada que ver con religión, muestra que este existe por el bien del plan de expansión regional de Irán y que es una de las tres milicias-agentes de Irán en la región, junto a la milicia Houtie y Hezbolá. La prueba más corajuda de esto es que Hamás obligó al pueblo de Gaza a colocar pancartas negras en señal de luto por la muerte de Qassem Soleimani, el comandante de las Fuerzas Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, luego de erigir una carpa de luto por su persona en la Franja de Gaza. No es extraño que Hamás cometa una depravación política y realice desfiles en Gaza en apoyo a Al-Houthi y anhele su victoria. Estos desfiles son pagados por adelantado, como lo saben muy bien Khaled Mash’al, Isma’il Haniya y todos los líderes de Hamás».[12]

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/gulf-states-furious-hamas-palestinian-islamic-jihad-over-expressions-support-houthis

