En un video publicado el día 9 de octubre, 2021 el cual fue subido al canal de Hizb ut-Tahrir Al-Waqiyah en YouTube Mundhir Abdallah, estudioso islámico danés afiliado al grupo Hizb ut-Tahrir, criticó a los talibanes por limitar su enfoque solamente a Afganistán y a la identidad afgana, en lugar de a la gran nación islámica y a la identidad islámica. Este dijo que los talibanes deberían defender la causa de liberar a toda la humanidad de la «inmundicia del liberalismo y de la injusticia del capitalismo». Este también criticó a los talibanes por reconocer a los regímenes «tiránicos» que gobiernan a los musulmanes en países tales como China, Turquía y Qatar.

En sermones anteriores Mundhir Abdallah dijo que el yihad requiere de la conquista de Europa y ha pedido el asesinato de judíos. En julio del año 2018, Mundhir Abdallah fue acusado en Dinamarca de llamar al asesinato de judíos en un sermón dado en el 2017 el cual fue traducido y publicado por MEMRI. Para obtener más información, véase los segmentos de video del portal MEMRI TV Nos. 7407, 6689, y 6013 junto a leer el informe completo publicado por MEMRI aquí.

Para ver el video del estudioso islámico danés Mundhir Abdallah en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

La causa de los talibanes debería «hacer suprema la palabra de Alá, unir a la nación islámica y liberar a la humanidad de la inmundicia del liberalismo y de la injusticia del capitalismo»

Mundhir Abdallah: «Cuando declaran que quieren establecer un emirato islámico solamente en Afganistán, significa que están dispuestos a comprometerse con el plan islámico y con la identidad islámica. Mis hermanos talibanes, su identidad no es la identidad afgana. Su causa no es Afganistán. La afiliación de uno no se define por la tierra o la raza. Lo que determina la afiliación y la lealtad de uno es la fe que uno realmente profesa.

«De acuerdo a nuestra fe, ustedes son parte de la nación islámica y su causa es la causa del islam, la causa de hacer que la palabra de Alá reine suprema, la causa de restaurar el gobierno de acuerdo con las leyes de Alá, la causa de unir a la nación islámica y la causa de liberar a la humanidad de la inmundicia del liberalismo y de la injusticia del capitalismo. El islam define su causa y su identidad.

¿Cómo pueden los talibanes acatar las leyes internacionales, que «destrozan a los países musulmanes e imponen a la entidad judía que lo ocupa por sobre la tierra santa de Palestina?»

«Por lo tanto, cuando uno dice que lo que está sucediendo fuera de Afganistán no nos concierne, de que uno respeta la soberanía de otros países y que acatas las leyes internacionales… ¿Cuales leyes internacionales? ¿Las leyes internacionales que separan a los países musulmanes? ¿Las leyes internacionales que obligaron a la entidad judía ocupante a entrar en la tierra santa de Palestina?

[…]

¿Por qué los talibanes reconocen a China, Qatar, Turquía, Uzbekistán y a regímenes similares cuando «según la ley islámica, está prohibido reconocer regímenes tiranos en los países musulmanes?»

«Si no se puede liberar a los musulmanes en los países con los que uno comparte fronteras – en China, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán – ¿por qué le envían mensajes de tranquilidad a estos países? ¿Por qué reconocen a estos países?

«Presten atención: según la ley del sharia, está prohibido reconocer regímenes tiranos en los países musulmanes. Las relaciones con los regímenes que gobiernan los países musulmanes no son como las relaciones con Suecia, Suiza o Japón.

«Con tales países, que en realidad no combaten contra los musulmanes ni ocupan países musulmanes, está permitido establecer relaciones políticas, económicas y comerciales temporales con ellos. Pero el movimiento talibán tiene prohibido reconocer a los regímenes de Qatar, Turquía o Uzbekistán.

“Estos son regímenes ilegítimos que dominan sobre los musulmanes y gobiernan a través de regímenes herejes. Si uno establece relaciones con ellos, entonces unos los reconoce y eso está totalmente prohibido, de acuerdo a la ley del sharia.

The post Estudioso islámico danés Mundhir Abdallah critica a los talibanes por comprometerse con el objetivo del califato islámico global: No pueden reconocer a países tales como China y Qatar; su objetivo debería ser liberar a la humanidad de la inmundicia del liberalismo y de la injusticia del capitalismo first appeared on MEMRI Español.