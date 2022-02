El 17 de febrero del presente año 2022, el ex-ministro de cultura e información de Jordania Saleh Al-Qallab publicó en el diario saudita en Londres Al-Shar Al-Awsat un artículo titulado «Lo que Bennett no ha podido aprender de la historia judía». El artículo es inusual al reconocer todos los aspectos del Holocausto, pero luego afirma que el primer ministro israelí Naftali Bennett somete a los palestinos ante «los mismos métodos horribles que los alemanes de Hitler emplearon contra los judíos».[1] Al-Qallab escribe extensamente sobre el Holocausto y los millones de judíos exterminados por los nazis «únicamente por ser judíos» y afirma que la era nazi fue uno de los períodos más oscuros y sombríos de la historia y que ningún pueblo sufrió más que «el buen pueblo judío» que «fue conducido al matadero y ejecutado no por miles sino por millones». Al-Qallab también señaló que el juicio a Adolf Eichmann no fue un juicio común sino uno que dio a conocer la historia criminal nazi.

El artículo continúa afirmando que el primer ministro israelí Bennett ha comenzado a «derramar su ira sobre los palestinos al igual que los nazis derramaron su ira sobre sus antepasados ??judíos» y le pide que «recuerde que él es judío» y se abstenga de tratar a los palestinos igual a como los nazis trataron a los judíos. Al-Qallab insta a los israelíes, especialmente a los judíos entre ellos, a que se opongan a las acciones de Bennett en contra de los palestinos, quienes son «los dueños legítimos de todo en esta patria histórica».

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo:[2]

«Ningún pueblo sufrió masacres y exterminio físico como los judíos bajo el mandato de Hitler durante la era nazi. Debido a que el Tercer Reich alemán, tal como todos saben, invirtió todos sus esfuerzos en exterminar lo que este consideraba al ‘enemigo judío’ y el número de personas exterminadas no fueron cientos de miles sino millones de personas. El propio Adolf Eichmann admitió algo de esto en su famoso juicio en Jerusalén. Este afirmó que su memoria era frágil, en un intento de evadir responsabilidades por las atrocidades que este había cometido, lo cual está evidenciado por documentos históricos, Este admitió su crimen de exterminar y masacrar a millones de judíos de manera asesina y brutal, solo por ser judíos, quienes continuaron siendo perseguidos en muchos de los países europeos.

«La razón por la que he presentado esta revisión bastante concisa del Holocausto, cuyos hechos llenan muchos volúmenes grandes que pueden ser encontrados en los estantes de las bibliotecas, no solo en Jerusalén sino también en muchos países europeos, especialmente en Alemania… – es que, lamentablemente, existen alemanes y europeos que han comenzado a ignorar este tema y apartar la mirada en un intento por evitar reconocer estos hechos y datos históricos…

“Algunos creen que, con el tiempo, estos crímenes serán totalmente olvidados. Pero el verdadero problema es que algunos han comenzado a manipular estos hechos y datos históricos y los han revertido. Una de estas personas es el primer ministro israelí Naftali Bennett, un judío que se supone debe saber que los criminales asesinos nazis exterminaron a su pueblo y asesinaron a millones de ellos solo por ser judíos. Para el momento en que este se convirtió en primer ministro de Israel, comenzó a ignorar todo esto y a comportarse como si no fuese judío y no tuviera ninguna conexión con este pasado terrible y lleno de sangre y ninguna conexión con su pueblo que fue exterminado por Hitler en la era nazi, lo cual fue una de las eras más horribles de la historia.

«El problema es que Naftali Bennet… aparentemente se olvidó y ya no reconoce estas terribles masacres que se cometieron contra los judíos en la era nazi, en la época de Adolf Hitler y sus seguidores y en la época del criminal Adolf Eichmann, a quien los israelíes luego secuestraron – y con mucha razón, en lo que a ellos respecta – cuando vivía en Argentina bajo una identidad diferente. Eichmann fue ahorcado en Jerusalén la noche del 31 de mayo del año 1962; su cuerpo fue incinerado ¡y sus cenizas fueron esparcidas en el Mediterráneo fuera de lo considerado como aguas territoriales de Israel! Es un hecho bien conocido que el rastro de este criminal nazi no fue un juicio ordinario, sino que fue a modo de presentación, la historia criminal y empapada de sangre del período nazi. Uno de los testigos actuales de los terribles crímenes y masacres nazis dijo que las víctimas de los nazis, un gran número de estas, fueron obligadas a pararse en fila, hombro a hombro y permanecer así, tomados de la mano, hasta que caían muertos.

“Mi propósito al presentar toda esta información, la cual está documentada en muchos volúmenes gruesos escritos, es mostrar que existen judíos israelíes que ignoran todos estos hechos históricos. Además, después de que alcanzaron los cargos más altos, algunos de ellos, incluyendo al actual primer ministro Naftali Bennett, ignoraron todos estos horripilantes hechos históricos, amargos y empapados de sangre y comenzaron a lastimar al pueblo palestino. Estos hechos son bien conocidos y muchos judíos e israelíes, que han leído la historia de los nazis de manera lúcida y directa, han comenzado a condenarlos y repudiarlos.

“El primer ministro israelí Naftali Bennett, debió haber recordado todo esto, en lugar de derramar su ira sobre los palestinos al igual que los nazis derramaron su ira sobre sus antepasados ??judíos y los arrojaron a prisiones y a los campos de detención. Este debería recordar dicho pasado y evitar tratar al pueblo palestino – los autóctonos de la tierra – de la misma forma en que Hitler y los criminales nazis trataron al buen pueblo judío, que sufrió como ningún otro pueblo había sufrido antes que estos y fueron llevados a la masacre no por miles sino por millones. Se supone que el primer ministro israelí debe recordar esto muy bien. Los judíos, que seguramente están muy al tanto de esta terrible historia de aquellos judíos que fueron llevados a la masacre y ejecutados no solo por miles sino por millones, únicamente por ser judíos, no deben tratar a los palestinos, los habitantes autóctonos del país y de la tierra, de la misma forma en que Hitler y los nazis los trataron a ellos… Naftali Bennet, el primer ministro de Israel, debe recordar que él es judío antes de hacerles todo lo que le está haciendo a los habitantes autóctonos de Jerusalén y a todo el pueblo palestino… y debe abstenerse de someter a los palestinos a los mismos métodos horribles que los alemanes de Hitler emplearon contra los judíos, viéndolos no como seres humanos y ciudadanos sino como criaturas a ser exterminadas utilizando métodos terroristas nazis, solo por ser judíos.

“Por lo tanto, los israelíes, especialmente los judíos – deben manifestarse en contra de las acciones de Naftali Bennett, quien, a pesar de toda esta historia terrible y criminal de masacres, desastres e incendios sufridos por los judíos, le está haciendo todas estas mismas cosas al pueblo palestino, los legítimos dueños de la tierra y de todo lo que hay dentro de esta patria histórica, siendo esta su única patria”.

[1] En otro artículo, publicado el 20 de febrero, Qallab llamó a Bennett «turco» quien abandonó a sus hermanos turcos quienes fueron masacrados por Hitler y los nazis. Véase Elaph.com, 20 de febrero, 2022.

[2] Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 17 de febrero, 2022.

