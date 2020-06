Diario Judío México - En dos videos subidos a la página Facebook de Masjid Al-Islam, Soleiman Hamed, un estudioso islámico quien nació en Estados Unidos, reaccionó a las protestas tras la muerte de George Floyd. Hamed, oriundo de los Estados Unidos, es el imam residente de Masjid Al-Islam en Atlanta y formó su educación y entrenamiento en Damasco, Siria, bajo el Gran Muftí Jeque Ahmed Kuftaro en la Universidad de Abu Nour. Anteriormente se desempeñó como Imam en Masjid Fresno en California y como asistente de Masjidul Waritheen en Oakland, California.[1]

En el primer video, un sermón de los viernes que fue subido el 29 de mayo, 2020 Hamed dijo que continuará hablando de la revolución hasta que los musulmanes «logren que el mundo se vea tal cual como Alá desea». Al decir que él mismo no defiende «necesariamente» la violencia en los recientes disturbios, Hamed explicó que los musulmanes no son pacifistas «kumbaya» y que en las revoluciones, estos deben seguir los ejemplos coránicos de Abraham y de Mahoma, que emplearon la destrucción y la violencia contra el politeísmo y la violencia contra los falsos cultos. Hamed agregó que este es el modelo que utilizaran los musulmanes cuando «se apoderen del mundo».

En un segundo video, que fue subido a la red el 31 de mayo, Hamed dijo que está bien luchar y resistirse a las mentalidades malvadas. Este dijo que los disturbios tienen un lugar en derrocar los sistemas opresivos y explicó que cuando estas tiendas corporativas como Target son incendiadas, todas las «personas involucradas en tal opresión» sienten que les duele el bolsillo. Hamed advirtió a los manifestantes contra aquellos «agentes provocadores» y pidió que sus palabras no sean «sacadas de contexto y torcidas». Además, criticó el entrenamiento cruzado que, según él, tuvo lugar entre la fuerza policial de Atlanta y las fuerzas israelíes.

«Nadie debería ser engañado… en pensar que los musulmanes deben quedarse de brazos cruzados alrededor [de todos] los pacifistas [y] ‘kumbaya’ cuando llegue la revolución. Eso no es nada coránico»

Soleiman Hamed: «Por lo tanto, nadie debe ser engañado y nadie debe ser dejar engañarse, en pensar que los musulmanes deben quedarse de brazos cruzados o sentados alrededor de [todos] los pacifistas [y] ‘kumbaya’ cuando llegue la revolución.

«Eso no es nada coránico. ‘Ah, ahí van y hablan sobre revolución otra vez, imam’. Bueno, todos ustedes me conocen y voy a seguir hablando de eso hasta que logremos que el mundo se asemeje a como Alá lo concebiría. Así que no le tengan miedo a eso, porque yo no le temo a eso.

[…]

Así que dicen: ‘Bueno, imam, ¿aboga usted por la violencia?’ Eso es lo que me preguntan, hablando de los disturbios y todo eso. ¿Aboga usted por la violencia, imam? Y yo les respondo: «No necesariamente».

[…]

«¿Cual es la peor forma de opresión? El politeísmo, adorar falsamente»

«Me molesta un poco cuando dicen: ‘¿Cómo pueden esas personas involucrarse en tales actos de destrucción?’ ‘¿Cómo pueden involucrarse en estos actos de violencia?’ ¿Es eso algo religioso? Déjenme mostrarles algo, que sé nosotros no lo vemos así. Primero quiero llamar su atención de que la peor forma de opresión es cual: el politeísmo, el adorar falsamente.

[…]

«Hablemos de estos actos de destrucción sobre los que todos están en pie de guerra. Uno observa a Abraham. Yo conozco a algunos de ustedes… Porque leemos el Corán como un cuento de hadas y no vemos la aplicación práctica en estas cosas». Esto pudiera pasar por mi mente. Pero observen a Abraham e incluso a Mahoma el Profeta, cuando presenciaron esta forma de opresión, de politeísmo y de falsa adoración, se involucraron en un acto que los ‘kumbayas’ y aquellos que no entienden esa agresión y cosas como estas suceden en estos casos: ¿qué hicieron? Ambos serían culpables, según los estándares de esta gente, por participar en actos de destrucción y de violencia. ¿Es eso correcto? Yo solo les estoy mostrando que en medio de la revolución y el cambio – y tomen esa palabra en su sentido más amplio – que a veces, esas cosas suceden.

