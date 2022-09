El día viernes 23 de septiembre del presente año 2022, el Dr. Nassar Al-Qaram, presidente de la corte de apelaciones del sharia en Nablus pronunció un sermón en la ciudad cisjordana de Ramalá. El Dr. Al-Qaram dijo que en la batalla contra la «ocupación» israelí, los creyentes tienen ya garantizado un resultado positivo, porque o saldrán victoriosos o morirán como mártires. Este dijo que la batalla contra la «ocupación» continuará hasta el día del juicio final y afirmó que Israel incluso «toma muy en cuenta» a todos los bebés palestinos que están por nacer porque sabe muy bien que algún día estos combatirán contra ellos. Más adelante en el sermón, el Dr. Al-Qaram describió las batallas del profeta Mahoma contra los judíos en la península arábiga y dijo que los judíos son «el pueblo de la guerra y corrupción». El sermón del Dr. Al-Qaram fue transmitido en la televisión palestina. Para más información sobre el Dr. Nasser Al-Qaram, véase los videos del portal MEMRI TV Nos. 9369 y 9545.

Para ver el segmento de video del estudioso islámico palestino Nasser Al-Qaram, pulse aquí o debajo:

«En la batalla contra la ocupación y contra los enemigos de Alá, un creyente obtendrá una de las dos mejores cosas que le pueden suceder – victoria o el martirio; en ambos casos, nosotros somos victoriosos y triunfantes»

Nasser Al-Qaram: «En la batalla contra la ocupación y contra los enemigos de Alá, un creyente obtendrá una de las dos mejores cosas que le pueden suceder – la victoria o el martirio. En ambos casos, salimos victoriosos y triunfantes.

[…]

“La batalla contra la ocupación continuará hasta el día del juicio final. Esta es una batalla abierta, en todos los frentes, en todos los lugares y en todos los niveles. Todos estamos bajo la ocupación, viejos y jóvenes. Incluso los fetos en el vientre son tomados en cuenta por la ocupación. El primer día, estos son registrados en las computadoras de la ocupación y se les asigna con un número de identificación. Se los toma en cuenta porque llegará su día en que libraran una batalla y combatirán contra esta ocupación. Fetos en los úteros de sus madres son murabiteen que desafían a esta ocupación.

[…]

«Los mártires no buscan este mundo. Algunos de ustedes desean este mundo y otros desean el mundo por venir. Los mártires ven a este mundo como barato. Todo es muy barato para ellos. Todo lo que desean es encontrarse con Alá y Su Mensajero.

[…]

«El Corán habla sobre la corrupción de los israelitas y de la promesa de que los venceremos… ellos son el pueblo de la guerra y corrupción»

“En Surat Al-Isra, el Corán habla sobre la corrupción de los israelitas y sobre la promesa de que los venceremos.

Este dice lo siguiente: ‘Entonces, cuando la promesa del más allá se cumpla, serán avergonzados y entrarán en la mezquita en Jerusalén tal como entraron la primera vez, y destruirán por completo todo lo que caiga en sus manos’. Esta es una promesa hecha por Alá.

«Varias promesas en confrontación con los judíos fueron cumplidas en el Corán y esta es la promesa que aún debe ser cumplida. La primera promesa llegó después de la batalla de Badr. Cuando los musulmanes derrotaron a la tribu Quraysh en la batalla de Badr, a los judíos de la tribu Banu Qaynuqa no les agradó en nada la victoria de los musulmanes, por lo que le enviaron un mensaje a Mahoma, diciendo: ‘Mahoma, es posible que hayas combatido contra los chicos de la tribu Quraysh, que no poseen experiencia en el arte de la guerra y no saben combatir, pero si ustedes pelean contra nosotros, verán que nosotros somos hombres de verdad’. ¿Por qué? Porque son gente que solo desea guerra y corrupción

“El Corán dice: ‘Cada vez que encienden el fuego de la guerra, Alá lo apaga y esparcen la corrupción por toda la tierra’. ¿Cuál fue la respuesta de Alá? El ángel Jabrir descendió y le dijo a Mahoma: ‘Dile a los infieles que estos serán vencidos y serán conducidos al infierno – qué lugar de descanso tan miserable’. Así que el profeta Mahoma sitió a la tribu Banu Qaynuqa y los desterró.

[…]

«Luego vino la batalla de las Trincheras, cuando los judíos violaron el pacto y traicionaron al profeta Mahoma. Cuando terminó la batalla, Jabrir y otros ángeles se acercaron al profeta Mahoma. Ellos dijeron lo siguiente: ‘Oh Mensajero de Alá, los ángeles aún no han depuesto sus armas’. Mahoma les preguntó: ‘¿Qué es lo que desean?’ Ellos respondieron: ‘Combatir contra los judíos de la tribu Banu Qurayza’.

“Así que el Profeta emitió una declaración a sus compañeros: ‘Ninguno de ustedes rezará la plegaria de la tarde a menos que sea en la fortaleza de la tribu Banu Qurayza’. Punto final.

“Así que este combatió contra los judíos de la tribu Banu Qurayza, los cercó y los expulsó también. Luego vino la batalla de Khaybar contra los judíos. Después del Tratado de Hudaybiyyah, el profeta conquistó Khaybar, porque los judíos allí violaron el pacto que poseían con él. Los musulmanes fueron compensados. En lugar de Meca, conquistaron Khaybar».

The post Estudioso islámico palestino Dr. Nasser Al-Qaram en sermón de los viernes en Ramalá elogia el martirio y agrega: Los judíos son el pueblo de la guerra y corrupción first appeared on MEMRI Español.