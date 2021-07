El estudioso islámico estadounidense jeque Tarik Ata de la Fundación Islámica del Condado Orange dijo que a lo largo de la historia y en tiempos modernos, los musulmanes nunca han oprimido ni atacado a los judíos. Este hizo estos comentarios en una lección titulada: «Los musulmanes estadounidenses y Jerusalén» que fue publicada en la cuenta YouTube del canal de televisión Shura el 20 de mayo, 2021. Ata, quien nació y se crió en Chicago y estudió jurisprudencia islámica en Jordania agregó que hoy los judíos viven en Marruecos, Yemen, Irak e Irán; sin embargo, nadie ha escuchado hablar de judíos oprimidos o atacados en estos lugares. Ata dijo que la entidad sionista «similar a los nazis» (Israel) está masacrando a los musulmanes y cristianos de Jerusalén, al igual que lo hicieron los cruzados. Ata continuó diciendo que para liberar Palestina, no es suficiente aplaudir a «algunas buenas almas», sino que los musulmanes necesitan «individuos valientes» tales como «nuestros hermanos y hermanas en Turquía», que dijeron: «Queremos ir al lugar». Ata dijo que aunque el ejército turco no es más poderoso que el ejército israelí, ellos están preparados para enfrentarlos. Para obtener más información, consulte el segmento de video del portal MEMRI TV No. 6225.

Para ver el video del estudioso islámico Tarik Ata, pulse aquí o debajo.

Israel implementa un «apartheid muy similar al nazi» y es una «entidad racista, agresiva, tirana, viciosa y asesina de niños»

Jeque Tarik Ata: «Cuando los cruzados entraron en Jerusalén, ¿qué sucedió? Asesinaron a los musulmanes. Pero no fueron solo los musulmanes a los que asesinaron.

«También masacraron a los judíos que vivían allí y masacraron a los cristianos oriundos de esa tierra, los cristianos árabes y las llamadas denominaciones no europeas del cristianismo. Los masacraron.

«Ahora, con esta entidad sionista de corte nazi, racista, agresiva, tirana, viciosa y asesina de niños, vemos exactamente lo mismo.

[…]

«Los musulmanes nunca oprimieron a los judíos; los musulmanes nunca atacaron a los judíos»

“Así que nosotros los musulmanes tenemos una misión allí y esas misiones, que una vez fueron exitosas – no ‘si’ sino una vez exitosas – traerán paz y tranquilidad a todos los que viven allí en Jerusalén, incluyendo a los judíos… Debido a que de nuevo, la historia muestra… la historia habla… Los musulmanes nunca oprimieron a los judíos. Los musulmanes nunca atacaron a los judíos. Los musulmanes nunca se sintieron incómodos con los judíos. No es solo la historia lo que habla, los tiempos de hoy día hablan.

“Saben que existen judíos en Marruecos, judíos en Yemen, judíos en Irak, judíos en Irán. ¿Alguna vez han escuchado hablar de musulmanes oprimiéndolos, de musulmanes atacándolos? Ni hablar, para nada.

[…]

«Para liberar la tierra de Palestina necesitamos individuos valientes, al igual que nuestros hermanos y hermanas en Turquía»

«Estamos viendo que los musulmanes están cada vez más preparados para convertirse en líderes, una vez más, para volverse autónomos, una vez más, para liberar la tierra de Palestina de las manos de la tiranía y de los opresores. Pero ¿cómo es que vamos a hacer eso, mis queridos hermanos y hermanas? No es solo mirando y aplaudiendo a algunas buenas almas. Necesitamos individuos valientes, al igual que nuestros hermanos y hermanas en Turquía, igual a ellos, quienes dicen: ‘Iremos allí’.

«Hasta donde yo sé, el ejército turco no es más poderoso que el ejército israelí. Ellos no entraran en batalla en la que claramente dominarán a la oposición».

The post Estudioso islámico en California Tarik Ata: Los musulmanes nunca atacaron ni oprimieron a los judíos; necesitamos de líderes como las valientes hermanas y hermanos turcos quienes se ofrecieron como voluntarios para liberar Palestina first appeared on MEMRI Español.