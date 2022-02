El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para información sobre como suscribirse al PSATY, pulse aquí.

Mahmoud Ahmadinejad, el ex-presidente de Irán, concedió recientemente una entrevista al grupo de medios de comunicación afganos Aamaj News, en la que discutió una variedad de temas relacionados al Emirato Islámico de Afganistán, la organización yihadista de los talibanes que tomó el poder el día 15 de agosto, 2021. El ex-presidente, conocido por su feroz oposición a Estados Unidos e Israel, también advirtió que la toma del poder por parte del grupo yihadista talibán tendrá grandes implicaciones para toda la región la cual involucra a Afganistán junto a sus países vecinos.

La entrevista fue publicada bajo el título «Los talibanes son una seria amenaza para el mundo, China, Rusia y Pakistán se arrepentirán de apoyar a los talibanes: Mahmoud Ahmadinejad en entrevista exclusiva con la agencia de noticias Aamaj News». En la entrevista, el ex-presidente iraní critica no solo a Estados Unidos sino también a Irán por haber apoyado a los talibanes afganos. Este advierte que Rusia, China y Pakistán lamentarán su apoyo dado al Emirato Islámico.

Además, la entrevista fue realizada principalmente dentro del contexto del tema Afganistán. Sin embargo, cuando el entrevistador de la agencia Aamaj News, Matiullah Shirzad, le pide su opinión sobre los talibanes, el Estado Islámico (EIIS) y el Frente de Resistencia Nacional (FRN) anti-talibán dirigido por Ahmad Massoud, Ahmadinejad parece volver al tema de Palestina: un tema en el que fue conocido por sus feroces amenazas ideológicas contra Israel.

En última instancia, el entrevistador se ve obligado a volver a su pregunta específica sobre la oposición del Frente de Resistencia Nacional ante los talibanes. Incluso aun, Ahmadinejad trae de vuelta el tema palestino, afirmando: «Usted habla sobre el Frente de Resistencia en Afganistán. Este no tiene relación alguna al tema de Palestina. Es natural que a la población de Afganistán no le guste vivir en estas condiciones y estos están en busca de una solución y salvación».

Lo siguiente son extractos de la entrevista realizada a Mahmoud Ahmadinejad:[1]

«La organización de los talibanes es un grupo que trabaja para implementar las políticas de las potencias internacionales para su dominio de la importante geografía de Asia Central»

Agencia de noticias Aamaj News: «Han pasado cinco meses desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán el día 15 de agosto, 2021. Pero estos cinco meses no fueron cimiento para un reconocimiento interno ni tampoco internacional. ¿Cuál será la garantía para que los talibanes continúen en el gobierno? ¿Cuáles son los desafíos difíciles ante los talibanes? ¿Cómo ve Irán a los talibanes? Y, al final de cuentas, ¿si Afganistán volverá a convertirse en la batalla de los juegos para las potencias regionales y mundiales? El ex-presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, figura conocida y famosa, responde a estas preguntas. Le agradecemos Sr. Ahmadinejad por su entrevista con Aamaj. Comencemos con los talibanes. ¿Cómo define usted a los talibanes?

Ahmadinejad: «Permítanme primero enviar mis saludos al noble pueblo de Afganistán, a los trabajadores de su organización y a todos aquellos que están viendo este programa. La definición de los talibanes o cómo se definen ellos es que se consideran a sí mismos como un grupo religioso y tienen la responsabilidad de la pesada misión de hacer que el mundo entero esté bajo su control. Pero, por otro lado, el pueblo de Afganistán piensa en ello (la organización de los talibanes como un grupo invasor que repetidamente trató de ganarse la voluntad y el voto del pueblo y al final fueron obligados a imponerse sobre el pueblo de Afganistán con la ayuda, armas y el poder de otros países extranjeros.

“Si lo vemos desde fuera de Afganistán, sí, este es un grupo que trabaja para implementar las políticas de las potencias internacionales para dominar la importante geografía de Asia Central. Este grupo ha sido formado por ellos mismos, ha sido apoyado por ellos para que estos poderes pudieran implementar sus políticas”.

Agencia de noticias Aamaj News: «¿Qué piensa usted – los talibanes son un movimiento religioso o un movimiento étnico?»

