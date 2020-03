Diario Judío México - La red de influencia de Irán en Irak ha sufrido una embestida en los últimos dos días en el que cuatro facciones chiitas principales anunciaron su retirada de las Unidades de Movilización Popular (UMP) respaldadas por Irán, citando diferencias internas e influencia regional como las razones de su decisión.

Este anuncio coincidió con el esfuerzo que ha venido realizando el Presidente iraquí Barham Saleh, junto a los bloques parlamentarios anti-Irán, con el fin de presionar por un candidato independiente para al cargo de primer ministro. La nominación de Adnan Al-Zurfi como designado del Primer Ministro desencadenó una fuerte y furiosa reacción entre los políticos respaldados por Irán que ven sus estrechos vínculos con los Estados Unidos como una amenaza para la agenda de Teherán.

Los agentes estado de Irán en Irak parecen no haberse recuperado de haber perdido al comandante de las Fuerzas Qods de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica CGRI Qassim Soleimani y del subcomandante de las UMP Abu Mahdi Al-Muhandis quienes fueron asesinados el 31 de diciembre, 2019 en un ataque perpetrado por los Estados Unidos con la utilización de drones. Su separación por la nominación de Al-Zurfi parece ser una extensión del caos que causaron las muertes de estos dos comandantes.

Las facciones alineadas a al-Sistani se retiran de las UMP

El 18 de marzo, 2020 cuatro facciones chiitas alineadas al Gran Ayatolá de Irak Ali Al-Sistani anunciaron que habían acordado integrar a sus combatientes en las fuerzas de seguridad del estado. Estos grupos facciones son las siguientes: la Brigada Imam Ali, la División de Combate Imam Ali, la División de Combate Al-Abbas y Ansar de Al-Murj’ayia [Partidarios del Seminario].

Comandantes de las facciones de Al-Sistani durante la reunión con el ministro de defensa iraquí.

La noticia se produjo luego de celebrarse una reunión ayer en el Ministerio de Defensa iraquí entre los comandantes de cuatro facciones y el Ministro de Defensa iraquí Najah Al-Shammari, a fin de discutir el mecanismo para implementar la integración, según informes locales.

De acuerdo a los medios de comunicación locales, los asistentes a la reunión enfatizaron «la necesidad de que las facciones de las UMP se alejen de la influencia de los ejes internacionales y regionales y centren su atención en combatir al EIIS y estén bajo la autoridad del estado iraquí».[1]

Los comandantes de estas cuatro facciones se reunieron anteriormente con sus homólogos de las facciones respaldadas por Irán para informarles oficialmente de su decisión de separarse de las UMP, justo después de que obtuvieran la aprobación del principal ayudante de Al-Sistani, el Jeque Abul Mahdi Al-Kurbalai. Los informes locales destacaron que «otras facciones y combatientes individuales» expresaron su deseo de hacer lo mismo y agregaron que algunos ya han contactado a los ayudantes de Al-Sistani para facilitar también su integración.

La retirada de estas bien equipadas y entrenadas facciones de las UMP señala lo que parece ser una decisión del alto clérigo de terminar con su propio fatua del 2014 en la que obligó a todos los iraquíes capaces de portar armas a defender al país contra el Estado Islámico (EIIS). El fatua fue utilizado luego como encubridor legítimo por parte de las facciones respaldadas por Irán para establecer facciones armadas fuera de la autoridad del estado iraquí.

Las facciones respaldadas por Irán dentro de las UMP han sido acusadas de cometer crímenes de guerra en áreas sunitas que se encontraban bajo el control del EIIS y de atacar a las fuerzas de coalición lideradas por los Estados Unidos. El ex-primer ministro iraquí Abdul-Mahdi emitió un decreto en el mes de julio, 2019 que ordenaba a todas las fuerzas de las UMP a integrarse plenamente en las fuerzas de seguridad del estado, sin embargo, no se han tomado medidas prácticas para implementar tal decisión.

