El 14 de octubre, 2021 el portal iraní Didarnews.ir publicó una entrevista realizada con Mohammad-Qasem Mohebbali, quien se ha desempeñado como embajador de Irán en Malasia y en Grecia y como director de asuntos del Medio Oriente y de África del Norte en la cancillería de Irán. El embajador Mohebbali dijo que 40 años de sanciones económicas han paralizado la economía iraní y han dejado al país muy por detrás de otros países de la región en términos de crecimiento económico. Mohebbali luego discutió el tema de Palestina, que dijo ha «allanado el camino» a muchas de las crisis en el Medio Oriente, tales como el extremismo islámico. Este dijo que Irán ha sido actor clave en hacer del tema palestino un tema central en el Medio Oriente y explicó que Irán adoptó las «consignas» del tema palestino como parte de un intento de alinearse con los países árabes durante la guerra Irán-Irak y para evitar que la guerra Irán-Irak se convierta en una guerra entre Irán y el mundo árabe.

Mohebbali explicó que Irán junto a muchos de los regímenes árabes y aliados iraníes tales como Hezbolá no han tenido ningún interés en liberar Palestina porque se benefician políticamente al prolongar el problema. Mohebbali dijo luego que el apoyo de Irán y sus agentes-estado ante los gobiernos árabes liderados por minorías étnicas, tales como los regímenes de Siria y Yemen, tiene un impacto negativo en las relaciones de Irán en la región y dijo que el desarrollo político y la democracia en el Medio Oriente beneficiarán enormemente a Irán y mejorará estas relaciones. Este reflexionó que Irán no debería haber causado inestabilidad en Irak y en Afganistán.

Más adelante en la entrevista, Mohebbali dijo que las políticas de Irán desde el año 2017 no han tenido en cuenta los intereses nacionales. Mohebbali argumentó que Irán debería haberse asegurado de que el acuerdo PAIC o (JCPOA por sus siglas en inglés) fuese un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos en lugar de entre Irán y el presidente Obama y ??expresó su opinión de que el actual gobierno de Irán carece de experiencia para negociar con éxito con los «gigantes» al otro extremo de la mesa de negociaciones. Este argumentó que la economía de Irán está siendo mantenida como «rehén» por su política exterior, que a su vez está siendo rehén del acuerdo PAIC y por las políticas regionales de Irán.

Mohebbali dijo que cualquier alternativa al acuerdo PAIC sería un paso hacia una guerra con los Estados Unidos porque el ejército estadounidense considera que si Irán desarrolla armas atómicas es de hecho una amenaza importante. Además, este señaló que a pesar de que la política oficial de Irán es que las armas nucleares están prohibidas por razones religiosas, es natural que los oponentes de Irán concluyan que los esfuerzos en el enriquecimiento de uranio por parte de Irán no pudieran tener otro propósito que el de lograr obtener armamento nuclear, ya que Irán no posee centrales nucleares ni submarinos nucleares. Mohebbali agregó que Irán aceptó inicialmente el acuerdo PAIC porque este se encontraba en una situación desesperada y teme que el actual gobierno de Irán haga lo mismo, en lugar de actuar realizando una «política mucho más sabia».

Para ver el video del ex-diplomático iraní Mohammad-Qasem Mohebbali en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Irán está en desacuerdo con el mundo de hoy; nosotros no jugamos un papel significativo en la economía global… algunas de las políticas fueron y aún están, en desacuerdo con los procesos internacionales»

Entrevistador: «Qasem Mohebbali es el undécimo invitado de nuestro programa Diplomático. Este fue embajador de Irán en Malasia y en Grecia y también se desempeñó en la cancillería como director general de asuntos del Medio Oriente y del norte de África. Aunque pasó muchos años trabajando en el escenario diplomático, Mohebbali es uno de los críticos más serios en lo que respecta a la política exterior de nuestro país».

Mohammad-Qasem Mohebbali: «Es natural que exista rivalidad entre China y los Estados Unidos sobre quién será la primera potencia en el mundo.

[…]

«En el mundo de hoy, todos compiten entre sí por quién será el primero. A los estadounidenses les preocupa que los chinos adquieran capacidades superiores de alta tecnología y se conviertan en el centro del mundo».

Anfitrión: «¿Cuál es nuestra postura respecto a este conflicto?»

Mohebbali: «Debo decir que nuestra postura no es tan clara. Durante más de cuatro décadas, nos hemos apartado del escenario donde todo esto ocurre. Estamos al margen del mundo actual. Además, estamos en desacuerdo con el mundo de hoy día.

