Introducción

En conmemoración al primer aniversario del asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, el padre del programa nuclear de Irán, hecho ocurrido el 27 de noviembre, 2021 el ex-director de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) entre los años (2011-2013) y miembro del Majlis, profesor Fereydoon Abbasi-Davani, concedió una entrevista al diario más leído en el país, Irán. Abbasi-Davani, quien dirige la facultad de física en la Universidad Imam Hossein perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), fue él mismo objetivo de un intento de asesinato, en noviembre del año 2010, en el que resultó herido. Tanto él como Fakhrizadeh habían sido sancionados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por su papel en las investigaciones sobre el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos con ojivas nucleares.

En la entrevista, Abbasi-Davani habló sobre su relación personal y profesional con Fakhrizadeh y discutió extensamente el desarrollo del programa nuclear de Irán bajo la dirección de Fakhrizadeh y el cómo lidiar con los intentos de congelar el programa desde dentro de Irán por parte de elementos del liderazgo iraní quienes se opusieron a este (es decir, el ex-presidente y director del Consejo de Conveniencia de Irán Ali Akbar Hashemi Rafsanjani) y los intentos externos de detenerlo mediante el asesinato de científicos iraníes encargados del tema nuclear.

Abbasi-Davani explicó la participación de los cuerpos militares y de seguridad iraníes, tales como el CGRI y el ministerio de Defensa, en el programa nuclear que el régimen presenta ampliamente como un programa civil con la afirmación de que elementos militares deben contribuir a la reconstrucción del país a través de las investigaciones en materia nuclear.

Este también discutió la necesidad que tiene Irán de desarrollar misiles balísticos, tecnología láser y electrónica, que dijo se derivan por las «innovaciones en el área de seguridad», bajo la cual se desarrolló el programa nuclear iraní, con Fakhrizadeh como jefe de la Organización de Investigación e Innovación Defensiva (SPND) del ministerio de Defensa iraní.

Este explicó que durante la década de los años 90, Fakhrizadeh se centró en construir la infraestructura nuclear de Irán a través de los sistemas académicos y de las instituciones de seguridad del país, de crear y cultivar cuadros científicos y en construir laboratorios y que antes de ser asesinado trabajaba en la creación de una organización biológica.

Abbasi-Davani discutió la restricción del gobierno a científicos como él y Fakhrizadeh bajo la tutela del presidente iraní Hassan Rohani, desde el año 2013 en adelante, cuando las conversaciones en materia nuclear entre los Estados Unidos e Irán se hicieron públicas. Durante ese tiempo, en el 2013, este fue reemplazado al frente de la AEOI por Akbar Salehi, quien formaba parte del equipo negociador. Este implicó críticas a su reemplazo, bajo cuyo liderazgo se suspendieron las actividades de la AEOI y se detuvo su cooperación con otros científicos en el área nuclear en universidades iraníes. Esto, dijo, se debe a las posturas de los funcionarios iraníes de corriente pragmática, tales como Rafsanjani, quien pidió tomar una dirección pacífica con Occidente y afirmó que la era de los misiles había llegado a su fin.[1]

Este aclaró que el intento en Irán de detener el desarrollo del programa nuclear por parte de funcionarios del bando pragmático había fracasado, gracias a que «a la cabeza del estado se encontraba gente muy inteligente que ayudaron a continuar y fortalecer este sistema». Esta referencia a «personas inteligentes que ayudaron a continuar fortaleciendo el sistema» es aparentemente dirigida al líder supremo iraní Ali Jamenei y a los funcionarios del CGRI que se opusieron al enfoque de Rafsanjani. Se recordará que Rafsanjani murió en el año 2017 en circunstancias sospechosas, con guardias del CGRI presentes mientras tomaba su baño matutino y que sus hijos afirmaron que fue asesinado por el régimen. MEMRI publicó numerosos informes en ese momento[2] sobre el conflicto interno Rafsanjani-Jamenei y advirtió que la vida de Rafsanjani se encontraba en peligro.

Al final de la entrevista, Abbasi-Davani dijo que los enemigos de Irán estaban conscientes de su poder y del desarrollo de su programa nuclear y preferían atacar y asesinar a personas en lugar de arremeter contra instalaciones nucleares con el objetivo de debilitar y amedrentar al régimen. Estos esfuerzos enemigos, dijo, no se detendrán «a menos que los pongamos en peligro, es decir, debemos cruzar varias fronteras científicas lo antes posible para mostrar nuestras capacidades y defender a nuestro pueblo…»véase la traducción completa de Abbasi con Irán en el Apéndice I, que será publicado próximamente).

