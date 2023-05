Experto ruso en asuntos internacionales Lukyanov: «Putin no es ni un estratega ni un táctico, sino un fatalista»

El editor en jefe de Russia in Global Affairs, profesor Fyodor Lukyanov, miembro de la facultad de la Universidad Nacional de Investigación – Escuela Superior de Economía y del Instituto de Economía Mundial y Asuntos Internacionales, dio una extensa entrevista a Business Online Media de Tartaristán en el formato de una sesión de preguntas y respuestas con el público. La primera parte de la entrevista trataba sobre el papel de Tartaristán en Rusia y el mundo, mientras que la segunda parte, que se presenta aquí, examina temas candentes actuales e incluye la autoevaluación de Lukyanov sobre su propio papel en la crisis, incluida una respuesta a la acusación de que él se ha vendido al Kremlin.

La entrevista de Lukyanov refleja la incertidumbre sobre el resultado de la guerra. Según sus declaraciones, la fase decisiva de la guerra es inminente. Lukyanov espera que una vez que termine esa fase, las partes inicien negociaciones debido al agotamiento mutuo. Asimismo advierte a su audiencia que, contrariamente a la propaganda oficial, el apoyo de Estados Unidos a Ucrania es sólido y genuino. Además, Ucrania no representa una carga financiera para Estados Unidos, e incluso podría considerarse un activo financiero.

A continuación, la segunda mitad de la entrevista de Lukyanov:[1]

Fyodor Lukyanov (Fuente: Rbc.ru)

«Putin es consciente de su deber para con Rusia en esta situación particular»

P: En una de sus entrevistas había una frase ‘Putin… no tiene estrategia… Ni siquiera es un estratega; creo que es un fatalista’. ¿Su punto de vista no ha cambiado desde entonces?

R. No, no cambió. Me parece que es un fatalista, en el sentido de que tiene una visión de un determinado destino y misión que considera absolutamente necesario llevar a cabo.

P: ¿Una misión rusa o la suya?

R: Se trata más de su propia misión. Creo que Putin lo ve como su deber para con la Federación Rusa en este caso particular. Está absolutamente convencido de que el tema de Ucrania es de importancia existencial para Rusia, tiene que ser tratado y no puede ser diferido.

Creo que él cree que solo él puede y debe resolver este problema. Esa convicción, que se puede llamar fatalismo, lo define todo. Entonces puedes discutir sobre cómo están tratando de implementarla [su visión], dónde han calculado mal, etc. Pero lo que es más importante es que todos los errores de cálculo que obviamente se han hecho no han cambiado de ninguna manera esta visión particular del presidente, es decir, que [la Operación SVO] se debe llevar a cabo y se hará.

P: Siempre que el presidente, en su opinión, no sea un estratega ni un táctico, entonces ¿por qué se anunció la SVO exactamente en febrero pasado?

R: No es un estratega, o un táctico es una ligera exageración. Es un político extremadamente experimentado, el más experimentado del mundo en este momento. Vladimir Putin no solo tiene experiencia, sino también una visión del mundo. Esto es muy importante, porque hoy en día hay pocas personas así entre los líderes de los países, que sean capaces de percibir el mundo como un todo, y ni siquiera es tan importante si su percepción del mundo es correcta o no.

Lo principal es que él ve la imagen con todos los detalles interconectados. ¿Quién más ve el mundo de esa manera? Xi Jinping, probablemente, ve algo de eso, Biden, probablemente, también tiene algo de comprensión. Macron probablemente posee elementos de esa visión

Posiblemente, mucha gente posee una comprensión del interés actual, de los eventos que se desarrollan. Pero esto es algo diferente. Estoy hablando de cómo y hacia dónde va el mundo, qué procesos dominan y continuarán.

Putin tiene esa visión. Y el mero hecho de tener esta visión hace que la política, por extraño que parezca, sea más coherente. Aunque, a veces, es difícil para uno discernir la consistencia en nuestra política. Pero, dejando de lado los detalles, la línea es clara. Putin está convencido de que el mundo se dirige hacia el colapso de la hegemonía de Estados Unidos. Si aceptamos esta tesis, entonces los problemas que él considera que son fundamentalmente importantes para Rusia deben resolverse ahora.

