En diciembre del año 2021, el Ministerio de Dotaciones Religiosas de Kuwait invitó al público a asistir a una conferencia dada por el Dr. Muhammad Dawi Al-‘Osimi, imam, predicador y miembro de la facultad del Departamento del Sharia en la Universidad de Kuwait a realizarse el día 23 de diciembre, sobre el tema de «la ideología feminista y el peligro que esto representa para la sociedad islámica». Luego que el título de la conferencia despertara críticas del público y en los medios de comunicación, el ministerio canceló el evento y por ende, Al-‘Osimi pronunció la conferencia en la red, en su canal privado YouTube, el día 23 de diciembre.

En la conferencia, Al-‘Osimi afirmó que el feminismo plantea un grave peligro para la institución familiar y que no deben negarse las diferencias innatas existentes entre hombres y mujeres. Este agregó que el sharia islámico le otorga a la mujer todos sus derechos, mientras que el movimiento feminista promueve ideas que son ajenas a la sociedad musulmana, tales como la homosexualidad y otras relaciones prohibidas y hace que la gente abandone su fe – todo ante la apariencia de liberar a la mujer.

La conferencia y su cancelación por parte del ministerio provocaron un acalorado debate público en el país sobre el tema del feminismo y los derechos de la mujer. Algunos políticos, figuras de los medios de comunicación y clérigos atacaron al ministerio por cancelar la conferencia y criticaron el feminismo como una ideología no-islámica que destruye familias y promueve ideas occidentales muy perjudiciales para la sociedad kuwaití. Al contrario, pensadores liberales kuwaitíes denunciaron el ataque de los clérigos extremistas al feminismo y su actitud intimidante y discriminatoria hacia la mujer. Estos acusaron a Al-‘Osimi y a clérigos como él de incitar contra el feminismo y difundir afirmaciones falsas y conspirativas al respecto.

Este informe da un repaso al tema y al debate que este suscitó después.

La presión pública y mediática hace que el ministro de dotaciones de Kuwait cancele una conferencia en contra del feminismo

Tal como fue indicado, en diciembre del año 2021, el Ministerio de Dotaciones de Kuwait anunció la presentación de una charla a dictar por el profesor de la Universidad de Kuwait, el Dr. Muhammad Dawi Al-‘Osimi, titulada «La ideología feminista y el peligro que esta representa para la sociedad islámica».[1] Según informes en los medios de comunicación, el anuncio planteó críticas públicas, que inicialmente solo llevaron al ministerio a cambiar el título de la conferencia y la llamó «Las condiciones necesarias para la estabilidad de la familia».

Entre los críticos de la conferencia se encontraba el diario kuwaití Al-Jarida, que publicó en sus páginas de las redes sociales un video titulado «El Ministerio de Dotaciones denigra a las mujeres», afirmando que la propia intención de realizar tal conferencia era ofensiva para la mujer además de señalar que el ministerio también lanzó una campaña para animar a la mujer a casarse en lugar de continuar sus estudios superiores. El video terminaba con la pregunta: «¿Desea el Ministerio de Dotaciones llevar a Kuwait de vuelta al período pre-islámico, cuando las chicas eran enterradas vivas?»[2]

El 22 de diciembre, un día antes del día previsto para la conferencia, el ministerio la canceló. El disertante, Dr. Al-‘Osimi, tuiteó sarcásticamente: «Agradezco a mis hermanos en el Ministerio de Dotaciones por el honor de habernos invitado para dar la conferencia… Me abstendré de burlarme de ellos por cancelar el simposio…» En este tuit también anunció que daría la conferencia en otro lugar y en diferente horario.[3]

El 24 de diciembre, el diario kuwaití Al-Nahar informó que la conferencia había sido cancelada debido a una protesta pública y también porque Al-‘Osimi se negó a realizarla bajo el título anunciado.[4] Al-‘Osimi, sin embargo, lo negó y afirmó que estuvo dispuesto a dar la conferencia bajo cualquier título que se le pusiera.[5]

