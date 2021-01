Un artículo en Rosbalt, el cual destaca una entrevista con el experto ruso en temas sobre el Medio Oriente Mikhail Magid y titulado «La situación va en camino a la ‘Primavera árabe 2.0’, sostiene que, si bien el mundo está enfocado en la turbulenta situación en los Estados Unidos y la lucha contra el Covid-19, el Medio Oriente se encamina hacia otro estallido. Este estallido será causado por el conflicto de clases más que por las diferencias religiosas o internas. Se ha creado una paradoja, los iraníes han superado políticamente a Estados Unidos, pero el sistema corrupto que han instalado en Irak crea desesperación económica que hallará su salida en protestas violentas e incluso en nostalgias pasadas por el dictador Saddam Hussein.

El artículo del observador Alexander Zhelenin en Rosbalt, incluyendo su entrevista con Magid es mostrado a continuación:[1]

Mikhail Magid (fuente: Rosbalt.ru)

«Los turbulentos sucesos en los Estados Unidos y la pandemia en curso en el mundo ocupan ahora casi toda la agenda mundial de información en los medios de comunicación. Sin embargo, hechos no menos importantes que antes continúan ocurriendo en el Medio Oriente. La tensión social que periódicamente se esparce hacia las calles de las ciudades iraquíes no disminuye. El otro día, los cuerpos policiales de la ciudad iraquí de Al-Nasiriyah intentaron y no por primera vez, dispersar a la juventud chiita que protestaba en el lugar. Pero los soldados del ejército iraquí se pusieron de parte de los manifestantes y abrieron fuego contra la policía, asesinando a uno de ellos.

“Los conflictos de clases en Irak se superponen al hecho de que hoy este país ha caído bajo la enorme influencia de su vecino país Irán. Mientras tanto, la influencia estadounidense en Irak todavía se percibe, aunque no como antes.

Mikhail Magid, experto en temas sobre el Medio Oriente, le contó al ‘observador’ Rosbalt los procesos sociales que se suceden ahora en Irak y en otros países del ‘cinturón chiita’, así como también sobre la influencia de las principales potencias regionales y mundiales en estos países».

«¿Cuáles son estas protestas iraquíes?»

«En otoño del año 2019 – invierno del 2020, una gigantesca ola de protestas realizada por jóvenes desempleados, por los pobres, trabajadores y de otros estratos cubrió Irán y toda la zona de influencia iraní (el ‘cinturón chiita’), incluyendo Irak, así como también Siria y el Líbano. El movimiento trascendió las fronteras de un solo país y algunos participantes se dieron cuenta de ello, en Beirut estos entonaron: ‘Desde Teherán hasta Beirut – ¡una revolución!’

“Los participantes en la protesta exigieron trabajo, precios más bajos y la provisión de servicios sociales básicos (agua potable, electricidad, medicinas). El desempleo juvenil en los países de la región alcanza el 40%, los servicios sociales funcionan muy mal por causa de la misma corrupción.

«Este movimiento de protesta, que pudiera llamarse» Primavera Árabe 2.0 «, no tenía líderes y estaba siendo coordinado a través de las redes sociales. Este se debilitó debido a la pandemia y fue parcialmente reprimido por las fuerzas de seguridad. Cerca de mil manifestantes murieron y más de 20 mil personas resultaron heridas.

«Tal como lo ilustra Irak, actualmente vemos que los ánimos de angustia y protesta no han desaparecido y en el futuro, lo más probable es que nos aguarde una continuación de estas protestas. El movimiento presentó demandas sociales justificadas y de esta manera, este es mucho más sensato que la ‘Primavera Árabe’, cuyos participantes protestaron contra las dictaduras, pero no sabían qué es lo que deseaban a cambio.

«Solo en el Líbano, dos millones de personas participaron en las protestas entre los años 2019-2020 y cientos de miles de chiitas incendiaron las oficinas del grupo libanés pro-iraní Hezbolá. En Irak sucedió lo mismo: las oficinas de los partidos políticos fueron incendiadas.

«Esto es parcialmente, un conflicto de clases chiita-chiita – los iraníes cooperan con la élite chiita opulenta e influyente en estos países, pero los estratos más bajos de esta comunidad musulmana están empobrecidos y lo que les queda es protestar. Sin embargo, esto todavía no se ha convertido en un conflicto religioso o nacional, sino en un enfrentamiento entre pobres y ricos.

«Aunque en Irak e Irán, fueron principalmente los chiitas los que participaron en el movimiento, muchos sunitas y cristianos también se unieron. A estos asistieron árabes, kurdos y palestinos del lugar. Las víctimas no son víctimas inocentes en lo absoluto sino partidarios de la revolución violenta, que cayeron en la lucha. Quizás en el futuro veremos organismos autónomos de auto-gobierno creados desde los más bajos estratos luchando por los derechos de aquellos pobres con muchas religiones y múltiples etnias, o incluso que lleguen a tomar el poder en sus propias manos».

Manifestaciones en Irak (Fuente: Dw.com)

«¿Qué tan grande es la influencia de Irán en Irak?»

«Hoy es dominante. El 65% de la población iraquí es chita. Permítanme recordarles que los musulmanes chiitas predominan en Irán. El parlamento central y el gobierno de Bagdad están actualmente dominados igualmente por partidos chiitas que controlan los principales departamentos. La mayoría de los partidos están relacionados de una forma u otra con el régimen iraní – la ‘chiitocracia’. El ejército también está dirigido por generales chiitas. La principal unidad anti-terrorista, la División Dorada, está en manos de partidarios iraníes; uno de sus líderes, Abdel Wahab al Saadi, fue despedido el año pasado por su falta de lealtad hacia Irán.

