El estudioso islámico estadounidense Dr. Khalid Green dijo en un video publicado en su cuenta YouTube el día 29 de octubre, 2022 que las feministas musulmanas que han dicho que si el controvertido influyente en la red Andrew Tate, quien recientemente se convirtió al islam (véase el segmento de video del portal MEMRI TV No. 9899), es musulmán, entonces ellas abandonaran el islam, ya que hayan objetables sus puntos de vista sobre el tema de la mujer. Green dijo que este tipo de gente son infieles y apóstatas y dijo que pueden haberlo sido siempre, ya que su verdadera lealtad es hacia al feminismo y no al islam. Además, Green habló sobre los recientes comentarios hechos por el rapero Kanye West sobre los judíos y dijo que «no vio nada malo» en las declaraciones realizadas por Kanye. Green agregó: «Uno ni siquiera puede mencionar la palabra ‘J-U-D-I-O’ sin ser acusado de antisemita».

Las mujeres musulmanas que critican a Andrew Tate «quizás fueron hipócritas desde el comienzo… no creían en el islam, creían en el feminismo»

Dr. Khalid Green: «Hay un individuo que se convirtió en musulmán (Andrew Tate), quien tiene una opinión muy fuerte. Me sigo olvidando de su nombre y todo el mundo me sigue preguntando por este individuo. Es un individuo que practica kickboxer en algún lugar, tal vez en Europa en algún lugar. Y se convirtió en musulmán. Así que existe esa gente que dice ser musulmán, como mujeres… Y dicen que si este individuo – con su perspectiva ante la mujer – es musulmán, entonces se marchan del islam. Islam no tiene nada para mí.

“Esas mujeres son ??infieles, esas mujeres son ??apóstatas. Esas son mujeres que abandonaron el islam. Esas son mujeres que tal vez fueron hipócritas desde un comienzo. Es decir, no creían en el islam, creían en el feminismo.

[…]

Kanye West no estaba «siendo antisemita»; él solo mencionó a los judíos y tenía una perspectiva diferente sobre la corriente principal

«Observen lo que está sucediendo, independientemente de su postura, o independientemente de cómo uno ve todo esto, con el tema de Kanye West. Vean a este hombre, hizo algunas declaraciones. En lo poco que leí, yo no vi nada malo, ni siquiera estaba siendo antisemita.

«Pero el hecho de que mencione a los judíos y tenga algún tipo de perspectiva y cualquier tipo de diferencia con lo que es la norma dominante… eso si tiene un impacto poderoso. Uno ni siquiera puede mencionar la palabra ‘J-U-D-I-O’ sin ser acusado de ser antisemita. Y piensen… No conseguirán trabajo en ninguna parte».

