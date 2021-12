El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza de Irán en MEMRI (PSAI). Para más información sobre el cómo suscribirse al PSAI escriba un e-mail a memri@memri.org con el destacado «Suscripction ITMP» en la línea asuntos.

Este informe es la segunda parte del informe anterior publicado por MEMRI el 30 de noviembre, 2021 de una entrevista concedida por el profesor Fereydoon Abbasi-Davani, ex-encabezado de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), al diario Irán con motivo del primer aniversario del asesinato al jefe del proyecto nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. En la entrevista, publicada el 27 de noviembre, 2021 Abbasi-Davani insinuó que Fakhrizadeh había estado impulsando un programa nuclear militar para el desarrollo de armas nucleares y por esa razón fue asesinado.

«¿Innovación en defensa», dijo Abbasi-Davani en la entrevista, sobre el tema/asunto/área/campo? que Fakhrizadeh dirigió como jefe de la Organización de Investigación e Innovación de Defensa (SPND), incluye «una amplia gama de ciencia y tecnología (tecnología nuclear, misiles, electrónica, etc.) y derivan automáticamente del proceso de innovación de defensa».

Señalando que «pueden existir especulaciones de que estos científicos intentaron obtener una bomba atómica y, por ende, fueron asesinados», este agregó: «Nuestra abstención ante las armas nucleares es bastante clara, basados en el fatua explícito del líder supremo Ali Jamenei prohibiendo totalmente la posesión de armas nucleares. Pero Fakhrizadeh creó este sistema y ??su interés no era solo la defensa de nuestro país, porque nuestro país es la columna vertebral del frente de la resistencia y cuando nos adentramos en estos asuntos, los sionistas se vuelven más sensibles. No fue solo el Sr. Fakhrizadeh. Otros directores de nuestro grupo comparten dichos rasgos. El enemigo identificó rasgos del Sr. Fakhrizadeh por los cuales tuvo que ser eliminado físicamente. Ellos también están buscando a otros científicos y en cualquier momento que puedan, asesinan a nuestro pueblo».

Este afirmó que el asesinato es «el método que utilizan los enemigos de Irán y estos no se detendrán a menos que los pongamos en peligro – es decir, debemos cruzar varias fronteras científicas lo antes posible con el fin de demostrar nuestras capacidades y defender a nuestro pueblo…»

Este informe se enfocará en la traducción completa de las declaraciones dadas por Abbasi-Davani al diario Irán y presentará, en un apéndice, los informes de MEMRI sobre el fatua del líder supremo iraní Ali Jamenei que aparentemente prohíbe las armas nucleares. Lo siguiente es la traducción de la entrevista a Fereydoon Abbasi-Davani:

Abbasi-Davani: «Fakhrizadeh fue el experto más importante del país en detectar radiación nuclear»; en la década de los años 1990, dirigió «la preparación de una hoja de ruta inicial para el desarrollo de la industria nuclear en Irán»

P: «Sabemos que usted tuvo amistad muy cercana con Mohsen Fakhrizadeh y otros científicos en el área nuclear durante muchos años, quienes murieron como mártires. Para empezar, sería bueno discutir brevemente la historia de su relación y trabajo conjunto con Fakhrizadeh y sus colegas».

Abbasi-Davani: «Yo me reuní por primera vez con Fakhrizadeh en diciembre del año 1987. Trabajamos en la unidad de defensa en el área de defensa nuclear. Él estudió física nuclear y fue presentado por el ministerio de la Guardia Revolucionaria (el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica – CGRI para ese momento) 1982-1989; y luego pasó a ser el ministerio de Defensa del país con el objetivo de cooperar con nosotros. Este fue muy persistente y su trabajo era de labor científica y enseñaba material extranjero sobre este tema. Trabajamos juntos durante casi seis años y su conocimiento y experiencia crecieron con el tiempo. Fakhrizadeh era el principal experto del país en detectar radiación nuclear.