Además, es obvio que los preparativos de Ucrania para la confrontación con Rusia fueron muy intensos y exitosos. Por lo tanto, cuando Putin dice que no había otra opción, probablemente tenga razón. Habría terminado en una confrontación en cualquier caso, fue una cuestión de tiempo. Pero él basó esta decisión en algo, en algunos cálculos.

P: ¿Se adoptó la decisión de lanzar una operación militar especial [en adelante, la SVO] porque era necesario reestructurar el modelo de desarrollo del país? ¿O el país comenzó a reconstruirse debido al impacto de la SVO y las sanciones occidentales que le siguieron? ¿Cuáles son los vínculos de causa y efecto aquí?

R: Nadie le dirá eso, ni siquiera el presidente… Creo que la comprensión de que el modelo de desarrollo del país de alguna manera ha ‘perdido fuerza’ y no está claro hacia dónde ir ha madurado durante bastante tiempo.

Me parece que Putin tenía esta idea desarrollada desde el momento en que regresó a la presidencia en 2012. Ya había una sensación de estancamiento: la liberalización de Medvedev no mostró los resultados deseados, probablemente pensó, ‘¿y ahora qué? ‘

Luego comenzó también la búsqueda ideológica, estaba claro que se necesitaba una nueva base, y tal vez algo habría surgido de la discusión, pero comenzó la crisis de Ucrania.

La comprensión de la necesidad de una nueva base para el desarrollo se ha estado formando durante mucho tiempo. Y no creo que fuera la idea, cuando se tomó la decisión, que necesitaba cambiar, por lo tanto, se requería un shock. No creo que se haya formulado de esa manera. Las consideraciones fueron principalmente militares y estratégicas.

P: Muchas personas aquí y en Donbás se preguntan por qué Rusia no fue a liberar el Donbás en 2014, después de la anexión de Crimea. Y muchos están convencidos de que lo habríamos logrado con menos pérdidas. ¿Qué piensa usted?

R: Lamentablemente, esta es una conversación irrelevante. Cómo podría haber sido en 2014, no lo sabemos. Es cierto, si comenzamos a razonar, parece que habría sido más fácil. Ucrania no estaba tan preparada para la guerra entonces como lo está hoy. Sin embargo, ¿Rusia estaba preparada en ese entonces? No lo sé. Incluso ahora terminamos no tan bien preparados como deberíamos.

¿Nos habría ayudado el elemento sorpresa? Bueno, sí, supongo que habría jugado un cierto papel. Pero en ese momento, la crisis con Occidente no era tan profunda como para justificar una ruptura con ellos. Rusia estaba bastante integrada en la economía occidental.

“Nadie necesita un plan de paz en este momento porque nadie está listo para hablar de nada”

P: ¿Es realista elaborar un plan de paz que sea aceptable para ambas partes: Rusia y Ucrania? No hace mucho, Beijing presentó su plan de 12 puntos, ahora el presidente francés Macron nos promete otro plan de paz.

R: [El plan de paz] es una intervención verbal, pero los planes de paz no son del todo insignificantes, porque son importantes para el posicionamiento de los jugadores en la arena. El plan de paz chino, o más bien el conjunto de algunos principios que perciben igualmente importante, refleja el hecho de que China ha alcanzado un nivel en el que ya no puede simplemente sentarse y observar en silencio los acontecimientos que se desarrollan.

Existe una lógica para desarrollarse y existir dentro del sistema internacional, lo que determina la necesidad de actuar si quieres mantener tu reputación. Y Xi Jinping lo ha entendido. China ha llegado a un nivel en el que ya no es posible fingir pobreza, como ha sido su costumbre durante mucho tiempo. Más recientemente, todos han quedado impresionados por el éxito de China en la mediación de la reconciliación entre Irán y Arabia Saudita. De hecho, fue impresionante. Nunca antes habían hecho algo así. Y en la región de Medio Oriente en general. , China de repente tomó el gusto por este éxito; la República Popular China está lista para resolver el conflicto palestino-israelí hoy.

El documento de paz que ha propuesto la República Popular China es perfecto. No hay temas discutibles allí. Sin embargo, no es aplicable hoy, y no es un plan de paz per se. Pero está claro, al menos por ahora, que tarde o temprano, en algún momento, el potencial militar [del conflicto] se agotará y se requerirá alguna forma de cese de hostilidades, al menos por un tiempo.

