‘Abd Al-Nasser Salama, ex-editor del diario del gobierno egipcio Al-Ahram fue arrestado por publicar un artículo en donde este critica duramente al régimen egipcio y a su líder, el presidente’ Abd Al-Fattah Al-Sisi y también fue acusado de unirse a una organización terrorista y publicar noticias falsas.[1] El artículo de Salama, publicado el 11 de julio, 2021 en su página Facebook[2] y en otros portales egipcios,[3] se produjo en el contexto de la crisis sobre la Gran Represa Etíope Renacimiento (GRER), una represa hidroeléctrica construida por Etiopía en el área del Nilo Azul, que ha despertado gran preocupación en Egipto debido a la posible reducción del suministro de agua a Egipto. Salama pidió la renuncia del presidente Al-Sisi y pidió se presente por sí mismo a juicio por su mal manejo de esta crisis, que describió como «amarga derrota ante Etiopía», que llevó a la pérdida del «derecho histórico que posee Egipto» a las aguas del Nilo.

Cabe señalar que Salama fue nombrado editor del diario Al-Ahram en el año 2012, durante el gobierno de la Hermandad Musulmana y fue destituido de su cargo en el año 2014, tras el ascenso al poder de Al-Sisi. Este es conocido por escribir en contra el régimen de Al-Sisi y esta no es la primera vez que el régimen actúa para silenciarlo. A comienzos de abril del 2018, las autoridades le impidieron publicar en el diario Al-Yawm, como parte de la ya generalizada persecución de este diario.[4] El 24 de julio, 2018 Salama dio a conocer una publicación en Facebook presentando diez preguntas muy duras a Al-Sisi además de advertirle que correrá la misma suerte que los dictadores que fueron depuestos violentamente por su pueblo, tales como Gadafi en Libia y ‘Ali Abdullah Saleh en Yemen. Entre las preguntas que este planteó estaban: «¿Por qué no intenta escuchar la opinión de los demás?», «¿Por qué se considera usted un profeta?», «¿Por qué se considera usted un médico omnisciente o filósofo?» y «¿por qué no admite que usted está afligido por la paranoia y el chovinismo y busca tratamiento para ello?»[5]

Los siguientes son extractos traducidos del artículo más reciente de Salama.

«¿Por qué el presidente ‘Abd Al-Fattah Al-Sisi no tiene el valor moral de anunciar su responsabilidad directa por la amarga derrota ante Etiopía y por que Egipto perdió su derecho histórico sobre el Nilo? Es él quien le otorgó legitimidad a la represa en el corazón de la crisis (es decir, la represa Renacimiento) al firmar el desafortunado acuerdo del año 2015[6], cuyas implicaciones seguramente comprende y luego lo hizo nuevamente apelando al Consejo de Seguridad sin prepararse adecuadamente para esta medida. Antes de ello, este lo ignoró cuando Etiopía comenzó a construir la represa y luego no pudo decidir sobre una acción militar para corregir el comportamiento del gobierno dictatorial etíope y tampoco logró obtener el apoyo internacional para la justa causa de Egipto, aunque Egipto gasta millones de dólares comprando armas y otros bienes provenientes de países influyentes.

«La honestidad y el coraje obligan al presidente a dirigirse al pueblo y anunciar su renuncia y presentarse ante los tribunales, para ser procesado justamente por todo lo que este ha hecho, incluyendo: renunciar a las dos islas del Mar Rojo,[7] los dos campos petrolíferos del Mediterráneo[8] y las aguas del Nilo; derrochar los recursos de Egipto en armas totalmente innecesarias y cargarlo con una enorme deuda que nunca podrá pagar; sembrar el terror y la alarma entre los egipcios amenazando con desplegar el ejército en todo Egipto en un lapso menor a seis horas;[9] dividir a la sociedad creando una polarización sin precedentes y arrestando y encarcelando a decenas de miles con o sin alguna excusa importante; convertir el Sinaí en un cementerio para nuestros soldados y oficiales que combaten contra el EIIS al manejar terriblemente mal una crisis que nunca debió haber sucedido en primer lugar – y decenas de otros crímenes que serán expuestos a su debido tiempo.