El Dr. Al-‘Osimi en su conferencia en YouTube: El feminismo destruye familias y promueve la homosexualidad

En su conferencia en YouTube, Al-‘Osimi mencionó en primer lugar la cancelación realizada por parte del ministerio y dijo que la conferencia no tenía la intención de ofender a nadie. Este continuó diciendo que el sharia islámico no excluye a la mujer sino que las cuida y les otorga todos sus derechos y se manifestó en contra de «aquellos que desean corromper y debilitar a la institución familiar» y que hablan sobre la igualdad y la libertad porque esencialmente consideran a la mujer como débiles y desprovistas de libre albedrío. La relación entre hombres y mujeres en el sharia islámico no es de rivalidad, dijo, sino de armonía, pero al mismo tiempo, existen diferencias biológicas y fisiológicas entre los sexos que no deben ser negadas. Este habló en contra de emular a las sociedades occidentales, que dijo se caracterizan por familias deshechas y agregó que el movimiento feminista promueve la homosexualidad y las familias del mismo sexo, sanciona el aborto y las relaciones prohibidas y sirve a la ideología capitalista. Las mujeres feministas, este explicó, desafían el sharia y provocan el abandono de la fe. También señaló que la mujer no debería trabajar en lo que llamó ocupaciones humildes como conducir un camión de basura. Este terminó subrayando la necesidad de inculcarle importancia a la familia y el matrimonio.[6]

Luego de la conferencia Al-‘Osimi tuiteó que se sentía contento de que esta se realizó en YouTube y logró su propósito de «advertirle a las familias sobre el grave peligro que les acecha».[7]

Políticos, clérigos y medios de comunicación kuwaitíes apoyan la postura de Al-‘Osimi: El feminismo contradice el sharia

Tras la cancelación de la conferencia, políticos, clérigos y los medios de comunicación kuwaitíes criticaron al ministerio por sucumbir ante las presiones y expresaron su apoyo a las opiniones de Al-‘Osimi en contra del feminismo. Walid ‘Abdallah Al-Ghanim, ex-columnista del diario Al-Qabas y profesor de la Universidad de Kuwait, tuiteó lo siguiente: «Esta es una postura derrotista adoptada por el Ministerio de Dotaciones, que debería haber insistido en celebrar el simposio y permitir que el conferencista exponga los hechos relacionados con la ‘doctrina feminista’ que tiene como base la destrucción de la familia, la lucha contra los principios de la religión y las sanciones ante las relaciones prohibidas. Lamentablemente, el ministerio es negligente en el cumplimiento de su deber religioso».[8] El parlamentario kuwaití Fayez Al-Jumhour criticó asimismo al Ministerio de Dotaciones y al ministro que lo encabeza por sucumbir ante las presiones de «gente influyente que defiende una ideología que combate la virtud, la moral y la piedad».[9]

El 7 de enero del presente año 2022 el diario kuwaití Al-Anba publicó un extenso artículo titulado «Estudiosos del sharia: El movimiento feminista contradice el sharia y la religión», que presentaba los puntos de vista de los clérigos kuwaitíes y de otros en contra del movimiento feminista. El clérigo kuwaití Dr. ‘Othman Al-Khamis, por ejemplo, dijo que el feminismo se opone al matrimonio pero aboga por la homosexualidad y está en desacuerdo con el sharia islámico. Este explicó: «El feminismo exportado por Europa y los Estados Unidos contradice la religión… La ideología feminista predica en contra del sharia y a favor del ateísmo y lo hereje». El abogado Dr. Sa’d Al-‘Anzi, profesor sobre el tema de los principios de la jurisprudencia islámica y ex-asesor religioso de los comités de derechos humanos en el gobierno de Kuwait, dijo que la demanda feminista de igualdad entre hombres y mujeres contradice el sharia y la naturaleza de la creación. “No todas las ideas, formas o normas que surgen en Occidente son compatibles con las formas musulmanas y los países musulmanes, donde la única fuente de autoridad decisiva es el sharia de Alá”, añadió este.[10]