Ahmadinejad: “A mi manera de ver, no son ni religiosos ni étnicos. La fe no se define por las armas. La fe es amor, humanidad y respetar a los demás es fe. Si hablamos de etnicidad, la etnia pastún estuvo aquí pero no les dio a ellos el derecho del voto. No pudieron ganarse la voluntad de la nación pashtun. Existen algunas personalidades importantes en la nación pashtun a las que no les agradan los talibanes y la ideología de los talibanes y se oponen a ellos. Estos no son un grupo religioso ni tampoco étnico».

«¿Cómo es posible que los estadounidenses, que inician guerras por el dólar, entreguen $80 billones en armas tan fácilmente a los talibanes…»?

Agencia de noticias Aamaj News: «Un día antes de la caída de Kabul el día 15 de agosto de 2021, usted definió a los talibanes de ser una seria amenaza para Irán y la región. ¿Piensa lo mismo ahora?»

Ahmadinejad: «Exactamente, lo mismo. Un grupo armado el cual es gerenciado y apoyado por otros enemigos de fuera de la región que llega y se convierte en el gobernante contra las aspiraciones de una nación es una amenaza para el mundo entero».

Agencia de noticias Aamaj News: «Antes de la captura de Kabul por los talibanes, usted dijo que los talibanes querían gobernar Afganistán con el apoyo de ‘forasteros’ y con la fuerza de las armas. ¿Qué quiere usted decir por ‘forasteros’?»

Ahmadinejad: «Mucho. Estados Unidos en especial los apoya. Algunos países de la región los apoyan. En gran medida, los talibanes fueron entrenados y organizados en Pakistán. Estados Unidos les proveyó con armas, aviones; algunos países del Golfo les proporcionaron dinero; algunos países de la región, Rusia por una parte y China por la otra, los apoyaron. Irán tampoco adoptó una buena postura. En mi opinión, Irán cometió un error histórico en el tema de los talibanes al comprometerse con ellos».

Pregunta: «Usted habló de grandes potencias. Pero, ¿cómo ve las relaciones de los talibanes con países vecinos tales como Pakistán, China y Turkmenistán?»

Ahmadinejad: «Vea, ellos no le mostrarán piedad a nadie porque no son libres; más bien implementan las políticas de las potencias mundiales que quieren dominar a toda la región. ¿Cómo es posible que los estadounidenses, que inician guerras por el dólar, entregaran $80 billones en armas muy fácilmente a los talibanes y también le pagaron los gastos de entrenamiento? Está del todo claro que siguen algunos intereses supremos. Yo creo que Rusia y China lamentarán su apoyo a los talibanes».

Agencia de noticias Aamaj News: «Los opositores de los talibanes dicen que son los títeres de Pakistán. ¿Usted lo cree así?»

Ahmadinejad: «Creo que Pakistán sufrirá un daño enorme por su participación en este proyecto de potencias extranjeras para llevar al poder a los talibanes».

Agencia de noticias Aamaj News: «¿Y cree que Pakistán está involucrado en ello…?»

Ahmadinejad: «Los talibanes estaban allí en Pakistán, vivían allí, se entrenaban allí y se organizaban allí. Creo que Pakistán se arrepentirá por ello».

«Las afirmaciones de que Irán le proveía armamento a los talibanes afganos deberían ser investigadas; es muy posible que hubo algunos grupos que lo hayan hecho»

Ahmadinejad: «Desafortunadamente, existen personas en diferentes países que toman el poder y actúan en contra de la voluntad de la nación. También existen personas similares en Irán que poseen mucha influencia y han hecho cosas con las que la nación no está contenta».

Agencia de noticias Aamaj News: «Si Irán piensa lo mismo sobre los talibanes, ¿la qué tenían hace cinco meses?»

Ahmadinejad: «¿Qué quiere usted decir al nombrara a Irán?»

Agencia de noticias Aamaj News: «Me refiero al gobierno iraní».

Ahmadinejad: «Entonces hágales a ellos sus preguntas».

Agencia de noticias Aamaj News: «¿Cuál es su punto de vista personal?»

Ahmadinejad: «Mi opinión no ha cambiado. La forma en que hablan los talibanes, mi creencia, se fortalece aún más con lo que están haciendo ahora».