«Hacia el año de 1993, este dejó gradualmente el laboratorio y pasó a la actividad administrativa. A partir del año 1994, dirigió el departamento de física en la universidad Imam Hossein del CGRI. Hacia el año de 1995, comenzaron a celebrarse reuniones con profesores de diversas universidades, incluyendo al experto en el proceso de enriquecer uranio Majid Shahriari quien fue asesinado en noviembre del año 2010; el propio Abbasi-Davani resultó herido en este ataque y el experto en física cuántica Ali Mohammadi quien fue asesinado en enero del 2010; estas reuniones fueron dirigidas por Fakhrizadeh.

«El proyecto continuó durante casi tres años y llevó a la preparación de una hoja de ruta inicial para el desarrollo de la industria nuclear de Irán. Esta hoja de ruta mostró los roles que realizan las universidades y las diversas oficinas gubernamentales, la condición del proceso de energía nuclear y el campo nuclear de defensa en el país y qué herramientas industriales poseíamos en nuestro poder para construir y fabricar si quisiéramos trabajar en la industria nuclear.

«Fakhrizadeh fue nombrado para laborar en un cargo de alto nivel en el ministerio de Defensa en el año 1998 y desempeñó un papel clave en el proyecto de transformación de la industria nuclear de Irán. De igual manera, sobre la base del principio y la idea de que las fuerzas militares deberían participar en la reconstrucción del país en tiempos de paz, este actuó en apoyo a la energía nuclear, como experto de la unidad científica en temas tales como la tecnología del sonido, la tecnología láser y la tecnología en materia nuclear.

«La imagen que usted presentó sobre la colaboración de científicos nucleares es una imagen innovadora, porque es muy raro que conferencistas de varias universidades diferentes se sienten juntos y entre ellos mismos intenten resolver uno de los temas científicos del país. Siempre que Fakhrizadeh veía a un tipo inteligente que venía a trabajar al país, no le importaba si este tipo tenía relación con el ejército, el CGRI o el ministerio de Defensa. Este lo trajo y trató de darle una base para su crecimiento científico. Entre estas personas se encontraba el mártir Shahriari, quien antes de su asesinato diseñó un programa de cálculo para un problema que surgió durante la producción de combustible (por ejemplo uranio, enriquecido hasta al 20%.)

«Me hice responsable del área de energía nuclear tres meses después del asesinato de Shahriari y tuve que resolver el problema en base a estos cálculos. Le pedí a Fakhrizadeh que me ayudara en este asunto. La mano de obra y el equipo de la OEAI necesitaban de las habilidades que Fakhrizadeh tenía en el sistema y ??gracias a su presencia el trabajo avanzó y en el año 2010 o 2011 se crearon barras de combustible enriquecidas al 20%.

«Fakhrizadeh también estaba interesado en la filosofía de las ciencias y con la ayuda de amigos que si estaban familiarizados con la filosofía de las ciencias, preparamos un programa de doctorado en filosofía de las ciencias en la Universidad Imam Hossein. En la mañana de su asesinato (enero 11, 2010), el Dr. Ali Mohammadi celebró una reunión sobre filosofía de las ciencias con Fakhrizadeh, tal como lo hacían todos los lunes a las 7:30 a.m.

«Fakhrizadeh poseía un alto nivel de conocimiento científico y pudo haber trabajado y organizado junto a varios expertos en diversas esferas del país. Este se especializó tanto en la detección de radiación nuclear al igual que en el cálculo nuclear. Durante dichos años, trabajó muy duro para hacer avanzar la industria nuclear en el país, desempeñando un papel central y apoyando a todos los expertos del país en todas las universidades. Fakhrizadeh se encargó de difundir esta tecnología en todas las universidades y también en cultivar y entrenar unidades y construir varios laboratorios».

Abbasi-Davani: «Trabajamos juntos y creamos una relación muy cercana entre la OEAI y el SPND»; «Intentamos establecer una serie de empresas conjuntas, es decir, trajimos expertos, llegó un grupo militar y el gobierno también»

P: «Naturalmente, estas influencias convirtieron a Fakhrizadeh en un objetivo del malvado programa de asesinatos. ¿Fue el intento de asesinato contra Fakhrizadeh un hecho sin precedentes, teniendo en cuenta la historia de asesinatos de científicos iraníes en materia nuclear?»

