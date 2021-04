Ante el contexto de los ataques llevados a cabo contra las bases militares estadounidenses en Irak por las milicias chiitas pro-Irán, particularmente en Kurdistán al norte del país, el ex-embajador iraní en Irak Hassan Danaeifar dijo que los ataques contra las fuerzas estadounidenses continuarán mientras estas fuerzas permanezcan en Irak. Danaeifar realizo dichas declaraciones en una entrevista dada el 19 de abril, 2021 con la agencia de noticias iraní Tasnim.

Danaeifar se desempeñó como embajador desde los años 2010 al 2016, luego de ocupar varios cargos de alto nivel en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), incluyendo el de comandante naval adjunto del CGRI, jefe de la Universidad de Comando y del Estado Mayor del CGRI, comandante de la Sede de Construcción Khatam Al-Anbiya del CGRI y también como vicepresidente de asuntos administrativos y financieros en la secretaría del Consejo de Conveniencia de Irán. En el año 2007, este se desempeñó como secretario de la Sede de Relaciones Económicas Irán-Irak en el palacio presidencial y encabezó la delegación iraní en las conversaciones sobre materia de seguridad Irán-Estados Unidos en Bagdad ese mismo año. En enero del 2012, actuando como embajador de Irán en Irak, Danaeifar le dijo a la agencia de noticias ISNA que «la presencia de Irán en Irak ha sido y sigue siendo lógica».[1]

Cabe señalar que Irán encabeza la lucha contra la presencia estadounidense en el Medio Oriente, particularmente en Irak y exige que el liderazgo iraquí expulse a las fuerzas estadounidenses del país.

Lo siguiente son extractos de los comentarios de Danaeifar tomados de su reciente entrevista con Tasnim:[2]

«Los estadounidenses son altamente vulnerables y sus habilidades no son de alto nivel»

“Estos ataques contra las bases e instalaciones estadounidenses en Irak son ​​parte de operaciones similares perpetradas contra las fuerzas estadounidenses en todo el territorio iraquí. Los ciudadanos iraquíes y especialmente los jóvenes en Irak, no pueden soportar la presencia de los estadounidenses en su país.

«Las tropas estadounidenses deben abandonar Irak, de acuerdo a la decisión parlamentaria iraquí. Sin embargo, los estadounidenses muy ocasionalmente mantienen conversaciones con funcionarios en Bagdad y realizan promesas de abandonar el país, pero no toman ninguna medida al respecto para hacerlo».

«Algunos pueden pensar que los estadounidenses son muy poderosos, pero esa premisa no es cierta. Los estadounidenses son muy vulnerables y sus habilidades no son de muy alto nivel, por lo que no existe ninguna necesidad de pensar que todas las acciones que se suceden en el mundo están controladas por los Estados Unidos».

«Estos ataques contra las bases e instalaciones estadounidenses en Irak muestran que los estadounidenses pueden ser atacados con armas básicas y equipos comunes. A través de los medios de comunicación y sus esfuerzos propagandísticos, Estados Unidos, aparentemente ha logrado infundir temor sin ningún tipo de fundamento y crear la ilusión de su invencibilidad.

«Uno alguna vez pensó que los Estados Unidos era una sociedad homogénea de ciudadanos satisfechos en donde todos desean vivir allí, pero los recientes acontecimientos sucedidos en los Estados Unidos han demostrado que esta es una sociedad polarizada con muchos desacuerdos y demasiado frágil. Incluso vieron cuán vulnerable es el Capitolio. Entonces no es cierto que Estados Unidos sea invencible en los niveles político, económico y en las áreas de seguridad y militar. Creo que los estadounidenses han difundido mucha propaganda al respecto.

«Estados Unidos estuvo alguna vez en el apogeo de su poderío, pero hoy se encuentra en caída libre y tendrá que abandonar nuestra región. Los estadounidenses afirman que retirarán sus tropas de Afganistán en agosto. Estados Unidos no le queda otra opción que retirar también sus tropas de Irak.

«Tal como dije, los ataques perpetrados a las bases militares estadounidenses son parte de los mismos ataques que están siendo llevados a cabo en el centro y sur de Irak. No es cierto que los estadounidenses sean muy apreciados en alguna parte de Irak y sean resistidos en otras. Un extranjero es un extranjero y los iraquíes consideran a los estadounidenses de fuerza invasora y como extranjeros y dichas fuerzas son totalmente odiadas por los ciudadanos iraquíes en varias partes de este país.

«Si los estadounidenses desean concentrar sus fuerzas en Kurdistán y en la zona norte de Irak, serán confrontados allí, al igual que fueron confrontados en otros lugares de Irak. Esto se debe a que los jóvenes en Irak no desean ver tropas en su país. Por lo tanto, los ataques a las bases militares estadounidenses continuarán su curso».

[1] Véase la entrevista publicada en Daanaei.com, 23 de enero, 2021.

[2] Tasnim (Irán), 19 de abril, 2021.