En ese momento, China aparecerá con sus principios de paz, así como Turquía con sus capacidades. Turquía explota muy hábilmente su interdependencia con Rusia y Ucrania. Es cierto que si Erdogan pierde las elecciones, será más difícil [utilizar estas capacidades] porque todo se basa en la confianza personal entre Putin y Erdogan. Pero no creo que Turquía haga un giro de 180 grados bajo un nuevo líder. En general, hemos superado la era en la que Turquía era solo el flanco sur de la OTAN.

P: ¿Rusia necesita un plan de paz?

R: No creo que nadie necesite un plan de paz en este momento porque nadie está listo para hablar de nada. Ambas partes confían en que son capaces de resolver sus problemas militarmente. Ambas partes creen absolutamente en este concepto.

Lo que sucederá en la próxima fase, no lo sabemos. Podría haber cambios bastante significativos o, por el contrario, la falta de ellos. Ambos escenarios probablemente conducirán a una situación en la que será necesario ajustar el statu quo. Entonces un grupo de países puede actuar como mediador. En cuanto a Macron, me cuesta imaginarlo desempeñando este papel, porque un mediador tiene que estar distanciado, al menos formalmente. En ese sentido, China tampoco es muy adecuada.

P: ¿Y Turquía, tampoco es muy adecuada?

R: Turquía juega en ambos sentidos, y Francia juega en un solo lado, al igual que la ‘neutral’ Suiza. La neutralidad solo puede existir bajo una paz duradera. La Guerra Fría también fue una paz duradera cuando uno está seguro de que la guerra no estallará. La confrontación puede ser intensa, pero fue estable, como lo fue durante la Guerra Fría. La neutralidad es la creencia de que los demás te reconocerán como neutral. Y con todo desmoronándose, y cuando no hay confianza en nadie, no hay una verdadera neutralidad. Ahora, la otra pregunta es si esa misma ‘paz duradera’ llegará durante nuestra vida. No estoy seguro.

«Para la próxima primavera habrá algo de claridad sobre qué es más posible»

P: Existe la opinión de que en 2024 las cosas se resolverán, porque habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos y Rusia, el tiempo se acaba y ese conflicto no es beneficioso ni para Moscú ni para Washington. ¿Qué piensa al respecto?

R: Por cierto, también debería haber elecciones en Ucrania en 2024. Ese también es un factor a tener en cuenta.

P: ¿Hasta qué punto el año 2024 podría ser un punto de inflexión? ¿O también es parte de la ‘propaganda mutua’?

R: No, no es parte de la propaganda. Las elecciones determinan mucho, en el sentido de que dictan un ‘ritmo’ entre comicios [en Rusia]. En los países donde hay una alteración del poder, las elecciones son importantes. Puede haber grandes giros y vueltas. Entonces, no es propaganda, pero no esperaría cambios milagrosos.

No vale la pena vincular la dinámica del conflicto ucraniano con el año 2024, porque creo que para la próxima primavera habrá algo de claridad sobre lo que es posible a continuación.

Los partidos entrarán a las campañas electorales en un estado que se puede evaluar. No son las elecciones las que afectarán el curso de la campaña militar, sino todo lo contrario, el curso de la campaña militar determinará en alguna medida las campañas electorales.

P: ¿La situación de Ucrania constituye un factor en la política interna de Estados Unidos?

R: Realmente juega un papel. La conciencia de la sociedad estadounidense sobre el conflicto ucraniano y el grado de solidaridad pública con Ucrania, como informan los testigos, son altos. Hay banderas ucranianas desplegadas por todas partes en pequeños pueblos.

Y esto no es porque el Obkom local [rama regional del Partido Comunista en la URSS] del Partido Demócrata lo haya ordenado».

P: ¿Tal vez el conflicto ucraniano se usa para distraer a la población [estadounidense] de los problemas internos?

R: No lo creo. Es muy difícil distraer a los estadounidenses de los problemas internos, votarán en función de ellos. Pero Ucrania sigue siendo un factor. La pregunta es qué tan rentable será utilizar este factor al comienzo de la campaña electoral.

En general, 160 mil millones de dólares de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania no es mucho si se considera el poder de la economía norteamericana. Especialmente cuando la ‘imprenta’ está en marcha. , el dinero permanece en el país, y segundo, el GNL [gas natural licuado] estadounidense prácticamente ha reemplazado al gas ruso en Europa, a pesar de que es tres veces más caro [que el gas ruso].

