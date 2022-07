En una serie de programas en el canal de televisión afiliado a Al-Qaeda en YouTube OGN, el estudioso islámico canadiense jeque Tariq Abdelhaleem elogió a los talibanes y criticó la conducta «sumisa» de los musulmanes hindúes. En un programa presentado el día 13 de julio del presente año 2022, este dijo que las políticas internas de los talibanes son «realmente buenas» y esto es lo que todos los musulmanes deberían hacer cuando toman el control de una sociedad. Este agregó que esto es lo que Hamás debería estar haciendo en Gaza. Al contrario, Abdelhaleem dijo que la política exterior de los talibanes es errada ya que estos están tratando de ganarse el favor de Occidente. Abdelhaleem agregó que los judíos y los cristianos nunca se sentirán complacidos con los musulmanes. El entrevistador intervino diciendo que después del dinero y el tiempo que los estadounidenses invirtieron en reformar Afganistán, nunca permitirán que prospere luego de su retirada. Este criticó a los musulmanes en India por no llevar a cabo resistencia contra los hindúes.

En un programa presentado el 3 de julio, el entrevistador dijo que los musulmanes en India sufren del «efecto Gandhi» y que son demasiado sumisos. Abdelhaleem dijo que el grupo Hay’at Tahrir Al-Sham en Siria son unos «verdaderos traidores» y una «mafia» y agregó que en lugar de ser un «ejército organizado», son una «compañía» dedicada a hacer dinero. Este dijo que si bien la homosexualidad es un pecado cuando se comete a nivel individual, es incredulidad (kufr) cuando se generaliza en una sociedad.

Para obtener más información sobre el jeque Tariq Abdelhaleem y su apoyo a Al-Qaeda, consulte la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1584, serie de MEMRI Despacho Especial No. 9128 y el informe especial de MEMRI publicado el día 12 de octubre, 2020.

Para ver el segmento de video del estudioso islámico canadiense Tariq Abdelhaleem, pulse aquí o debajo:

Los musulmanes hindúes son demasiado sumisos, sufren «del efecto Gandhi… Esto destruirá a gente porque no es común en el islam seguir a este individuo hindú»

Tariq Abdelhaleem: «Este movimiento, este movimiento LGBTQ, está afectando a todos, incluyendo… Estos incluso atacan a nuestro pueblo en el Medio Oriente. Les están enviando cartas a los ministros allí con el fin de cuestionar su postura sobre este movimiento. Imagínense eso. ‘¿Qué postura adoptan ustedes sobre esto? Me refiero al por qué, ¿por qué harían eso? Así que la respuesta simple es no, no hay lugar en el islam para un pecado tan enorme, especialmente si este está organizado, entonces es kufr. Si está a nivel del individuo, es un pecado, pero si uno lo organiza, si los musulmanes lo organizan, es kufr«.

[…]

Entrevistador: «Parece existir casi una cultura sumisa entre la población musulmana en general y pudiera ser solo un tema cultural dentro de India y alguien pudiera aclararme eso, pero parece existir un aspecto sumiso en la cultura que está dando como resultado en que estos no tomen dichos pasos para defenderse a sí mismos en contra de (ininteligible)».

Abdelhaleem: «Exactamente, es el efecto Gandhi. El efecto Gandhi. Y esto va a destruir a la gente porque no es común en el islam seguir a este individuo hindú, al estilo Gandhi.

[…]

«El grupo Hay’at Tahrir Al-Sham son unos ??traidores desde la postura contra la agresión»

“Sí, HTS, este HTS, son solo – yo los considero traidores de aqida, traidores desde la postura contra la agresión, la postura contra el pueblo sirio. – Son unos verdaderos traidores y ahora no son un ejército organizado contra la agresión. Son una gran empresa organizada para hacer dinero al igual que Sisi y compañía. Eso es lo que son ahora. Solo comercian. Es una mafia. Es una mafia y están torturando gente, son una copia al carbón de estos sistemas taghut (tiranos), de este sistema kufar.

[…]

“Están tratando de impulsar esta agenda y tratar de hacerla como si fuese un llamado a la gente, aunque sabemos que esto no es nada atractivo, este es un sistema kufr. La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, así que tenemos el gobierno del pueblo por Alá, su sharia, por lo que está totalmente fuera del islam.

[…]

«Respaldamos y aceptamos con admiración el retorno de los talibanes para que gobiernen Afganistán… La política de los talibanes es realmente buena; se adhieren al sharia islámico»

«Por supuesto que respaldamos y aceptamos con admiración el retorno de los talibanes para que gobiernen Afganistán luego de esta larga ocupación – 20 años de ocupación estadounidense – asesinatos sin sentido y todo tipo de destrucción hacia la población afgana, tratando de destruir al pueblo afgano. Así que esto es bueno para todos los musulmanes, no solo para Afganistán, para todos los musulmanes. Es el único lugar ahora en la tierra donde los musulmanes pueden tener la esperanza de que realmente puedan tener su propio lugar. Por supuesto, existen sanciones por parte de Occidente sin ningún tipo de motivo alguno.

[…]

«La política de los talibanes es realmente buena. Estos se adhieren al sharia islámico. Se adhieren a las reglas del islam. Ellos están haciendo un buen trabajo al negarse a cumplir con las influencias por parte de Occidente y detienen cualquier cosa que también pueda influir sobre su población. Así que estos se están moviendo en la dirección correcta internamente y tenemos que felicitarlos, apoyarlos y decir sí, esto es exactamente lo que deberían hacer los musulmanes si toman el control de una sociedad. Esto es, por ejemplo – es otro tema – pero esto es lo que Hamás debería estar haciendo internamente en Gaza.

[…]

“La política exterior de los talibanes fue impulsada desde el principio para tratar de ganarse la confianza y el apoyo de Occidente y eso fue un grave error.

[…]

«Las comunidades judías y los cristianos nunca estarán contentos con ustedes a menos que sigan su religión, sus reglas aquí, así que eso no va a suceder, así que en realidad eso fue más o menos un error».

[…]

Entrevistador: «Creo que algo que la gente realmente debería entender es que sería una gran humillación para los Estados Unidos si abandonasen Afganistán luego de 20 años de invertir, ya saben, miles de millones de dólares, cientos y cientos de miles de millones de dólares en el país, tratando de reformarlo, sería muy vergonzoso para ellos abandonar el país y luego ver que fue exitoso. Así que yo creo, ya saben, no creo que los Estados Unidos vayan a jugar un papel en hacer que Afganistán tenga éxito o se convierta en parte de la comunidad internacional después de lo ocurrido.

[…]

«Sé que no hemos logrado que nadie se levante y ofrezca una resistencia verdadera ante las turbas hindúes y la violencia hindú en lo absoluto, ni sunitas ni chiitas, por los momentos…»

Abdelhaleem: «Se producen algunos gritos, aquí y allá, pero no – sí, no hay gritos, como gritos individuales y peleas individuales en las calles y demás, pero esta no es la resistencia, no es la resistencia».

The post Estudioso islámico canadiense jeque Tariq Abdelhaleem: Todos los musulmanes deberían aprender de los talibanes; los musulmanes en India son demasiado sumisos, no existe resistencia contra los hindúes; el grupo Hay’at Tahrir Al-Sham son una mafia de traidores first appeared on MEMRI Español.