En sus declaraciones dadas al diario iraní, Abbasi-Davani insinuó que Fakhrizadeh adelantó un programa nuclear militar para desarrollar armas nucleares y que esa fue la razón de su asesinato. Dijo: «El nombre de la organización dirigida hasta hace poco por el Sr. Fakhrizadeh es la Organización de Investigación e Innovación Defensiva (SPND). Si alguien desea trabajar en innovar la seguridad, se necesita una amplia gama de conocimientos en ciencia y tecnología. El tema nuclear, misiles, electrónica, etc. derivan automáticamente de las innovaciones en seguridad».

«En última instancia, el que nos abstengamos de poseer armamento nuclear es clara, basada en el fatua explícito del líder supremo Ali Jamenei que prohíbe totalmente las armas nucleares. Pero Fakhrizadeh creó este sistema y ??su interés no era solo la defensa de nuestro país, porque nuestro país es la columna vertebral del frente de la resistencia y cuando nos adentramos en estos asuntos, los sionistas se vuelven muy sensibles. No fue solo el Sr. Fakhrizadeh. Otros directores de nuestro grupo comparten esas mismas características. El enemigo identificó los rasgos del Sr. Fakrizadeh por lo que tuvo que ser eliminado físicamente. También están buscando a otros científicos y siempre que puedan, asesinan a los nuestros».

Aunque las declaraciones de Abbasi-Davani no fueron muy explícitas, estas provocaron una discusión sobre lo que este había querido decir. Un publicado del 28 de noviembre, 2021 en el canal afiliado al CGRI T.me/T_neutrino_plus en la aplicación Telegram, que se identifica como «Ciencia y Defensa; Instituto de Física Térmica», declaró que el término «sistema» utilizado por Abbasi se refería al «armamento nuclear, «tal como es» bastante evidente en sus declaraciones».

T.me/T_neutrino_plus; la publicación en Telegram, T.me/T_neutrino_plus/734, 28 de noviembre, 2021.Lo siguiente es una traducción de la publicación en la aplicación Telegram en T.me/T_neutrino_plus: «A pesar de la considerable censura a la prominente figura del Dr. Fakhrizadeh, el Dr. Abbasi-Davani declaró aquí claramente, como viejo y leal amigo suyo, que el mártir Fakhrizadeh trabajó en el área del armamento nuclear. El término ‘sistema’ aquí es en efecto la construcción del arma nuclear en sí, lo cual es bastante evidente en sus declaraciones, en contraste con sus interpretaciones, incluyendo la infraestructura de las armas atómicas.

«Debería concluirse que el régimen iraní ha ido tan lejos como para construir un arma nuclear y no la completó y lamentablemente aún no ha construido una bomba. A mi manera de ver, tal como fue señalado en publicaciones de meses anteriores, el sistema está a lo sumo sólo en el modo «alerta roja» o «umbral nuclear». Pareciera que si el programa nuclear de Irán no está en marcha en secreto en algún lugar, entonces el sistema de armas nucleares, lamentablemente, no ha sido construido todavía y esto es de hecho un error estratégico inexcusable ante las grandes presiones sobre el país en los últimos 30 años en nombre de convertir al país en un ¡ente nuclear! Yo espero estar totalmente equivocado».[3]

Evaluación

A pesar de su cautela en su discusión sobre el programa nuclear iraní, el propio Abbasi-Davani dio mayor validez a la afirmación de que este es de hecho el desarrollo de un programa nuclear militar del régimen iraní. Si bien este reiteró las advertencias oficiales de los voceros del régimen iraní respecto al fatua en materia nuclear de Jamenei (que no existe, véase el Apéndice II), al mismo tiempo expresó sus reservas sobre la validez del fatua al afirmar: «Pero Fakhrizadeh creó este sistema y ??su interés no fue solo la defensa de nuestro país, porque nuestro país es la columna vertebral del frente de la resistencia”.

Con ello, este justificó las actividades de Fakhrizadeh, que desafió el fatua con la afirmación de que Irán tiene la obligación de defender a todo el eje de la resistencia – desde Yemen en el sur a través de Irak en el centro hasta Siria y la resistencia palestina en la costa mediterránea al oeste y al este hasta Afganistán, de lo cual Irán es la columna vertebral central.

