El 24 de febrero del presente año 2022, el filósofo anti-liberal Alexander Dugin, en un artículo titulado «Es sobre la liberación de Ucrania», declaró que la invasión a Ucrania por parte de Rusia no es solo para restaurar la «integridad territorial» de la República Popular de Donetsk (RPD) y la República Popular de Luhansk (LPR),[1] sino se trata de la «liberación» de toda Ucrania. Dugin dijo que el primer objetivo es la «liberación» de Novorossiya («Nueva Rusia»), nombre dado en el siglo 18 a las tierras del litoral del Mar Negro, incorporadas a Rusia a raíz de las guerras con el Imperio Otomano. Estas tierras incluyen Kharkov, Luhansk, Donetsk, Kherson, Nikolayev y Odessa.

Este luego agregó que esta operación militar pudiera traer “un cambio total en toda la arquitectura del orden mundial global.

Lo siguiente es el artículo de Dugin.[2]

Putin «declaró que los compromisos y las medidas a medias ya no funcionan»

«Combatimos juntos, morimos juntos. Y resurgiremos juntos». Entrevista al canal «Tsargrad».

«Si todo esto fuese para tratar de restaurar la integridad territorial de la República Popular de Donetsk (RPD) y la República Popular de Luhansk (LPR), que reconocimos como estados independientes, me parece que los eventos se hubiesen desarrollado de acuerdo a un escenario muy diferente.

“Yo creo que todo trata sobre la liberación de Ucrania y yo me refiero a todo ello. Al alcanzar este objetivo, nos detendremos.

«Esta mañana, Vladimir Vladimirovich Putin declaró que cualquier compromiso y las medidas a medias ya no funcionan. Nosotros le brindamos a Occidente y a Kiev la oportunidad de hablar el idioma de la paz, le brindamos a Occidente y a Kiev la oportunidad de hablar el idioma de la diplomacia. Todas nuestras propuestas han sido descartadas. Al final no nos queda otra opción, sino lo que estamos haciendo ahora.

“Creo que la primera etapa será la liberación de Novorossiya (no solo Donetsk y Luhansk (oblasts), sino Novorossiya en sus fronteras históricas). La lógica de las palabras de Putin, ‘¿desean la descomunización?’ es bastante claro. Lenin (y luego Jruschov) crearon una entidad artificial ‘Ucrania’. Ucrania se ha separado de este legado del comunismo, el bolchevismo, de Lenin y Jruschov, tal como lo hicimos nosotros. Después de todo, tal partición no puede ser unilateral. Nos estamos separando la Ucrania creada por Lenin, estamos llevando la descomunización a su límite más lógico.

«Yo creo que el primer punto de no-retorno es la liberación de Novorossiya, con la que están conectadas nuestras operaciones en Odessa y Kharkov, al norte y sur del país, así como también en la margen izquierda de Ucrania y Novorossiya. El único tema restante es el oeste de Ucrania. No sé cómo se resolverá esto. Los mapas que muestran los ataques a las instalaciones militares al oeste de Ucrania demuestran en este sentido, nuestra determinación de llegar hasta el final.

«Yo creo que todo terminará con la unificación de los eslavos orientales en estas regiones, es decir, la unificación de las tres ramas de los eslavos orientales: novorosianos, bielorrusos y gran rusos en una sola unión, en un solo cuerpo, la cual será parte de la Unión Euroasiática. Me parece a mí que no hubiésemos tomado medidas tan extremas si no existiera tal tarea. Hemos puesto demasiado en juego, si resultase que el objetivo era solo la liberación de los oblasts de Luhansk y Donetsk. Cuando un circo como espectáculo se detiene, los payasos se olvidan, porque estos desaparecen de la agenda.

«Respecto a Ucrania, yo no me inclino a demonizar al estado ucraniano en lo absoluto, porque la parte de los eslavos orientales, conocida como los pequeños rusos, históricamente ha demostrado ser absolutamente incapaz de construir para sí misma un estado. Siempre que los pequeños rusos tuvieron esa suerte de tener una oportunidad histórica de construir un estado, al final fracasaron. Ellos no saben cómo hacerlo. Creo que no debemos culparlos por ello. Después de todo, son nuestros hermanos y ya es hora de que retornen a su patria la Unión Eslava Oriental.