«El país posee fuertes grupos armados pro-iraníes que operan dentro de una coalición llamada las Fuerzas de Movilización Popular (FMP). Cuando surgió el «Estado Islámico» (EIIS, una organización terrorista prohibida en la Federación de Rusia) en el año 2014, esta se identificó con los sunitas. Los chiitas fueron amenazados con ser destruidos masivamente. Las tropas iraníes rescataron Bagdad de las ofensivas del EIIS. Con el apoyo de Irán, se creó una milicia chiita en el país, que primero se detuvo y luego, junto a la «División Dorada», derrotó a los militantes.

«Pero esto le dio a Irán oportunidades adicionales. Y en el último año, en medio de protestas masivas en Irak, las milicias se han convertido en la principal fuerza para reprimir dichas protestas. Así que ahora la élite del estado corrupto depende totalmente de los grupos armados pro-iraníes y la influencia de Teherán se ha incrementado aún más.

«Los iraníes son maestros en las partidas del ajedrez político. Estos influyen en el estado, confiando en muchos partidos y en las agencias que tienen como función aplicar las leyes en competencia. Un estado débil y fragmentado es incapaz de consolidarse y es la suma total de individuos mafiosos que combaten entre sí mismos, imponiendo sus extorsiones a las empresas y ‘dominando’ los fondos del estado».

Estados Unidos es un cuerpo grande con un cerebro pequeño, Irán es un cuerpo pequeño con un cerebro grande

“Existe un chiste en Irak: ‘¿Por qué Estados Unidos perdió Irak? Porque Estados Unidos es un cuerpo grande con un cerebro pequeño e Irán es un cuerpo pequeño con un cerebro grande’. Según el diario el Times de Nueva York, Estados Unidos abandonó su red de inteligencia cuando se retiró de Irak. Los iraníes la descubrieron y lo compraron, incluyendo a los generales del servicio de inteligencia.

«Pero los iraníes tienen un entendimiento muy limitado de la economía. Su modelo está destruyendo Irak. Un estado así no puede funcionar y la economía, asediada por varios mafiosos, no puede desarrollarse por sí misma. Esto genera protestas y con el tiempo, pudiera destruir la influencia iraní».

– «¿Y cuál es la influencia de Estados Unidos en el Irak del presente? ¿O no queda nada y los estadounidenses en este país fueron totalmente derrocados por los iraníes?»

«La influencia estadounidense por supuesto que también existe aquí. El petróleo iraquí es producido por compañías multinacionales asociadas con los Estados Unidos. Washington de vez en cuando amenaza a Irak con sanciones por cooperar económicamente con Irán y el régimen iraquí está obligado a cumplir con algunas de las normas estadounidenses. Finalmente, varios miles de soldados estadounidenses permanecen en el territorio de Irak, desplegados para combatir contra el remanente del EIIS. Pero las bases con los estadounidenses son sometidas regularmente a ataques con cohetes por parte de las unidades pro-iraníes. Es decir, la influencia de los estadounidenses en Irak, por supuesto, todavía se encuentra allí, pero hoy día no es dominante en lo absoluto».

Nostalgia por Saddam Hussein

«¿Qué tan grave es la corrupción en Irak? ¿Por qué el pueblo protesta constantemente?»

«Irak es uno de los estados más corruptos del planeta. Para conseguir un trabajo como médico en el sector público en Bagdad, uno tienen que pagar 10 mil dólares y no todo el mundo, por decirlo suavemente, posee tal cantidad de dinero». Mientras tanto, hay más trabajo en el sector público: las empresas estatales redistribuyen los ingresos del petróleo. Aunque el petróleo es producido por corporaciones multinacionales, el estado recibe una participación que pudiéramos considerar fija.

«Las exportaciones de petróleo son la columna vertebral de la economía. Irak se baña en dinero proveniente del petróleo, pero poco le llega a la población. Esto por supuesto genera mucho resentimiento».

«Las fuerzas de seguridad por sí solas emplean a alrededor de un millón de personas (la población total de Irak es de 40 millones), pero muchas unidades militares son ficticias: los generales toman dinero para mantener a soldados inexistentes. Los principales recursos son propiedad de partidos políticos y de funcionarios de seguridad a través de corporaciones estatales. La milicia también se está enriqueciendo. Por lo tanto, el Ministerio del Interior se encuentra bajo el control casi total del destacamento pro-iraní «Badr». Otras milicias han establecido barricadas y toman dinero de los camioneros, extorsionan a las empresas y encubren la prostitución.

«Las agencias de servicios públicos no cumplen con sus funciones – no existe suficiente atención médica, la electricidad a menudo se corta, hay problemas con el agua potable. En la ciudad sureña de Basora, los envenenamientos masivos son frecuentes debido a la contaminación del agua. La gente vive dentro de familias muy numerosas en cuartos minúsculos, no existen suficientes viviendas, en verano, en condiciones de un calor terrible, es muy difícil vivir sin aire acondicionado.

«En los días de Saddam Hussein, los jóvenes iban a las universidades o a las fábricas, los ciudadanos de mayor edad recibían harina, aceite y arroz gratis. Ahora no hay trabajo y la ayuda alimentaria es un arroz con insectos sin valor alguno. Saddam Hussein era un dictador y algunos le llaman él «Hitler árabe» porque bajo su dominio millones de kurdos y chiitas (Saddam era sunita) fueron purgados y asesinados. Pero hoy, muchos incluso recuerdan a este terrible dictador con calidez, maldiciendo al actual régimen y esto en sí mismo dice mucho sobre el gobierno actual».

[1] Rosbalt.ru, 16 de enero, 2021.