Agencia de noticias Aamaj News: «¿Una visión de Irán?»

Ahmadinejad: «Espero que mejoren».

Agencia de noticias Aamaj News: «Usted fue presidente de Irán durante ocho años, desde los años 2005 al 2013. ¿Cuál era la política de Irán sobre Afganistán, especialmente los talibanes, para ese momento?»

Ahmadinejad: «Lo que el gobierno hacia en ese momento era ayuda y asistencia, cooperación en el desarrollo, con la paz y seguridad. Yo pensaba de que lo que Afganistán quería se debía hacer era con ellos. Esto se puede hacer a través de elecciones libres. La gente viene, da su opinión y votan. Hicimos todo lo posible en ese momento para cooperar en el desarrollo de Afganistán».

Agencia de noticias Aamaj News: «Se hicieron afirmaciones en diferentes momentos de que Irán le provee armas a los talibanes. ¿Fue cierto eso?»

Ahmadinejad: «Esto debería investigarse. Puede que haya habido algunos grupos que lo hayan hecho. Irán es un país muy grande».

«Hasta que Palestina sea liberada, todo tipo de movimiento es por Palestina»; «Es natural que cuando la ocupación tiene lugar en cualquier parte del mundo, la población de la tierra ocupada hace esfuerzos por liberar a su tierra»

Agencia de noticias Aamaj News: «En general, ¿la política de Irán sobre los talibanes, Daesh (el EIIS) y el Frente de Resistencia anti-talibán está muy claro hoy? ¿Qué desea la República Islámica de Irán?»

Ahmadinejad: «Vea, usted mencionó a Daesh, talibanes y…»

Agencia de noticias Aamaj News: «Permítanme explicarlo un poco. Por ejemplo, el Frente de Resistencia tiene oficinas activas en Irán, las visitas de los talibanes a Irán, la amenaza de Daesh [el EIIS] en Afganistán… Estos tres temas pueden ser una amenaza para Irán porque es un país vecino desde el punto de vista de seguridad».

Ahmadinejad: «La naturaleza de la resistencia ha cambiado algo. La resistencia se refiere a Palestina. La tierra de Palestina ha sido ocupada. Se les ha dado permiso ante todas las leyes internacionales para defenderse y liberar su territorio. Algunos países de la región también los apoyaron o los están apoyando, de ahí surgió el concepto de Frente de Resistencia, pero los talibanes y Daesh son diferentes a ellos (el Frente de Resistencia), estos grupos no trabajan por la libertad de Palestina, sino trabajando por la desestabilización de los países de la región. Entonces, no se pueden juntar. Son muy diferentes entre sí”.

Agencia de noticias Aamaj News: «Me refiero a, ¿qué política posee Irán sobre estos tres grupos?»

Ahmadinejad: «Desde mi punto de vista, no son partidos o movimientos. ¿Cómo pueden los talibanes y Daesh (el EIIS) ser un solo grupo? Los grupos o movimientos surgen del pueblo. A medida de que el movimiento está siendo manejado por poderes internacionales en todos los sentidos, algunos ignorantes pueden ser parte de este. Entonces, no es un movimiento o un partido, es un movimiento político o un grupo político».

Agencia de noticias Aamaj News: «¿Y el Frente de Resistencia?»

Ahmadinejad: «Dije que la resistencia se refiere al pueblo de Palestina. Hasta que Palestina sea liberada, todo tipo de movimiento es para Palestina, está allí en Palestina y en otros países. Es natural que cuando la ocupación tiene lugar en cualquier parte del mundo, la población de la tierra ocupada hace esfuerzos por liberar su tierra. Este acto afectará a un círculo».

Aamaj News: «Hablamos de Daesh. ¿Qué tan grave es la amenaza de Daesh en Afganistán?»

Ahmadinejad: «Creo que Daesh es parte del mismo plan ideado por las potencias extranjeras para usar el grupo con el propósito de dominar la zona de Asia Central. Quiero decir, después de la dominación de los talibanes, el terreno le será dado a Daesh. A ellos los talibanes se les ha dado esta vez. Daesh y Al-Qaeda se están preparando rápidamente en Afganistán y cuando estén listos, serán una seria amenaza para todos los países vecinos de Afganistán».

