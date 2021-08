El 11 de agosto, 2021 el medio de comunicación de noticias en Londres Asharq Al-Awsat publicó un artículo titulado «Los afganos ven a Khalilzad como el responsable de la actual guerra, dice una líder mujer, ex-parlamentaria».[1] El artículo informa sobre una entrevista con Shukria Barakzai, ex-miembro del parlamento afgano en representación de Kabul y ex-embajador afgano en Noruega. Barakzai fue blanco de un intento de asesinato con coche bomba en Kabul en el año 2014 y formó parte de una delegación encabezada por mujeres que negoció con los talibanes en Oslo en el año 2015.[2]

11Barakzai dijo en la entrevista que el acuerdo Doha de febrero, 2020 «no ayudó al proceso de paz. La violencia no cedió y el proceso político en Afganistán fracasó». Ella enumera los grupos que combaten junto a los talibanes, incluyendo al «EIIS, los combatientes chechenos, militantes del Movimiento Islámico de Uzbekistán y grupos aliados junto a Al-Qaeda», de los cuales dice, «los talibanes no podrán controlarlos en el futuro». Barakzai dijo que después de 20 años de guerra, Afganistán «aparentemente está retornando al punto de partida».

En referencia al Representante Especial para la Reconciliación de Afganistán Zalmay Khalilzad, Barakzai dijo lo siguiente: «No creo que el Sr. Khalilzad tuvo talla para resolver los problemas afganos… Creo que él, como enviado estadounidense a Afganistán, cometió un error históricamente imperdonable ante Afganistán y su pueblo». Sobre la interrupción de Khalilzad en las relaciones Afganistán-Estados Unidos, ella dijo: «El Sr. Khalilzad tuvo un papel clave en la interrupción de las interacciones nación-nación, legislatura-legislatura, político-político y de gobierno a gobierno».

Barakzai dijo además que «su historial en los temas de guerra y paz en Afganistán también era increíblemente débil… nada de lo que Khalilzad y los Estados Unidos le prometieron al pueblo afgano llegó a suceder». Sobre el papel de Khalilzad en el acuerdo Doha, ella dijo: «En asuntos importantes, tales como cortar lazos entre los talibanes con Al-Qaeda y el EIIS y la lucha contra otros grupos extremistas en Afganistán, no se hizo nada… Para la opinión pública afgana, el Sr. Khalilzad es el principal responsable de la guerra».

Respecto a la participación de soldados paquistaníes e iraníes en la guerra de Afganistán, ella citó un informe del CSNU que leía lo siguiente: «Soldados oficiales del gobierno, el ejército y las organizaciones de inteligencia de Pakistán combatían en Afganistán por sus propios intereses estratégicos… Afganistán hoy está luchando no solo contra los talibanes, sino también contra las fuerzas oficiales de Pakistán. Tampoco podemos ignorar o subestimar a Irán. En la provincia de Nimruz, tengo contactos muy confiables que me dicen que existen combatientes baluchis e iraníes allí y que algunas de las armas que utilizan los talibanes son de fabricación iraní».

A continuación se puede leer el texto del artículo de Asharq Al-Awsat:

Los grupos que combaten junto a los talibanes incluyen: «al EIIS, combatientes chechenos, militantes del movimiento islámico de Uzbekistán y grupos aliados, Al-Qaeda» – «los talibanes no podrán controlarlos en el futuro»

«Una destacada líder afgana dice que Zalmay Khalilzad, Pakistán, Irán y Rusia comparten la culpa por la terrible situación en Afganistán.

Shukria Barakzai es una ex-parlamentaria oriunda de Kabul, quien también se desempeñó como embajadora de Afganistán en Noruega. Entre las mujeres afganas progresistas, ella también ha tenido experiencia en negociar con los talibanes como parte de la delegación encabezada por mujeres afganas que se reunieron con el grupo insurgente en Oslo en el verano del 2015. Este fue un evento sin precedentes, ya que los talibanes anteriormente se negaron a reunirse con destacadas personalidades femeninas.

«A la reunión de Oslo asistieron también dos miembros del Consejo Superior de la Paz de Afganistán. Según lo publicado acerca de la reunión, se suponía que los talibanes aceptaron respetar los valores democráticos junto a los derechos de la mujer.

«Seis años después de esa histórica reunión, la paz aún está por llegar a Afganistán. La violación de los derechos humanos por parte de los talibanes continúa cada vez más. Los logros democráticos de Afganistán están siendo atacados por el grupo. El sueño de paz y calma parece cada vez más inalcanzable.