Abbasi-Davani: «La posibilidad de que lo asesinaran fue discutida desde aproximadamente el año 2009. En el 2008, ellos querían asesinarnos a mí, a Fakhrizadeh y a otro individuo quien se encontraba activo en la ciudad de Isfahán. Por supuesto, su prioridad era Fakhrizadeh. A partir de ese momento este estuvo protegido por el personal de las fuerzas de seguridad, hasta el punto que le cambiaron de residencia y ni yo sabía dónde vivía hasta que fue asesinado, a pesar de todos los viajes familiares que realizamos juntos. Este estuvo bajo vigilancia de seguridad durante 12 años y tenía guardaespaldas. Se puede decir que estos guardias lograron retrasar su asesinato. En el año 2008, un escuadrón vino a atacarlo. Las fuerzas de seguridad descubrieron al escuadrón y frustraron el operativo de asesinato».

P: «¿Pertenecía el escuadrón de asesinatos del 2008 al Mossad?»

Abbasi-Davani: «Fue un escuadrón conjunto. La mayor parte de la recopilación del servicio de inteligencia fue realizada por Mojahedin-e Khalq y las fuerzas anti-revolucionarias dentro de Irán. El MI6 británico también estuvo muy activo y desempeñó un papel clave en la identificación de científicos en materia nuclear e incluso expuso directamente su propio papel.

«La CIA, el Mossad y los grupos anti-revolucionarios que operan en Irán colaboraron en la identificación de personas (es decir, científicos en materia nuclear), sus trabajos, qué había en sus oficinas y dónde estaban sus escritorios, dónde estaban sus computadoras, en qué proyectos estaban trabajando, qué clases impartían y cuál era su experiencia».

P: «¿Qué quiere usted decir cuando dice que el MI6 expuso directamente su propio papel?»

Abbasi-Davani: «Es decir, su agente vendría y diría ‘pertenezco al MI6 y deseo hablar con usted’. Es decir, irían a la casa de un experto o empresario iraní en el extranjero y oficialmente le harían preguntas sobre la persona siendo este el objetivo de un asesinato».

P: «¿Hablaron ellos con usted también?»

Abbasi-Davani: «No, no hablaron conmigo, porque yo no viaje fuera del país. Fakhrizadeh y Shahriari tampoco viajaron al exterior. Ellos (MI6) le preguntaban a la gente que iban a las conferencias, vivían en el extranjero por un tiempo, o tuvieron la oportunidad de estudiar allí, o que fueron a visitar a familiares en el extranjero. Estos acercamientos de los iraníes en el extranjero por el MI6 demostraron que estos trabajaban muy duro para asesinar a Fakhrizadeh. Recientemente no se filtró ninguna fotografía de Fakhrizadeh. Sin embargo, Fakhrizadeh estaba en la lista de sancionados. Mi nombre y el suyo fueron mencionados en la Resolución 1747 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en marzo del 2007 y nosotros y algunos otros fuimos sujetos a sanciones de acuerdo a esta resolución. Ellos nos dijeron que nos asesinarían. Para nosotros estaba claro que esto tenía un costo que pagar por la lucha y por el crecimiento y el progreso de Irán.

P: «Cuando Fakhrizadeh fue asesinado, este era el encabezado de la Organización de Investigación e Innovación de Defensa (SPND). ¿Colaboró usted ??con él en la SPND?»

Abbasi-Davani: «Hasta hace poco, cada vez que Fakhrizadeh tenía algún trabajo nuevo que debía hacerse rápidamente, me lo enviaba. Yo me encontraba en la universidad y él en la universidad tecnológica Malek Ashtar y el ministerio de Defensa. Cuando llegué a la OEAI, le pedí que viniera a trabajar conmigo y las condiciones se hicieron tales que trabajamos juntos y creamos una relación bastante cercana entre la OEAI y el grupo SPND mencionado anteriormente. Nosotros intentamos establecer una serie de empresas, es decir, trajimos expertos, llegó un grupo militar y también entró el gobierno a través de la OEAI y generó una cohesión administrativa en temas muy puntuales, dirigimos y dinamizamos nuestros recursos financieros, humanos y de equipamiento.

