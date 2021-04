A la reunión del Comité Consultivo de Seguridad (CCS) Estados Unidos-Japón el día 16 de marzo, 2021 (Japón-Estados Unidos «2+2») en Tokio asistieron el secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken y el secretario de defensa Lloyd Austin junto al canciller de Japón Motegi Toshimitsu y el ministro de defensa Kishi Nobuo.[1]

Durante la reunión, las dos partes discutieron temas sobre seguridad regional y reconocieron que el comportamiento de China, «cuando es inconsistente al orden internacional existente», presenta «desafíos» políticos, económicos, militares y tecnológicos para «la Alianza y para la comunidad internacional». Estos también declararon que se oponen a «cualquier acción unilateral que busque cambiar el status quo», incluso en el Mar de China Oriental y en el Mar de China Meridional. Además de subrayar «la importancia de una paz y estabilidad» en el Estrecho de Taiwán, también compartieron «serias preocupaciones respecto a la situación de los derechos humanos» en Hong Kong y en Xinjiang.[2]

La reunión fue duramente criticada por el vocero de la cancillería de China Zhao Lijian, quien acusó a Japón de actuar de «vasallo estratégico» de los Estados Unidos, «traicionando inescrupulosamente la confianza y la justicia además de perjudicar enormemente las relaciones chino-japonesas».

Citando al ministro Zhao Lijian, el popular bloguero chino Liu Hong, ex-corresponsal extranjero y editor de la agencia oficial de noticias Xinhua, escribió un artículo bajo el título «China no puede aguantar más y arremete contra Japón con un nivel de ferocidad muy extraño». Este señaló que para contener a China, Japón incluso «está dispuesto a humillarse», afirmando: «La mayoría de la gente en este mundo desprecian la traición y el engaño más de lo que odian la astucia y el no tener vergüenza. Siempre me ha preocupado que mientras Japón se moviliza para apoyar a los Estados Unidos, ‘se apartará de la fe y abandonará la legalidad’, poniendo en peligro las buenas relaciones entre China y Japón, lo que sería un buen y mejor augurio para Japón y para la región en su conjunto».

A continuación se muestra el artículo de Liu Hong, publicado por el canal sobre comentarios de actualidad del portal WeChat «Niutanqin», una «cuenta pública entre las 500 principales en WeChat» con millones de seguidores:[3]

Los secretarios de Estado y de Defensa de los Estados Unidos se reúnen con sus homólogos japoneses (Fuente: Niutanqin)

«Japón está preparado para… actuar como vasallo estratégico de los Estados Unidos».

«Raro, de hecho, muy raro.

«Por favor tome nota de las siguientes declaraciones del vocero de la cancillería china Zhao Lijian, el día 17 de marzo, 2021:

«‘… La declaración conjunta de Estados Unidos y Japón[4] demuestra un desprecio por los méritos históricos del tema en cuestión, así como también un desprecio por los hechos y la verdad, siendo esta otra indicación clara de que Estados Unidos y Japón conspiran como el lobo y el bei[5] con el fin de entrometerse en los asuntos internos de China, al igual que otro vil acto de difamación y descrédito por parte de China.

«‘… Para satisfacer su deseo egoísta de contener el ascenso y rejuvenecimiento de China, Japón tiene preparado ‘depender de otros por el aire que respira’ y actuar de vasallo estratégico de los Estados Unidos, traicionando sin escrúpulos la confianza y justicia además de perjudicar las relaciones chino-japonesas, quebrando la fe sin escrúpulos y abandonando los derechos para destruir las relaciones chino-japonesas, sin dudar en atraer lobos al hogar y vender los intereses de la región en su conjunto. Tal comportamiento es despreciado y va en contra de la voluntad del pueblo’.

«Zhao Lijian utilizó una serie de expresiones idiomáticas:

«El lobo y el bei están confabulados;

«egoísta;

«depende de otros por el aire que respira;

«hace añicos la fe y abandona derechos;

«muestra al lobo dentro de la casa;

«considerado por desacato;

«va en contra de la voluntad del pueblo.

«Todos estos términos son negativos. Vi algunos titulares en los medios de comunicación que decían que China critica a los Estados Unidos y a Japón por ‘conspirar como el lobo y el bei’, bueno, porque actúan así. Pero creo que más que cualquier otra cosa, lo más despiadado de todos estos modismos, es ‘quebrar la fe y abandonar derechos’ [背信弃义 bèixìnqìyì].

«¿Qué significa ‘romper la fe y abandonar derechos’?

«Significa quebrar promesas y actuar de manera inmoral. Te sonríen en la cara y te apuñalan por la espalda.

«¿Y de quién estamos hablando?

«Eso es Japón.

«¿Por qué decimos tal cosa?

«Porque… en esta reunión 2+2 entre los Estados Unidos y Japón, los dos países atacaron abiertamente a China desde varios ángulos, mencionando el Mar de China Meridional, el Mar de China Oriental, las Islas Diaoyu/Senkaku, Hong Kong, Taiwán, Xinjiang, Tíbet, etc., haciendo que parezca que están más preocupados por China de lo que está China.