«En una conversación con la editora en jefe del medio de comunicación Independent Persian Camelia Entekhabifard, Barakzai habló sobre los actuales acontecimientos que se suceden en Afganistán, especialmente el papel del enviado estadounidense Zalmay Khalilzad en la creación de una oportunidad para los talibanes, los crímenes del grupo contra la población, el acuerdo Doha y los Estados Unidos. Ella también habló sobre la colaboración del gobierno paquistaní con los talibanes en su guerra contra el pueblo y el gobierno afgano y la presencia de armamento iraní y de fabricación iraní en la batalla por Nimruz.

«Al comentar sobre la retirada de Estados Unidos, Barakzai dijo: ‘Luego de 20 años, Afganistán se encuentra en un lugar más peligroso desde un punto de vista político, social y económico realmente impredecible. Es difícil pensar en todos estos sangrientos sucesos que la población de Afganistán tendrá que soportar incluso antes de que se complete la retirada estadounidense. Políticamente hablando, el lugar de Afganistán, como estado y nación, se vio realmente socavado cuando se firmó el acuerdo Doha entre los Estados Unidos y los talibanes en paridad de condiciones”.

“Hablando sobre el proceso de paz afgano-talibanes, el ex-miembro del parlamento dijo: ‘Los artículos del acuerdo no ayudaron al proceso de paz. La violencia no cedió y el proceso político en Afganistán fracasó’.

«‘Hemos visto crímenes y atrocidades, más destrucción de lugares del gobierno y el arremeter lastimando a mujeres, violar sus derechos y un asalto a la democracia. Es una catástrofe humana. El futuro político de Afganistán se ha puesto en duda. Muchos grupos que están en lucha junto a los talibanes hoy en ni siquiera apuntan capturar el poder político. Esto incluye al EIIS, combatientes chechenos, militantes del Movimiento Islámico de Uzbekistán y a grupos aliados, Al-Qaeda, etc.

«‘Pero estos grupos están muy activos dentro de Afganistán y entre los talibanes’, ella agregó. ‘Los talibanes no podrán controlarlos en el futuro y esto será un problema tanto para Afganistán como para la comunidad internacional. Todo esto será utilizado por ellos como refugio seguro'».

Después de 20 años de guerra, Afganistán «aparentemente retorna al punto de partida»

“Hablando sobre el futuro del país, Barakzai dijo: ‘Afganistán es actualmente reconocido como un estado independiente y soberano con relaciones diplomáticas. Pero si los talibanes llegan al poder, Afganistán se verá marginado nuevamente’.

«Veinte años de lucha y sacrificio, por parte de los afganos y sus aliados, ahora ‘desafortunadamente’ están siendo desperdiciados, ya que el país ‘aparentemente está retornando al punto de partida’, ella comentó.

«‘Esto es realmente doloroso’, agregó Barakzai. ‘Hace veinte años, una nueva generación pudo levantarse en Afganistán, poseer demandas, esperanzas y sueños. El pueblo de Afganistán podía soñar con un futuro mejor. Pero hoy es difícil pensar en progreso y futuro. Esta nueva generación, jóvenes en sus años veinte, ¿pueden ayudar a decidir el futuro político, social y militar de Afganistán?

Cuando se le pidió pronosticar el futuro del país, Barakzai respondió: ‘Estamos en una situación que hace imposible la predicción basada en teorías políticas. Solo con un gran consenso y un alzamiento popular extraordinario, coordinado y liderado por afganos con el apoyo de la comunidad, podemos deshacernos de esta guerra’.

«Barakzai también comentó sobre el papel del enviado estadounidense Khalilzad».

Khalilzad «cometió un error históricamente imperdonable con Afganistán y su pueblo… para la opinión pública afgana, el Sr. Khalilzad es el principal responsable de la guerra»

“’No creo que el señor Khalilzad tuvo talla para resolver los problemas afganos’, dijo. ‘Creo que él, como enviado de los Estados Unidos a Afganistán, cometió un error históricamente imperdonable contra Afganistán y su pueblo. Este no fue su primer error y tal vez no sea el último.

“Tal vez no todo depende del Departamento de Estado, pero como las relaciones diplomáticas entre Afganistán y Estados Unidos se encuentran muy tensas, la voz del pueblo afgano y la verdad afgana ni siquiera pudieron llegar al Congreso de los Estados Unidos, al gobierno estadounidense o incluso a sus medios de comunicación. El Sr. Khalilzad tuvo un papel clave en la interrupción de las interacciones nación-nación, legislatura-legislatura, político-político y de gobierno a gobierno’.