GNL norteamericano en camino a los mercados de exportación (Fuente: Neftegaz.ru)

Hace tres años, eso era impensable. Recuerdo que en una de las discusiones, los expertos en energía declararon que ‘¡Tienen que existir algunas condiciones completamente increíbles para que el GNL estadounidense sea competitivo con el gas ruso en Europa!’ Y cuando pregunté: ‘¿Admiten la posibilidad de que los estadounidenses creen tales condiciones?’ ellos respondieron: ‘Vamos, es un mercado…’ ¡Pero ellos los crearon! Si cuentas el gasto de Estados Unidos en Ucrania y los ingresos derivados de ello, no es imposible que los estadounidenses terminen en el lado positivo.

Otra pregunta es si los estadounidenses se cansarán de Ucrania, porque, de hecho, este conflicto no afecta directamente la seguridad estadounidense. Pero cuando se cansen, creo que toda la maquinaria política y económica se reorganizará en principios absolutamente diferentes, que es precisamente lo que está sucediendo ahora.¿Qué ha revelado Ucrania para Estados Unidos? Reveló que no tienen suficientes armas. Nadie pensó que las necesitarían en tales cantidades.

Y ahora todo se está reconstruyendo para lo que se necesitará. Y este reordenamiento bajo la nueva Guerra Fría servirá como motor para el desarrollo en todas partes. Pero no creo que nos quedemos atrapados en una carrera armamentista de nuevo, como lo hicimos en la 1970, sino todo lo contrario, siempre que tanto ellos como nosotros tengamos cerebro. Espero que sea un estímulo para cosas nuevas.

P: ¿Estados Unidos ha enterrado por completo la independencia política de Alemania?

R: Yo no lo diría de esta manera, que los estadounidenses la enterraron. La propia Alemania renunció. Llevamos mucho tiempo esperando que Europa despierte, que recuerde su antigua grandeza, pero vemos exactamente lo contrario. La autonomía estratégica es un buen eslogan ¿Qué significa para Europa?

¿Ustedes [los alemanes?] van a construir su propia capacidad [militar] y abandonar la OTAN? – ¡De ninguna manera! [responden los alemanes]. ¿Qué tipo de autonomía estratégica puede haber entonces? ¿Autonomía de quién, su principal aliado? ¡Esto es una absoluta tontería! Como bien lo señalan los propios estadounidenses.

Macron, aparentemente, por sus propias razones políticas, lo declara, pero Alemania no. Una élite política muy poderosa, nutrida exclusivamente en la ideología del atlantismo, se ha formado a lo largo de muchas décadas.

Desde la década de 1950, los escolares alemanes fueron a Estados Unidos a vivir con familias estadounidenses como estudiantes de intercambio, y viceversa. Allí se ha desarrollado una tradición muy fuerte de pensamiento atlantista, basada en la convicción profunda de que, si se abandona el atlantismo, los alemanes y los europeos en general descenderán a las pesadillas de la primera mitad del siglo XX.

Y esto fue de hecho una pesadilla para ellos. ¿Por qué tienen tal reacción a nuestras acciones? Porque pensaron que una gran guerra en Europa era imposible. Yugoslavia no cuenta.

P: ¿Pero quizás ésta sea también la debilidad de la élite europea?

R: Es común decir que los líderes europeos actuales son ‘hombres pequeños’. Pero no creo que haya habido un proceso de disminución de los mismos, sino un proceso de desembarco de los políticos [de la UE]. Ya he hablado de eso, de la presencia o ausencia de una visión [integral] del mundo. Parecía que para ellos esto ya no era necesario. Es necesario tratar los problemas actuales de bienestar y crecimiento económico y eso es todo. Rusia ya no es un gran enemigo. Entonces, ¿para qué sirve? Me parece que esto es lo que sucedió. Si hubiera habido circunstancias que les hubieran sucedido a las generaciones anteriores, se habrían formado élites bastante diferentes.

Pero ahora hay nuevamente desafíos a gran escala. Veamos si emergen nuevas élites en Europa bajo su influencia.

«China no pretende ser una potencia hegemónica»

P: China no es el ‘gemelo siamés’ oriental de Estados Unidos, ¿o me equivoco?

