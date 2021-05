El estudioso islamista kuwaití Tareq Al-Suwaidan criticó a los «países derrotistas» que han reconocido a «su enemigo» Israel. Este dijo: «Cállense y dejen que los muyahidines hagan su trabajo». Al-Suwaidan realizo sus comentarios durante una entrevista que fue transmitida en la red Al-Jazeera (Qatar) el día 12 de mayo, 2021. Al-Suwaidan continuó diciendo que los países derrotistas le enviaron sus condolencias a Israel luego de ocurrir la estampida de Meron, pero no a los «mártires de las Brigadas Al-Qassam pertenecientes a Hamas». También dijo que si los árabes no son capaces de enfrentar a Israel ahora, no deben rendirse, sino pasarle el estandarte a la próxima generación que pudiese inventar una bomba nuclear. Al-Suwaidan citó un hadiz, según el cual los musulmanes conquistarían Roma y Constantinopla y agregó: «Los musulmanes dominarán el mundo una vez más». Para obtener más información sobre Tareq Al-Suwaidan, consulte los siguientes segmentos de video del portal MEMRI TV Nos.5816, 4638, 4361, 3394, 2980 y 674.

Para ver el video de Tareq Al-Suwaidan en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«No se rindan – perseveren y entréguenle la estandarte a la próxima generación que puede que cambie la ecuación y muy posiblemente inventen para nosotros una bomba nuclear»

Tareq Al-Suwaidan: “Algunos derrotistas dicen: ‘Nos enfrentamos a gente que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y del mundo entero y que poseen armas nucleares mientras nosotros no tenemos nada’. Bien. Todo eso es cierto. Si son ustedes incapaces de confrontar a Israel, no se rindan.

«Perseveren y entréguenle la estandarte a la próxima generación que puede que cambie la ecuación y muy posiblemente inventen una bomba nuclear para nosotros – una generación en la que se cumplan las siguientes palabras de Alá: ‘Enviaremos contra ustedes a algunos de Nuestros siervos con gran poderío. Llegará una generación que hará el cambio, solamente, no reconozcan a Israel, no se rindan, no se entreguen. Solo perseveren. La nueva generación tiene esperanzas. No hagan que estos pierdan la esperanza. Este es el mensaje para todos los derrotistas que pierden la esperanza. Desespérense y sean derrotistas por su cuenta y cierren la boca. No defrauden a la población. Dejen que estos mantengan viva las esperanzas».

[…]

«Cállense y dejen que los muyahidines hagan su trabajo»

«No debemos permitir que los derrotistas extingan la esperanza de los jóvenes, no debemos permitir que reconozcan la existencia de su enemigo israelí y le entreguen nuestras tierras y nuestra causa al enemigo. Cállense y dejen que los muyahidines hagan su trabajo. Hoy vimos que algunos de los países derrotistas le enviaron sus condolencias a los sionistas por aquellos que fallecieron en la estampida de Meron, pero no enviaron condolencia alguna por los mártires de las Brigadas Al-Qassam de Hamas. ¿Qué crimen es este? ¿Qué derrotismo es este?»

[…]

«Constantinopla, siendo esta Estambul, ya ha sido conquistada: los musulmanes dominarán el mundo una vez más»

«¿Por qué no piensan acerca del destino decretado por Alá: ‘El día del juicio final no vendrá antes de que Constantinopla y Roma sean conquistadas’? Los compañeros del profeta estaban totalmente convencidos de esto. ¿Se imaginan que el profeta Mahoma dijo que los oprimidos conquistarían el mundo en su totalidad? Observen la convicción que tenían los compañeros del profeta. ¿Qué dijo el compañero que escuchó esto? Dijo: ‘Oh Mensajero de Alá, ¿cuál de las dos ciudades será conquistada primero?’ Ellos estaban convencidos de que esto sucedería y solo deseaban saber el orden de las ciudades. El profeta Mahoma respondió: «Constantinopla será conquistada primero». Constantinopla, siendo esta Estambul, ya ha sido conquistada. Los musulmanes dominarán el mundo una vez más. Este es el destino de Alá. Así que concéntrense en la esperanza y no en rendirse».