«¿Qué tipo de comportamiento es ese?

«Este es un comportamiento que ignora por completo la verdad, interfiere abiertamente en los asuntos internos de China e intenta movilizar un movimiento de contención anti-China.

«Si Japón siempre baila al ritmo de los Estados Unidos, si está dispuesto a ser su mensajero, eventualmente perderá la partida»

Secretarios de estado y de defensa se reúnen con el primer ministro japonés Yoshihide Suga (Fuente: Niutanqin)

«No es de sorprender que los Estados Unidos intente lograrlo, pero es menos obvio en el caso de Japón.

«Es importante recordar que, si bien las relaciones chino-japonesas han tenido sus altibajos a lo largo de los años, recientemente han cobrado impulso.

«El ex-primer ministro japonés Abe Shinzo visitó China a finales del año pasado y le dijo a la parte china que las relaciones entre Japón y China estaban cobrando impulso y que Japón quería construir una relación bilateral que satisfaga las necesidades de la nueva era.

«Por favor tome nota de las siguientes expectativas para las relaciones Japón- China en la nueva era: ‘Aunque las colinas y los arroyos nos distinguen, la luna y el viento comparten nuestro bondadoso corazón’.[vi] Cuando estalló la pandemia el año pasado, China y Japón se unieron para combatirlo, demostrando la buena voluntad que nos hemos mostrado unos a otros.

Abe también le dijo a los funcionarios chinos visitantes en febrero del año pasado que el pueblo de Japón y China habían mostrado amistad en su lucha conjunta contra la pandemia y que este estaba esperanzado por la visita del líder chino a Japón.

«En una llamada telefónica con el líder chino después de que este sucedió a Abe, el primer ministro japonés Suga Yoshihide también prometió que Japón le otorga gran importancia a China, que las relaciones entre Japón y China son una de las relaciones bilaterales más importantes y que este desea empujar más las relaciones entre Japón y China hacia un nuevo nivel y tener en cuenta – «un nuevo nivel».

«¿Quién hubiese pensado que, con la promesa aún resonando en nuestros oídos y a pesar del hecho de que China y Japón no han tenido muchos conflictos violentos en los últimos años, Japón se uniría a Estados Unidos y nos clavaría un cuchillo por la espalda

«¿Por qué?

«El vocero de la cancillería China Zhao Lijian lo dejó muy claro: Japón lo hace para satisfacer su deseo egoísta de contener el ascenso y rejuvenecimiento de China.

«Para contener a China, este incluso está dispuesto a humillarse.

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/former-xinhua-correspondent-and-popular-blogger-liu-hong-us-japan-security-consultative

[1] Mofa.go.jp/na/st/page3e_001112.html, 16 de marzo, 2021.

[2] Mofa.go.jp/na/st/page3e_001112.html, 16 de marzo, 2021.

[3] Mp.weixin.qq.com/s__biz=MzA5OTk4NDYwMw==&mid=2651275889&idx=1&sn=de8e2ca9fe745d48c07101fe15945a39&chksm=8b0a17c5bc7d9ed32d255856ab443ee243bdd70973ee51f73df6f3565e93ee1703bb78ae6b13&scene=4, 18 de marzo, 2021. Conocido por sus comentarios coloquiales e ingeniosos sobre eventos actuales, Niutanqin es un «medio de comunicación propio» (opuesto al gobierno estatal) administrado por Liu Hong, ex-corresponsal extranjero durante mucho tiempo y editor de la agencia oficial de noticias Xinhua. Liu Hong, graduado del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad de Nanjing, se marchó a Kabul para cubrir la guerra de Afganistán en el año 2001 y trabajó como corresponsal de la Agencia de Noticias Xinhua en Jerusalén desde los años 2002 al 2004. Antes de comenzar «Niutanqin», Liu fue jefe de la cuenta oficial de WeChat de la Agencia de Noticias Xinhua y editor jefe adjunto de su revista de asuntos internacionales, Globe.

[4] Mofa.go.jp/files/100161035.pdf, 16 de marzo, 2021.

[5] El portavoz utiliza el modismo 狼狈为奸 láng bèi wéi jiān, que se traduce más o menos como «el lobo y el bei están confabulados». Según el folclore chino, el «bei» es una bestia legendaria parecida a un lobo con patas delanteras desproporcionadamente cortas que necesita treparse sobre los lobos para moverse (y llevar a cabo sus malvados planes).

[6] En el año 2020, en medio de la epidemia de Covid-19, Japón donó suministros médicos a China con poemas alentadores. La frase «Aunque las colinas y los arroyos nos distinguen, la luna y el viento comparten nuestro bondadoso corazón» fue impresa en sus cajas de donaciones. Véase: Autonews.gasgoo.com/70016859.html

The post Ex-corresponsal en Xinhua y bloguero popular Liu Hong: En reunión del Comité Consultivo de Seguridad Estados Unidos-Japón, Tokio ‘traicionó’ a China, actuando como el ‘mandadero’ estadounidense first appeared on MEMRI Español.