«Ella agregó: ‘Ellos decidieron con quién se debería hablar, con quién debería promoverse y con quién debería expulsarse. Su historial en temas de guerra y paz en Afganistán también fue increíblemente débil. Cuando uno lee el texto del acuerdo Doha, el cual tomó 18 meses y muchos viajes del secretario de Estado estadounidense, uno verá que nada de lo que Khalilzad y los Estados Unidos le prometieron al pueblo afgano llegó realmente a suceder’.

«Hablando sobre sus logros para Afganistán, ella dijo lo siguiente: ‘El único logro que tuvo el Sr. Khalilzad durante las conversaciones de paz fue que los talibanes no atacaron a las fuerzas estadounidenses y extranjeras. Este es el único logro. Pero en asuntos importantes, tales como el que los talibanes rompan lazos con Al-Qaeda y el EIIS y la lucha contra otros grupos extremistas en Afganistán, no se hizo nada. Los talibanes debieron haber venido a la mesa de negociaciones con Kabul, iniciar el proceso de paz y reducir la violencia. Esto es lo que prometió el acuerdo Doha, pero nunca sucedió. Para la opinión pública afgana, el Sr. Khalilzad es el principal responsable de la guerra'».

«Afganistán hoy lucha no solo contra los talibanes, sino también contra las fuerzas oficiales de Pakistán… En la provincia de Nimruz, tengo contactos muy fiables que me dicen que existen combatientes baluchis e iraníes allí y que algunas de las armas de los talibanes son de fabricación iraní»

Ella también habló sobre las relaciones entre Estados Unidos y Afganistán y los compromisos del gobierno estadounidense con el pueblo y el gobierno de Afganistán.

«‘Durante todas las reuniones bilaterales entre los presidentes de Estados Unidos y Afganistán, incluso en las últimas declaraciones de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden y todos los ministros de su gabinete dijeron que su prioridad era defender a las fuerzas de seguridad afganas; y que los ataques de los talibanes, especialmente a las grandes ciudades, fue un crimen. Basado en un acuerdo con fecha de duración de hasta el año 2024 y es mucho más creíble que la declaración Doha, desde un punto de vista legal e internacional, Estados Unidos tiene ciertas obligaciones. Es por ello que continúan los ataques aéreos estadounidenses y la ayuda a las fuerzas de seguridad afganas (financiera y técnicamente)”.

Barakzai también habló sobre los vecinos de Afganistán y dijo: ‘Los vecinos de Afganistán también intervienen y atacan. Estados Unidos, lamentablemente, no ha actuado muy bien en este sentido. Los documentos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas muestran que soldados del gobierno, el ejército y los servicios de inteligencia de Pakistán combatían en Afganistán por sus propios intereses estratégicos. Esto significa una violación del territorio afgano. Pero el silencio y la negación estadounidense son seriamente cuestionables”.

«Al comentar sobre las razones por los avances de los talibanes, Barakzai dijo que Kabul había confiado en que las conversaciones de paz realmente funcionaran.

«‘La retirada de las fuerzas extranjeras, estadounidenses y de la OTAN, todas simultáneamente, le dio un mensaje equivocado al pueblo afgano’, ella señaló. ‘Parecía como si Estados Unidos y la OTAN quisieran que los talibanes llegasen al poder’.

«Hablando una vez más sobre el papel de los vecinos de Afganistán, Barakzai enfatizó lo siguiente: ‘Afganistán se encuentra luchando hoy no solo contra los talibanes sino contra las fuerzas oficiales de Pakistán. Tampoco podemos ignorar o subestimar a Irán. En la provincia de Nimruz, tengo contactos muy confiables que me dicen existen combatientes baluchis e iraníes allí y que algunas de las armas de los talibanes son de fabricación iraní. También existe el apoyo político ruso a los talibanes y las oportunidades diplomáticas que crearon para ellos que no pueden olvidarse'».

[1] English.aawsat.com/home/article/3126106/afghans-see-khalilzad-responsible-current-war-says-female-leader-former-mp, 11 de agosto, 2021.

[2] Wsj.com/amp/articles/car-bomb-targets-prominent-afghan-feminist-1416125379, 16 de noviembre, 2014.

The post Ex-parlamentaria afgana Shukria Barakzai: El enviado estadounidense Zalmay Khalilzad ‘cometió un error históricamente imperdonable’ y ‘para la opinión pública afgana, el Sr. Khalilzad es el principal responsable de la guerra’ first appeared on MEMRI Español.