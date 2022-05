En el mes de mayo del presente año 2022, M.T. Abdulla Musaliyar, el estudioso islámico más influyente en el estado hindú de Kerala y líder del Samastha Kerala Jem’iyyathul Ulema («Organización de estudiosos islámicos de toda Kerala», SKJU/siglas en inglés), reprimió a los organizadores de un evento en una madraza por permitir que una chiquilla del 10mo grado subiera a la tarima y reciba un premio por obtener las calificaciones más altas en su clase.

Musaliyar cuestionó a los organizadores: «¿Quién invitó a una estudiante común del 10mo grado aquí a la tarima? Si hacen esto de nuevo, les mostraré. No inviten a esas chiquillas aquí. ¿No conocen las reglas del SKJU? Inviten al guardián aquí. ¿Fueron ustedes quienes la invitaron? No hagan cosas innecesarias haciendo que perdamos el tiempo. ¿Será fotografiado todo esto?»[1] Panakkad Sayed Abbas Ali Shihab Thangal, líder de la Liga musulmana de la unión hindú (IUML/siglas en inglés), un partido político islámico en Kerala, le entregó el premio a la estudiante en la inauguración de una madraza en la ciudad de Perinthalmanna en el distrito Mallapuram, estado de Kerala.

Musaliyar defendió sus puntos de vista, afirmando lo siguiente: «El SKJU no posee una política que le permita igualdad de condiciones a la mujer y al hombre. Además, el SKJU les brinda todo tipo de respeto y apoyo. Nadie tiene derecho de decir que necesitamos cambiar».[2] Según un informe en los medios de comunicación, este dijo: «Se han emitido certificados y los estudiantes también fueron honrados en el pasado… existen algunos beneficios en no hacer que las chicas mayores suban a la tarima para que sean vistas por el público».[3]

Algunas figuras públicas en India y personalidades de los medios de comunicación han apoyado públicamente las opiniones de Musaliyar, mientras que otros las han criticado. Este informe revisará algunas de esas reacciones.

Apoyo por las declaraciones de Musaliyar

El SKJU defendió la declaración de Musaliyar de que incluso «las chicas más jóvenes no deberían ser invitadas a participar en escenarios públicos».[4] Muhammad Jifri Muthukkoya, presidente de la unidad estatal del SKJU, dijo lo siguiente: «El SKJU es una organización religiosa. Por lo tanto, consideramos los temas dentro del marco de la religión del islam. La chica no fue insultada. El comentario fue hecho después de darse cuenta de que la chica actuaba tímidamente en presencia de los eminentes estudiosos en el escenario».[5]

Muthukkoya dijo además: «Musaliyar solo planteó una objeción por si la chica subía a la tarima ya que pudiera sentirse intimidada. ¿No estaría nerviosa de ver a académicos como nosotros en la tarima? Creemos que, en general, todas las mujeres son tímidas. Por la misma razón, ustad (es decir, Musaliyar) transmitió su objeción al responsable del evento».[6]

La organización juvenil Sunni Yuvajana Sangham (SYS) apoyó a Musaliyar y dijo: «El islam ordena evitar que hombres y mujeres se mezclen si no se conocen. Es el reglamento de la religión, incluso si lo definen como regresivo. Fundamentalmente, no hubo nada de malo en lo que sucedió en Perinthalmanna».[7] El líder del SYS Sathar Panthalloor dijo: «La regla para mantener a las mujeres alejadas de los hombres es proteger a las primeras. También lo es el hiyab. No existen denuncias sobre violaciones en países donde el hiyab es obligatorio».[8]

La IUML no comentó nada sobre el tema, pero P.K. Navas, el presidente de la unidad estatal del ala de las premisas universitarias del IUML, la Federación de estudiantes musulmanes (FEM), defendió al clérigo: «El continuo linchamiento cibernético del respetado M.T. Ustad (es decir, Musaliyar) no es solo incidental. Algunas organizaciones comunales están detrás del contenido islamofóbico que circula en las redes sociales».[9] Navas agregó lo siguiente: «Las corrientes liberales entre nosotros siempre representan a los estudiosos musulmanes de regresivos y anti-feministas. No debemos seguir sus pautas sobre el cómo volvernos progresistas».[10]

