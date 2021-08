El estudioso islámico Omar Zaid, quien recientemente se reubicó en Liberty, Kentucky, desde Tailandia, dijo que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, es «demente» «diabólico, malvado y egoísta». Este hizo sus comentarios en una entrevista con Omar Baloch (véase los segmentos de video del portal MEMRI TV Nos. 8966, 7989, 7656 y 7053) en su canal YouTube el 24 de julio, 2021. Zaid dijo además lo siguiente: «Si aquellos buenos hombres no cogen el arma y asesinan a aquellos adecuados, los poderes forzaran que estalle una especie de pseudo-guerra civil». Este agregó que lo que Estados Unidos realmente necesita no es una guerra civil sino un golpe de estado junto a una regionalización bajo una autoridad militar.

Zaid también dijo que aquellos que ignoran la evidencia científica y hacen cumplir la obligación de utilizar las mascarillas son iguales a takfiris, «se convierten en zombis» y que Hollywood profetizó este comportamiento estilo zombis en las películas de zombis producidas durante las últimas dos o tres décadas.

Según su portal, el Dr. Omar Zaid es médico jubilado de la sala de emergencias de Pensilvania quien se convirtió del cristianismo al islam en el año 2004 y ha dedicado su vida a investigar las «sociedades ocultas» detrás del actual «des-orden mundial». Para más información sobre Omar Zaid, véase el video del portal MEMRI TV No. 8215.

Para ver el segmento de video del estudioso islámico en Kentucky Omar Zaid, pulse aquí o debajo.

Aquellas personas que utilizan mascarillas son como zombis que perdieron la razón y se están comiendo tus libertades; todo esto fue profetizado por Hollywood

Omar Zaid: «Cuando la gente ignora toda evidencia científica y simplemente obedecen ciegamente – esto es ser taqfiri – han perdido la razón. Han perdido la capacidad de pensar de forma independiente e individual, por lo que se convierten en zombis. Eso es lo que están haciendo». Y cuando alguien que lleva puesta una mascarilla se niega a concederte un privilegio que es tuyo por derecho divino, entonces al final ellos te están comiendo. Se están comiendo tu privilegio. Se están comiendo tu libertad, ¿ves? Entonces, uno tiene una nación de zombis ahora y eso estaba profetizado. Hollywood no tuvo reparos en ello, simplemente lo expusieron durante dos décadas.

[…]

«Ellos han existido durante dos o tres décadas, estos temas zombis y ese es solo el próximo desarrollo del vampirismo porque el vampirismo se está comiendo al otro para sobrevivir. Eso es lo que es y es la entidad maligna comiéndose, saben, cualquier víctima a la que puedan meterle los dientes. Entonces, eso es lo que el tema zombi está haciendo.

[…]

El presidente Biden es un «demente… diabólico, malvado y egoísta»

«Tenemos lo peor de lo peor, me refiero a Joe Biden, este hombre es un demente. Ya no está en su sano juicio. No ha estado en su sano juicio durante varios años. No solo eso, es malvado, diabólico y egoísta, al igual que su hijo y ellos están colocados en cargos de poder. Y los estadounidenses han votado por ellos con gusto y los han llevado al poder, lo que muestra cuán insensatos se vuelven los países.

[…]

Los buenos hombres deberían «tomar el arma y asesinar a aquellos más adecuados»; «necesitamos de un golpe de estado»

«Solo estoy tratando de resumir esto con el tema zombi que ustedes ven, en lugar de entrar en todos los detalles. Los detalles simplemente se perderían allí. Pero lo que sucederá es que si los buenos hombres no levantan el arma y acaban con aquellos adecuados, los poderes forzaran que estalle una especie de pseudo-guerra civil porque, bueno, no necesitamos de una guerra civil. Una guerra civil no es nada bueno para nadie. Lo que necesitamos es un golpe de estado, vean. Necesitamos de un golpe de estado y necesitamos de una regionalización bajo una autoridad militar inmediatamente después del golpe de estado».