[…]

«Nosotros no jugamos un papel significativo en la economía global. Las sanciones nos sacaron totalmente del escenario político. Algunas de nuestras políticas estuvieron y siguen estando, en desacuerdo con los procesos internacionales».

[…]

«En 1980, la economía de Irán fue la tercera o cuarta mayor de Asia. En la actualidad, es la 12ava o 13ava mayor economía de Asia. Para ese entonces, la economía de Irán estaba valorada entre 100 y 110 billones de dólares. La economía de China estaba valorada en $300 billones, la economía de India en $90 billones, la economía de Turquía en $45 billones y la economía de Corea del Sur en $50 billones.

«Actualmente, la economía de China posee un valor de más de $16 billones, la de India más de $3 billones, Corea del Sur casi $2 billones y Turquía y Arabia Saudita casi $900 billones. Nuestra economía está valorada en $400 billones. Esto muestra que en la competencia que sucedía en el mundo, ellos han logrado avances muy significativos.

[…]

El Medio Oriente no puede avanzar hacia la calma «mientras Irán se vea incapaz de definir sus relaciones con la región, así como también con el mundo, sobre la base de una paz, estabilidad, desarrollo… y el establecimiento de lazos constructivos con el mundo».

«Nadie se espera que el Medio Oriente se mueva en dirección a la calma, a menos que se produzcan una serie de acontecimientos y algunos de estos acontecimientos tienen que ver con Irán. Irán es un actor clave en el Medio Oriente.

«Mientras Irán no pueda definir sus relaciones con la región – así como también con el mundo – sobre una base de paz, estabilidad, desarrollo, el fomentar la confianza y establecer lazos constructivos con el mundo… Esto es parte del trato.

«Yo ya he dicho que Palestina es uno de los problemas que han allanado el camino a muchas de las crisis. Los movimientos extremistas en el Medio Oriente han surgido principalmente debido a la crisis palestina.

«Los islamistas, los extremistas e incluso las superpotencias han utilizado las consignas de la causa palestina y de la liberación de Palestina como pretexto para participar en la opresión interna y promover su política regional. Gamal Abdel Nasser, el coronel Gadafi, Saddam Hussein, Hafez Al-Assad y la República Islámica todos han utilizado este pretexto para promover sus agendas políticas.

[…]

«Irán se encuentra en el centro de todo esto. Mientras los conflictos sigan envolviendo al eje de nuestras relaciones con Occidente y el eje de nuestras relaciones con los países del Medio Oriente e Israel, no puede esperarse que el Medio Oriente se mueva hacia la calma y lo que es más importante, hacia el desarrollo del bienestar de la población.

[…]

«Luego de la Revolución, estuvo el tema de exportar la revolución a los países vecinos en el Medio Oriente. Luego estuvo el tema de las relaciones de Irán con… O más bien, la política exterior de base revolucionaria de Irán. Esto fue principalmente en los primeros años y hasta cierto punto, continuaron durante nuestra guerra con Irak.

«Establecer la liberación de Palestina y la aniquilación de Israel como las consignas de las políticas iraníes en el Medio Oriente» ayudó a prevenir una guerra árabe-iraní

«El surgimiento del tema palestino se debió en parte al deseo de salir de la crisis de tener que combatir contra un país árabe, Irak. Algunos de los rivales de Irak en el mundo árabe – Siria y Libia por ejemplo – realmente nos ayudaron a prevenir que la guerra se convirtiera en una guerra árabe-iraní. Uno de los temas que nos ayudó, naturalmente, fue establecer la liberación de Palestina y la aniquilación de Israel como las consignas de nuestra política en el Medio Oriente, como si no estuviéramos realmente combatiendo contra Irak. Nosotros solíamos llamarlo ‘el régimen sionista Ba’ath de Irak’.

[…]

Arafat dijo en público, así como también en una reunión conmigo, que los gobiernos árabes utilizan el pretexto de Palestina para promover sus agendas y políticas regionales e internas y que su objetivo no es liberar Palestina, porque se benefician de la crisis palestina y también por prolongarlo».

Entrevistador: «¿Somos nosotros también así?»

Mohebbali: «Yo no puedo decir con certeza que no seamos así.

[…]

«En Siria, nosotros apoyamos al régimen minoritario de Assad – 12-13% de la población. En el Líbano, apoyamos una secta que representa menos del 35% de la población. En Yemen, apoyamos a la secta Zaidi que compone hasta un 40% de la población. En Bahréin, donde existe una mayoría chiita, los gobernantes son sunitas. Debo decir aquí que para Irán, e incluso para la República Islámica… un Medio Oriente que avanza hacia el desarrollo político y la democracia beneficiaría enormemente a Irán, porque la mayoría de los regímenes árabes tendrán mejores relaciones con Irán, especialmente los regímenes situados a las márgenes sur del Golfo Pérsico.