«Nosotros mismos, los grandiosos rusos, somos solo una parte de este trino pueblo eslavo oriental. Ellos han fracasado en la construcción de su propio estado, por lo que eligen payasos, nazis, extremismo y payasadas en lugar de políticos profesionales, orquestan brutalidades, cuando es necesario demostrar humanidad y gentileza. En otras palabras, hacen lo contrario y no lo que les exige la construcción del estado. Así ha sido durante siglos.

«Ucrania comenzó a colapsar en el año 2014, desintegrándose activamente. Y eligió a un payaso en un momento así… ¿Por qué motivo? ¿Para divertirse a sí mismos? Bien, este sigue haciendo eso mismo. Ellos pertenecen al mundo de la cultura virtual. Risas, los escépticos comentarios en las redes sociales no afectan ni determinan nada”.

«Un cambio total en toda la arquitectura del orden mundial global»

“No hay que burlarse de ellos: son nuestros hermanos, así que son tan valientes como nosotros, son parte de nuestro pueblo. Por lo tanto, me parece a mí que, hay que tratarlos con respeto, aun cuando estemos en bandos diferentes en las barricadas.

«No debemos dirigirnos a ellos con palabras tales como ‘ríndanse, perros’, sino con palabras tales como ‘Hermanos, entiendan, esta no es nuestra guerra. Nosotros defendemos la libertad y la independencia de cualquier poder. Sin embargo, nosotros, los rusos grandiosos, conocemos este camino mejor y los estamos incluyendo en nuestro imperio. Construyamos un estado serio, no bufonesco e histérico’. Ahora, respecto a las declaraciones de Alexander Lukashenko, luego que las fuerzas pro-Occidente intentaron destronarlo, se dio cuenta de lo que estaba en juego: creo que Lukashenko se unirá a la unión de los eslavos orientales.

«No se trata del reconocimiento de la República Popular de Donetsk (RPD) y la República Popular de Luhansk (LPR). Estoy hablando de una página totalmente diferente en la historia del mundo, sobre un mundo multipolar y un cambio total en toda la arquitectura del orden mundial global. Y en este sentido, solo podemos resistir juntos, como un solo polo

«Los eslavos orientales son nuestros amigos euroasiáticos, es un territorio integrado de Eurasia, donde existe un núcleo (pueblo eslavo oriental) y territorios adyacentes. El procedimiento de reconocimiento de las repúblicas ya no es un hecho importante. Es importante que Lukashenko , China e Irán estén con nosotros. Y esto es solo el comienzo. El desarrollo depende de nuestras valientes fuerzas armadas. Ya hemos finalizado todos los procedimientos diplomáticos… El estado ucraniano está llegando a su fin ante nuestros ojos; ya no existe

“El estado implica una especie de soberanía militar. Si no existe soberanía militar, entonces no hay estado. Negociaremos con un líder legal y legítimo de Ucrania. Discutiremos con él una alianza, relaciones fraternales, garantías, fronteras, pero no con payasos (es decir, Zelensky). Combatimos juntos, morimos juntos. Y resurgiremos juntos.

«Es por ello que hoy no solo los rusos autóctonos deben darse cuenta de que son rusos: los ucranianos (pequeños rusos) deben darse cuenta de que son ucranianos, es decir, lo que fueron sus abuelos y bisabuelos. Los ucranianos deben recordar la elección ortodoxa de Kievan Rus’. Esta es nuestra herencia y la suya también».

[1] Solo Rusia ha reconocido a la República Popular de Donetsk (RPD) y la República Popular de Luhansk (LPR), e incluso Rusia solo lo hizo el 21 de febrero del 2022, días antes de su invasión a Ucrania.

[2] Katehon.com/ru/article/rech-idet-ob-osvobozhdenii-ukrainy?fbclid=IwAR1EwJjSrlCCEptW77HEAHXO5EFZUpPDJJUjcHoo5y7eZYUvqrwmIZ_eSwo, 24 de febrero, 2022.

The post Filósofo anti-liberal ruso Dugin: No se trata solo de «restaurar la integridad territorial» de la República Popular de Donetsk (RPD) y de la República Popular de Luhansk (RPL), es sobre la «liberación de Ucrania» first appeared on MEMRI Español.