En su discurso pronunciado el día 24 de septiembre del presente año 2021 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas, le presentó a Israel un ultimátum, dándole un año para retirarse a las fronteras de 1967 y resolver los problemas del estatus final con los palestinos. ‘Abbas amenazó con que, si esto no sucede, la Autoridad Palestina revocará su reconocimiento a Israel y el pueblo palestino tendrá una variedad de opciones, incluyendo el «retornar a una solución basada en el plan de partición de la resolución 181 (II), adoptado en 1947, que cede al estado de Palestina el 44% del territorio»; exigiendo «derechos políticos por igual y plenos para todos en la tierra de la Palestina histórica, dentro de un estado» y pidiéndole a la corte internacional que se pronuncie «sobre el tema de la legalidad de la ocupación del territorio del estado palestino».[1]

A pesar de su tono severo, el discurso provocó intensas críticas por parte de periodistas, políticos y ex-funcionarios de la Autoridad Palestina y de la OLP, quienes afirmaron que el ultimátum de ‘Abbas’ no tenía ningún sentido, porque ya se hicieron amenazas similares en el pasado pero nunca fueron verdaderamente implementadas y por ende las declaraciones no serían tomadas en serio ni por Israel ni por el mundo.[2] Estos también argumentaron que esperar un año para que Israel se retire a las fronteras de 1967 constituía una postura muy pasiva destinada a perpetuar el estancamiento en la arena palestina, más que un plan destinado a crear un cambio verdadero. Uno de los escritores se quejó de que ‘Abbas planteó la solución de un solo estado en este foro internacional sin antes llevarla a las instituciones palestinas, principalmente a la OLP, para que fuese discutido en profundidad. Esto es errado, dijo, no solo porque ignora las instituciones oficiales palestinas, sino porque acepta de antemano que la causa de un estado palestino independiente ya está perdida.

Los escritores también criticaron la conducta de ‘Abbas en la arena interna palestina, señalando su aplazamiento a las elecciones palestinas y acusándolo de cimentar su gobierno autocrático, usurpar la voluntad del pueblo y reprimir la libertad de expresión. Estos le instaron a dejar de aferrarse a su curul y celebrar elecciones para las instituciones palestinas, dándoles a los palestinos la oportunidad de elegir un nuevo liderazgo que leerá correctamente el mapa político, formulará una visión, promoverá los intereses nacionales de los palestinos y mejorará su situación. Cabe mencionar que estas declaraciones reflejan la crítica pública en contra de la Autoridad Palestina y especialmente contra ‘Abbas, que ha ido incrementándose en los últimos meses debido al repetido aplazamiento de las elecciones y el reprimir la libertad de expresión, tal como se ve, por ejemplo, en el contexto del asesinato del ciudadano palestino Nizar Banat.[3]

Lo siguiente son extractos traducidos de estos artículos publicados:

Periodista palestino dirigiéndose a ‘Abbas: En lugar de hacer discursos grandilocuentes, observe usted la situación en el terreno y dimita

Ibrahim Du’aibas, columnista del diario Al-Quds, el cual es publicado en Jerusalén oriental, ridiculizó el ultimátum dado por ‘Abbas a Israel y dijo que las amenazas verbales contra este no serán efectivas. Du’aibas instó a ‘Abbas a dejar el cargo gallardamente y dejar que el pueblo palestino elija un nuevo liderazgo. Este escribió: «El presidente Abu Mazen se dirigió a la Asamblea General a través de un video desde su oficina en Ramala, en un discurso repleto de demandas y reservas, diciendo que la situación ha llegado a un punto crítico y que Israel tiene un año para retirarse de los territorios que ocupó en el año de 1967. Estas son declaraciones fantasiosas que evocan muchas preguntas, principalmente, ¿qué sucede si Israel no se retira?, ¿qué haremos entonces?

