Diario Judío México - El 15 de diciembre, 2020 el diario reformista iraní Shargh publicó una entrevista titulada «Estratégicamente Turquía dice que Irán es su rival más importante», con Sadeq Maleki, experto iraní en temas turcos.

En la entrevista Maleki declaró que el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan quiere dividir Irán y anexarle Azerbaiyán a Turquía para de esta manera formar el así llamado Gran Turkestán. Maleki también afirmó que Erdogan está tratando de «establecer el nuevo-otomanismo», que se diferencia del otomanismo en su percepción geopolítica. Según Maleki, el antiguo otomanismo buscó expandirse hasta las puertas de Viena y en dirección a Occidente, mientras que el nuevo-otomanismo de Erdogan tiene su visión puesta hacia Oriente. Maleki explicó además que Irán se opone al expansionismo de Turquía en dirección este y esa es la razón por la cual Irán es el principal rival de Turquía.

Según Maleki, Turquía no puede revivir el Imperio Otomano, «pero tiene el poder de causar estragos». «Quizás Turquía no pueda establecer el nuevo-otomanismo moldeado a la medida del Imperio Otomano, pero puede tener un papel muy disruptivo en el Medio Oriente y hemos visto a Erdogan desempeñar este papel. Algunos no creen que Turquía pueda lograr estos objetivos», pero somos testigos al hecho de que ha determinado algunos de sus objetivos en la zona «, escribió Maleki.

Vale la pena señalar que, el 10 de diciembre, 2020 Erdogan se marchó a Bakú para presidir un desfile militar organizado para celebrar la victoria de Azerbaiyán sobre Armenia en Nagorno-Karabaj. En esa ocasión, dirigiéndose al Desfile de la Victoria, Erdogan recitó un poema que Irán consideró de apoyo a la secesión de partes de Irán que hoy están siendo pobladas por la etnia azeríe. «Ellos separaron el río Aras y lo llenaron de rocas y de varas. Yo no me separaré de ustedes. Ellos nos han separado por la fuerza», dice el poema. La recitación del poema por Erdogan enfureció a Teherán y este recibió fuertes condenas por parte del gobierno y de los medios de comunicación iraníes.[1]

En días recientes, la tensión en las relaciones de Irán con Turquía fue expresada públicamente en los medios de comunicación iraníes. El régimen iraní está alarmado por las ambiciones expansionistas del gobierno islamista sunita de Erdogan, que se producen a expensas del Irán islamista chiita y su eje de la resistencia.[2]

Una pintura del siglo 19 que representa la batalla de Chaldiran. La batalla tuvo lugar el 23 de agosto, 1514 y terminó con una victoria decisiva del Imperio Otomano sobre el Imperio Safavid.

A continuación puede leerse la entrevista con Sadeq Maleki:[3]

La «política no-oficial» del partido de gobierno AKP es «dividir a Irán y anexarle Azerbaiyán a Turquía para de esta manera formar el Gran Turkestán»

Zeynab Esmaeli Seiveri (ZES): «Esta semana, los desvelos de Irán alcanzaron nuevos topes, tal como se refleja en los medios de comunicación sociales e iraníes, debido al comportamiento separatista de Erdogan. La causa de esta mayor ansiedad fue lo recitado en Bakú por Recep Tayyip Erdoğan, el presidente de Turquía, acerca del eterno río Aras iraní. Este tema es similar a abrir una caja de Pandora que contiene las diversas tensiones étnicas y raciales de la región. Si bien existen infinidad de grandes desafíos en la zona del conflicto en el Medio Oriente, sigue existiendo un conflicto internacional con los Estados Unidos. Todos estos problemas pueden aumentar las ansiedades. En una entrevista con Sadeq Maleki, analista político sénior que ha dedicado muchos años a analizar los problemas turcos, nosotros comenzamos con las motivaciones de Erdogan y procedimos a tomar acciones ante los numerosos desafíos que producían tal ansiedad a Irán. La entrevista puede ser leída a continuación.

«Debido a lo recitado por Erdoğan en Bakú, hubo muchas reacciones diferentes en Irán. A pesar de esta última declaración que produjo ansiedad, deberíamos dedicarle tiempo a analizar qué camino tomó Erdogan para llegar a esta coyuntura en su relación con Irán donde lo recitado de un poema preocupa a Irán en su integridad territorial, aunque en los últimos años a los expertos se les veía más preocupados por una vulnerabilidad mucho más suave de Irán en sus relaciones con Turquía».