Liberales kuwaitíes: Clérigos extremistas tergiversan el feminismo y perpetúan la discriminación contra la mujer intimidando y mintiendo

Al contrario, los elementos liberales y feministas en Kuwait se manifestaron contra Al-‘Osimi y sus afirmaciones en la conferencia. La página Twitter «Feministas kuwaitíes» publicó el día 25 de diciembre: «Si los clérigos hubiesen criticado el feminismo sin distorsiones, ataques públicos, hostilidad y calumnias contra las feministas y les hubiesen permitido a las feministas responder y debatir con ellas sobre los temas de la mujer dentro del contexto de la religión, sociedad y política, hubiésemos creído que su intención es verdaderamente proteger a la mujer y la unidad de la sociedad, pero lo que realmente les asusta y preocupa es perder el control social y cultural sobre la población».[11]

Periodista liberal kuwaití: Las mujeres juegan un papel vital en la sociedad y son más inteligentes que los clérigos extremistas

Los columnistas liberales kuwaitíes calificaron las afirmaciones de Al-‘Osimi sobre el feminismo de conspirativas y sin ningún tipo de fundamento y castigaron a los clérigos extremistas kuwaitíes por perpetuar la discriminación contra la mujer a pesar de que la igualdad de género está consagrada en la constitución del país. Ahmad Al-Sarraf, columnista del diario Al-Qabas, sostuvo que clérigos tales como Al-‘Osimi desean silenciar a la mujer y subordinarlas a sus deseos pervertidos. Este escribió lo siguiente: «Cuando el Ministerio de Dotaciones Religiosas anunció su alegría por realizar una conferencia titulada ‘La ideología feminista y el peligro que representa para la sociedad islámica’, una ola de protestas y presiones lo obligaron a cambiar el título a algo menos ofensivo y provocativo, pero sin embargo, las presiones se intensificaron, haciendo que la vulgar conferencia fuese cancelada en su totalidad…

«El papel de la mujer en nuestras vidas se ha vuelto vital y conocido luego de siglos de discriminación y exclusión y es imposible volver a la situación favorecida por las fuerzas reaccionarias – fuerzas que han sido silenciadas en los países vecinos y por lo tanto han venido a Kuwait con el propósito de difundir su veneno. Las mujeres no son máquinas sexuales que producen hijos y cocinan. Son seres humanos inteligentes y mucho más sofisticadas en su pensamiento que aquellos que desean llevarlas de vuelta a las cavernas de los talibanes!

“La decisión de cancelar la conferencia enfureció al disertante, quien la atacó e insinuó en un tuit que los problemas que aquejan a la sociedad civil, tales como el aumento en los divorcios, la violencia doméstica y la desintegración de las familias, todos derivan de la ideología feminista y de la libertad que la mujer ha comenzado a disfrutar. Al mismo tiempo, este se abstuvo de atribuir la más mínima responsabilidad por estos temas sociales ante los hombres, especialmente ante clérigos musulmanes como él. Este no comprende que los problemas de la sociedad son más extensos y complejos que ello y que no terminarán sino que se incrementarán mientras los hombres puedan tratar a las mujeres tal como a ellos les plazca y subordinarlas a sus deseos más pervertidos controlándolas a ellas y su manera de pensar. La mujer de las que este habla son nuestras madres, hermanas, hijas, esposas y tías, nuestras y de todos los demás. Nosotros no les encontramos ningún fallo que requiera de algún arreglo según sus obsoletas sugerencias, sino todo lo contrario…

«Honorable príncipe heredero a la corona kuwaití, estamos cansados ??de todo este extremismo religioso sin ningún tipo de fundamento, que prohíbe todo y destruye nuestra alegría…

«La ex-canciller alemana Angela Merkel, siendo ella mujer, renunció después de liderar Alemania… durante 16 ilustres años… Si su destino hubiese dependido de nuestro hermano el conferencista Al-‘Osimi, este hubiera exigido que ella se quedara en casa y dejarla salir sólo para tres propósitos: ¡casarse, ir al médico y ser sepultada!…»[12]