“Si nos fijamos en nuestra actual política en el Medio Oriente – con el eje de la resistencia de pilar – este se basa principalmente en las sectas chiitas o alauitas.

«Todo esto ha provocado una ruptura en la región. Esta ruptura no se trata solo del conflicto entre Irán e Israel. Esta ha provocado un nuevo conflicto con todo el mundo árabe».

[…]

«El así llamado eje de la resistencia puede que tenga cierto éxito. En lugares donde existen crisis, pero tan pronto como los gobiernos de esos países se estabilizan, ellos naturalmente lo verán como una interferencia en sus asuntos internos.

[…]

Hezbolá «utiliza a Israel de pretexto» con el fin de «justificar la posesión de sus armas; de lo contrario, no existe necesidad alguna de que algún grupo, en ningún país, mantenga consigo sus armas»

«Apoyamos a Bashar Al-Assad por temor a que si este caía, significaría problemas para Hezbolá en el Líbano.

[…]

«Apoyamos a Al-Assad para que no cayera. Cuando entramos en Siria, el EIIS y Al-Qaeda no tenían ninguna presencia en el lugar. Después de lo que sucedió en Egipto y en Túnez, la población en Siria se enfrentó a un régimen que los gobernó por más de 40 años – Hafez Al-Assad y luego Bashar Al-Assad – un régimen opresivo, corrupto, minoritario, gobernado por la familia… Los datos de ese período muestran que al menos 70.000 personas desaparecieron en las cárceles sirias y nadie sabe qué les sucedió.

[…]

«Hezbolá también utiliza a Israel de pretexto. En última instancia, Hezbolá necesita justificar la posesión de sus armas. De lo contrario, no existe necesidad de que ningún grupo, en ningún país, conserve su propio armamento. ¿Lo aceptaríamos nosotros, por ejemplo, si los sunitas en Irán mantuvieran su propia milicia?

[…]

Estados Unidos se marchó de Afganistán porque tiene «cosas más importantes que hacer en su agenda»; «La gente en Irán se entretuvo con la ilusión de que todos los estadounidenses querían llegar y conquistar la región del Medio Oriente»

“Estaba perfectamente claro que los estadounidenses aceptan la idea de que estos serían reemplazados por los talibanes.

[…]

«El gobierno de los Estados Unidos tuvo que retirarse de Afganistán, porque tienen cosas más importantes en su agenda: China y Rusia. Más específicamente, puede decirse que la administración estadounidense identificó a China, Rusia y a países rebeldes tales como Corea del Norte e Irán de amenazas, mientras que los talibanes no constituyen una amenaza para los Estados Unidos.

[…]

«El problema de Irán es que no se dio cuenta e internalizó esta transformación en Afganistán, de que se estaba logrando la paz y los Estados Unidos se estaba marchando. Irán no pensaba que Estados Unidos… La gente aquí se entretenía con la ilusión de que todo lo que los estadounidenses deseaban era llegar y conquistar la región y demás hechos similares.

[…]

«Yo creo que principalmente en los últimos tres años, desde el año 2017, la política iraní no ha tenido en cuenta los intereses nacionales de Irán. ¿Por qué sucede esto? Debido a una crisis mayor, porque Irán pensó que debía combatir contra los Estados Unidos y causar inestabilidad tanto en Irak como en Afganistán, a pesar de que el actual régimen en Irak es producto de la cooperación entre Irán y los Estados Unidos.

«Antes de sucederse estos acontecimientos, Irak siempre había sido gobernada por la minoría sunita. Por primera vez desde la independencia de Irak, la mayor parte del poder se encuentra en manos del primer ministro, siendo este chiita. Los kurdos, quienes son aliados naturales de Irán y que no participaron en la división del poder luego de la independencia de Irak, ahora han recibido la segunda posición más significativa y los sunitas se encuentran en el tercer lugar, lo cual está totalmente a favor de Irán.

[…]

«Así que no deberíamos haber causado ningún tipo de inestabilidad contra esta estructura en Irak, al igual que no debimos haberlo hecho en Afganistán».

[…]

«La economía de Irán es rehén total de su política exterior»; a menos que sea liberada, «la sociedad iraní no avanzará hacia la calma y el desarrollo»

«Irán debió haber invertido esfuerzos para convertir el acuerdo PAIC en un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos, en lugar de un acuerdo entre Obama e Irán. También han sucedido cosas aquí. La gente dijo que el acuerdo PAIC fue un completo desastre, que constituía traición… Todas las cosas que estaban inscritas en los misiles… Las operaciones de Irán en el Medio Oriente se intensificaron luego del acuerdo PAIC.