Sadeq Maleki (SM): «La política hacia Oriente y el fortalecimiento del pan-turquismo, nunca ha sido una política exclusiva de Erdogan o de su Partido Justicia y Desarrollo (AKP). Todos los partidos políticos turcos, excepto los partidos kurdos, están cimentados sobre el nacionalismo turco y poseen algunas relaciones con el pan-turquismo y apoyan en cierto modo esta política. Estos partidos políticos incluyen partidos actuales y difuntos, tales como el Partido Republicano del Pueblo, el Partido del Movimiento Nacionalista, incluso el partido del difunto ex-primer ministro turco Bülent Ecevit Partido Demócrata del Pueblo y el Partido Bienestar del fallecido ex-primer ministro turco Necmettin Erbakan.

«La visión actual del pan-turquismo, con la excepción del enfoque hacia los kurdos, ha mostrado la coalición no-oficial que existe entre el partido de gobierno AKP y el Partido del Movimiento Nacionalista. En el pasado, estos partidos junto al partido AKP de hoy tal vez tenían, no en su política oficial, pero si en su política no-oficial, el deseo de dividir a Irán y anexarle Azerbaiyán a Turquía para de esta manera formar el Gran Turkestán. A principios del siglo 20, los jóvenes turcos también se movieron hacia esa dirección; pero fueron poderosamente derrotados.

«Entonces, ¿por qué los deseos internos de Erdoğan son más evidentes hoy día? La razón es que el Erdoğan de hoy es muy diferente del Erdoğan de ayer. El Erdoğan de ayer era débil y no tenía control sobre las fuerzas armadas o el poder judicial y tenía una economía relativamente débil. Hoy día, con Los cambios en el sistema parlamentario relacionados al poder del presidente, Erdogan prácticamente se ha ganado el poder absoluto sobre Turquía. Aunque hoy Turquía se encuentra envuelto en una crisis económica y la lira turca ha perdido su valor, la economía es más fuerte y es mayor de lo que fue a comienzos de la década del año 2000. Los poderes económicos, militares y políticos le han permitido a Erdogan emprender estas iniciativas y perseguir los intereses de Turquía no solo en un frente sino en muchos frentes diferentes.

«En este momento, Erdoğan se encuentra activo en una amplia región geográfica que se extiende desde el Mediterráneo Oriental, Libia, Siria e Irak e incluso en una disputa con Grecia. A veces desafía a Europa y a Estados Unidos. Este Erdogan sigue una política de crear un nuevo otomanismo. Pero este nuevo-otomanismo es diferente del antiguo otomanismo. El viejo otomanismo buscó expandirse hasta las puertas de Viena y hacia Occidente. Este nuevo-otomanismo tiene puesta su mirada hacia Oriente. ¿Qué país del Medio Oriente puede resistir y oponerse a Turquía? Ese país es Irán; por lo tanto, en cualquier estrategia turca, Irán siempre ha sido el principal rival de Turquía. A veces, esta rivalidad resultó en una interacción positiva que trajo resultados positivos; otras veces, la interacción fue negativa y generó animosidad. Nosotros podemos decir que la guerra de poderes en Siria fue la causa de que la rivalidad se transformara en enemistad.

«El poema que Erdogan recitó sobre el río Aras muestra su verdadera motivación. Incluso en las reuniones oficiales, los turcos plantean que, después de Estambul, Teherán tiene la mayor población turca, a pesar de que los turcos iraníes son la base del Irán moderno. Su punto de vista se basa en las similitudes físicas y el lenguaje idéntico. Erdogan y personas de ideas afines no han entendido, o pretenden no saber o entender, que los turcos iraníes se identifican a sí mismos como iraníes. Este concepto ha creado una falsa ilusión en las mentes de Erdogan y en otros similares a él. Este enfoque ilusorio del pan-turquismo, que se deriva de una política tácita, se hace evidente en eventos tales como el desfile de la victoria en Bakú. Los eventos que presenciamos en Bakú muestran el pensamiento atrasado de Erdogan que busca dividir Irán. Aunque Erdogan nunca pronuncia estas ideas, pero el poema que recitó es su hoja de ruta, en un futuro cercano o lejano que este perseguirá para lograr de esta manera sus objetivos».