Agencia de noticias Aamaj News: «Vayamos al Frente de Resistencia Nacional liderado por Ahmad Masoud. ¿Ve usted que este movimiento es serio?»

Ahmadinejad: “Usted habla del Frente de Resistencia en Afganistán. Este tema no está relacionado al tema de Palestina. Es natural que al pueblo de Afganistán no le guste vivir en estas condiciones y están en busca de una solución y de salvación. En Panjshir, creo, Panjshir permanecerá en su lugar. Hasta ahora no ha ocurrido ningún incidente importante. Sin embargo, es muy posible que estos movimientos se expandan en el futuro e influyan en incidentes futuros».

Agencia de noticias Aamaj News: «¿Cuáles son los puntos débiles y fuertes del Frente de Resistencia y de los otros oponentes de los talibanes?»

Ahmadinejad: «Verá, ha habido caos en Afganistán durante los últimos 50 años. Las bases de la población se han debilitado. La gente está muy debilitada. La mayoría de la gente emigró y se vio obligada a emigrar a países vecinos, incluso a Turquía y el resto del mundo. Esto debilita a la nación. Una nación débil no puede moverse y tomar decisiones. Creo que ese es el mayor problema que existe. Pero a pesar de ello, es necesaria la unidad entre todos”.

«Estados Unidos también quiere controlar todo Asia Central; por lo tanto, Afganistán es un lugar clave»

Agencia de noticias Aamaj News: «¿Cómo ve usted la política mundial y de otras potencias influyentes hacia Afganistán tales como Estados Unidos, China, Rusia e India?»

Ahmadinejad: «Como le dije antes, India no interfiere directamente ahora. Pero a pesar de ello, India sufrirá daños por el régimen talibán. En cuanto a los países que usted nombró, creo que no buscan los intereses del pueblo de Afganistán, sino están en busca de agendas internacionales y de sus propios intereses. Yo insisto en que estos sufrirán daños en el futuro”.

Agencia de noticias Aamaj News: «¿Si los países se dividen en grupos por sus intereses en Afganistán?»

Ahmadinejad: «No, se entiende que los talibanes llegarán al poder, pero este compromiso pronto se convertirá en competencia».

Agencia de noticias Aamaj News: «¿Cuál es el problema básico de Afganistán? ¿Por qué siempre existe guerra allí?»

Ahmadinejad: «Creo que es por la interferencia y los gobiernos extranjeros. Afganistán no ha visto un buen día desde que los británicos llegaron a Afganistán. Su política era mantener a las naciones en la pobreza para que pudieran permanecer en el poder. Cuando los comunistas soviéticos entraron en Afganistán buscaron sus propios intereses y suprimieron todos los talentos de Afganistán. Afganistán es un país importante. Allí vive gente muy sabia del mundo. La gente de Afganistán es sabia, trabajadora y culta. Esta es su naturaleza, y esta es su historia. Si vemos su cultura, su gente es amorosa, amable, pura y sincera, también son muy ricos, es decir, tienen minas, minas de cobre y otras minas, es por ello que las potencias mundiales tienen expectativas en Afganistán y desean permanecer allí durante un período prolongado y seguir sus políticas a largo plazo.

“Los comunistas querían llegar a aguas cálidas, trataron durante mucho tiempo de llegar a ellas a través de Irán, pero sufrieron una derrota y avanzaron hacia Afganistán. Capturaron Afganistán, pero nosotros vimos lo que hicieron en Afganistán. Estos quedaron atascados allí. El pueblo de Afganistán no acepta fácilmente el dominio extranjero. Estados Unidos también quiere controlar toda Asia central. Entonces, Afganistán es un lugar clave. Vimos cuando ocuparon Afganistán hace 22 años en el año 2001, esto afectó a toda la región. Las diferencias y el fuego estallaron en toda la región. Su causa fue su presencia. Rezo para que pronto se eliminen todos los males y la población de Afganistán pueda vivir sus propias vidas…»

[1] Agencia de noticias Aamaj News, 16 de enero, 2022. La versión en inglés de la entrevista fue preparada por Aamaj News y ha sido ligeramente editada para mayor claridad y comprensión.