Críticas ante las declaraciones de Musaliyar

Algunos grupos musulmanes reformistas y no-musulmanes criticaron a Musaliyar. Fathima Thahiliya, ex-vicepresidenta nacional de la FEM, criticó duramente a Musaliyar y dijo que «tales acciones son un insulto a la comunidad femenina y tendrán consecuencias de largo alcance en la sociedad».[11]

T. Abullakutty Thangal, secretario general de Jamaat-e-Islami en Kerala, calificó los comentarios de Musaliyar de «total tontería».[12] Thangal, señalando que hombres y mujeres, independientemente de su color de piel, sexo y nacionalidad, pueden realizar el Hajj en Meca todos los años, dijo: «¿Qué puede ser más tonto que decir que tal religión prohíbe que las chiquillas suban a la tarima a fin de recibir un premio? Si este individuo se hace llamar a sí mismo estudioso, entonces lamentablemente ignora los fundamentos del islam».[13] Este expresó además su preocupación de que la postura contraria anti-mujeres de Musaliyar alimentaría a los grupos hindúes extremistas.

El destacado crítico social Hameed Chennamangalur dijo lo siguiente: «La postura del SKJU puede crear la impresión de que los musulmanes son muy primitivos e incivilizados».[14] Según Chennamangalur, Jamaat-e-Islami y otros grupos islámicos entre los musulmanes de Kerala que, irónicamente, el SKJU considera demasiados extremistas «se han vuelto modernos en su perspectiva referente a los derechos de la mujer».[15] Este agregó: «Estos grupos han abandonado su prohibición a que la mujer asista a eventos públicos unos 20 o 30 años antes. Estos grupos se han suavizado en sintonía con los tiempos».[16] Este advirtió además que las declaraciones de Musaliyar se producen cuando los talibanes prohíben a las chicas ir a la escuela y hacen cumplir el uso del burka y agregó: «el SKJU tendrá dificultades para hacer cumplir su voluntad sobre los musulmanes en Kerala de la misma manera que los talibanes pueden hacerlo en Afganistán. Pero la perspectiva es la misma. Tanto aquí como en Afganistán, es la versión masculina del islam la que está siendo impuesta».[17]

Para ver el resto del despacho junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/indian-public-figures-media-personalities-react-islamic-clerics-reprimand-madrassa-event

[1] TimesNow.com (India), 10 de mayo, 2022.

[2] Mathrubhumi.com (India), 14 de mayo, 2022.

[3] Mathrubhumi.com (India), 14 de mayo, 2022.

[4] Mathrubhumi.com (India), 14 de mayo, 2022.

[5] Mathrubhumi.com (India), 14 de mayo, 2022.

[6] ReppublicWorld.com (India), 16 de mayo, 2022.

[7] Mathrubhumi.com (India), 13 de mayo, 2022.

[8] Mathrubhumi.com (India), 13 de mayo, 2022.

[9] TelegraphIndia.com (India), 12 de mayo, 2022.

[10] TelegraphIndia.com (India), 12 de mayo, 2022.

[11] TimesNow.com (India), 10 de mayo, 2022.

[12] OnManorama.com (India), 16 de mayo, 2022.

[13] OnManorama.com (India), 16 de mayo, 2022.

[14] OnManorama.com (India), 16 de mayo, 2022.

[15] OnManorama.com (India), 16 de mayo, 2022.

[16] OnManorama.com (India), 16 de mayo, 2022.

[17] OnManorama.com (India), 16 de mayo, 2022.

The post Figuras públicas de India y personalidades en los medios de comunicación reaccionan ante reprimenda de clérigo islámico a organizadores del evento Madraza por permitir que una chiquilla del 10mo grado reciba un premio en la tarima: «Hay algunos beneficios en no traer al ojo público a chicas mayores a la tarima» first appeared on MEMRI Español.