En un artículo publicado el día 17 de junio del presente año 2022 en el medio de comunicación perteneciente al Partido Comunista chino Guancha.cn, el experto en Hong Kong Shiu Sin-por, director ejecutivo de la Fundación New Paradigm y ex-jefe de la Unidad Política Central del gobierno de Hong Kong, escribió que Pekín debería encontrar el lenguaje para hacer que los Estados Unidos entienda que China logrará su reunificación con Taiwán. Al enfatizar que Taiwán «inevitablemente regresará al manto de su patria», este agregó que China «no siempre puede responder pasivamente» en el área que comprende el Estrecho de Taiwán.

A continuación puede leerse el artículo:[1]

«La fuerza nacional de China mejorará enormemente después que suceda la reunificación»

«… Si Estados Unidos no puede mantener el estatus quo ante la separación de Taiwán y el continente, perderá inmediatamente la confianza y dependencia de Japón, Corea del Sur, Filipinas e incluso la totalidad del área del sudeste asiático. Sin mencionar que la fuerza nacional de China mejorará en gran medida después de que ocurra la reunificación. Estados Unidos no está dispuesto a enfrentar las consecuencias de este cambio en el estatus quo. Este vendría a ser el delicado papel ante el tema de Taiwán en las relaciones entre China y Estados Unidos en la actualidad y durante mucho tiempo por venir.

«De hecho, en el proceso de normalización de relaciones Estados Unidos-China, las así llamadas ‘seis garantías’ que Estados Unidos se comprometió en secreto con Taiwán (ahora hechas públicas) incluyen: no existe fecha fija en la que Estados Unidos ponga fin a la venta de armas a Taiwán; no existe ningún compromiso en buscar la aprobación de China sobre futuras ventas de armas a Taiwán; el no actuar como intermediario entre los dos lados del estrecho; el no modificar la «Ley de relaciones con Taiwán»; no cambiar su postura sobre la «soberanía» de Taiwán y el no pedirle a Taiwán que negocie con el continente.

«Estas ‘seis garantías’ reflejan plenamente la actitud y postura básica de los Estados Unidos sobre el tema Taiwán. A menos que Estados Unidos cambie o abandone estas seis garantías, será extremadamente difícil para China lograr la reunificación a través de medios pacíficos, así las relaciones chino-estadounidenses no sean tan tensas como lo son ahora.

“El no permitir que Taiwán se reunifique con el continente es la política básica que desean los Estados Unidos para Taiwán – sin importar qué partido político esté en el poder y quién sea el presidente en la Casa Blanca. El reciente discurso del Dr. Henry Kissinger se desvió lo suficiente de este ultimátum. El punto álgido del discurso de Kissinger argumentó que no se debe permitir que el tema de Taiwán se convierta en el tema central de las relaciones chino-estadounidenses, pero sus opiniones sobre la situación en el Estrecho de Taiwán y el cómo abordarlo son que ninguna de las partes debe tomar ninguna iniciativa al respecto: Estados Unidos no debe realizar ningún desafío insignificante y China debe ser muy paciente, continuar insistiendo en la reunificación pacífica de Taiwán y no cambiar el estatus quo de los últimos 40 años.

‘Nosotros no siempre podemos responder pasivamente’

“El enfoque central de las ‘seis garantías’ de Estados Unidos para Taiwán es la ‘no unificación’. Si entendemos claramente la actitud básica de los Estados Unidos hacia Taiwán y la situación general de las relaciones chino-estadounidenses, debemos entender que si tan solo expresamos nuestra voluntad y determinación en mantener la integridad territorial de nuestro país y mostramos nuestra capacidad de unificar y luego mirar siempre en dirección a Estados Unidos, tratando de atraerlo con algunos beneficios, abriéndoles nuestro mercado y explicando que no tenemos ambición de competir por la hegemonía y cambiar el orden mundial, no cambiaremos la actitud de los Estados Unidos hacia Taiwán.

«El discurso del presidente Xi Jinping en la conmemoración del 70avo aniversario de la Guerra de los voluntarios del pueblo chino para resistir la agresión de los Estados Unidos y ayudar a Corea (la guerra de Corea) el año pasado también es altamente aplicable a la actual situación en el estrecho de Taiwán. El presidente Xi dijo lo siguiente: ‘El pueblo chino sabe muy bien que cuando se trata de agresores, debemos dialogar con ellos en un idioma que estos puedan entender – tal situación es para utilizar la guerra para detener la guerra, utilizar la fuerza para detener la fuerza, ganarse la paz y el respeto logrando la victoria’.

“Ahora es el momento de reconsiderar qué lenguaje y método debemos utilizar para que los estadounidenses puedan comprender y aceptar la realidad de que China seguramente logrará la reunificación y que Taiwán inevitablemente volverá a ser parte del manto de su patria.

«Además de llevar a cabo nuestra propia empresa, ¿qué más podemos hacer con los Estados Unidos? En el Estrecho de Taiwán y en la isla de Taiwán, ¿qué más podemos hacer? Nosotros no siempre podemos responder pasivamente. Debemos tomar la iniciativa Estos son los mayores problemas de desarrollo nacional y de asuntos diplomáticos a los cuales nos enfrentamos actualmente».