[…]

«Sí, es lo que dice el Corán. Sí, es lo que hizo Mahoma. Ese es el modelo. Ese es el modelo que estamos utilizando cuando salimos y nos involucramos en el mundo y salimos a conquistar el mundo y hacemos que el mundo sea como Alá quiere que sea».

En el segundo video subido a la página Facebook de Masjid Al-Islam el 31 de mayo, Hamed hizo comentarios adicionales a las protestas.

«Es bueno combatir… no solo somos ‘revolucionarios del sillón’»

Soleiman Hamed: «Es bueno luchar – escuchen mis palabras – y resistan y vayan en contra de la mentalidad malvada de aquellos que se creen Dios, se presentan a sí mismos como Dios, están en contra de Alá, aceptan el politeísmo, sí, nosotros luchamos contra eso.

[…]

«No solo somos ‘revolucionarios del sillón’ y no solo hablamos a través de las computadoras. Sino que estamos involucrados y comprometidos e incluso se nos puede ver. Así que de nuevo, con estos alzamientos y estos eventos que están sucediendo ahora – está bien el estar allí.

[…]

«La participación en estas actividades [el incendiar propiedades] tiene su lugar en la revolución, en el cambio y tienen su lugar en derribar a los sistemas opresores»

«Y tengan cuidado de nuevo, lo reiteraré. Ellos retuercen mis palabras, [diciendo:] ‘Usted dijo en su sermón de los viernes, que deberíamos estar afuera incendiando cosas’. No, yo no dije eso, escucharon lo que dije. Yo dije que abogaba por el establecimiento del bien – y repasamos esas cosas – y prohibimos el mal. Y dije que el compromiso en esas actividades tiene un lugar en la revolución, en el cambio y tienen un lugar para derribar los sistemas opresores. Sí, y mantengo tal afirmación. Pero, ¿saben que existen algunos agentes provocadores y que están en medio de estas cosas? Todos saben quienes son en la policía es y quién es el demonio y no se involucren en ello.

[…]

«El Dr. Martin Luther King [dijo] que los disturbios son la voz de aquellos que no tienen voz. Esto tiene su lugar».

«Todo el mundo ha estado comentando esta cita del Dr. Martin Luther King de que los disturbios son la voz de aquellos que no poseen una voz. Esto tiene su lugar. Tiene su lugar. Cuándo… Déjenme relajarme un poco… Cuando la gente siente que le duelen los bolsillos… cuando la gente siente en carne propia sus negocios… estoy hablando de corporaciones, Target es una corporación, ¿cierto? Estos están incorporados… Solo utilizo este ejemplo, porque fue noticia… Asegúrese de que escuchan con mucha atención y no tuercen ni saquen de contexto mis palabras. [Diciendo:] «Ahí está el imam perdonando esto y apoyando y dando el visto bueno a aquello». Tengan cuidado, eso es malarkey y yo no me iré por ese camino. Pero si nos preguntamos por el nivel de comprensión de la estrategia en estos movimientos… Bien, estoy respondiendo la pregunta desde esa perspectiva. Cuando la gente sale a las calles y están en las calles y no acatan las normas – llama la atención de aquellos que se dedican a oprimir, ¿cierto? No fue hasta que esos chicos blancos, salieron e incendiaron cosas, que arrestaron a los funcionarios en Kentucky – disculpen, en Minneapolis.

[…]

«El departamento de policía en Atlanta recibía entrenamiento dado por [el] régimen sionista en Israel»

«Incluso utilizando las palabras ‘protestas’ y ‘disturbios’; esas palabras son palabras cargadas, yo dije ‘alzamientos’. La gente se hace ver y se hace escuchar y combate – en realidad combate – contra el sistema opresor. El departamento de policía en Atlanta estaba siendo entrenado y se le proveía con entrenamiento y capacitación – puede ser en ambos sentidos – con el régimen sionista en Israel, ¿cierto? Así que en realidad ustedes deberían involucrar a sus funcionarios políticos y a las fuerzas del orden público, asegurándose de que tal cosa no se pueda hacer. Uno no puede utilizar lo mismo que los sionistas están utilizando sobre nuestro pueblo».

[1] Atlantamasjid.com/aboutourstaff, revisado el 2 de junio, 2020.