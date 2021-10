En un video que fue subido a su canal en YouTube el 11 de octubre, 2021 el académico islámico australiano Sufyaan Khalifa dijo que la banda surcoreana BTS y la popular serie surcoreana de Netflix, «Juego del calamar», son parte de conspiraciones globales. Este dijo que la banda BTS son unos «anormales» que promueven entre los jóvenes musulmanes un mensaje de homosexualidad y de sodomía junto a una cultura que borra la «naturaleza humana del hombre». Luego dijo que «Juego del calamar», una exitosa serie de televisión original de Corea del Sur la cual está disponible en Netflix y gira en torno a un grupo de concursantes que se ven obligados a jugar una serie de juegos mortales para ganar un premio monetario, es un programa de televisión «malvado» que promueve una cultura en la que está bien asesinar a seres humanos por dinero. Este dijo que el premio en el programa, 45.6 billones de wones coreanos, es un mensaje «codificado» y una «señal muy impactante» de algún tipo, debido a que «la masonería global» se encuentra detrás del «Juego del calamar», que dijo es propaganda para el Nuevo orden mundial. Este añadió que el anticristo está detrás de tales ideas. Para obtener más información sobre Sufyaan Khalifa, véase el video del portal MEMRI TV No. 8506.

El grupo de música surcoreano BTS son unos «anormales» que promueven «la homosexualidad, la sodomía y una cultura que borra la naturaleza humana del hombre»

Sufyaan Khalifa: «Este grupo de música coreano – BTS – ha sido promocionado ampliamente, incluso en los países árabes. El grupo se convirtió en una de las marcas más influyentes, introduciendo un nuevo estilo, una mezcla de rock and roll y música coreana. Estos lograron expandirse por todo el mundo en un período muy corto de tiempo.

«Al mismo tiempo, la banda promueve la homosexualidad, la sodomía y una cultura que borra la naturaleza humana del hombre, a través del tipo de canciones que ellos cantan. Estos monstruos se convirtieron en estrellas ante los ojos de muchos de nuestros jóvenes, me entristece decir. De esta manera, la cultura coreana ha logrado liderar la penetración de nuestras naciones.

El programa surcoreano de la red Netflix ‘Juego del calamar’ es «maligno», contiene «mensajes codificados» de «masonería global», «propaganda escondida para el nuevo orden mundial»

“Hoy día nos están exportando algo nuevo, esta serie llamada ‘Juego del calamar’. Este juego malvado, esta serie malvada, tiene como destino promover una cultura de ‘asesinar para que puedas vivir’ y una cultura de ‘asesinar para obtener beneficios y la idea de que la mejor manera de lograr todo esto es apostando, incluso si esto conduce a matar a todos los seres humanos en la Tierra.

«En el programa, el ganador se lleva la suma total de 45.6 billones de wones coreanos – 4-5-6. Este número, 4-5-6, es un código, o una señal ya determinada, porque esta película en sí es una gran señal para la masonería global.

«Yo no he visto los nueve episodios, pero he visto muchos segmentos de esta serie.

«He visto mensajes codificados en esta serie y esto requerirá de muchos más episodios de este programa. Yo le hago un llamado a los hermanos y hermanas que se especializan en el campo de los mensajes codificados en tales películas y a aquellos que se especializan en sociología y en ciencias sociales para que estudien esta serie cuidadosamente y llamen a nuestra atención sobre los aspectos ocultos de esta serie y los mensajes ocultos de los productores de esta serie.

«Yo he llegado a la conclusión de que esta serie es propaganda encubierta dirigida al Nuevo orden mundial, propaganda que se supone allanará el camino para el nuevo mundo que quieren establecer para el año 2030, promoviendo la cultura del asesinato.

«Esta es la idea peligrosa que promueve la masonería global. Una pandilla de sádicos está detrás de esta idea. A ellos no les importa asesinar a todos solo para que estos puedan vivir. Ellos incluso disfrutan de todo esto.

«¡Están advertidos! La masonería global está detrás de la promoción de tales películas y series y el maldito anticristo es el principal instigador de tales ideas».

