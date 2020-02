Diario Judío México - Bajo la tutela del Presidente Tayyip Erdogan, Turquía le brinda refugio a los terroristas yihadistas pakistaníes, en especial a Ehsanullah Ehsan. El 13 de febrero, 2020, el presidente turco aterrizó en Pakistán para una visita de dos días durante la cual se dirigió al parlamento paquistaní y las dos naciones firmaron 13 acuerdos bilaterales, incluyendo uno que cubre entrenamientos militares conjuntos.[1]

Los medios de comunicación paquistaníes se quedaron pasmados con Erdogan. «Este llego, vio y conquistó», escribió un diario en urdu en su portada.[2] Este artículo examina si Turquía y Pakistán pudieron haber alcanzado un acuerdo para recibir a los comandantes yihadistas paquistaníes en Turquía antes de la visita de Erdogan a Islamabad.

Esto es importante porque Pakistán, en los últimos años, ha estado bajo presión internacional por albergar a organizaciones yihadistas. Actualmente, Pakistán está en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una agencia inter-gubernamental compuesta por 39 miembros destinados a detener el financiamiento del terrorismo a nivel mundial – por su apoyo a las organizaciones terroristas yihadistas. Durante la reunión del GAFI celebrada del 16 al 21 de febrero en París, Pakistán pudo saltarse la lista negra del GAFI, pero permanecerá dentro de la Lista Gris.[3]

El 6 de febrero, una semana antes de la visita de Erdogan a Pakistán, Ehsanullah Ehsan – el ex-vocero de Tehreek-e-Taliban Pakistán el (Movimiento de los talibanes paquistaníes, TTP), que también se desempeñó como portavoz de la facción separatista Jamaatul Ahrar del TTP – anunció que este se encontraba fuera de la custodia de las agencias de inteligencia paquistaníes.[4] En su recién lanzado canal Twitter, este escribió en inglés: «Estoy de vuelta».[5] Ehsanullah Ehsan se atribuyó responsabilidad por el ataque terrorista perpetrado contra Malala Yousufzai, quien ahora es Premio Nobel.

Un día después de que su escape salió a la luz pública el 6 de febrero, el diario paquistaní The News escribió: «Más tarde [luego de su fuga], este habló con el diario The News y afirmó que había llegado a Turquía junto a su familia. Este se negó a mencionar cómo fue que logró escapar de la custodia generalmente de muy alta seguridad de las autoridades pakistaníes y trasladarse de manera segura hacia otro país».[6]

En la entrevista, el ex-vocero del TTP declaró: «No puedo decirles más, pero puedo decirles que estoy en Turquía en este momento junto a mi esposa, hijo e hija. No me pregunten cómo llegué aquí ya que en este momento no puedo comentarles nada».[7]

El 9 de febrero, Ehsanullah Ehsan utilizó su cuenta Twitter para citar una copla en urdu del poeta hindú Rahat Indori que leía: «Tantos secretos residen en mí, qué cuento; He estado encerrado durante mucho tiempo, debería abrirme / Una vez más despertaste al león dormido; El mismo latigazo, ¿debería yo responder?[8] El ex comandante talibán tuiteó nuevamente el 10 de febrero en urdu: «Entonces, ¿cuál es la opinión? ¿Debería yo abrir las compuertas?»[9] Estas fueron amenazas para exponer a las agencias de inteligencia y militares paquistaníes.

Ehsanullah Ehsan había estado bajo custodia, o protegido, por los servicios de inteligencia paquistaníes desde el año 2017. En un mensaje de audio grabado luego de fugarse, este señaló: «Tras un acuerdo de fecha 5 de febrero, 2017 me entregue ante las agencias de [inteligencia] secretas de Pakistán».[10]

Aunque Ehsanullah Ehsan ha criticado al ejército y a los servicios de inteligencia paquistaníes, existe una dualidad en el comportamiento de Pakistán que le permite a los grupos terroristas criticar a sus anfitriones. Esta dualidad es táctica y le permite a Pakistán negar ser escrutado en su apoyo a los comandantes terroristas yihadistas.

Una pregunta que surge es si Ehsanullah Ehsan es parte de un acuerdo por el cual los terroristas paquistaníes son trasladados a Turquía, lo que le permite a Pakistán presentar una cara limpia ante el GAFI para así escapar de ser incluido en la lista negra. Para evitar que Pakistán sea incluido en la lista negra del GAFI, un tribunal en Pakistán sentenció con encarcelamiento el 12 de febrero al fundador del grupo Lashkar-e-Taiba Hafiz Muhammad Saeed, el autor intelectual de los ataques terroristas de Mumbai, hecho ocurrido en el año 2008, por financiar el terrorismo.[11] El momento es verdaderamente siniestro.

Según otro informe, Pakistán le dijo al GAFI que Masood Azhar y su familia se encuentran «desaparecidos».[12] Masood Azhar, uno de los principales comandantes yihadistas pakistaníes, fue liberado por India en el año de 1999 a cambio de los pasajeros de un avión de India secuestrado hacia Kandahar.

En la reunión del GAFI, Turquía fue el único país que apoyó a Pakistán, aunque Malasia elogió a Pakistán por sus esfuerzos y luchas anti-terrorismo.[13] Según un informe de los medios de comunicación, días antes de la reunión del GAFI, Erdogan «dejó muy en claro que Turquía ayudaría a Pakistán a mantenerse fuera de la lista negra de aquellos que financian el terrorismo y contrarrestan las presiones políticas dentro del GAFI».[14]

En el contexto de estos desarrollos, el escape de Ehsanullah Ehsan hacia Turquía comienza a tener sentido. El periodista paquistaní Owais Tohid, preocupado por cómo el atacante de Malala puede lograr escapar, escribió: «Han pasado ocho años. Malala luchó por su vida, fue congraciada con el Premio Nobel de la Paz y se convirtió en embajadora en educación para las chicas. Luché contra el cáncer y sobreviví. Y Ehsanullah Ehsan se rindió al estado [de Pakistán], no se enfrentó ni a la prisión ni a los tribunales y escapó la custodia de las agencias de seguridad de Pakistán».[15]

La pregunta vital ahora es: Sin una colaboración paquistaní-turca, ¿cómo podría Ehsanullah Ehsan obtener un pasaporte paquistaní y una visa turca para que él y sus familiares puedan aterrizar en Turquía? Ehsan es un conocido comandante yihadista cuyo rostro es fácilmente reconocible. Zahid Hussain, destacado escritor pakistaní sobre temas anti-extremismo, observó: «Todavía no existe una explicación cónsona del gobierno sobre cómo un militante quien se supone es el individuo más buscado escapó de su detención de alta seguridad. El complot ha ido tomando cuerpo…»[16]

Al explicar cómo el estado pakistaní adoptó a Ehsanullah Ehsan, Zahid Hussain declaró: «Durante casi una década, este fue el rostro de los grupos militantes paquistaníes, pero la ambigüedad en torno a los términos de su supuesta rendición suscitó sospechas de que fue declarado inocente – o ‘blanco’».[17]

Zahid Hussain, quien también es autor de un libro sobre terrorismo en Pakistán, subrayó el hecho de que existe un acuerdo paquistaní-turco sobre este tema: «Es imperativo que la población no solo sepa cómo escapó, sino también el acuerdo realizado con su persona».[18] Esto es algo que Turquía y Pakistán deberán explicarle al GAFI y al mundo.

*Tufail Ahmad es antiguo investigador de la Iniciativa Islamismo y Contra-radicalización en MEMRI.

