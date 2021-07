El ex-parlamentario iraquí Mithal Al-Alusi dijo que los derechos de los palestinos no deben ser a expensas del pueblo iraquí y que «los palestinos viven una vida de lujo, mientras nosotros en Irak estamos siendo masacrados». Este hizo sus comentarios en una entrevista que fue transmitida en el canal de televisión iraquí Sharqiya el día 13 de julio, 2021. Al-Alusi dijo que el presupuesto iraquí es pagado a la «resistencia» y sus líderes viven como príncipes, al igual que los líderes de Hamás viven como príncipes. Este añadió que no existe diferencia entre los islamistas en Irak y los islamistas en Gaza. El entrevistador le preguntó a Al-Alusi si la normalización de relaciones con Israel resolverá las crisis en Irak, a lo que respondió que los iraquíes se preocupan por su país y su población. Este dijo que no todo el pueblo iraquí está de acuerdo con él, aunque todos los políticos iraquíes están de acuerdo con esto «encubiertamente».

Para ver el video del ex-parlamentario iraquí Mithal Al-Alusi, pulse aquí o debajo.

«Yo no deseo ver el presupuesto de Irak… pagado a la resistencia palestina, siendo todo esto una gran mentira»; los líderes de Hamás viven como príncipes

Mithal Al-Alusi: «Nosotros, los iraquíes, no hablamos de la nación islámica, del mundo y la humanidad. Nos preocupamos por nuestros ciudadanos, nuestras hijas, nuestros hijos y nuestras familias. Nos preocupamos por proveer pan, educación de calidad y empleo y garantizar la seguridad de los ciudadanos iraquíes dentro de sus propios hogares.

«Yo no estoy interesado ver en su canal de televisión el cómo las calles en Gaza están más desarrolladas y son más hermosas que las calles de Bagdad. Esto es inaceptable. No estoy interesado en ver que la tasa de analfabetismo en Cisjordania y en Gaza se halla en un 4%, mientras que en nuestro país, lamentablemente, alcanza el 40%.

«Yo no quiero ver el presupuesto de Irak, el dinero de mis hijos, de mis hijas y de las buenas familias de Irak, pagado a la resistencia, lo cual es una mentira. Todos son ‘príncipes’ allí. ¿Sabían ustedes que los líderes de Hamás son príncipes y viven como príncipes?

«Nadie niega los derechos del pueblo palestino, pero ¿tengo yo que pagar el precio de este presunto derecho y su gran ambulatorio?»

«¿Cuál es la diferencia entre los islamistas aquí y los islamistas allá? No existe ninguna diferencia. Es la misma corrupción, las mismas instituciones e incluso la misma autoridad ejecutiva. Los iraquíes, europeos, sudamericanos – todos quieren libertad y derechos para el pueblo.

«Nadie niega los derechos del pueblo palestino. Pero, ¿tengo yo que pagar tan caro por este supuesto derecho y su gran ambulatorio? Ellos viven vidas de lujo, mientras nosotros, en Irak, estamos siendo masacrados».

[…]

«Nuestras chicas están siendo masacradas en las calles, familias se están muriendo, la población es inestable debido a problemas de electricidad, el hambre, la desesperación y las enfermedades»

Entrevistador: «Me refiero, como mínimo, a tener en cuenta los sentimientos de nuestros hermanos palestinos…»

Al-Alusi: «¿Sentimientos? ¿De qué sentimientos está habla usted? Nuestras chicas están siendo masacradas en las calles, las familias se están muriendo, la gente está inestable debido a los problemas de electricidad, hambre, desesperación y enfermedades y ¿usted habla de sentimientos? ¿Qué sentimientos?»

Entrevistador: «¿Resolverá esta crisis la normalización de relaciones con Israel?»

Al-Alusi: «Todas las crisis de la humanidad no me interesan personalmente, ni a nosotros en Irak nos interesan las crisis que existen en todo el planeta. Nosotros nos preocupamos por nuestro país y por nuestro pueblo. El concepto de soberanía es ser responsable de su propio pueblo. ¿Están de acuerdo los iraquíes con mi opinión? No necesariamente. Pero entre los políticos, existen dos grupos de opiniones – a la vista y encubiertas, todos ellos dicen que tengo razón. A la vista, estamos entrando en emociones, sueños y mentiras. En el actual gobierno israelí existen cuatro ministras iraquíes. ¿Cómo las llamaría usted? ¿Son iraquíes o no?»

Entrevistador: «Son mujeres iraquíes».

Al-Alusi: «Cuatro mujeres iraquíes sirven como ministras en el gobierno israelí.

[…]

«Lo que me interesa es el por qué debería yo luchar y por quién. Si Hassan Nasrallah desea luchar, ¿dónde estaba él en el reciente conflicto entre Gaza e Israel? Después de todo, este posee 150.000 misiles. Todo lo que Hassan Nasrallah y el grandioso Hezbolá hicieron fue decir que estaban aquí. ¿Qué es lo que significa? Además, si uno desea un estado palestino, vaya y establezca uno».