R: No, esta imagen es demasiado simplista. Es el gemelo siamés de Estados Unidos en el sentido de que la globalización desde la década de 1980 hasta hoy se ha basado en la simbiosis económica más cercana entre Estados Unidos y China. Es cierto que ambos países tienen una economía capitalista, pero hay muchos detalles. Y en el nivel de valores, China no se comunica con el mundo, porque sus valores no serán aceptados por el mundo. Los chinos están profundamente convencidos de que sus valores son tan especiales que no son para el mundo.

P: Pero si China reclama el papel de hegemonía, ¿Cómo se alinea con sus valores especiales?

R: La República Popular China no pretende ser una hegemonía, ese es el punto. Rusia y Occidente asumen que China está gobernada por las mismas motivaciones que nosotros. Me parece que China no pretende ser una hegemonía en nuestro entendimiento de la palabra. En primer lugar, tienen una forma de pensar completamente diferente. En segundo lugar, incluso si la República Popular China aspiraba al papel de hegemonía, China es tan cultural e históricamente específica que su influencia solo se extiende a los países que comen arroz en lugar de pan.

China es uno de los pilares de esta área cultural, pero no más. En general, creo que se acabó la época en que aparece alguien con su idea y una misión. Me parece que hoy nadie busca la misión, nadie la necesita. Nadie necesita la misión china, y nadie necesita nuestra misión tampoco.

P: ¿Hasta qué punto es la República Popular China un ‘amigo y hermano’ de Rusia?

R: Creo que China no es ni nuestro amigo ni nuestro hermano, simplemente porque no hay ‘amigos y hermanos’ en las relaciones internacionales. Creo que China es un socio lo suficientemente confiable para nosotros. Hay una expectativa xenófoba de que los chinos solo se esfuerzan para aprovecharse de nosotros, que no nos necesitan. Los chinos realmente no necesitan a nadie. Es una civilización [autosuficiente], seguro.

En nuestro nuevo concepto de política exterior, también nos proclamamos una civilización, pero tenemos que esforzarnos mucho para convertirnos en una, en mi opinión. En cuanto a China, se encuentra firmemente en el estrato de su tradición civilizatoria. Por lo tanto, en líneas generales, no necesitan a nadie en términos de autoimagen.

Pero China finalmente se deshizo de la ilusión de que la globalización volverá. Y con Estados Unidos entrarán ahora en competencia y lucha económica. Comenzaron a darse cuenta de esto bajo Trump, pero aún tenían la esperanza de que Trump fuera una especie de aberración.

Y cuando Trump dejó el cargo y quedó toda esta [política de contención de China], su ilusión se disipó. Y en estas condiciones de competencia estratégica a largo plazo, Rusia es muy importante para ellos. Rusia es un puntal gigantesco que, en primer lugar, absorbe el golpe inicial en sí; en segundo lugar, es un potencial de recursos gigantesco en todos los sentidos de esta palabra; en tercer lugar, es un país con el que [la República Popular China] no tiene contradicciones particulares. Para mí, la percepción de que los chinos sueñan con ocupar nuestros territorios hasta los Urales parece ser materia de mitos. No lo necesitan ahora; saben exactamente lo que es la verdadera China.

P: ¿No cree que caeremos económicamente bajo la influencia de China? Si China rompiera [los lazos económicos], ¿qué pasaría?

R: Si el mercado chino se vuelve inaccesible, sería muy malo, solo que no está claro por qué deberían hacer algo así. Para China es muy rentable.

P: Ahora Beijing percibe a Tartaristán como uno de los puntos de entrada a Rusia; se está construyendo un centro logístico en la república que lleva el nombre de Deng Xiaoping; Haier invierte miles de millones de dólares. ¿Son los chinos nuestros amigos o más bien socios comerciales, que se están beneficiando [de la relación]? A largo plazo, ¿Podemos contar con China?

Modelo del Centro Logístico Deng Xiaoping (Fuente: Tatar-inform)

R: ¿Qué otra opción tenemos? Ya que estamos en esta situación, tenemos que relajarnos y disfrutarla, como dice el refrán. Pero creo que la comprensión de los peligros de la excesiva dependencia del país de China existe entre nuestro liderazgo. Actualmente, tenemos poco para contrarrestar esto porque es solo una situación de fuerza mayor.

