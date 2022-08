El experto en temas sirio-israelíes Muhammad Nasour dijo en un programa presentado el día 4 de agosto del presente año 2022 en el canal de la televisión iraní en árabe Al-Alam Siria que el objetivo del movimiento sionista es exterminar a los palestinos u otras naciones por cualquier medio necesario posible, incluyendo el utilizar bombas atómicas. Este dijo que los sionistas incluso estuvieron detrás del bombardeo a Hiroshima y Nagasaki en el año de 1945 y explicó que todas las guerras, matanzas, asesinatos y destrucción que el mundo ha presenciado son producto de la «mente talmúdica, que luego produjo Los Protocolos de los Sabios de Sión». Nasour también afirmó que los rabinos de Hamburgo, Alemania, «acordaron» con el alto funcionario nazi Adolf Eichmann respecto al «así llamado» Holocausto y los campos de concentración nazis. Este afirmó que solamente aquellos enfermos y discapacitados morían en los «supuestos» campos, que el número de muertes había sido «inflado» a millones y que los hornos utilizados para incinerar a los judíos «no podían ser utilizados» para incinerar gente.

«El objetivo del movimiento sionista es exterminar a los palestinos u otras naciones… toda la destrucción, guerras, conflictos, asesinatos y las matanzas que el mundo ha presenciado son producto de la mente talmúdica»

Muhamad Nasour: «El objetivo del movimiento sionista es exterminar a los palestinos u otras naciones. Ese es su objetivo. Es el fin lo que justifica los medios, incluso el uso de bombas atómicas, tal como lo hicieron en sus pruebas nucleares, en el año de 1987, en el desierto al este de Nigeria.

“El movimiento sionista arrojó bombas atómicas – incluso si nominalmente las lanzo Estados Unidos, sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El lobby sionista y la mente sionista cooperaron con el presidente Harry Truman y los comandantes del ejército estadounidense.

«Toda la destrucción, guerras, conflictos, asesinatos y las matanzas que el mundo ha presenciado son producto de la mente talmúdica, que más tarde produjo Los Protocolos de los Sabios de Sión.

Solo «discapacitados y enfermos» murieron en «el así llamado Holocausto» y no millones como se dijo

«Hubo un acuerdo entre los rabinos de Hamburgo y Adolf Eichmann, quien perpetró el llamado ‘Holocausto’ en el campo de concentración de Auschwitz. Obviamente, allí solo murieron discapacitados y enfermos. La cifra de muertos fue inflada a millones. Esto no es cierto.

«Yo me puse en contacto con el embajador de la OLP en Austria para ese momento. Esto sucedió en la década de los años 1950 y este estuvo casado con una mujer alemana. Le hablé sobre las circunstancias históricas de esos campos. Él me dijo que se dirigió a los así llamados ‘campos’ y a los tanques (crematorios) y hornos de los que hablan los judíos. Los hornos allí eran construcciones muy nuevas, pero fueron aprovechados para… Estos hornos funcionaban con combustible regular y no era posible que fuesen utilizados para incinerar gente».

