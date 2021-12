En un programa de entrevistas, publicado el 31 de octubre, 2021 en Kuaishou, un popular experto militar chino, Wang Yunfei, dijo que la Ley Anti-secesión de China continental dejaba muy en claro que si Taiwán «cruza uno de los tres puntos de no-retorno» trazados por la ley, China puede utilizar la fuerza para «recuperar Taiwán tan pronto como mañana mismo». Este también expresó su creencia de que la fecha límite para tomar el poder no será más allá del año 2050 porque el Partido Comunista de China se ha comprometido con el mundo exterior a lograr el «gran rejuvenecimiento de la nación china para mediados de este siglo».

«La política de China sobre el uso de la fuerza contra Taiwán es realmente muy clara»

Wang Yunfei: «La política de China sobre el uso de la fuerza contra Taiwán es realmente bastante clara, porque China posee una Ley Anti-secesión y esta Ley Anti-secesión traza tres puntos de no-retorno para un posible uso de la fuerza contra Taiwán a futuro».

Entrevistador: «Tres puntos de no-retorno… Cuéntenos sobre ello».

Wang: «Los tres puntos de no-retorno son los siguientes: La separación de Taiwán de China bajo cualquier nombre o por cualquier medio habido o por haber y este va dirigido específicamente a los separatistas independentistas de Taiwán. Este es el primer punto de no-retorno. El segundo punto de no-retorno es que si incidentes importantes se suceden en Taiwán, incluyendo la toma del poder por un país extranjero y esto va principalmente dirigido a las fuerzas de interferencia extranjeras. El tercer punto de no-retorno es cuando no se puede lograr la reunificación pacífica y cuando no existen perspectivas de reunificación pacífica. Es muy posible utilizar la fuerza si se cruza uno de los puntos de no-retorno».

Entrevistador: «Estas tres cláusulas son de hecho… la primera va dirigida a las fuerzas internas de Taiwán, a la fuerza de independencia de Taiwán».

Wang: «Correcto».

Entrevistador: «El segundo es para las fuerzas externas».

Wang: «Correcto».

Entrevistador: «El tercero en realidad puede ser definido como mejor nos parezca».

Wang: «El tercero está en nuestras propias manos.

«China ya posee un calendario para apoderarse de Taiwán; la fecha puede ser mañana mismo»

Wang: «Entonces esto se remonta a la posible fecha límite cuando sea muy probable que Taiwán sea tomado de vuelta. Con estos tres puntos de no-retorno, nosotros de hecho, ya poseemos un calendario. La fecha puede ser tan pronto como mañana mismo. Si Taiwán cruza uno de los tres puntos de no-retorno, este será tomado de vuelta mañana mismo.

Entrevistador: «Este predijo una fecha posterior».

Wang: «Él predijo una fecha posterior, que es inexacta. Segundo, no puede ir más allá del año 2049, porque el Partido Comunista de China le ha anunciado al mundo que queremos lograr el gran rejuvenecimiento de la nación china a mediados de este siglo. Han pasado cien años, si el país aún no ha recuperado Taiwán, entonces es posible que esta declaración prometida por nuestro Partido Comunista Chino y por nosotros al mundo exterior no se hará realidad, por lo que no puede ir más allá del año 2050 a lo sumo».

