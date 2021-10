El estudioso islámico palestino jeque Abd Al-Bari Khilla dijo en un programa transmitido el día 9 de agosto, 2021 en el canal de televisión del grupo Yihad Islámico y Gaza que las mujeres, por naturaleza, no tienen la capacidad de juzgar en casos de castigos islámicos y de pena de muerte. El jeque Khilla explicó que la mujer generalmente no puede soportar ver que un asesino sea ejecutado y que pueden fallar en contra de la flagelación de algún «criminal» que bebió alcohol. Este añadió que él y cualquier otra persona, preferiría tener como primer ministro a un hombre en lugar de una mujer porque las mujeres son naturalmente menos adecuadas para tal cargo.

Para ver el video del estudioso islámico palestino Abd Al-Bari Khilla en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

La naturaleza de la mujer no es la más adecuada para ser jueces en asuntos que involucran castigos islámicos tales como la decapitación o flagelación

Jeque Abd Al-Bari Khilla: «La mujer puede trabajar en cualquier profesión que sea apropiada para ellas. Existe un desacuerdo sobre si la mujer puede ser juez o no. Nosotros podemos decir que las mujeres pueden legislar en temas islámicos que no involucran castigos ni la pena de muerte.

«Esto no es para degradarlas. Simplemente es porque la naturaleza de la mujer no es adecuada para ello.

«Tomemos por ejemplo, la pena de muerte. Digamos que queremos decapitar a algún asesino. ¿Pueden las mujeres ver tal cosa? Por lo general, no. «Tal vez existan algunas mujeres fuertes y masculinas que pueden hacerlo, pero la mayoría de las mujeres no. Incluso algunos hombres no pueden ver las ejecuciones, tanto más las mujeres.

«O digamos que queremos azotar a alguien que bebió alcohol. Una jueza diría: ‘No, pobre hombre…’ ¿Le diría un juez ‘pobrecito’ a este individuo? Estamos hablando de un criminal.

[…]

«La naturaleza de la mujer no suele ser adecuada para ocupar el cargo de primera ministra»

«Si me preguntan si prefiero que el primer ministro sea hombre o mujer, obviamente cualquiera les diría que prefieren a un hombre, no por prejuicios a favor de los hombres, sino porque la naturaleza de la mujer no suele ser adecuada para ocupar el cargo de mujer primer ministro».

The post Estudioso islámico palestino jeque Abd Al-Bari Khilla: Las mujeres pueden ser jueces, pero no en casos de castigos islámicos; ellas no pueden soportar ver decapitaciones y pudieran fallar en contra del flagelar first appeared on MEMRI Español.