Luego de sucederse el apuñalamiento el día 12 de agosto del presente año 2022 contra el autor británico Salman Rushdie, autor de la novela Los versos satánicos que llevó al ayatolá iraní Ruhollah Jomeini a emitir un fatua en su contra en el año de 1989 en el que pedía su muerte debido al supuesto insulto al islam contenido en el libro, El ex-ministro de información y cultura jordano Saleh Al-Qallab, criticó a Rushdie por el libro y no condenó el ataque en su contra.

Al-Qallab escribió en un artículo para el portal saudita Elaph.com, que el motivo de Rushdie en escribir esta criminal y diabólica controvertida novela fue su codicia por publicitarse. Nadie, afirmó Al-Qallab, tiene derecho a apoyar las declaraciones de Rushdie en el libro, que no tienen nada que ver con la libertad de expresión o de opinión.

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo de Al-Qallab el cual fue publicado por el portal Elaph.com.

“El libro The Satanic Verses (Los versos satánicos) del autor británico Salman Rushdie – musulmán de origen hindú – se puede definir como un acto suicida, en todo el sentido de la palabra, porque este libro incluía un tipo de coraje que en realidad no es literario, sino que constituye una feroz oposición al islam y a los musulmanes. Muchos de aquellos que buscaron fama tan ‘descaradamente’ encontraron denuncias y condenas. El intento de obtener fama de esta manera criminal no se limita a Salman Rushdie; muchos de aquellos que sufren de un complejo de inferioridad han buscado la fama de esta manera satánica, seguramente motivados por un complejo de codicia por la fama…

«Esta codicia por la fama es un fenómeno que es a la vez bien conocido, antiguo y nuevo y quien sufre de este complejo de inferioridad utiliza dichos métodos terribles… para obtener fama y ‘comercializarse’ a sí mismo con gente buena y pobre… Se sabe que hay muchísima gente como Salman Rushdie y que muchos… trataron de emularlo y muchos otros pretenden incitar contra lo sagrado de las religiones para ganar fama… como poseedores de una opinión en la que tratan de comercializar dicha opinión entre aquellos transeúntes y la gente decente.

«Es extraño que muchos del grupo de los amantes de la publicidad defendieran lo que Salman Rushdie escribió en este libro suyo. En esencia, estos están actualizando su propia sed de fama, odiando las religiones monoteístas y atacando el Corán para promocionarse a sí mismos como poseedores de opiniones sumamente audaces.

“Toda persona tiene derecho a expresar su opinión. Sin embargo, nadie, sea quien sea – tiene derecho a apoyar lo que Salman Rushdie escribió, ya que esto no tiene conexión alguna con la libertad de expresión o con la libertad de opinión. Esto es debido a que la libertad de expresión no significa de ninguna manera atacar los elementos sagrados del islam. El autor de Los versos satánicos buscó promocionarse en varios ‘mercados políticos occidentales’ como alguien quien es opuesto a las religiones monoteístas».[1]