«En el pasado, Arafat amenazó con utilizar ‘el rifle del revolucionario’, sin embargo, este se ha ido del mundo y el revolucionario palestino no ha utilizado dicho rifle durante décadas. La pregunta que yo le haría al presidente ‘Abbas es la siguiente: ¿Qué hará usted si Israel no se retira en un año?… El papel de las Naciones Unidas ha finalizado y también el papel de los discursos ardientes. La gente ha estado considerando durante mucho tiempo solo la realidad que ve en el terreno. Lo que vemos es muy doloroso y no existe ningún intento de cambiar esta realidad.

«El presidente se refirió a otro punto importante en su discurso, diciendo que este está dispuesto a celebrar elecciones para el cargo de presidente, para el Consejo Legislativo de la Autoridad Palestina y para el Consejo Nacional Palestino de la OLP, si es que Israel garantiza que estas pueden celebrarse en Jerusalén oriental. Pero todo el mundo sabe que Israel no lo permitirá, por lo que no anticipamos que se celebren elecciones allí. Eso es una tragedia en sí misma y ? debe encontrarse una solución a ello.

“Muchos han hablado sobre la importancia de realizar elecciones para el cargo de presidente y para el Consejo Legislativo. Una vez que celebremos estas elecciones quizás tengamos de esta manera un nuevo liderazgo capaz de afrontar la realidad junto a todos sus desafíos, más que los líderes de esta era, quienes de hecho ya están obsoletos y cuyo papel ya ha finalizado. En primer lugar, debemos celebrar elecciones para la presidencia, incluso en Jerusalén oriental y sus suburbios y entre todos los palestinos en la patria ocupada y en la diáspora, permitiéndole a la población votar a través de la red – en lugar de que los líderes se apeguen a sus escaños y busquen excusas ilegítimas a fin de descartar el celebrar elecciones.

«Nuestra población pide a gritos por ayuda. La realidad actual les duele y el desprecio de sus demandas y deseos les duele aún más. Oh, honorable presidente Abu Mazen, quien le ha servido a la causa palestina durante décadas, en varios niveles. Lo requerido de usted hoy es que finalice su mandato en el cargo celebrando unas elecciones históricas, que pueden ser cruciales para el futuro de nuestra causa. ¡Usted tiene el deber de hacerlo!»[4]

Ex-ministro de la Autoridad Palestina: Nadie se tomó en serio el ultimátum de ‘Abbas’; nuestro principal problema es que la autocracia se está arraigando cada vez más

El columnista del diario Al-Quds y ex-ministro de Asuntos de Jerusalén de la Autoridad Palestina Ziad Abu Zayyad, señaló que ‘Abbas ya amenazó en el pasado con revocar todos los acuerdos con Israel, pero nunca implementó nada de esto en la práctica y por ende, sus amenazas no serán tomadas en serio. El principal problema, agregó, es que el gobierno de un solo individuo ‘Abbas’ se está afianzando. Por lo tanto, este les pidió a los líderes palestinos que celebren elecciones y se preparen para implementar la solución de un estado, ya que la solución de dos estados no es factible en lo absoluto. Este escribió: «…Puede decirse que el problema principal y central al que nos enfrentamos es la ausencia de instituciones constitucionales y el hecho de que la autocracia se ha afianzado y la toma de decisiones está limitada a un grupo muy pequeño de personas que no se ocupan de las circunstancias, sino que actúan por consideraciones privadas, tratando principalmente de posponer las cosas…

«En su discurso presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Mahmoud ‘Abbas repitió los puntos que ya hizo en otros discursos en los últimos años, en los que presentó el sufrimiento de nuestro pueblo, la arrogancia de la ocupación y la negativa de este último en atender el deseo de la comunidad internacional de lograr una paz justa. El Presidente ya le anunció a la Asamblea General que suspendería todos los acuerdos firmados con Israel porque no los estaba cumpliendo ni tampoco implementando, pero no sucedió nada… Por lo tanto, el ultimátum que emitió esta vez para que Israel pusiera fin a la ocupación dentro del lapso de un año… es decir, para el 24 de septiembre, 2022 no fue tomado en serio y no será tomado en serio, ni por Israel ni por el mundo. Septiembre del año 2022 llegará y la situación será la misma de hoy.