[…]

«Dado que las políticas exterior y del Medio Oriente no están dentro de la jurisdicción del gobierno, el gobierno de Rouhani no pudo proteger el acuerdo PAIC.

[…]

“Ante todo lo que ha sucedido, ¿cree usted que el nuevo gobierno de Raisi será?… Tal como dije, no puedo decir que yo sea muy optimista, por dos razones. Primero, aquellos que componen el gobierno actual han sido todos enemigos del acuerdo PAIC. Segundo, la experiencia y capacidad diplomática necesarias para negociar con los gigantes del otro lado de la mesa, quienes poseen amplia experiencia…

[…]

«A mi manera de ver, el equipo iraní que se enfrenta a ellos es muy deficiente.

[…]

«Incluso si el equipo iraní entra en las negociaciones – y carecen de motivación para hacerlo, habiendo hablado durante años en contra de las negociaciones…

[…]

«¿Existe alguien lo suficientemente loco como para llevar a cabo negociaciones sin ningún tipo de resultados, negociaciones por el bien de las negociaciones? ¿Llevaría a cabo algún enviado tal tarea?

[…]

«Esto no tiene sentido. Las negociaciones se basan en un dar y en recibir.

[…]

«La situación económica en Irán no es nada buena. La situación interna en Irán no es del todo buena. La economía de Irán es rehén de su política exterior y nuestra política exterior es rehén del acuerdo PAIC y de nuestra política regional».

«Mientras no podamos liberar nuestra política exterior de las garras de esos dos secuestradores y liberar nuestra economía y nuestra política interior de las garras de nuestra política exterior, la sociedad iraní no avanzará hacia la calma y el desarrollo.

[…]

«La única alternativa al acuerdo PAIC es que Irán avance para convertirse en una potencia nuclear… Es muy posible que el plan B de los estadounidenses sea la guerra»

«Uno no puede imaginarse ninguna otra alternativa al acuerdo PAIC. La única alternativa es que Irán se mueva hacia adelante para convertirse en potencia nuclear. Por otra parte, existe la posibilidad de que estalle una guerra, ¿lo ven? Es posible que su plan B sea la guerra. Yo no estoy diciendo que definitivamente estén interesados ??en la guerra. Ellos pudieran muy bien imponer sanciones más amplias y cercar a Irán. Después de todo, una guerra no es realmente necesaria. Obviamente, la orden de operación dada por el ejército estadounidense cita específicamente el movimiento de cualquier enemigo o enemigo potencial de los Estados Unidos hacia la producción de armas nucleares de equivalente a un paso más hacia la guerra con los Estados Unidos.

[…]

«La alternativa al acuerdo PAIC es el movimiento hacia la guerra y por otra parte, es el movimiento hacia la construcción de una bomba (nuclear). Yo creo que aparte de la política oficial contra el proceso de producir una bomba… se declaró explícitamente que existe vigente una prohibición religiosa en poseer, producir o utilizar un arma nuclear… Sin embargo, existe un malentendido y es muy posible que Irán no tenga ninguna otra opción.

«Cuando Irán enriquece uranio e incrementa el nivel de enriquecimiento – ¿para qué sirve este uranio enriquecido?

«No poseemos plantas de energía nuclear, no tenemos submarinos nucleares… Se necesita algún tipo de uso para que la otra parte pueda entender esto. ¿Cuál sería este uso? La amenaza de producir una bomba atómica, que puede, como mínimo, utilizarse de equilibrio en las negociaciones. Esto requiere de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ante el juego ya jugado por la otra parte, no en poco tiempo. ¿Qué sucederá durante todo este tiempo? La economía iraní se enfrentará a más crisis: inflación, desempleo, salubridad pública, tipos de cambio, flujo de caja… Todos estos elementos crearán presión.

“Cuando hacia el final de su mandato, el gobierno de Ahmadinejad enfrentó la posibilidad de no poder pagarle a los empleados sus salarios que perciben del gobierno, el acuerdo PAIC se convirtió en una necesidad. Este se convirtió en un caso de ‘flexibilidad heroica’. Es posible que ahora, nuevamente, el aceptar el acuerdo PAIC y el regreso a las negociaciones no sea el resultado de una política inteligente, sino el resultado de (ciertas) restricciones. Me preocupa que todo esto suceda como resultado de las restricciones».