«Yo espero, señor Presidente, que no tarde mucho en reconocer la dolorosa realidad que la sesión del Consejo de Seguridad reveló, es decir, que no tiene alguien que lo apoye en el mundo – una situación sin precedentes en la historia de Egipto… y usted está muy consciente de las razones a ello.

«Si usted es realmente egipcio, señor presidente, siga adelante y renuncie a fin de que salve a Egipto. Esta será la única buena acción que toda la población recordará y la gente se olvidará que usted es culpable de perpetrar el golpe de estado del 2013, la culpa que le mantiene despierto por la noche y es la razón de todas las concesiones externas que usted ha hecho. Haga esto y libere a las fuerzas armadas para que actúen antes de que sea demasiado tarde. Esto les permitirá obtener apoyo sin precedentes de todas las partes del pueblo egipcio, asumiendo que hacen lo correcto y dado que quien no defienda las aguas del Nilo nunca podrá obtener legitimidad.

«Es suficiente que la nación egipcia – y el mundo entero – vieran al presidente de Egipto disfrutar de un paseo en bicicleta por la nueva ciudad de Al-Alamein (un nuevo centro urbano al noroeste de Egipto) mientras el Consejo de Seguridad discutía un problema para Egipto, es decir, la represa etíope.[10] Esta fue una señal grave de desprecio por la población, que veía los eventos en vivo en televisión, llenos de ira y dolor de que sus hijos pudieran estar destinados a lidiar con las aguas residuales en sus alimentos y en el agua que beben y que utilizan para purificarse a sí mismos antes de los rezos.

«Señor presidente, al redactar la acusación en su contra, queremos rechazar cualquier posibilidad de acusarlo de conspiración, traición o espionaje y todos los demás alegatos mencionadas en las calles hoy. Nosotros esperamos que usted pueda demostrar que esto no fue más que un error de juicio de su parte… y luego a usted se le ahorrará el aplicarle un máximo castigo, aunque yo personalmente lo dudo.

«Hágalo, señor presidente. Renuncie inmediatamente, sin más demora. Si no es por Egipto, entonces hágalo por su propio bien. Repito, por su propio bien, porque los actos de desaparición de personas y el engañarlos nunca han continuado indefinidamente, en cualquiera de las dictaduras del mundo. Estos están destinados a erosionarse gradualmente, incluso si continúan durante mucho tiempo, por medio de las brigadas militares, bots ineficaces en las redes sociales y el control sobre los miserables medios de comunicación».

[1] Al-Ahram (Egipto), 19 de julio, 2021.

[2] Facebook.com/profile.php?id=100042096662868, 11 de julio, 2021.

[3] Al-Omah.com, 180news, 11 de julio, 2021.

[4] Al-Misriyyoun (Egipto), 11 de abril, 2018.

[5] Facebook.com/abdalnassersalama.5, 24 de julio, 2018. Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1412 – Comenzando su segundo mandato, presidente egipcio El-Sisi intensifica represión hacia sus críticos, 16 de agosto, 2018.

[6] La referencia es a una declaración de principios firmada por los presidentes de Egipto, Etiopía y Sudán en Jartum en diciembre, 2015 que le permitió a Etiopía completar la construcción de la represa pero no definió los derechos de Egipto y Sudán en el Nilo.

[7] La ??referencia es a las dos islas Tiran y Sanafir, las cuales fueron cedidas oficialmente por Egipto a Arabia Saudita en el año 2017.

[8] La referencia es a los acuerdos entre Egipto, Grecia y Chipre que delimitan la frontera marítima entre ellos en respuesta a los acuerdos firmados entre Turquía y Libia.

[9] En un discurso realizado en septiembre, 2016 Al-Sisi dijo que un plan fue formulado para desplegar las fuerzas armadas en todo el país en un plazo de seis horas en caso de una amenaza a su seguridad. Véase Al-Yawm Al-Sabi’ (Egipto), 26 de septiembre, 2016.

[10] En una sesión realizada el 8 de julio, 2021 sobre el tema de la represa Renacimiento, el Consejo de Seguridad pidió a Egipto, Sudán y Etiopía que mantuvieran negociaciones bajo el patrocinio de la Unión Africana y las Naciones Unidas. El mismo día, fueron distribuidos videos en las redes sociales de Al-Sisi y sus guardaespaldas montando bicicleta en Al-Alamein (véase Al-Quds Al-Arabi, Londres, 9 de julio, 2021).