«El problema no se resolverá aplicando resoluciones internacionales o apelando a la corte internacional. El mundo entero sabe que Israel nunca se comprometió con las resoluciones de las Naciones Unidas, en especial con las resoluciones del Consejo de Seguridad… El mundo nos tomará en serio, tal como queremos, sólo cuando respetemos la inteligencia de nuestro pueblo y nos tomemos en serio a nosotros mismos. La brecha cada vez mayor entre el liderazgo y el pueblo; la parálisis constante de la vida democrática, tal como se refleja en la cancelación de las elecciones, el predominio y afianzamiento del amiguismo y toda la corrupción aumenta nuestro aislamiento en el mundo y nos aleja aún más de la meta de poner fin a la ocupación y lograr la libertad y dignidad de nuestro pueblo…

«La solución de dos estados ya no es viable, porque no se puede realizar o implementar. El liderazgo debe ver los hechos sobre el terreno y proponer una nueva visión y solución adecuada a estas circunstancias. De hecho, solo existe una solución – la solución de un estado, que se puede alcanzar a través de varios escenarios potenciales, algunos de los cuales podremos realizar».[5]

Ex-funcionario palestino: Para motivar al pueblo a que luche contra Israel, el liderazgo palestino debe dejar de usurpar su voluntad y hacer revivir la democracia

Jamal Zaqout, ex-funcionario de la Unión Democrática Palestina (FIDA), quien fue asesor del ex-primer ministro de la Autoridad Palestina Salam Fayyad, también argumentó que el ultimátum de ‘Abbas’ no cambiara la política de Israel, dada la pasividad del liderazgo palestino y su interminable aplazamiento de las elecciones. Solo revivir la democracia en la Autoridad Palestina, dijo, motivará a la gente a seguir luchando contra Israel. Este escribió: “… ¿Aquellos responsables de tomar las decisiones cercanos a ‘Abbas, quien redactó el discurso, realmente creen que lo que se dijo en este discurso es factible y puede traducirse en un plan de trabajo político nacional día a día, en el plano interno y a nivel de las relaciones con la ocupación, después de que el presidente le diera un ultimátum a la ocupación, exigiendo su retirada en el plazo de un año? ¿Se basarán las relaciones con la ocupación en el transcurso de ese año en mayor espera, con la esperanza de que la política de apaciguamiento del enemigo, que ha sido continua durante años, finalmente dé sus frutos y nos haga el favor de cumplir con nuestras exigencias?

“El círculo de aquellos responsables en la toma de decisiones a nivel nacional muy seguramente entiende que un cambio en las posturas del gobierno expansionista israelí no se logrará mediante declaraciones, cuando este gobierno puede ver claramente la fragmentación que ocurre en la arena palestina… Quien quiera presentar a la ocupación con una opción – retirarse o aceptar que a los palestinos se les dará rienda suelta para actuar en su contra – debería haber comenzado a implementar esta política ayer y no dentro de un año. Quien quiera esto debería haber comenzado analizando detenidamente su política, que llevó a la tierra y a su gente a su situación actual y restaurando la fe del pueblo en él – no con palabras y promesas, sino a través de la acción, con el fin de abordar los problemas de la población…

“Es imposible motivar al pueblo cuando su derecho natural a participar en política y elegir a sus líderes depende de la voluntad de la ocupación. Tampoco puede hacerse todo esto continuando con usurpar la voluntad del pueblo, que se sublevó y todavía se está sublevando contra la ocupación y reemplazando su voluntad por la de un pequeño círculo de líderes que determina su futuro, en cambio de permitir que este futuro sea determinado por una coalición nacional democrática. Este rol solía ser cumplido por la OLP, a lo largo de sus largos años de lucha, cuando era considerada no solo el único representante legítimo del pueblo palestino sino el organismo que lideraba las luchas de este pueblo hacia la libertad y la autodeterminación. Existe una necesidad vital de prestarle mucha atención a la voluntad del pueblo, que exige restaurar la unidad nacional en el marco de la OLP, con la participación de todas las fuerzas palestinas, para de esta manera prepararse seriamente para unas elecciones generales libres y justas y abstenerse de hacer que este derecho nacional dependa de la decisión que pueda determinar la ocupación…