La pregunta principal de nuestra política es cómo no limitar la cooperación con China, para no caer en la dependencia, sino acelerar todas las demás asociaciones posibles, es decir, con India, países árabes y asiáticos que están dispuestos a buscar opciones para eludir las sanciones secundarias estadounidenses y poder mantener relaciones [con Rusia].

Esto es lo principal hoy. Sería una tontería en esta situación comenzar una política de contención de China, porque podría estar tan contenida que nos quedaríamos sin nada. Pero tenemos que desarrollar con fuerza todo lo demás al mismo tiempo. Ese es un gran desafío para nuestro aparato estatal. Conocíamos y entendíamos muy bien a Occidente, mientras que Oriente, en primer lugar, es muy diverso y, en segundo lugar, no estamos tan familiarizados con él, para ser honesto.

P: ¿Ha sido tradicionalmente así o esto se aplica a la historia rusa actual?

R: Tradicionalmente, Occidente estaba más cerca de Rusia, pero en las décadas de 1990 y 2000, Oriente cayó en las sombras. Ahora se recuerda como una pesadilla que no hubo una sola visita a India de un líder ruso durante 10 años, porque fue difícil para Boris Nikolayevich [Yeltsin]…

Nuestra sociedad es muy sostenible.

P: Pregunta de un lector: ‘¿Las sanciones occidentales son realmente beneficiosas para el desarrollo de la economía rusa, como a veces se afirma?’

R: No soy economista, así que hablaré en términos sencillos. Naturalmente, no hay nada bueno en las sanciones. Un ‘golpe’ tan poderoso no puede hacer ningún bien a la economía. Pero no niega el otro problema. Nosotros discutimos hoy que nuestro modelo económico ya ha agotado [su potencial]. Naturalmente, la comodidad que disfrutamos durante los últimos 20 años fue en gran medida alquilada y prestada. Esa comodidad, la tecnología y todo lo demás, la obtuvimos a cambio de dinero [recibido] de la exportación de nuestros recursos. Este modelo económico puede existir, ejemplos son Canadá, Australia y Noruega. Pero son miembros de la alianza occidental, mientras que nosotros no lo somos y nunca lo seremos. Por lo tanto, tarde o temprano tendríamos que reconstruir el modelo económico.

P: Vladimir Putin viajó al Donbás. ¿Qué le dice esto? ¿Hubo un cambio en la situación? ¿Quizás la reunión con Xi tuvo un impacto?

R: Creo que reunirse con Xi no tiene nada que ver con eso. Sugeriría lo siguiente: siempre que haya una apuesta por la prolongación de las hostilidades, entonces el Comandante en Jefe no puede evitar demostrar su participación en esas mismas hostilidades. Putin tiene un rasgo que muchos perciben como su debilidad política, que todavía lo define como ser humano.

A él no le gustan las poses, no le gusta asistir a eventos simplemente para lucirse. De entrada no tenía nada de eso. No descarto que una de las razones sea que no quiere molestar a la gente con su visita, porque la visita del presidente a los frentes de batalla es un evento muy difícil de organizar desde el punto de vista de la seguridad. Sin embargo, como líder y Comandante en Jefe Supremo, está obligado a demostrar su participación.

P: En una entrevista con el medio de comunicación ‘Business Online’ el verano pasado, usted dijo: ‘La tarea de Rusia para los próximos años es seguir siendo sostenible y sobrevivir. Y los procesos internos son lo más importante aquí’. ¿Pero no le parece que dentro del país no todos están unidos? Por ejemplo, Evgeny Prigozhin escribe que una parte importante de las élites espera la derrota del país y desea el regreso al viejo orden.

R: Podemos sentir algo, pero no sabemos nada al respecto. Vivimos en una atmósfera de ingeniería perpetua de alguna realidad por parte de alguien con objetivos incomprensibles. Los canales de Telegram, que todo el mundo lee, son un excelente ejemplo de esto; es una especie de universo turbio. Personalmente, no tengo idea de si existe esta división entre la élite rusa.

En cuanto a la tarea de tener que lidiar con la política interna… bueno, la estamos enfrentando en este momento. Nos involucramos en la política interna en todo momento por la razón más correcta y comprensible. En la época de la globalización, toda la política parece ser asuntos exteriores, pero ahora me parece que todas las políticas se están volviendo cada vez más internas. Y el éxito no está determinado por el cuadrado de territorio ocupado o los mercados conquistados, sino por la sostenibilidad interna del Estado y la sociedad. Y este es el caso en todas partes, no solo para nuestro país.

