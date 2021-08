En su columna publicada en el diario en la red Raialyoum.com, el político palestino Bassam Abu Sharif, ex-asesor de Yasser Arafat y fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina, le escribió una carta abierta al secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah, en la que prodigó elogios a Nasrallah, afirmando que la luz en su rostro «nos recuerda la luz del rostro del profeta Mahoma». Añadiendo que Nasrallah es un «comandante muy valiente», fuente de esperanza, fuerza e inspiración a quien los pueblos palestino y árabe siguen y saludan, Abu Sharif señaló que hoy día, luego de la retirada estadounidense de Afganistán, es muy posible «desarraigar a los sionistas de nuestra tierra.» Por lo tanto, instó a la sala de operaciones del eje de la resistencia, encabezada por Nasrallah, a elaborar un plan de combate que “le asestará golpes muy dolorosos” a Israel y hará que los israelíes huyan de vuelta a los países de donde proceden. Dirigiéndose a Nasrallah, este enfatizó: «Usted es nuestro comandante y le esperamos ante las puertas de la bendita Al-Aqsa para así orar juntos allí… Nuestro enemigo será destruido… cuando las flechas alcancen su cuello».

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo:[1]

«Oh valiente comandante, yo le saludo en nombre del pueblo de Palestina, Jerusalén y de cada ciudad, aldea, pueblo y campo de refugiados en la tierra de Palestina y me dirijo a usted con palabras de verdad que expresan nuestra intención de continuar la lucha por liberar la Tierra Santa y la bendita mezquita Al-Aqsa junto a liberar el Líbano, Siria, Irak y todos los países árabes que se doblegan ante el nuevo imperialismo de los estadounidenses y sus aliados – los racistas en Israel y los traidores que normalizaron relaciones con Israel en varios estados del Golfo.

«Comandante, me dirijo a usted con palabras de verdad: ¿Sabe usted que nuestro pueblo palestino le espera? ¿Sabe usted que los pueblos árabes de todo el mundo le ven con orgullo y sacan fuerza de sus palabras, sus hechos, su firmeza y su determinación para derrotar al enemigo y que todos estos epítetos elevan su moral y determinación para continuar la resistencia contra el enemigo y atacarlo con el objetivo de desarraigarlo de nuestra tierra?

«¿Sabe usted que cuando anuncian que está a punto de dar un discurso, la gente espera junto a sus radios o televisores, o cerca de cualquier otro medio que les lleve su voz? La vista de la gente apiñada alrededor de la pantalla del televisor para verlo a usted es como la vista que alguna vez vimos de gente junta alrededor de la radio para escuchar al difunto presidente egipcio Gamal ‘Abd Al-Nasser.

«Digo esto porque el pueblo palestino está profundamente arraigado en la tierra de Palestina, y estas raíces llegan hasta los países árabes. El pueblo de Palestina posee una conciencia nacional panárabe que pertenece a una nación antigua y usted ha aparecido con el objetivo de fortalecer la capacidad que posee esta nación para defenderse a sí misma y movilizar a sus hijos para que combatan por la libertad, la justicia y la verdad.

«Oh comandante, por lo tanto, le saludamos y no solo como un hermano saluda a sus hermanos. Le saludamos como un comandante que solo piensa en derrotar al enemigo y en liberar a la humanidad y la tierra, de la profanación hecha por el enemigo, el terrorismo sangriento, racismo, la inhumanidad y el desenfreno…

«Oh, comandante, la historia no se crea por accidente – sino cavando trincheras, con firmeza y persistencia y atacando con el propósito de auto-defenderse. Nosotros solo podremos triunfar si implementamos sus palabras, según lo cual nosotros, el eje de la resistencia, tenemos gran responsabilidad, siendo la mayor parte de esta la liberación de Palestina, porque esto significa desarraigar al sanguinario sionismo que siembra destrucción y ruina en nuestra tierra, al igual que una serpiente esparce veneno a su alrededor para matar.

«Desarraigar el sionismo de la tierra de Palestina no es imposible. Además, es más fácil de lo que muchos piensan. Lo que sucedió en Afganistán (la retirada de los Estados Unidos y la toma del poder por parte de los talibanes) debe hacer que los israelíes se den cuenta de que, en última instancia, nadie los protegerá y nadie esconderá su desnudez y encubrirá sus crímenes. De hecho, estos deben retornar a las tierras de las que vinieron a establecerse en Palestina, para robárnosla, para robarle al pueblo de esta tierra y atormentarlos tan severamente.

«Sayyed (título de Nasrallah, que indica es descendiente del profeta Mahoma), le amamos por muchas cosas, incluyendo la luz de su rostro que nos recuerda la luz del rostro de nuestro profeta Mahoma; su coraje, de lo cual usted no duda en darle al enemigo lo mejor que pueda darle; su habilidad para movilizar gente y moldear conciencia y su habilidad para pensar lógica y polémicamente y realizar cálculos precisos con el fin de agotar al enemigo. Oh Sayyed, la hora se cerca y no debemos seguir ocultando lo que hemos estado ocultando por tiempo desconocido. La sala de operaciones del eje de la resistencia debe elaborar los detalles del plan que dañará al enemigo al igual que el mártir ‘Imad Mughniyeh (oficial de Hezbolá asesinado en Damasco en febrero del 2008) y el mártir comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Qassem Soleimani, asesinado por los Estados Unidos en Irak en enero del año 2020, ya que esto es lo que le asestará los dolorosos golpes al enemigo y lo avergonzará.

«Seguramente usted sabe bien que el talón de Aquiles del enemigo es su frente interno que se está desintegrando. En nombre de Alá, yo los veo en mi mente irse, huir y retornar a sus propios países. Los veo temblar de pavor cuando usted le habla a la nación, porque dicen que usted habla la verdad… y si ellos dicen esto, nosotros le decimos que usted es nuestro comandante y le esperamos ante las puertas de la bendita Al-Aqsa para orar juntos en el lugar.

«Oh comandante nuestro, también le decimos que nuestra batalla en todos los frentes es la misma… Todos deseamos estar en todas partes y acechar al enemigo de nuestra nación, que saquea nuestros recursos, destroza nuestras esperanzas, e impide nuestro progreso. Nosotros creemos que el modelo de Teherán es bueno – es un modelo bajo el cual los recursos de las naciones son utilizados para ellos y para elevarlos y hacerlos avanzar.

«Finalmente, reitero mis palabras: Oh comandante, lo esperamos emocionado y conteniendo la respiración. Nuestro enemigo será destruido y se enredará por sí mismo cuando las flechas alcancen su cuello».

[1] Raialyoum.com, 20 de agosto, 2021.