«Mientras estuve en la OEAI, esta relación de hecho existió y el trabajo se hizo. Pero en el año 2013 Fakhrizadeh no fue tratado bien, ya que el gobierno de Rohani llegó al poder y yo me marché de la OEAI. Al mismo tiempo, él logró resistir y fortalecer a la organización (SPND) hasta su muerte.

P: «¿Es decir, él (Fakhrizadeh) continuó trabajando en colaboración con la OEAI?»

Abbasi-Davani: «No. Ellos (los miembros de la OEAI) colaboraron y ayudaron mientras yo estuve allí hasta el comienzo de la presidencia de Rohani en el año 2013. Cuando me fui, el SPND ya no quería ayudar a Fakhrizadeh y se estancó y la OEAI también se estancó. Fakhrizadeh tenía otras tareas que realizar. Por ejemplo, recientemente había seguido el tema de establecer una organización biológica. Luego, se ocupó de la detección del Covid y la creación de una vacuna. La vacuna Covid iraní, llamada Fakhra, fue el resultado de sus esfuerzos en el mismo nuevo sistema de investigación de seguridad del país (SPDN)».

P: «¿Los obstáculos puestos por el gobierno anterior y su negativa a cooperar tuvieron sus ramificaciones para el trabajo del SPND?»

Abbasi-Davani: «Sí, hubo restricciones, pero se predijo que estas restricciones no tendrían impacto alguno. Ellos se esforzaron por restringir a Fakhrizadeh, como en la OEAI. Pero, gracias a Alá, el frente del estado contó con gente muy inteligente que ayudó a fortalecer este sistema, un gran logro siendo este un kit para la detección del Covid y en mi opinión, esto es un verdadero logro trivial. Decir que Fakhrizadeh trabajó en la construcción de este kit para la detección del Covid era restarle importancia a su valor.

«Fakhrizadeh era un administrador muy destacado en el país y su aspecto científico sobreseía su aspecto administrativo. Tenía mucho carisma y se llevaba bien con todos. Ellos no se llevaban bien entre sí. Muchos profesores universitarios no se entendían entre ellos pero Fakhrizadeh se llevaba bien con ellos, durante siete años, hasta el año 2005, trabajé con él en el mismo grupo de defensa dentro del SPND.

«Fakhrizadeh tenía interés en los temas científicos e investigó el tema de la radiación cósmica. Antes de dirigirme a la OEAI, el ministerio de Defensa pidió por una beca para Fakhrizadeh y el ministerio de Ciencia le otorgó una beca porque era elegible. Fakhrizadeh deseaba, por supuesto, utilizar la beca para estudiar dentro del país y yo logré que el instituto de Ciencia y Tecnología Nuclear de la OEAI acordase con esto.

«Cuando le dije al director del instituto que Fakhrizadeh quería ser aceptado en estas premisas, dijo que Fakhrizadeh era un científico de muy alto nivel y que estaban orgullosos de que quisiera venir a estudiar allí y en el acto escribió y firmó la carta de aceptación y la envió al ministerio de Ciencias. Incluso su tesis doctoral fue sobre el tema de detección de la radiación nuclear. Al mismo tiempo, tal como usted señaló, ya se encontraba en las oficinas de investigación científica y laboró con el grupo de trabajo en la preparación de una hoja de ruta para el desarrollo de energía nuclear en Irán.

«Fakhrizadeh fue asignado al ministerio de Defensa alrededor del año de 1998 y fue transferido unos años después. Nosotros (en la OEAI) también estuvimos en el ministerio de Defensa por un tiempo, pero también enseñamos en la Universidad Imam Hossein. Creo que Alá nos guió respecto a lo que se hacía en la oficina de investigación científica. Una vez me llamaron del ministerio de Ciencia y aunque no estaba preparado para trabajar en temas de software, ya que soy solo físico, pero caí en ello. Fue como si tuviese que empezar a trabajar en este software para que el mártir Shahriari lo necesitase luego para hacer su tesis doctoral y este es el trasfondo de la historia de cómo nos conocimos. Si no hubiese conocido a Shahriari, yo no hubiese hecho un doctorado en lo absoluto y hubiese permanecido en el mismo rol administrativo. Creo que la mano de Alá estaba con el grupo de personas que trabajamos juntos».