El fortalecer la afirmación de que el programa nuclear de Irán es militar puede verse en las declaraciones de Abbasi-Davani sobre la necesidad de «poner en peligro» a los enemigos de Irán «cruzando varias fronteras científicas lo antes posible para demostrar nuestras capacidades» para detenerlos de que interrumpan el programa nuclear de Irán a través de un sabotaje junto a los asesinatos.

En este contexto, deberíamos señalar la advertencia de Mehdi Taeb, jefe del grupo de expertos think tank en la sede de Ammar que se encarga de asesorar a Jamenei y asociado muy cercano a Jamenei,[4] quien también es hermano del jefe de la organización de inteligencia del CGRI Hossein Taeb. Antes de que comenzaran las negociaciones en Viena el día 29 de noviembre, 2021 Mehdi Taeb pidió a los negociadores iraníes que enfatizaran de que si a Irán no se le otorgan los derechos que se merece, este los tomará por la fuerza. Este dijo en una entrevista el 14 de noviembre, 2021 con la agencia de noticias ISNA: «Nuestros negociadores ahora deben mantener la línea de fuerza, es decir, deberían aclararle en las negociaciones al enemigo de que si no afirman verbalmente nuestro derecho, según la justicia, les despojaremos nuestros derechos por la fuerza… Nuestros negociadores deben advertirle a las partes de que si no nos otorgan nuestros derechos en las negociaciones nosotros tenemos el poder para tomar nuestros derechos por la fuerza y en tal caso eso les va a costar muy caro”.[5]

Es muy posible que la entrevista de Abbasi-Davani publicada en Irán, el diario más leído del país, la cual fue publicada en conmemoración al primer aniversario del asesinato de Fakhrizadeh y dos días antes del comienzo de las conversaciones en materia nuclear en Viena, tuvo como objetivo servir la postura de Irán en las negociaciones con Occidente al presentar públicamente la determinación de Irán de continuar sus esfuerzos de convertirse en un estado capaz de proveer defensas en lo relativo al tema nuclear a todo el eje de la resistencia y señalar que los esfuerzos realizados por los Estados Unidos para disuadir a Irán de este camino fracasaran.[6]

*A. Savyon es director del proyecto de medios de comunicación de Irán en MEMRI.

[1] Rafsanjani tuiteó lo siguiente: «El mundo del mañana es un mundo de las conversaciones y no de los misiles». Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 6641 – Líder supremo iraní Jamenei y los círculos ideológicos atacan a Rafsanjani por llamar a invertir en la economía en lugar de lo militar – como en Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, 11 de octubre, 2016.

[2] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 6464 – Incremento a las amenazas políticas – y quizás también físicas, dirigidas al director del Consejo de Conveniencia de Irán Rafsanjani, 8 de junio, 2016; serie de MEMRI Despacho Especial No. 6321 – Se intensifica la lucha de poderes entre el bando ideológico del líder supremo iraní Jamenei y el bando pragmático de Rafsanjani – Parte II: El régimen se alinea en contra del ‘nuevo fitna‘ (bando pragmático dirigido por Rafsanjani) y los Estados Unidos, 24 de febrero, 2016; serie de MEMRI Despacho Especial No. 5499 – La lucha entre Jamenei y Rafsanjani por el liderazgo iraní – Parte VIII: Rafsanjani recibe amenazas de muerte, 28 de octubre, 2013. Véase también la serie de MEMRI Despacho Especial No. 7270 – Un año después de la muerte de Rafsanjani, MEMRI presenta extractos de sus declaraciones: ‘El régimen islámico debe otorgarle libertad al pueblo sin ningún tipo de coerción, amenazas, restricciones y arrestos falsos’, 8 de enero, 2018.

[3] T.me/T_neutrino_plus/734, 28 de noviembre, 2021.

[4] El cuartel general Ammar, llamado así por Amar ibn Yasir, uno de los compañeros del profeta Mahoma y partidario del primer imam chiita Ali, fue asesinado en la batalla de Siffin en el año 657. Por las circunstancias de la creación de la sede de Ammar, véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 3850 – En Irán, movimiento protesta y el régimen se preparan para las manifestaciones del 14 de febrero, 12 de febrero, 2011.

[5] ISNA (Irán), 14 de noviembre, 2021.

[6] Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1499 – Antisemitismo en Irán – Parte II: Socio del líder supremo Mehdi Taeb en serie de conferencias sobre el tema de los judíos: su mayor enemigo jurado son los judíos; si la punta de lanza está siendo apuntada contra los judíos, el mundo será liberado, 27 de enero, 2020.