Figura mediática kuwaití: Aunque la constitución garantiza la igualdad de sexos, las mujeres kuwaitíes aún sufren de una discriminación institucionalizada

La figura kuwaití en los medios de comunicación Sahar bin ‘Ali, quien escribe una columna para el diario Al-Rai, dedicó dos recientes columnas al tema del feminismo y la oposición que esta encuentra. Tras señalar que, aunque la constitución kuwaití garantiza la igualdad de sexos, en la práctica las mujeres kuwaitíes sufren de discriminación, ella salió en defensa de las feministas y su lucha por los derechos de la mujer y condenó a los clérigos que fomentan la discriminación de sexos.

En su primera columna, publicada el 26 de diciembre del 2021, ella escribió: «Aunque Kuwait es un estado civil, existe una institución gubernamental tal como el Ministerio de Dotaciones Religiosas, que se ocupa de los temas islámicos. Hace varios días, cuando este ministerio anunció un simposio titulado ‘La idea feminista y el peligro que representa para la sociedad islámica’, yo comencé a alertar a la gente en las redes sociales sobre este simposio, por varias razones. Primero, este simposio constituye discriminación contra un sector de mujeres en la sociedad que se ofrecen como voluntarias para luchar ante los hechos de violencia contra la mujer y exigir la igualdad de sexos, la cual está garantizada por la constitución de Kuwait. Segundo, la conferencia trasgrede el artículo 29 de la constitución de Kuwait, la cual establece que «todas las personas son iguales ante la ley en dignidad humana y en derechos y deberes, sin distinción de raza, origen, idioma o religión’. Además, se supone que el estado debe mantener una postura neutral respecto a las opiniones y creencias, en base a la constitución, que garantiza la libertad y no respalda las inclinaciones o creencias específicas de ningún grupo en contra de ningún otro grupo…”[13]

En su segunda columna, publicada el 10 de enero del año 2022, bin ‘Ali escribió lo siguiente: «Aunque el término ‘feminismo’ ha ganado popularidad en los estados del Golfo, todavía existen desacuerdos sobre lo que significa y el por qué surgió. Los medios de comunicación intentan presentar a aquellos que apoyan este movimiento como el que propone una ideología importada de Occidente que hace que nosotros nos deslicemos hacia el abismo y de que es hostil a las sociedades islámicas…

“Hoy día, especialmente en Kuwait – debido a que los otros países del Golfo se encuentran más avanzados que nosotros – el desacuerdo ya no es entre hombres y mujeres, sino entre hombres y mujeres feministas y los clérigos. Estos últimos afirman que el feminismo es importado de Occidente y que el movimiento feminista erosiona la institución familiar y conduce a la mujer al borde de un abismo. Estos difunden sus sermones, que subrayan, aunque sea implícitamente, de que en el islam hombres y mujeres no son iguales… También subrayan que los hombres son los que ejercen poder en la sociedad y que no deben perder tal poder, que les permite pronunciar sermones como estos. El feminismo, por otra parte, llama a abolir las tradiciones sociales y las instituciones que fomentan la discriminación contra la mujer.

«¿Luchar contra la discriminación significa privar al otro género de sus derechos? ¿Significa hostilidad hacia la religión y la destrucción de las familias? Al contrario: privar a un grupo de personas de sus derechos solo por su género es inaceptable en los estados civiles ni la religión tampoco lo permite.

