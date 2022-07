Entre los días 13 y 17 de julio del presente año 2022, el ex-canciller delegado de Irán Mohammad-Javad Larijani, quien actualmente se desempeña como asesor principal del Presidente del Tribunal Supremo de Irán y quien también se desempeñó como jefe del Consejo Superior de Derechos Humanos de Irán, apareció en varios programas de entrevistas en televisión y discutieron el programa nuclear de Irán. En una entrevista presentada el día 13 de julio, 2022 en Ofogh TV (Irán), Larijani dijo que Occidente está interesado en el acuerdo PAIC porque este debilitaría las capacidades nucleares de Irán. Este también dijo que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) «pereció» y que Israel, India y Pakistán están mejor si no se unen a dicho tratado.

En una entrevista presentada el día 17 de julio, 2022 en el canal de televisión iraní IRINN, Larijani habló sobre la promesa hecha por el presidente estadounidense Joe Biden al primer ministro israelí Yair Lapid de que Estados Unidos evitará que Irán logre obtener armamento nuclear y dijo que aunque el líder supremo iraní Ali Jamenei emitió un fatua oponiéndose a las armas de destrucción masiva (véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9938), nadie podrá impedir que Irán obtenga armas atómicas si este lo deseara. Larijani dijo que el conocimiento y la tecnología nuclear de Irán «son el orgullo del mundo islámico» y que no pueden ser destruidos. Para más información sobre Larijani, véase los segmentos de video del portal MEMRI TV Nos.8986, 8482, 8247, 7611, 7604, 7299, 6622, 1456, y 1168.

Para ver el video del ex-canciller delegado iraní Mohammad-Javad Larijani, pulse aquí o debajo:

El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares pereció; «Un documento está vivo solo cuando este se implementa»

Mohammad-Javad Larijani: «El interés de los occidentales en el acuerdo PAIC surge de su creencia de que este nos jalará los dientes atómicos, nos debilitará y disminuiría nuestras capacidades. La forma en que lo ven es, si algún día decidiéramos ensamblar una bomba nuclear, el acuerdo PAIC nos retrasaría en ello durante más de un año y como este es un proceso lo bastante largo, el acuerdo PAIC iría disolviendo los equipos gradualmente, ya que los miembros envejecerían y sus reemplazos serían bloqueados, todo el negocio nuclear se convertiría en un lujo sin sentido y al final terminaríamos abandonándolo.

[…]

«El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares es un documento muerto. Este está muy bien redactado, pero incluye todo tipo de temas oscuros…»

Anfitrión: «¿Por qué dice usted que está muerto?»

Larijani: «Porque un documento está vivo únicamente cuando este es implementado. ¿Qué tipo de documento es este si los estados no firmantes se sienten más cómodos que los estados que si son firmantes? El régimen sionista, India y Pakistán no se han unido el Tratado de No Proliferación y los países que lo han firmado tienen problemas. ¿Qué tipo de documento disuasorio de no proliferación es este? No es un documento disuasivo. Este documento pereció y nosotros estamos de luto junto al ataúd de un hombre muerto. Si los estadounidenses juegan demasiado sus infantiles juegos, no hay razón para que mantengamos nuestro compromiso con el Tratado de No Proliferación tal como está, porque es un documento muerto y no tiene nada de especial.

[…]

«Nuestras capacidades en materia nuclear, nuestro acceso al conocimiento y a la tecnología relacionados con la energía nuclear, son el orgullo del mundo islámico»

“Durante la visita del Sr. Biden al régimen sionista, estos firmaron un documento y juraron juntos que no permitirían que Irán obtuviese armamento nuclear. Naturalmente, según el fatua del líder, tenemos prohibido religiosamente obtener armas de destrucción masiva y esto incluye las armas nucleares, sin embargo, si alguna vez queremos realizar esto, nadie podrá detenernos, por supuesto, ellos mismos lo saben.

[…]

«Nuestras capacidades en materia nuclear, nuestro acceso al conocimiento y a la tecnología relacionados con la energía nuclear, son el orgullo del mundo islámico. Este es un tema que se encuentra muy profundamente arraigado. Creo que la desaceleración durante el período del acuerdo PIDAC se revertirá rápidamente. Tal capacidad no puede ser destruida con bombardeos».

The post Ex-canciller delegado iraní Mohammad-Javad Larijani: Nadie podrá detenernos si decidiéramos ensamblar una bomba atómica; el Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares (TNP) pereció first appeared on MEMRI Español.