La retirada de los leales de Al-Sistani de las UMP siguió a las noticias sobre el incremento de las tensiones con las UMP respaldadas por Irán por la selección de un nuevo comandante adjunto de las UMP para reemplazar a Abu Mahdi Al-Muhandis. El 22 de febrero, las facciones de Al-Sistani emitieron una declaración conjunta rechazando la nominación de Al-Abu Fadak, un alto comandante de Kata’ib Hizbullah respaldado por Irán, como subcomandante de las UMP, lo que implica que se retirarían de las UMP si el gobierno no limita la influencia iraní dentro de la institución.[2]

El Presidente Saleh nombra a un PM designado anti-Irán

El mismo día en que las facciones de Al-Sistani anunciaron su retirada de las UMP, el Presidente iraquí Braham Saleh nombró a Adnan Al-Zurfi como primer ministro designado y le encomendó la formación de un gabinete dentro de los próximos 30 días, que luego se someterá a un voto de confianza en el parlamento iraquí. Al-Zurfi, quien también es ciudadano estadounidense, se desempeñó durante tres períodos como gobernador de Najaf y es miembro parlamentario del bloque Al-Nasr del ex-primer ministro Haider Al-Abadi.

El Presidente Saleh (izquierda) junto a Al-Zurfi durante la ceremonia de designación.

La nominación de Al-Zurfi es un duro golpe para los bloques respaldados por Irán que han estado presionando para mantener a Adel Abdul Mahdi como primer ministro. Las declaraciones de condena debido a la nominación al cargo de presidente a Al-Zurfi llegaron de políticos respaldados por Irán, quienes acusaron a Al-Zurfi y a Saleh de ser agentes estadounidenses y amenazaron con despedir a este último, diciendo que la nominación era inconstitucional.

Una declaración conjunta de la coalición parlamentaria Al-Fateh, respaldada por Irán, dijo que sus miembros rechazan la nominación y utilizarán «todos los medios y recursos legales, políticos y populares para detenerlo, «advirtiendo que la nominación de Al-Zurfi para al cargo de primer ministro amenaza la paz civil de Irak». Sin embargo, algunos de los miembros del bloque asistieron a la ceremonia de designación en la oficina del Presidente Saleh. Los medios de comunicación locales también publicaron documentos filtrados que muestran que algunos parlamentarios apoyados por Irán respaldaron a Al-Zurfi, quien se dice tiene buenas relaciones con Al-Sistani. Mientras tanto, los bloques sunitas y kurdos guardaron silencio sobre la nominación, lo que indica su implícita aprobación.

Muqtada Al-Sadr, jefe del bloque parlamentario de Sa’roon, tuiteó lo que parece ser su aprobación a Al-Zurfi. Este dijo: «Si el candidato fue elegido de acuerdo a los estándares constitucionales o no, es un asunto iraquí» y «nuestros amigos en los países vecinos [es decir, Irán] y otros, particularmente el ocupante [es decir, los Estados Unidos] no deberían intervenir en ello». Este también culpó a los bloques chiitas que no lograron ponerse de acuerdo sobre un nominado por cualquier «violación inconstitucional que pudiera haber sucedido» y dijo que «su desacuerdo y falta de acuerdo sobre un nominado» fue elegir a Al-Zurfi», un candidato que no es nada cercano a ninguno de nosotros».[3]

El tuit de Al-Sadr.

Por su parte, Qais Al-Khazali, líder de Irán respaldado por el Movimiento Asa’ib Ahl Al-Haq, tuiteó una carta crítica dirigida al Presidente Saleh, diciendo que la nominación de Al-Zurfi contradice el deseo de Al-Sistani, quien instruyó a la clase política en enero para seleccionar un candidato no controvertido para el cargo de primer ministro. Al-Khazali agregó que los manifestantes en Bagdad y otras ciudades importantes rechazaron a Al-Zurfi y que el presidente Saleh violó la constitución y por ende Saleh «amenaza la paz civil en Irak». También acusó a Al-Zurfi de corrupción, diciendo que abusó de su cargo como gobernador de Najaf.[4]

El tuit de Al-Khazali.

El presidente del Alto Consejo Judicial de Irak Faeq Zaydan, quien es respaldado por Irán, dijo en un comunicado que la designación del Presidente Saleh a Al-Zurfi era inconstitucional.[5] Sin embargo, el Tribunal Federal iraquí, que posee la jurisdicción para abordar tales asuntos, dijo que la designación si era constitucional.