«¿Existe discriminación en la sociedad kuwaití? Sí, la hay. Aunque la constitución kuwaití establece que los hombres y las mujeres son iguales, existen leyes que discriminan a la mujer y ellas sufren de discriminación incluso en sus propios hogares… Por ello surgió el feminismo, no para destruir familias sino para abolir la discriminación de género y asegurar los derechos de todos».[14]

Liberal kuwaití: el discurso de los clérigos es primitivo e inadecuado para la era moderna

En un artículo publicado en su portal y en el portal del canal de televisión Al-Hurra, Ibtihal Al-Khatib, un periodista liberal kuwaití y profesor en la Universidad de Kuwait, escribió que el jeque Al-‘Osimi debe rendir cuentas por su ataque feroz, atrasado e infundado contra el movimiento feminista: «En un simposio en la red realizado hace varios días, un doctor en derecho islámico de la Universidad de Kuwait habló sobre la amenaza que representa para la sociedad la ideología feminista y presentó varias teorías que van en desacuerdo con el espíritu de nuestra época no solo en términos de su contenido, sino en términos del lenguaje que este utilizó. Si bien el discurso de la mayoría de las religiones ha sido desarrollado para adaptarse a la era presente, su fundamento y capacidad de la población para aceptar lo que se dice, parece ser que no se ha producido ningún cambio en el pensamiento de los clérigos islámicos conservadores, ni en su forma de presentación. Todavía utilizan la misma repugnante intimidación sobre la pérdida de la identidad conservadora y las ya cansadas antiguas amenazas sobre la destrucción de la sociedad, especialmente cuando discutimos el tema de la mujer…

«Todo lo que dijo el doctor fue primitivo en su contenido y presentación… La mayor parte de la entrevista involucró las mismas antiguas acusaciones primitivas contra la sociedad occidental… y frases que recuerdan los programas de televisión de la década de los años 80…

“Tratando de elevar el honor de la mujer, el doctor cayó en varias trampas muy extrañas en materia de derechos humanos y de discriminación de género. Este dijo, por ejemplo, que las mujeres no pueden realizar ‘trabajos humildes’ tales como conducir un camión de basura, por las diferencias físicas existentes entre los hombres y las mujeres… La pregunta es, ¿cuál es el problema en conducir un camión de basura?… ¿Qué hay de malo en que gente realice este trabajo? ¿Por qué piensa el doctor que la mujer no puede conducir un camión así si ahora conducen automóviles, trenes y vuelan aviones?…

«Sus afirmaciones sobre el movimiento feminista en sí eran extrañas en un grado sin precedentes. Deliberadamente o no, este ignoró… su pluralismo cultural y sus diferentes metodologías sociales, diciendo que el feminismo tiene como objetivo eliminar el concepto de la familia tradicional y reemplazarla con una familia de dos hombres o dos mujeres, por lo que ‘existe un vínculo necesario entre el feminismo y la homosexualidad’. El doctor acusa al feminismo de abrirle las puertas al hedonismo y promover el poli-amor y el odio hacia los hombres y afirma que, en consecuencia, incita a la mujer a satisfacer sus ansias a través de relaciones lesbianas. Este también traza algún tipo de vínculo entre el feminismo y el capitalismo y acusa al feminismo de incitar contra la familia y de ser hostil hacia el embarazo y el parto, e incluso de comercializar la idea de una gestación subrogada…

“Más allá de que el discurso del doctor fuese algo extraño, conspirativo e infundado, también delató un profundo desconocimiento del desarrollo gradual y episódico del pensamiento feminista e ignoró la diversidad cultural en este y su incesante esfuerzo por mejorar su discurso, al igual que todos los movimientos preocupados por los derechos humanos… El feminismo es, en última instancia, un movimiento humano. Este posee sus fortalezas, pero también existen críticas válidas en su contra. Como todas las ideas humanas, esta debe ser reformada constantemente… Pero este ataque descuidado utilizando todas las armas y todas las afirmaciones infundadas junto a insultos, que llegó al punto de calumniar a la mujer que propugna esta idea, es otra cosa, que exige que el doctor rinda cuentas por los valores que intenta defender y la forma en que ha elegido hacerlo… Doctor Al-‘Osimi, no importa cuán elevado sea su objetivo, usted no puede justificar esta manera de actuar…»[15]

*C. Meital es compañero investigador en MEMRI; H. Varulkar es director de investigaciones en MEMRI.