P: ¿Es sostenible la sociedad rusa?

R: Nuestra sociedad, por extraño que les parezca a muchos, es muy sostenible. ‘¿Por qué’, preguntas? Házle esa pregunta a los sociólogos.

«Como experto, no entendía la magnitud de lo que estaba por venir»

P: En los viejos tiempos, cuando usted era a menudo el invitado experto en la radio [liberal y ahora clausurada] ‘Eco de Moscú’, el nombre de Fyodor Lukyanov se asociaba más bien con el campo liberal de politólogos especializados en relaciones internacionales. Mucho ha cambiado en los últimos años, ahora se le percibe casi como una figura oficial, un entrevistador habitual de Putin. ¿Cuánto ha cambiado su círculo de contactos en estos años? ¿Hay muchos entre ellos que sintieron que ‘Lukyanov se vendió al Kremlin? ‘

R: Nunca me he considerado parte del campo liberal, ni me considero miembro del campo conservador. Es bastante difícil formular mis propias creencias (risas).

Lukyanov entrevista a Putin en el Valdai Discussion Club (Fuente: Ria.ru)

P: ¿Ha cambiado en los últimos 2 a 5 años?

R: ¡Por supuesto! Y todos han cambiado también. Si una persona se dedica a un trabajo más o menos intelectual y no cambia en cinco años, entonces ha dejado de dedicarse al trabajo intelectual. Creo que mis creencias se están ajustando de alguna manera, tengo discusiones internas conmigo mismo. Todos nos encontramos en una situación de alguna división ideológica sobre las actitudes hacia la SVO. Naturalmente, tampoco he evitado este problema.

Siempre trato de mantener algún tipo de compromiso con el sentido común y la no exuberancia. Me parece que un problema que hemos enfrentado durante algún tiempo pero que estamos enfrentando en toda su dimensión ahora, bajo las nuevas condiciones, es que lo que se ha vuelto importante no es la posición de uno, sino el grado de exuberancia exhibido en su presentación. Es cierto para todos: ya sea que se haya vendido al Kremlin, a Soros o al diablo. Siempre trato de evitar esto en mi trabajo.

A pesar de las muchas quejas que tengo hacia mí mismo, me alegra el corazón que mucha gente me agradezca el hecho de que mis escritos y programas de televisión no sean rabiosos. Ni siquiera es una cuestión de posición, se trata de intentar explicar las cosas con calma. Puedo estar equivocado, puede que no entienda algo, pero estoy tratando de explicarlo. Y resulta que la gente realmente lo necesita, independientemente de su postura. Significa que estoy cumpliendo una función útil.

P: ¿Qué es lo que más lo ha decepcionado en el último año y medio?

R: Ciertamente me decepcionó el inicio de la operación militar especial. No importa cómo se sienta uno acerca de este fenómeno histórico, llegó como un fracaso de las políticas de todos. Si ha llegado a esto, es un fracaso de la política, y cada quien tiene su parte de responsabilidad. Yo entiendo que todo esto no salió de la nada, que esto [resultó] de un conjunto de contradicciones que se han ido acumulando y habrían ‘explotado’ de una forma u otra.

Pero el hecho de que haya sucedido de esta manera y en esta parte particular del mundo es una tragedia terrible, porque todos estábamos atrapados en un conflicto que tiene, en gran medida, los elementos de una guerra civil interna. Naturalmente, esto es decepcionante. A menudo me pregunto: ¿Yo mismo [hice algo para] contribuir a que sucediera o, por el contrario, para evitar que sucediera?

Y estaba muy decepcionado conmigo mismo. Durante tres meses después del lanzamiento de la SVO, traté de mantener un perfil bajo, porque pensé, ‘¿por qué la gente debería escucharme si en los últimos cuatro meses estaba demostrando de manera convincente que esto nunca podría suceder? (porque pensé que realmente sería así).

Entonces, ¿les estaba mintiendo?

Después esos sentimientos se calmaron un poco. Pero la decepción se debió a que, como especialista en el ámbito estratégico internacional, no me di cuenta de la magnitud de lo que estaba por venir. Hubo gente que entendió y nos lo dijo. Y yo fracasé profesionalmente, así que estaba decepcionado conmigo mismo.

[1] Business-gazeta.ru, 30 de abril de 2023.